Doris Bigornia to undergo open-heart surgery

MANILA, Philippines — Veteran broadcaster Doris Bigornia, who suffered a heart attack over the weekend, will undergo open-heart surgery, according to her ABS-CBN colleague.

Kapamilya reporter Alwin Echico announced Doris' situation on the DZMM Teleradyo program “SRO” on Tuesday night, with permission from her family.

“Bago po tayo mag-umpisa dahil marami po kasi ang nagtatanong so, nagpaalam po ako sa pamilya ni Mutya ng Masa Doris Bigornia na sabihin po sa inyo, pinapasabi lang po, ang Mutya ng Masa, siya po’y inatake sa puso noong Linggo, papuntang Lunes,” Alwin said.

“Siya po’y sinugod sa ospital at ngayon po’y nasa ICU. Kakaailanganin po ng ano eh, open-heart surgery.”

The radio show called for prayers on behalf of Doris and her family.

“So ang pamilya po ay humihingi po ng panalangin, so sa ngalan po ng pamilya ni Doris Bigornia, ang Mutya ng Masa, kami po sa DZMM Teleradyo ay humihingi po ng inyong panalangin.”