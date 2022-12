'Palagi siyang late': Cristy Fermin reveals bad working experience with Alex Gonzaga

MANILA, Philippines — Veteran showbiz columnist Cristy Fermin revealed her bad working experience with actress and TV host Alex Gonzaga.

Cristy and Alex were once co-hosted TV5 talk show “Juicy” with IC Mendoza.

In a report by PEP, Cristy said she felt pity for Alex’s makeup artist.

“Nakakaawa ang make-up artist niyang si Noel na nakaluhod, nakahiga kasi siya habang nagpapa-make up! Abuso siya! The late Alex Gonzaga!” Cristy said.

“Ang executive producer ang kinausap ko. Ipinatanggal ko 'yung higaan ni Alex. Hindi na niya nagamit 'yun. Nakakaawa ang make-up artist niya,” she added.

Cristy said that Alex was always late on the set of their show.

"May serye siya no'n kaya palagi siyang late sa ‘Juicy.’ Magkakasama po kami sa ‘Juicy.’ Ang amin pong taping ay nade-delay dahil hinihintay nga po si Alex Gonzaga. Ang kanyang katuwiran, alas kuwatro y medya na raw o ala-singko ng madaling-araw na siyang pinakawalan sa set ng ginagawa niya na kasabay ng ‘Juicy',” Cristy said.

“Ang katuwiran naming lahat, kung hindi mo pala kayang gampanan ang magkabilang-programa, bitiwan mo para hindi ka nale-late na ang dami-daming tao na naaapektuhan sa pagiging late mo. Tapos darating siya, nakasimangot. Alam naman natin nakasimangot, naka-tsinelas na de-sakbat. Hindi nakagayak. Ganoon na ganoon sa sinabi ni Dina," she added.

Cristy’s revelation came after Alex revealed her "traumatic" experience in a teleserye with "artistang matanda." A video of Dina Bonnevie back then trended again on social media, where she claimed that a certain young actress had a "diva attitude."

Dina and Alex co-starred in TV5 teleserye "PS I Love You" in 2011.

