Mon Confiado to sue content creator over false claims

MANILA, Philippines — Actor Mon Confiado called out a Facebook user after posting a false story about him.

In his Facebook account, Mon posted screenshots of the post and his conversation with a certain Ileiad.

“Ayoko na sana patulan itong certain Ileiad na ito… pero tama pa ba ang ginagawa ng mga content creator na ito? Gumawa ng story using my name & my photo… na meet daw nya ako sa grocery at magpapa picture daw sya pero dinuro duro ko daw sya sa mukha at nakita nya na hindi ko binayaran ang 15 Milky Way Choco Bars na kinuha ko… at pinagsisigawan ko daw ang cashier ng grocery,” Mon wrote.

Mon questioned the Facebook user's motives in the post.

“Pinapalabas pa nito na magnanakaw ako… nu'ng sinita ko. Joke daw ito at ito ay 'Copypasta' at biglang nilagyan ng 'disclaimer' ang post n'ya pero huli na. Pero hindi pa din inaalis ang post nya. Joke at my expense? Joke pero nakakasira ng tao? Bakit ka magjo-joke sa'kin? Close ba tayo?” he said.

“Parang sobra na itong mga ito ah at para makakuha lang ng mga likes kahit makasagasa sila ng tao. Tapos sasabihin Joke,” he said.

Mon said that he’s planning to sue the Facebook user after creating such story.

“Ang daming nag-message sa akin at tinatanong kung totoo ba ito? Of course, Sabi ko hindi 'yan totoo. Never happened. At hindi ako ganu'ng tao. At may pagka-mayabang pa itong Ileiad na ito… nu'ng sinabi ko idedemanda ko s'ya dahil ayaw pa n'ya tanggalin ang post n'ya. Threat daw ba ito? Grabe itong taong ito!” he said.

