Licensure Examination for Landscape Architects

MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 64 out of 112 passed the Licensure Examination for Landscape Architects given by the Board of Landscape Architecture in N. C. R. and Cebu this July 2023.

Roll of Successful Examinees in the Licensure Examination for Landscape Architects held on JULY 19 & 20, 2023 Released on July 26, 2023.

1 ABRAHAM, JOSHUA MIGUEL CARASIG

2 ADRIATICO, JHERHINE "LARS" BERNARDO

3 ALOC, ALBERTENE MANABAT

4 AMBROCIO, LANCE DAVID BERNARDO

5 ARMECIN, LYZA HENCIS

6 ATOLE, ARVIN DEL CASTILLO

7 BACONGALLO, GLEN ELMIDO

8 BACTOL, JENILYN JOY EVANGELISTA

9 BAMBA, KING PHILIP DE LEON

10 BANCOG, HAZEL YONGCO

11 BAUTISTA, CHRISTIAN SANCHEZ

12 BEJASA, KLARISSA JOY PAQUITAN

13 BENDIAN, MARVIE HERNANDEZ

14 CABIGAO, MARIDELLE TANGHAL

15 CASAS, JULCEASAR MATULAC

16 CASTILLO, ROBERT JED NATHANIEL CRUZ

17 CASTRO, HAZEL ANN TIANGCO

18 CHAN, JUSTIN VERN PALOMA

19 CORDETA, JEROME JR BUQUEL

20 DE GUZMAN, MIKHAELA BEATRICE GAMBOA

21 DEL MUNDO, LLOYD RYAN HERNANDEZ

22 ENGLIS, DIANNE MARABABOL

23 ESGUERRA, SHEENA ANGELA ABUEL

24 ESQUIVEL, REGINE MARIE CAPISPISAN

25 EVARISTO, JUSTIN JOSHUA SERAFICO

26 FAJARDO, JOSELLE MARIE BALAGUER

27 FAUSTINO, GILRIZ ANNE CABRERA

28 GARCIA, KATE ANN GRECALDA

29 GERONIMO, ELOISSA LALAINE SAN MATEO

30 GERONIMO, MEDWARGE STEPHANIE PALOMENO

31 GO, SHEANTANA TRIZIA OPADA

32 GONZALEZ, KATRINA BEATRIZ MENDIOLA

33 GREGORIO, JAMES HARVEY NEBRIL

34 INIETO, SAMANTHA FLORES

35 KATAGUE, KAMILLE NORIEL ARTANGO

36 LEGASPI, KARL ANGELO DELA CRUZ

37 LOMPOT, RHELLISA MAE BUSTOS

38 MALLARI-MENDOZA, MERYLL BRENDA CUNANAN

39 MANAHAN, MICAELLA POMPOSO

40 MANALAD, IAN DAVID JOHN CHAN

41 MANALO, FRANCIS KYLE IGLESIA

42 MANGANAN, JUVY ANNE NOLASCO

43 MARTIN, MA. THERESSA BALUYOT

44 MONROID, KENNETH DAVE JUANGA

45 MORAN, STEFFII NOGALIZA

46 NAVARRO, AILEEN FAJARDO

47 NGO, SAMANTHA DANIELLE

48 ORTEGA, MARK LOUI MARCELO

49 PADERNA, FRANCES PATRICIA BONGANAY

50 PINEDA, MARK DENVER GOMEZ

51 PONTILLAS, JOHN GILBERT VALSOTE

52 PORNELOS, CINDY POTESTADES

53 QUINDOZA, DAVID PSALM GALLANO

54 ROQUE, MICAHONEYZEL MACUGAY

55 SAGANA, MC LAURENZE JULITA

56 SANTOS, RENZ RYAN CLEMENTE

57 SERRANO, RYAN CHRISTIAN LUMONTAD

58 SURIO, ALYZZA MAE DE JESUS

59 TAN, JEFFREY STEVEN KOO

60 TRIAS, EDRIANNE RAE MUNDARES

61 TUYAK, JUSTHENVE SULAD

62 VALDEZ, PATRICK MATTHEW SALAMAT

63 VILLAFUERTE, RICHARD CRUZ

64 VIRAY, RONEL STO. DOMINGO