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Exam Results

Licensure Examination for Landscape Architects

The Philippine Star
July 26, 2023 | 10:00pm

MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 64 out of 112 passed the Licensure Examination for Landscape Architects given by the Board of Landscape Architecture in N. C. R. and Cebu this July 2023.

Roll of Successful Examinees in the Licensure Examination for Landscape Architects held on JULY 19 & 20, 2023 Released on July 26, 2023.

1        ABRAHAM, JOSHUA MIGUEL CARASIG

2        ADRIATICO, JHERHINE "LARS" BERNARDO

3        ALOC, ALBERTENE MANABAT

4        AMBROCIO, LANCE DAVID BERNARDO

5        ARMECIN, LYZA HENCIS

6        ATOLE, ARVIN DEL CASTILLO

7        BACONGALLO, GLEN ELMIDO

8        BACTOL, JENILYN JOY EVANGELISTA

9        BAMBA, KING PHILIP DE LEON

10        BANCOG, HAZEL YONGCO

11        BAUTISTA, CHRISTIAN SANCHEZ

12        BEJASA, KLARISSA JOY PAQUITAN

13        BENDIAN, MARVIE HERNANDEZ

14        CABIGAO, MARIDELLE TANGHAL

15        CASAS, JULCEASAR MATULAC

16        CASTILLO, ROBERT JED NATHANIEL CRUZ

17        CASTRO, HAZEL ANN TIANGCO

18        CHAN, JUSTIN VERN PALOMA

19        CORDETA, JEROME JR BUQUEL

20        DE GUZMAN, MIKHAELA BEATRICE GAMBOA

21        DEL MUNDO, LLOYD RYAN HERNANDEZ

22        ENGLIS, DIANNE MARABABOL

23        ESGUERRA, SHEENA ANGELA ABUEL

24        ESQUIVEL, REGINE MARIE CAPISPISAN

25        EVARISTO, JUSTIN JOSHUA SERAFICO

26        FAJARDO, JOSELLE MARIE BALAGUER

27        FAUSTINO, GILRIZ ANNE CABRERA

28        GARCIA, KATE ANN GRECALDA

29        GERONIMO, ELOISSA LALAINE SAN MATEO

30        GERONIMO, MEDWARGE STEPHANIE PALOMENO

31        GO, SHEANTANA TRIZIA OPADA

32        GONZALEZ, KATRINA BEATRIZ MENDIOLA

33        GREGORIO, JAMES HARVEY NEBRIL

34        INIETO, SAMANTHA FLORES

35        KATAGUE, KAMILLE NORIEL ARTANGO

36        LEGASPI, KARL ANGELO DELA CRUZ

37        LOMPOT, RHELLISA MAE BUSTOS

38        MALLARI-MENDOZA, MERYLL BRENDA CUNANAN

39        MANAHAN, MICAELLA POMPOSO

40        MANALAD, IAN DAVID JOHN CHAN

41        MANALO, FRANCIS KYLE IGLESIA

42        MANGANAN, JUVY ANNE NOLASCO

43        MARTIN, MA. THERESSA BALUYOT

44        MONROID, KENNETH DAVE JUANGA

45        MORAN, STEFFII NOGALIZA

46        NAVARRO, AILEEN FAJARDO

47        NGO, SAMANTHA DANIELLE

48        ORTEGA, MARK LOUI MARCELO

49        PADERNA, FRANCES PATRICIA BONGANAY

50        PINEDA, MARK DENVER GOMEZ

51        PONTILLAS, JOHN GILBERT VALSOTE

52        PORNELOS, CINDY POTESTADES

53        QUINDOZA, DAVID PSALM GALLANO

54        ROQUE, MICAHONEYZEL MACUGAY

55        SAGANA, MC LAURENZE JULITA

56        SANTOS, RENZ RYAN CLEMENTE

57        SERRANO, RYAN CHRISTIAN LUMONTAD

58        SURIO, ALYZZA MAE DE JESUS

59        TAN, JEFFREY STEVEN KOO

60        TRIAS, EDRIANNE RAE MUNDARES

61        TUYAK, JUSTHENVE SULAD

62        VALDEZ, PATRICK MATTHEW SALAMAT

63        VILLAFUERTE, RICHARD CRUZ

64        VIRAY, RONEL STO. DOMINGO

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