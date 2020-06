Ex-Kapamilya broadcaster Jay Sonza criticizes ABS-CBN shows' airing on cable TV

MANILA, Philippines — Former Kapamilya broadcaster Jay Sonza criticized the airing of ABS-CBN shows on cable TV.

In his Facebook account, Sonza said ABS-CBN continued to "fool" Filipinos by saying that they are back on air.

“Patuloy sa panlalansi at panlilinlang ang abs cbn network sa pagsasabing babalik na sila sa ere ngayon. They are merely content provider of their own illegal cable and telecoms business. They will now offer it free to local cable providers to entice them and later charge these providers for subscription,” Sonza wrote.

Patuloy sa panlalansi at panlilinlang ang abs cbn network sa pagsasabing babalik na sila sa ere ngayon. They are... Posted by Jay Sonza on Friday, June 12, 2020

“Ang katotohanan - Hindi sila umeere (not on the air) sa himpapawid o sa TV na may antenna. Sila ay lalabas sa kanilang sariling illegal skycable channel 2 o KBO-TV plus na binansagang nilang kapamilya CABLE channel (may bayad/bumili ka TV plus o kbo/pakabit ka ng skycable o skydirect),” he added.

Sonza claimed that the Kapamilya network will eventually give up after three months because they cannot earn back what they have been spending now.

“Pabayaan na natin silang lokohin ang sarili nila. After 3 months susuko rin iyan dahil tiyak hindi sasapat ang kikitain nila sa gagastusin nila."

In another post, Sonza compared the network to a once mighty bird that is now begging to broadcast in local cable channels.

“Kapamilya network. dating dambuhalang ibon ng brodkasting, kalapati na lang na 'NAKIKIPALABAS' sa mga local cable Channel,” he said.

kapamilya network. dating dambuhalang ibon ng brodkasting, kalapati na lang na "NAKIKIPALABAS" sa mga local cable Channel. Posted by Jay Sonza on Sunday, June 14, 2020

Sonza also made various claims about the Lopezes' ownership of the network tackled in House hearings this week.

Internet users gave mixed reactions to Sonza's claims.

"Whatever d reason ndi nla kya pantayan ang abs d lng nila maamin yun.bsta aq kapamilya," said one comment.

"Nagtataka din kasi ako bakit ngayon lang sila nagsalita at nagbigay ng mga ganyan sentiments,dapat noon pa diba," said another.

"Wala kayong pakialam Kung mag bayad kami ang sabihan MO so sa ang tatay moutang ngutang tapos mga taxpayer magbabayad," said another netizen.

"Mindsetter attack...gusto nila papaniwalain ang mga uto uto na babalik cla..," another Internet user noted.

"Pag ganti at panggigipit lng ng gobyerno yan sa abs cbn dahil nasaktan nga ang damdamin ng pinakakamamahal nilang presidente na mapagbanta mapaghiganti at mapagamura! I love abs cbn than the president!" cried another.

