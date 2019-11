Karla Estrada's new boyfriend explains why he courted her

MANILA, Philippines — Kapamilya TV host Karla Estrada was all smiles when her non-showbiz boyfriend Jam Ignacio was a guest in her morning talk show “Magandang Buhay.”

During last Wednesday's edition of the morning talk show, Karla and Jam were interviewed by Karla’s co-hosts Jolina Magdangal and Melai Cantiveros.

Karla said she’s nervous for her boyfriend because Jam is not into showbiz.

“Actually, ninenerbyos ako para sa kanya kasi hindi naman siya sanay. Masaya naman. Bago sa akin 'to kasi wala naman akong naiharap 'di ba? First time 'to, kahit 'yung mga tatay ng anak ko. Parang nahihiya ako kasi parang kung kailan may apat na 'kong anak. But you know, sabi nga ni Vice, deserve nating lumigaya, sumaya,” Karla said.

Jam said he was attracted to Karla the moment he first met the actress last June 1.

“Maganda siya. Nagkakatinginan kasi kami madalas eh,” he said, adding that he fell in love with her all the more “nung madalas na kami magkasama. 'Yung nakilala ko na siya mas mabuti. 'Di naman siya mahirap mahalin eh.”

Karla admitted that she quickly fell in love with Jam because she’s been brokenhearted for the longest time.

“Actually, ang bilis nang sa akin. Kasi ang tagal ko nang heartbroken. Kaya lang, nagdadalawang-isip ako kasi baka natutuwa lang ako na mayroong ganong tao na nagpapakita ng concern,” Karla said.

“Natutuwa ako sa tapang niya kasi 'di ba ang lakas ng personality ko, ang tapang kong tao? Pumunta siya sa bahay na hindi niya iniisip na bahay 'yon namin, kung sinong nakatira do'n. Three days palang kaming magkakilala, so pumunta siya, nagdala siya ng bulaklak, may coffee,” she added.

Despite the celebrity status of Karla and the fact that she has four children, including "Teen King" Daniel Padilla, Jam said he courted her just like what men usually do when they want a woman.

“Wala kasi akong naisip na parang superstar siya e. Inaano ko na pareho lang kaming normal na tao. Kung ano 'yung ginagawa ng isang lalaki sa isang babae, ganon yung ginagawa ko,” he said.