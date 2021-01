Joey de Leon, Vice Ganda on COVID-19 vaccines: How Harry Roque reacts

MANILA, Philippines — Rival noontime show hosts Joey de Leon and Vice Ganda shared their thoughts about the COVID-19 vaccine issue surrounding the country.

In his Twitter account, the “Eat Bulaga” host said that he agreed with Department of Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire’s explanation saying that all vaccines are the same when it is approved by the Food and Drug Administration.

Ang pinakamaayos na pagpapaliwanag tungkol sa bakuna para sa akin ay nagmumula kay Dr. Maria Rosario Vergeire. TANDAAN: kahit anong brand pa ng bakuna yan basta inaprubahan ng FDA o Food & Drug Administration, equal footing o pare-pareho nang effective at safe yan! — Joey de Leon (@AngPoetNyo) January 13, 2021

“Ang pinakamaayos na pagpapaliwanag tungkol sa bakuna para sa akin ay nagmumula kay Dr. Maria Rosario Vergeire. TANDAAN: kahit anong brand pa ng bakuna yan basta inaprubahan ng FDA o Food & Drug Administration, equal footing o pare-pareho nang effective at safe yan!” Joey said.

The Health undersecretary recently explained that Chinese vaccine Sinovac will be on “equal footing” with other vaccines once it was given emergency use authorization (EUA) by the FDA.

“Basta nabigyan na ng EUA ng FDA, equal footing na po ‘yan. Pare-pareho na po silang safe at epektibo. Hindi po kailangan mamili,” she said.

Related: COVID-19 vaccines for Filipinos: Origins, efficacy, side effects

Meanwhile, Vice Ganda contradicted Malacañang's statement saying that Filipinos cannot choose the specific brand of COVID-19 vaccine they want to be injected with.

“Sa sabong panlaba nga choosy tayo e sa bakuna pa kaya. Ano to basta may maisaksak lang?! Vaklang twoooaahhh!!!” Vice wrote on his Twitter account.

Sa sabong panlaba nga choosy tayo e sa bakuna pa kaya. Ano to basta may maisaksak lang?! Vaklang twoooaahhh!!! — jose marie viceral (@vicegandako) January 12, 2021

In a speech in Malacañang earlier today, Presidential Spokesperson Harry Roque said the choosing a COVID-19 vaccine cannot be likened to picking a detergent brand.

"Dahil sa limitadong suplay ng mga bakuna, hindi tayo makakapili ng isa o dalawang brand," Roque said.

"Alam niyo po, mali namang ikukumpara ang bakuna sa sabon na panlaba. Ang katunayan po, wala naman pong suplay na ganoon karami."

He urged the public to listen to experts and not comedians.

"Nag-aagawan nga po tayo sa 18% na available na suplay. Pangalawa, hindi naman po ito gagamitin para sa damit. [H]indi lang isa, hindi lang dalawa, kung hindi tatlong grupo pa ng eksperto ang magsusuri kung ang mga bakuna ay ligtas at epektibo," he said.

"Eh kung hindi naman natin pagtitiwalaan ang mga experts... eh sino ang ating pagtitiwalaan? Siguro po, hindi mga komedyante."

RELATED: Palasyo pinaringgan bira ni Vice Ganda sa COVID-19 vaccine deal