'Hindi ako nape-pressure': Coco Martin on 'Batang Quiapo' beating 'Ang Probinsyano'

MANILA, Philippines — Kapamilya actor Coco Martin revealed that he is not pressured for “FPJ’s Batang Quiapo” to beat the success of “FPJ’s Ang Probinsyano.”

In the grand media conference of the series last Tuesday, Coco said they are just enjoying the moment while working on the project.

“Actually, hindi ako nape-pressure or hindi ko rin iniisip 'yung timeline basta para sa 'kin, i-enjoy namin lahat ang moment, 'yung project. Kasi, naniniwala ako na bast, nagmamahalan kayo, nagrerespetuhan kayo at gustong-gusto niyo 'yung ginagawa niyo, magbubunga 'yan eh," Coco said.

He added that it’s up to the viewers if the “FPJ’s Batang Quiapo” will beat “FPJ’s Ang Probinsyano.”

"Ang makakasagot niyan siyempre 'yung mga manonood kaya kami bilang kami 'yung taga production, kami 'yung gumagawa nitong teleseryeng 'to, pinagbubuti namin kasi alam namin na hangga't pinagbubuti namin 'yung trabaho namin at napapasaya namin 'yung mga manonood, nandito kami at hangga't okay ang lahat, okay kami, may trabaho kami," he said.

Coco said that he will do everything for the success of the series.

"Sinasabi ko lagi, mahirap akong katrabaho kasi hindi pwede sa 'kin 'yung pwede na, sinu-sure ko na dapat 'yung quality, 'yun ibibigay natin sa mga manonood, 'yung tiwala at oras na ilalaan nila sa'tin dapat sinusuklian natin 'yon dahil sila ang dahilan kung bakit meron tayong trabaho," he said.

"Gusto ko binabalik namin sa mga management o kung sino man 'yung nangangalaga sa amin na kung ano man 'yung binilin sa 'min o pinagkatiwala sa 'min dapat sinusuklian namin 'yon. Kaya sana, nangangarap ako, nagdadasal ako na sana hindi lang matapatan; ang pangarap ko rito, malampasan 'yung nagawa namin sa ‘FPJ's Ang Probinsyano',” he added.

