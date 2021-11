'Intindihin pa natin': Direk Jay Altarejos on bashers of film 'Walang Kasarian ang Digmang Bayan'

MANILA, Philippines — Director Jay Altarejos asked Filipinos not to fight each other but understand that not everyone has the opportunity to know the right information.

In an exclusive interview, Philstar.com asked Jay on how he responded to online bashers of his controversial film “Walang Kasarian ang Digmang Bayan,” a movie that tackles the infamous war on drugs of the Duterte administration.

“Ang awayin na lang natin yung mga lider, yung sistema. Yung kapwa natin Pilipino, intindihin pa natin. Kasi malaki ang kakulangan ng society sa kapwa natin Pilipino na ganyan mag-isip kasi yan lang ang nakarating sa kanilang knowledge or information,” Jay said.

“So, kakulangan sa oportunidad yan e, sa tamang impormasyon, edukasyon. May mas malaking kasalanan talaga yung mga Marcoses, Dutertes, Arroyos, yung mga leader na nagtaksil hindi lang sa bayan kung hindi sa mga tao,” he added.

Jay also said that his movie doesn’t only show Duterte’s war on drugs but also every problem of the country.

“Lahat naman ng pinagusapan natin sa pelikula, alam na natin lahat yon. Nasa news na e. Yung pag-kidnap, pagkawala ng mga journos, 19 ang pinatay na journos sa panahon ni Duterte, mga batang patay sa EJK dahil sa drug war 100 plus na noong 2019. Sa drug war mismo, 27-33 thousand na ang namatay. Yung mga unfair labor practices, demolisyon, mga Lumad, lahat naman nandiyan e,” he said.

“Walang Kasarian ang Digmang Bayan” premieres on KTX on November 30. The film has a special screening on November 27 sponsored by M.C. Biliber Lending Corporation, Ticao Altamar Resort, and Tita Mommy's.

