'No third party': Pokwang on breakup with Lee Oâ€™Brian

'No third party': Pokwang on breakup with Lee O’Brian

MANILA, Philippines — Kapuso comedian Pokwang denied that there is a third-party involved in her breakup with American husband Lee O’Brian.

In a report by PUSH, Pokwang said they separated without bitterness to each other and they are co-parenting their daughter Malia.

“I’m okay, Mare. We’re okay. No third party involved and we’re both co-parenting kay Malia,” Pokwang said.

“Maayos naming tinapos ang lahat. Hindi kami pait-paitan. Hahahaha,” she added.

Ogie Diaz first reported in his YouTube channel that the two broke up.

Pokwang then broke her silence regarding the breakup in her Instagram account recently.

“Yes it’s been seven months since tapusin namin ni papang ang lahat, pero maayos at mapayapa, at bilang magkaibigan na lamang mas nagagampanan namin ang mga tungkulin bilang magulang ni Malia. Natapos man ito sa 'di inaasahang panahon hindi dito hihinto ang pagiging nanay ko sa mga anak ko. At mas lalo kong minahal ang mga biyayang sakin ay binigay ng Panginoon,” she said.

“Sa mga single parent na kagaya ko, hindi karma ang natapos na pagmamahalan kundi mas pinapatatag ka at pinaghahanda ka sa mas magaganda at mas maraming biyaya. Hindi karma ang mabiyayaan ka ng mga anak na nagpapasaya at nagpapangiti sayo araw araw at dahilan ng pagsisikap mo sa buhay #Wagmapagodparasamgaanak,” she added.

