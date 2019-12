Daniel Padilla reacts to Karla Estrada's new boyfriend

MANILA, Philippines — Kapamilya actor Daniel Padilla is happy for his mom Karla Estrada’s newfound love, but said he’s still vigilant.

In a recent interview with Boy Abunda in “Tonight With Boy Abunda,” Daniel said he already met his mom’s new boyfriend Jam Ignacio.

Related Stories Karla Estrada's new boyfriend explains why he courted her

“Yes, napakilala na sa akin ni Ermat. At siya naman, nagpakilala na rin siya sa akin,” Daniel said.

"Lahat ng relationship ng ermat ko, nandoon ako. So lahat nakita ko, narinig ko. So siyempre bilang anak ka at nakita mo lahat, hindi siya kaagad, 'Ayos, okay na.' Ngayon iba na. Ayokong maging kontrabida pero at the same time on the look lang ako. I'm just hovering," he added.

The “Teen King” also added that he witnessed all the relationships of hid mom and now, seeing her in love makes him happy.

“Lahat ng masasaya, lahat ng malulungkot nakita ko na lahat sa Ermat ko e, so masaya lang ako sa mama ko kasi she's very happy, she's in love,” he said.

When asked by Boy on what makes a man perfect man for his mom, Daniel said he thinks a tamed man is the one ideal for her.

“Siya ang tumayong nanay at tatay namin kaya ang hirap ikumpara sa isang lalaki dahil ang nanay ko kulang nalang tubuan na rin ng balbas. Siguro kailangan niya ng mas tamed na lalaki. Kasi masyadong mataas Ermats ko e. Kailangan balanse lang silang dalawa. Nakikita ko naman kay Jam na ganoon naman siya,” he said.