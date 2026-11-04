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CLI Premier Hotel Intl., Inc. to hold annual stockholders meeting on December 4

Philstar.com
November 4, 2026 | 2:09pm

MANILA, Philippines – The annual stockholders meeting of CLI Premier Hotels Intl., Inc. (CPH) will be held on December 4, Friday at 9:30 a.m., remotely through teleconferencing and/or videoconferencing.

See more details below:

 

 

For more information, visit https://clipremierhotels.com/annual-stockholders-meeting.

Editor’s Note: This notice for CLI Premier Hotels Intl., Inc. is not covered by Philstar.com's editorial guidelines.

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