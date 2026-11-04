CLI Premier Hotel Intl., Inc. to hold annual stockholders meeting on December 4
November 4, 2026 | 2:09pm
MANILA, Philippines – The annual stockholders meeting of CLI Premier Hotels Intl., Inc. (CPH) will be held on December 4, Friday at 9:30 a.m., remotely through teleconferencing and/or videoconferencing.
See more details below:
For more information, visit https://clipremierhotels.com/annual-stockholders-meeting.
Editor’s Note: This notice for CLI Premier Hotels Intl., Inc. is not covered by Philstar.com's editorial guidelines.
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