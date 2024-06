Rendon Labador, Rosmar Tan apologize; willing to accept Coron persona non grata

MANILA, Philippines — Content creators Rendon Labador, Rosmar Tan and the rest of Team Malakas issued a public apology after a video of them blasting a government employee in Coron, Palawan went viral.

In Rosmar's Facebook page, the entire team can be seen apologizing to employee Jho Trinidad, Coron Mayor Marjo Reyes and the entire staff of the municipal hall.

"Pasensya na kay Ma'am Jho, sa munisipyo at lalo na po kay Mayor Marjo Reyes at s'yempre po sa bayan po ng Coron, Palawan. Sorry po talaga na parang pinost ko na 'Never again,' hindi ko po sinasadya na i-generalize po kayo," Rosmar said.

"Nagpadala po ako sa bugso ng damdamin at 'yun po 'yung pinaka maling ginawa ko and humihingi po ako ng tawad," she added.

Rendon said that they visited the mayor's office not as celebrities but as concerned citizens.

"Gusto ko lang po linawin na pumunta po kami doon sa munisipyo hindi bilang isang celebrity, hindi isang influencer and hindi bilang, lalo na, hindi bilang Rendon Labrador, Rosmar nagrereklamo. Pumunta po kami doon dahil bilang isang Pilipino, simpleng tao na nasaktan sa nangyari dahil sa isang comment ng isang servant," he said.

"Babawi po kami at hindi po ito naging hadlang sa advocacy namin na makatulong at makapag-bigay ng inspirasyon sa lahat ng taong nangangailangan. Team Malakas po ay magpapatuloy at hindi po kami titigil sa pagbigay ng kasiyahan, charity sa tao," he added.

Rosmar said that they are willing to accept the persona non grata punishment planned by the municipality.

"Kung 'yun po tingin po ninyo na patas na desisyon para sa nangyari, at kung 'yun po 'yung sa nagawa po namin, humihingi po kami talaga ng tawad. Pero kung tingin po niyo talaga, maluwag po naming tatanggapin 'yung parusa po niyo na 'yun," she said.

Rendon then asked the mayor to not include his team in the persona non grata.

"At sana mayor, kung makakarating man po itong video, ako na lang po sana ang i-persona non grata dahil nakita ko po ang sinseridad ng mag-asawang Nathan at Rosmar na makatulong," he said.

"Ako na lang po bigyan ninyo ng persona non grata at hiling ko po na sana kung ito man po ay matutuloy, gusto ko po hiling sa'yo mayor na bigyan niyo po din ako ng pagkakataon na makadalaw sa Coron dahil po ay naipangako ko po sa aking pamilya na ipapasyal ko po sila sa Coron para makita ko po silang masaya."

RELATED: Coron municipal council mulls 'persona non-grata' tag vs vloggers Rosmar, Rendon