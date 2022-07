'Kinabog sila': Maymay Entrata's performance at Binibining Pilipinas 2022

Kapamilya actress Maymay Entrata performing at the Binibining Pilipinas 2022 swimsuit competition.

Screengrab from Bb. Pilipinas Official YouTube Channel

MANILA, Philippines — Kapamilya actress Maymay Entrata performed her hit single “Amakabogera” at the swimsuit competition of the Binibining Pilipinas 2022 held in Araneta Coliseum yesterday up to this morning.

Maymay was quickly one of the trending topics on Twitter during her performance, garnering thousands of tweets from pageant fans.

Twitter users have been hoping for Maymay to join a pageant in the near future as she is qualified to join.

Here are some social media reactions over Maymay’s performance.

So proud of you @maymayentrata07 super MAYMAY AmakabogeraAtBBPh22 pic.twitter.com/VdP0yPMWjq — yramazing (@yramazing88) July 31, 2022

Maymay Entrata performs her hit song 'AMAKABOGERA' at the Binibining Pilipinas 2022 Grand Coronation night during the swimsuit portion. #BinibiningPilipinas2022 pic.twitter.com/mfa3QJWtTI — Pinoy Big Brother (@PBBKumunity) July 31, 2022

sir, kung walang hawak na mic si MM, mapapagkamalan siyang contestant.



MAYMAY AmakabogeraAtBBPh22#MaymayEntrata @maymayentrata07 https://t.co/Gk9ZOB5G3N — Tatay Oslec (@DadLuvsMayMay) July 31, 2022

Iba yung awra forda fersons ng nag iisang Amakabogera @maymayentrata07 ???????????????????????????????????????



MAYMAY AmakabogeraAtBBPh22#BinibiningPilipinas2022 pic.twitter.com/90hxP7T5zD — Kowts J (@MeowwwKayBunny) July 31, 2022

Lakad at tindig pa lang,tatak beauty na queen na!!pati ata contestants nagulat,kinabog sila hehehe

MAYMAY AmakabogeraAtBBPh22 #MaymayEntrata @maymayentrata07 https://t.co/4V7wekNM4S — Maydon061 (@maydon061) July 31, 2022

Si maymay ata mananalo sa swimsuit HAHAHHAHAHHAHA — augustisforblackpink (@irzhentozhen) July 31, 2022

sexy ni MM sa suot nya..



MAYMAY AmakabogeraAtBBPh22#MaymayEntrata @maymayentrata07 — Tatay Oslec (@DadLuvsMayMay) July 31, 2022

True. Dpt pinarampa kht konti si Maymay. Mas bongga. Naririrnig din ung mga nagsasalita behind cam. — Christian Corpuz (@PinoyDiTsekwa) July 31, 2022

