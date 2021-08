AJ Raval now single; says she's open to fall in love with co-star

MANILA, Philippines — Actress AJ Raval revealed that she is now single after she and boyfriend Axel Torres broke up.

In a virtual press conference of her new film “Taya,” AJ said Axel doesn’t want her to portray sexy roles that’s why they broke up.

"To be honest po, marami kaming naging problema sa career namin kaya nag-end po nang maaga yung relationship namin," AJ said.

"Hindi po ako magsisinungaling. Hindi po ako magpapakitang-tao. Yun po ang pinaka-reason," she added.

The daughter of 90s action star Jeric Raval said she instead chose her career than love life.

"Gusto ko pong ipagpatuloy yung karera ko. Gusto ko pong sumugal sa karera ko kaysa sa love life," she said.

AJ also said that her co-star Sean de Guzman was another reason for their breakup because Axel felt jealous.

"Hindi na po ako magsisinungaling, pero kasali na rin po si Sean. Pinagselosan po si Sean. Ayaw din po talaga niya ng karera ko ngayon. Ayaw po niya akong magpaseksi, which is naiintindihan ko naman siya sa part niya,” she said.

"Pero kung susugal man ako sa pag-ibig, talo naman po ako sa karera. Pero kung susugal naman po ako sa karera, panalo pa rin ako. Naiintindihan ko naman po siya sa part niya kasi pumasok po ako sa relasyon na hindi pa ako nag-aartista. Napaka-conservative ko pong babae hanggang sa nag-artista po ako. Parang dun po ako nag-start magpaseksi, so naiintindihan ko po siya sa part na hindi niya ako ganoon kakilala kaya hindi niya po matanggap na ganito ang career ko," she added.

AJ also said that she’s open to fall in love with Sean.

“Nag-message po ako kay Sean noon. Biniro ko po siya, sabi ko, 'Sean, break na kami. Puwede mo na akong ligawan,'" she said.

"Si Sean, kaibigan ko po 'yan. Kilala ko siya. Alam ko ang personality niya. Napakabait na tao, maalaga. Pero kung magiging partners po kami, bakit hindi?" she added.

Together with Jela Cuenca, Angeli Khang, Soliman Cruz, Mon Confiado, Pio Balbuena and Raul Morit, “Taya” is directed by Roman Perez Jr. and written by 2018 Cinemalaya Best Screenwriter John Carlo Pacala. It will be streamed on VivaMax starting on August 27.

