Anabelle Rama defends Jinkee Pacquiao from critic of million-peso OOTD

MANILA, Philippines — Anabelle Rama went on a social media barrage to defend Jinkee Pacquiao against a certain showbiz reporter.

In her Twitter and Instagram accounts, the seasoned talent manager and mom of actors Ruffa, Richard and Raymond Gutierrez said she’s sick and tired of reading negative news about Jinkee from an unnamed columnist.

“Everyday I’ve been reading almost all newspapers, kasi addict ako sa news. Gusto kong malaman kung ano ang nangyayari sa Pilipinas at sa buong mundo. Nakakabwisit na itong hindi sikat na reporter. Walang tigil kakasulat ng negative things about Jinky Pacquiao,” Anabelle wrote.

“Ayaw mong tumigil kasi wala ka pang natatanggap na datung and bag from Jinky. Ang style mo ay hit and collect. Ginawa mo rin ‘yan sa isang celebrity. Ina-araw araw mo rin tinitira sa column mo. Puro paninira, below the belt,” she alleged.

Anabelle claimed that the reporter invited a celebrity to her radio program after receiving a Chanel bag with P100,000.

“Nong binigyan ka ng Chanel bag na may laman na 100,000 bigla mong pinuri at gini-guest mo pa sa radio program mo. Ang kapal talaga ng mukha mo. Pinapakain mo sa pamilya mo yung pera galing sa mga taong sinisiraan mo? Mahiya ka naman sa sarili mo,” Anabelle said.

"Alam kaya ng owner ng newspaper na sinusulatan mo at ang radio station na ginawa mong negosyo itong trabaho mo? Hindi ako nakialam pero everyday mong iniinsulto na hindi ka naman pinapatulan. Ayaw mo pa rin tumigil. Bakit ka galit na galit? Dahil hindi ka makabili? Pati alahas na suot niya, mamatay ka sa inggit?” she added.

Anabelle said that the columnist should not be envious of Jinkee because her money came from Manny Pacquiao’s hard work and not from public funds.

“‘Wag ka ng mamatay sa inggit sa mga gamit ni Jinky P. Ang pera na pinamili niya ng mga branded na gamit ay hindi galing sa nakaw. Galing sa asawa niya na pinaghirapan. Anong gusto mong ipasuot sa kanya? Duster na may dalang bayong at naka tsinelas?” she said.

“Asawa siya ng isang sikat na boxing champ and boxing legend, senator pa. Hindi ka ba naman tanga puro negative sa katawan mo ang mga sinusulat mo. Matanda ka na. Magsalamin ka. Makikita mo yang mukha mong kasing pangit ng ugali mo. Tangengot ka. Sige lumaban ka sa mga Bisaya. Gi-atay ka! Pwe!!!” she added.

According to Anabelle, she couldn’t understand why the reporter even had to scrutinize where Jinkee and her family got quarantined during Manny's last fight in Vegas.

“Pati ba naman ang hotel kung saan sila naka quarantine, nakialam ka. Galit ka dahil laging pinopost sa social media ang mga food na kinakain nila. Hoy, tanga! Yung pinaka sosyal na Conrad Hotel, inisponsor ang pamilya ni Sen. Manny ang pag stay nila ng 10 days quarantine,” she said.

“Syempre dapat ipopost ni Jinky sa social media ang tungkol sa hotel. Pati na ang food siniserve sa kanila. Ako nga nangarap mag staycation sa Conrad Hotel na napakaganda. Akala ko nga bagong bahay nila Sen. Manny at naglalaway pa ako sa food. Anong problema mo ngayon ? Walang mag sponsor sa iyo maski motel,” she added.

She also said that the reporter allegedly lost in a libel case but a politician rescued her.

“Wala kang kadala dala sa nangyari sa iyo. Dinemanda ka ng pamilya ko ng Libel. Natalo ka di ba? Kung hindi ka nagmamakaawa kay Jinggoy na tulungan ka dahil si Erap pa ang Presidente. Dapat sa kulungan ka pinupulot. Nakatikim ka sana ng mga daga at mga ipis sa loob ng kulungan. Until now ganun ka pa rin? Magbago ka na. Siguro naghihirap ka na ngayon dahil sa pandemic,” she said.

“Wala ka ng makurakot na pera sa mga artista. Kaya pinipili mo ang taong titirahin mo para magka pera. Sorry na lang dai! Wala kang makukuha ni piso kay Jinky P. Magdasal ka nalang na hindi ka tamaan ng Delta COVID. Baka matigok ka pa. At manahimik ang buhay mo. At nakadilat ang mata mo At puro demonyo ang nakapaligid sa iyo. Ako nga hindi sikat, ang dami kong mga sponsors. Libre, basta ipost ko lang sila. Si jinky pa kaya? Maligo ka ng sampung tabo ng kumukulong mainit na tubig para matanggal ang dumi ng inggit sa katawan mo. Ha! Ha! Ha!” she ended her post.

It can be recalled that Jinkee was recently called out on social media for allegedly wearing an estimated P1.5 million worth of designer clothes and jewelry for her "outfit of the day" (OOTD) at her husband's boxing match.