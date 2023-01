'Ibang-iba siya sa Probinsyano': Coco Martin shares 'Batang Quiapo' updates

MANILA, Philippines — Kapamilya actor Coco Martine gave an update on his upcoming teleserye "FPJ's Batang Quiapo."

In his recent launch as the new ambassador of RiteMed, Coco said they already began filming the series and now finished editing the first episode.

"Tapos na namin 'yung Day 1 na episode. Sobra akong proud, ibang-iba siya sa 'Probinsyano.' Ibang-iba 'yung treatment, 'yung camera works," he said.

"Sabi ko nga, kailangan nating makipagsabayan sa international. Lalo na ngayon, 'yung mga telenobela natin, kinukuha ng Netflix and kung ano-ano pang [streaming service]. Ihanda na natin, in case mapansin tayo or magustuhan nila," he added. "Siguro ito na 'yung tamang panahon para i-upgrade naman natin ang ginagawa natin. Paghandaan na natin kung sakali na magustuhan nila 'yung proyekto."

He also said the possibility of casting "Ang Probinsyano" actors in his new series.

"Actually hindi mo maiiwasan kasi ang na-guest ko sa 'Probinsyano,' 400 plus na actors. Ang isa sa naging pinakamalaking problema ko nu'ng nasa 'Probinsyano' na ako, halos nauulit na 'yung mga artista. Kasi dumating ako sa pagkakataon na wala na ako ma-guest. Talagang lahat halos na-guest ko na. Nahihirapan na kami mag-casting," he said.

"Kaya sabi ko nga, talagang mauulit na ma-guest ko [sa 'Batang Quiapo'] 'yung mga na-guest ko sa 'Probinsyano' kasi halos lahat na-guest ko eh. Masaya para sa ating lahat kasi ang kailangan natin ng hanapbuhay," he added.

RiteMed has officially unveiled its new brand ambassador with the launch of its latest TV commercial featuring the well-loved Coco.

Coco graciously accepted the challenge of continuing the legacy and advocacy of the Queen of Philippine Movies, Susan Roces, of empowering the masses in opting for quality and affordable healthcare.

Coco rightfully opened the TVC with the line, “Ang sabi ng lola ko, ‘wag mahihiyang magtanong... at hanapin ang check,” which not only gives honor to Susan but also reminds the people of the Filipino culture of listening to the advice of their elderly loved ones.

RELATED: Coco Martin, Lovi Poe to star in FPJ's 'Batang Quiapo' next year