'Nagpapa-makeup ng nakahiga': Cristy Fermin reveals makeup incident involving Alex Gonzaga

MANILA, Philippines — Veteran columnist Cristy Fermin shared a makeup incident involving her former “Juicy” co-host Alex Gonzaga.

In an episode of “Showbiz Now Na,” Cristy recalled how Alex’s makeup artist on their 2008 showbiz talk show had a hard time putting makeup on her then-co-host.

“Ang pinakamatindi po talaga bukod sa pagiging late niya ay late na ngang dumadating, hindi kami nakakapag-roll. Laging cause of delay. Ilang beses ko siyang nakita na nagpapa-makeup ng nakahiga. Nakaluhod ang kanyang makeup artist na si Noel,” Cristy said.

"Kung minsan naman, meron siyang director’s chair at halos ibuyangyang na niya ang kaniyang ulo. Siyempre hirap pa rin ang kaniyang makeup artist,” she added.

After witnessing it, Cristy said she talked to the show's executive producer about it.

"Humingi talaga ako ng permission na magsalita ako. Ang sabi ko talaga, nandon si Alex na nakahiga na akala mo bangkay na mine-makeup-an sa morgue. Sabi ko, 'Ano to? Hindi ka naaawa sa makeup artist mo? Nakaluhod, binoblower ka?'” she said.

“Sobra na ang ginagawa niya… wala siyang respeto sa mga hindi niya kauri sa palagay niya. Manipulative siya eh… namimili siya ng kaniyang ire-respeto. Pero kapag hindi niya co-equal 'yung tao, napakababa ng kaniyang pagtingin,” the long-time showbiz host and columnist said.

