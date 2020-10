WATCH: Teejay Marquez bares true identity of guy in video scandal

MANILA, Philippines — Actor Teejay Marquez said he has never really considered creating a video scandal, only joking about releasing one to shut down his critics.

“Alam mo 'yung minsan sa sobrang kakatanong ng iba, o sige hayaan niyo, 'wag kayong mag-alala, gagawa ako. At saka sisiguraduhin kong HD 'yan para at least hindi na kayo magtaka. Hindi na kayo mag-iisip, 'Sino ba 'to? Talagang siya ba 'yan?' Kung HD 'yan, talagang ay ano na 'yan... si Teejay talaga 'yan,” the 27-year-old told Philstar.com in a recent exclusive interview.

“So parang binibiro ko na lang in some way pero ano wala pa naman talaga. Alam ko naman siyempre 'yung sarili ko kung ginawa ko o siya o hindi, pero wala pa. Hindi pa pumapasok sa isip ko.”

While personally unaffected, Teejay lamented how he has lost some projects over his alleged scandals circulating.

“Nakakalungkot lang minsan, may mga nawawalang trabaho sa'yo kasi siyempre naniniwala sila. For the first few months na lumabas 'yung mga ganyan ano, may mga taong naniniwala. And then malalaman lang nila na hindi totoo kapag tumagal-tagal na o kaya pag nalaman nila na, 'Ay ito pala 'yung totoong taong 'yan. Hindi pala siya 'yan.' Kaso nga lang, 'yung mga naniwala nung mga panahon na 'yun, lalo na kung work-related 'yung mga naniwala, siyempre nasayang yung mga trabaho na dapat sa'yo.”

He brushed off the issue as social media users simply chasing clout by capitalizing on his alleged scandal.

Teejay remains positive, however, that today's social media audience is smarter and more capable of researching properly.

“I'm just so happy na kahit may mga tao na binababa ka or gumagawa ng ganon sa'kin, may mga tao pa rin talaga na malaki 'yung tiwala sa'kin. Na hindi nila iniisip 'yun at hindi nila ko pinapabayaan kahit may ganon akong mga kumakalat na balita.”

According to him, based on his camp's investigations, it was a Thai guy who looked like him who was really in the alleged video scandal of him last year. — Video by Efigenio Toledo IV