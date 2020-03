'Kaya natin ‘to': 'Darna' trends as Angel Locsin makes appeal for poor amid Metro Manila quarantine

MANILA, Philippines — Kapamilya actress Angel Locsin shared her thoughts on the community quarantine imposed on Metro Manila due to novel coronavirus disease 2019 (COVID-19).

In a lengthy Instagram post today, Angel gave her sympathy to ordinary Filipinos who are really affected by the community quarantine.

"My thoughts: Sa gitna po ng paglaganap ng CoVid19, walang sinoman na nasa matinong pag-iisip ang magnanais na lumabas sa matataong lugar para mahawa at makahawa ng sakit. Alam natin na importante ang social distancing at proper hygiene pero hindi po ito sasapat kung may mga kababayan tayo na kelangang maghanapbuhay bawat-araw para makakain at matustusan ang mga basic needs ng pamilya gaya ng pambayad sa renta, kuryente, tubig, at iba pa,” Angel wrote.

“Marami rin po sa kanila ay mga contractual workers, mga self-employed, maliliit na manininda na walang tiyak na kita sa araw-araw at baon sa utang,” she added.

Angel called on the government to support ordinary Filipinos so that they don't have to risk being infected just to eat and pay their bills.

“Kung matitiyak lang po sana ng ating pamahalaan na may financial support para sa kanila, hindi nila kelangang sumugal sa labas. Malaking bagay din kung may temporary stop on amortizations and loans o kahit pagtanggal sa interest & penalties. Sana rin ay magbigay ng consideration ang mga kumpanya ng basic utilities like kuryente at tubig bilang kawang-gawa sa mga mahihirap na apektado ng dislocation sa trabaho,” she wrote.

She hoped that the “Philhealth will shoulder treatment for those who have CoVid19.”

The versatile actress also thanked the officials who are leading the fight against the virus, saying that health workers are the real “idol.”

“Maraming salamat po sa ating mga public officials, pulis, military, etc na gumagawa at nagpapatupad ng batas para po sa kaligtasan natin. Maraming salamat rin po sa mga totoong IDOL, ang ating mga walang kapagurang health workers. Kaya natin ‘to,” she ended her post.