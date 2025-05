Klaudia Koronel asks Coco Martin for role in 'Batang Quiapo'

MANILA, Philippines — Known for giving second chances to inactive stars, Coco Martin has a message from former sexy star Klaudia Koronel regarding her possible inclusion in the nightly action drama "FPJ's Batang Quiapo."

In a report by Pilipino Star Ngayon, Klaudia asked Coco for her showbiz comeback via the top-rating show, which is starred and directed by Coco.

“Co, baka naman... Gustung-gusto ko ‘yung makulit na comedian. Kayang-kaya ko ‘yun,” she said.

Klaudia has been based in the United States but is currently in the country for vacation.

“Mahirap na masarap. Ayun lang naman ang ginagawa ng mga Pilipino, ‘di ba, mag-work para mag-provide ng need ng family," she said.

"Mahirap pero masaya kasi nakakatulong,” she added.

Klaudia said that she did not regret moving to America for her nursing aide career.

“Of course, sa simula, hindi naman maalis ‘yun sa isang nag-artista before na laging iniisip ‘yun. Kasi iba ang showbiz sa normal na citizen sa America. Hindi maalis talaga kasi ang layo,” she said.

“Ang struggle ko ‘yung kung paano ko in-adjust ‘yung sarili ko mula sa showbiz sa isang normal citizen lang kasi iba ‘yung trabaho sa showbiz. ‘Yung as in kailangan mo, ikaw lahat. Walang Dodong, walang Inday, walang driver, wala lahat. Iba ang buhay doon. Taon din bago ako maka-adjust.

"Syempre may time rin na nalulungkot ka, nadi-depress ka sa pagod ang complain mo dun. Sa showbiz lagi kang nagpapaganda, lagi kang nag-aayos. Nagpupuyat ka pero hindi pagod ‘yung katawan mo. Sa America kasi pagod ‘yung katawan mo. Mga tao doon two jobs. So taon din bago nakapag-adjust,” she added.

