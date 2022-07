Not money or 3rd party: Pokwang reveals real reason behind breakup with Lee Oâ€™Brian

Not money or 3rd party: Pokwang reveals real reason behind breakup with Lee O’Brian

MANILA, Philippines — Kapuso comedienne Pokwang revealed the reason of her breakup with American husband Lee O’Brian.

In her recent interview with “24 Oras,” Pokwang reiterated that there was no third party and it’s not about the money.

“Una sa lahat walang third party, wala in all fairness kay Papang. Hindi rin pera, kagaya ng mga lumalabas na pera. Hindi ganoon, walang ganoon. Siguro napagod lang kami,” Pokwang said.

She also explained why she decided to reveal their breakup just recently even though it happened in November 2021.

“Kasi ako ‘yung taong lahat tinitiis ko, hangga't kaya ko, ako lang,” Pokwang said.

“Hangga't kaya ko itago sa anak ko, hangga't kaya ko huwag iiyak sa harap nila. Lahat ng burden gusto ko ako lang. Parang nahihiya ako mandamay sa pamilya ko,” she added.

Pokwang defended her former partner, attesting that Lee is a good person.

“Sana ang alam ng tao na ang hinuhusgahan ninyo na si Lee O’Brian ay mabuting tao naman po. Mabuting ama. Nasasaktan lang ako sa mga nababasa ko na kesyo palamunin ko daw. Masipag po ‘yung tao,” she said.

Ogie Diaz first reported in his YouTube channel that the two broke up.

Pokwang then broke her silence regarding the split in her Instagram account recently.

“Yes it’s been seven months since tapusin namin ni papang ang lahat, pero maayos at mapayapa, at bilang magkaibigan na lamang mas nagagampanan namin ang mga tungkulin bilang magulang ni Malia. Natapos man ito sa 'di inaasahang panahon hindi dito hihinto ang pagiging nanay ko sa mga anak ko. At mas lalo kong minahal ang mga biyayang sakin ay binigay ng Panginoon,” she said.

RELATED: 'No third party': Pokwang on breakup with Lee O’Brian