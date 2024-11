Dominic Roque returns to Siargao for Sue Ramirez â€” report

Dominic Roque returns to Siargao for Sue Ramirez — report

Sue Ramirez and Dominic Roque in Siargao

MANILA, Philippines — Actor Dominic Roque reportedly returned to Siargao after supporting his friend Kathryn Bernardo for a block screening of "Hello, Love, Again."

Showbiz reporter Ogie Diaz reported on his YouTube channel that Dominic and Sue were allegedly spotted again in Siargao.

“Ang sabi, ewan ko kung tama ang aking source, ngayong araw November 18, nasa Siargao ulit si Dominic Roque,” Ogie said.

"Ang siste, bumalik lang sa Manila si Dominic para sa block screening ng 'Hello, Love, Again' bilang suporta sa BFF niyang si Kathryn Bernardo at pagkatapos ay bumalik na rin daw agad-agad sa Siargao.

“‘Yun pala, naiwan doon (sa Siargao) si Sue Ramirez. E, noong October pa nandu’n si Sue."

It can be recalled that Ogie reported that Dominic is already courting Sue.

“Ang balita ko pa ay nagpapadala pa raw ng food itong mommy ni Dominique Roque kay Sue Ramirez," Ogie said in his past vlog.

"Ay, nakikiligaw ‘yung mother?” Ogie's co-host Mama Loi asked.

“Oo, pero ito’y nanliligaw pa lamang daw, siyempre, tinitimpla pa lang ni Sue kung siya na ba pagkatapos nila ni Javi Benitez,” Ogie replied. — Video from Ogie Diaz Showbiz Updates YouTube channel

