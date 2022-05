'Makinig kayong mabuti': Michael V addresses political allies in new poem

MANILA, Philippines — Kapuso comedian Michael V penned another poem related to the 2022 national elections.

In his Instagram account, Michael posted his Philippine flag artwork.

“Nag-iiba ang salita ‘pag ‘sinahog na sa tula. Mas lumalalim pa kapag isinadula. Naka-'facepalm' ‘yung isa, ‘yung isa nakanganga. Hindi magkaka-intindihan ang makata at ang tanga,” he wrote.

Michael, who voted for Leni Robredo at the elections, asked the vice president's supporters to be quiet and just prepare for the next elections.

“Sa mga nagbabasa, basahin ninyo ng maigi; Sa mga kakampi ko makinig kayong mabuti; ‘Quiet’ na lang muna kesa ‘Sugod!’ o ‘Maghiganti!’ Sa susunod na eleksyon, do’n na lang tayo bumawi,” he said.

“‘United we stand, divided we fall.’ Lahat ng talong kandidato, napapa-‘sana all’. Kung daya man o peke, o may mahiwagang troll Tama bang sabihing 31 million ang nabudol? Busina rin paminsan-minsan at mag-menor sa salita. Baka trak na ang kasalubong, mahirap na ‘pag nabangga. Minsan trak, minsan kamao, minsan talim, minsan tingga… Kung hindi ka si Wonder Woman, hindi mo ‘yan masasangga!” he added.

The “Bubble Gang” comedian said that it’s better to prepare for six years and just like in the movies, protagonists win in the end.

“Ibang-iba na nga ‘yung noon at ang ngayon. Hindi sapat ang tapang. ‘Wag basta-basta maghamon. Hindi talaga kaya sa maikling panahon. Kung paghahandaan natin, at least, anim na taon. Kung pakiramdam mo e 'IKAW NA' talaga Maging kampante ka at ‘wag ka nang mag-alala. Ganyan naman ang bida sa mga pelikula. Sa simula ng istorya, nagpapatalo muna,” he said.

“Maging alisto at matalino. Magmasid bago mag-plano. Dapat e may hangganan; radikal man ang puso mo. Kung ayaw mong ma-subâ e ‘di ‘wag kang mag-abono! ‘Wag ka nang magpa-apekto. Hindi wakas ang pagkatalo. Simple lang ang sinasabi ko, ‘wag nang lagyan ng kulay; Ito nama’y “kuwan” lang… hindi naman ako nang-aaway. ‘Wag basta-basta patol, ‘wag nang sayangin ang ‘yong laway. “Weather-weather” lang ‘yan! Ganyan talaga ang buhay,” he added.

RELATED: Michael V pens poem for Bongbong Marcos