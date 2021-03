Angelica Panganiban on Coco Martin: 'Masarap siyang pag-tripan'

MANILA, Philippines — Angelica Panganiban shared an interesting observation on her "Love or Money" leading man Coco Martin — he's fun to pull a prank with.

Ever the jokester and trickster, Angelica shared that it was a pleasant surprise to get to know more about TV's favorite cop, Cardo Dalisay, off his popular police role.

It was during their shooting in Dubai that she got to know the actor.

"Tahimik e. Mahiyain. Medyo mahirap hulihin ang kiliti niya pero 'pag nahuli mo kiliti niya, kailangan doon ka na, 'wag ka nang aalis sa tabi niya kasi 'pag umalis ka, hindi ka na naman niya kilala. May sarili siyang mundo e," she shared during last Saturday's virtual mediacon for their upcoming movie that will start streaming on KTX.ph on March 12.

She added, "Or baka 'di niya trip 'yung kabaliwan ko. Feeling ko nga minsan naiingayan siya sa akin."

The actress was also game on answering the question on what's her "expectation vs. reality" moment with the actor.

"Expect ko bibigyan niya ako ng motor, ng Vespa. Reality wala akong nakuha. Well, gano'n naman kasi ako. Mahilig akong mang-asar. Noong nasa Dubai kami, tumitingin-tingin siya ng mga alahas. Binubuyo ko siya na, 'O Co, 'wag mo na akong bilhan ng alahas. Nakakahiya naman.' Hindi nga niya talaga ako binilhan. Parang gano'n," she shared.

She also revealed some trivia about the actor apart from saying that Coco is generally a happy person.

"Nakakatuwa sa kanya kung paano siya mag-memorize ng lines. Kailangan pini-feed sa kanya. 'Pag binabasa niya, mas nahihirapan siyang tandaan. Ang dami niyang nami-miss na mga linya. So minsan, ako na nagsasabi ng lines. Sa akin na niya tinatanong kung ano 'yung mga linya niya. Siguro sa sobrang busy na tao. Sobrang sipag niyan. Nalilito na siya. 'Di na niya matandaan ang mga bagay-bagay," noted Angelica.

She concluded, "Masarap siyang pag-tripan na tao actually. Hindi ko 'yun ini-expect sa kanya."

Their director, Mae Cruz-Alviar, who, like Angelica, got to work with Coco for the first time, shared a different aspect of the actor. Her observation came from the fact that Coco is also a director who is directing himself on TV's long-running action drama show, "FPJ's Ang Probinsyano."

"May quota siya sa English words. Lagi niyang sinasabi sa akin, 'Direk, ha. Ang mga linya. Ang mga English. Sampu lang ang baon ko. Lagpas ka na. Eleven na 'yun.' Tapos sabi niya sa akin noong patapos na kami, 'Direk, ang lola ko pinaka-proud sa pelikulang ito. Ang dami kong English'," she recalled.

From the director's chair, she observed how willing Coco is to be directed.

"From the beginning, paulit-ulit niyang sinasabi, 'I-direk mo ko ha. Correct me. Ginagawa ko 'yung Cardo for six years'. Minsan naging automatic or second nature na sa kanya maging Cardo. Gustong-gusto niya 'yung ganon. He really wants to be a different character. Meron siyang conscious effort to shed off Cardo. Minsan ang hirap kasi nga anim na taon e.

"Patient siya magturo paano mag-fake ng suntok. Para siyang nasasapian, 'pag action. Dami niyang tricks up his sleeves. Parang Action 101. Ang dami kong natutunan from him, but at the same time, he is willing to be directed," Alviar-Cruz noted.

