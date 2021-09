'Parang namamaalam na': Mura recalls Mahal's last visit

MANILA, Philippines — Comedian Allan Padua, popularly known as Mura, couldn’t believe that his friend Mahal passed away.

Mahal recently visited Mura in Guinubatan, Albay to provide help to her on-screen partner.

In a report by ABS-CBN News, Mura said she thought that the report of Mahal’s passing was just fake news.

"Sabi ko maniwala kayo diyan? Fake news lang 'yan! Tapos nalaman ko nga du'n sa nagba-vlog sa akin dito na totoo nga. Tinanong ko nga siya kung saan nakuha ang balita, sabi niya... nag-post ang kapatid na si Irene," Mura said.

"Hindi ko pa maiisip na 'yun ang mangyayari sa kanya. Ang lakas-lakas niya pa nang pumunta dito, 'yung 'di ko alam kung paano ko paniniwaalaan eh bigla eh. Hindi ko alam kung ano ang pakiramdam, Ang saya saya namin dito eh," he added.

Mura said that Mahal assured him that she would help him even if she will have no projects in showbiz.

"Sabi niya sa akin, 'Huwag kang mag-alala, Mura. Kahit ano pasensyahan mo na itong konting tulong ko pero kahit matanda na ako'... Sabi nga niya, 'Kahit wala na ako, tutulungan pa rin kita.' Parang kakaiba 'di ba? Parang 'yung namamaalam ka sa akin na gano'n, dinaan lang namin sa biro-biro 'yun," he shared.

The comedian said that he and Mahal were supposed to reunite on screen but the passing of the comedienne cut his dreams to return to showbiz.

"Meron na sana kaming gagawin lalo na pelikula, eh hindi ko pa talaga siya nakasama sa pelikula sa mga ano lang gag show sa TV kasama ko siya, pero sa pelikula never ko pa siyang nakasama," he said.

Mura said he wanted to attend Mahal’s wake but couldn’t because of the pandemic.

"Mahal, sana masaya ka sa iyong paroroon at nagpapasalamat ako sa 'yo at pinuntahan mo ako dito. Binigyan mo ako ng tulong. At sa mga kamag-anak niya, nakikiramay ako, gustuhin ko man na pumunta diyan pero papaano? Mahirap ngayon eh. Pasensya na po," he said. —Video from Mahal YouTube channel

