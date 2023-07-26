Licensure Examination for Landscape Architects
MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 64 out of 112 passed the Licensure Examination for Landscape Architects given by the Board of Landscape Architecture in N. C. R. and Cebu this July 2023.
Roll of Successful Examinees in the Licensure Examination for Landscape Architects held on JULY 19 & 20, 2023 Released on July 26, 2023.
1 ABRAHAM, JOSHUA MIGUEL CARASIG
2 ADRIATICO, JHERHINE "LARS" BERNARDO
3 ALOC, ALBERTENE MANABAT
4 AMBROCIO, LANCE DAVID BERNARDO
5 ARMECIN, LYZA HENCIS
6 ATOLE, ARVIN DEL CASTILLO
7 BACONGALLO, GLEN ELMIDO
8 BACTOL, JENILYN JOY EVANGELISTA
9 BAMBA, KING PHILIP DE LEON
10 BANCOG, HAZEL YONGCO
11 BAUTISTA, CHRISTIAN SANCHEZ
12 BEJASA, KLARISSA JOY PAQUITAN
13 BENDIAN, MARVIE HERNANDEZ
14 CABIGAO, MARIDELLE TANGHAL
15 CASAS, JULCEASAR MATULAC
16 CASTILLO, ROBERT JED NATHANIEL CRUZ
17 CASTRO, HAZEL ANN TIANGCO
18 CHAN, JUSTIN VERN PALOMA
19 CORDETA, JEROME JR BUQUEL
20 DE GUZMAN, MIKHAELA BEATRICE GAMBOA
21 DEL MUNDO, LLOYD RYAN HERNANDEZ
22 ENGLIS, DIANNE MARABABOL
23 ESGUERRA, SHEENA ANGELA ABUEL
24 ESQUIVEL, REGINE MARIE CAPISPISAN
25 EVARISTO, JUSTIN JOSHUA SERAFICO
26 FAJARDO, JOSELLE MARIE BALAGUER
27 FAUSTINO, GILRIZ ANNE CABRERA
28 GARCIA, KATE ANN GRECALDA
29 GERONIMO, ELOISSA LALAINE SAN MATEO
30 GERONIMO, MEDWARGE STEPHANIE PALOMENO
31 GO, SHEANTANA TRIZIA OPADA
32 GONZALEZ, KATRINA BEATRIZ MENDIOLA
33 GREGORIO, JAMES HARVEY NEBRIL
34 INIETO, SAMANTHA FLORES
35 KATAGUE, KAMILLE NORIEL ARTANGO
36 LEGASPI, KARL ANGELO DELA CRUZ
37 LOMPOT, RHELLISA MAE BUSTOS
38 MALLARI-MENDOZA, MERYLL BRENDA CUNANAN
39 MANAHAN, MICAELLA POMPOSO
40 MANALAD, IAN DAVID JOHN CHAN
41 MANALO, FRANCIS KYLE IGLESIA
42 MANGANAN, JUVY ANNE NOLASCO
43 MARTIN, MA. THERESSA BALUYOT
44 MONROID, KENNETH DAVE JUANGA
45 MORAN, STEFFII NOGALIZA
46 NAVARRO, AILEEN FAJARDO
47 NGO, SAMANTHA DANIELLE
48 ORTEGA, MARK LOUI MARCELO
49 PADERNA, FRANCES PATRICIA BONGANAY
50 PINEDA, MARK DENVER GOMEZ
51 PONTILLAS, JOHN GILBERT VALSOTE
52 PORNELOS, CINDY POTESTADES
53 QUINDOZA, DAVID PSALM GALLANO
54 ROQUE, MICAHONEYZEL MACUGAY
55 SAGANA, MC LAURENZE JULITA
56 SANTOS, RENZ RYAN CLEMENTE
57 SERRANO, RYAN CHRISTIAN LUMONTAD
58 SURIO, ALYZZA MAE DE JESUS
59 TAN, JEFFREY STEVEN KOO
60 TRIAS, EDRIANNE RAE MUNDARES
61 TUYAK, JUSTHENVE SULAD
62 VALDEZ, PATRICK MATTHEW SALAMAT
63 VILLAFUERTE, RICHARD CRUZ
64 VIRAY, RONEL STO. DOMINGO
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