Ogie Diaz fires back at Jay Sonza for calling him 'asymptopangit'

MANILA, Philippines — Comedian Ogie Diaz fired back at Jay Sonza after Jay called him “asymptopangit.”

The former broadcaster wrote on his Twitter account the difference between "asymptomatic" and "asymptopangit."

asymptomatic - you know you have the virus and accepted it.

asymptopangit - nagiging kamukha mo na sina PAB jover at Ogie D. pero di mo pa rin matanggap. — Jay Sonza (@JaySonza3) April 18, 2020

“asymptomatic - you know you have the virus and accepted it. asymptopangit - nagiging kamukha mo na sina PAB jover at Ogie D pero di mo pa rin matanggap,” he wrote.

In his Facebook account, Ogie said it’s okay for Jay to use his name so Jay can finally have a government position.

“Kung makakadagdag pogi points ke Jay Sonza ang paggamit sa pangalan ko, go lang. Sana, ikagwapo mo at magkaroon ka na din ng pwesto sa gobyerno na matagal mo nang inaasam-asam,” Ogie said.

“Pag wala pa ring nangyari, mag-suggest na lang ako sa 'yo ng pwede mong gamiting tao, 'yung mas sikat kesa sa akin kasi gustong-gusto kong gumwapo ka at makapwesto ka man lang, dahil awang-awa na ako sa 'yo. Noon ka pa nagpapapansin, hanggang ngayon, waley pa rin naman,” he added.

Kung makakadagdag pogi points ke Jay Sonza ang paggamit sa pangalan ko, go lang. Sana, ikagwapo mo at magkaroon ka na... Posted by Ogie Diaz on Sunday, April 19, 2020

Ogie also asked his followers if he is really that ugly and if Jay is really that good-looking.

“Pangit ba talaga ako? Kasi, kung yung itsura mo ang batayan ng kagwapuhan, eh okay na pong pangit ako. Hiyang-hiya naman ako sa mukha mong mala-porselana ang kutis. Ikaw pa talaga ang nagsabi niyan? Sa 'yo pa talaga galing, ha? Talaga ba? Hindi nga?” Ogie said.

“Bigyan kita ng chance, ha? Pwede pang mag-change ang mind mo, ha? So sa yo pa talaga galing na pangit ako? Ikaw pa talaga ang nagsabi? Sure ka na ba? Hahahaha!” he added.

Last November, Ogie also slammed Jay after Jay called journalist Maria Ressa "ubod ng pangit."

"Si Joy Sonza wala yatang salamin sa bahay, Pahiramin nyo nga ang lolo niyo para mapagtanto niyang wala syang karapatang magsabi na pangit ang kapwa nya," Ogie said.