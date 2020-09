Dennis Padilla reacts to Julia Barretto pregnancy rumor, Jay Sonza apologizes

MANILA, Philippines — Comedian Dennis Padilla reacted on his daughter Julia Barretto's pregnancy rumor and has a message for the origin of the rumor, former broadcaster Jay Sonza.

In a DZMM TeleRadyo interview yesterday, Dennis said he was on the set of his new show when he heard about the rumor.

“Actually ang unang nagtanong dito sa akin sa set si Ruffa Gutierrez. Sabi niya sa akin, ‘Kuya Dennis, totoo ba?’ Sabi ko, hindi siguro dahil kung totoo iyan, magte-text din naman sa akin 'yan na ‘Papa I’m pregnant.’ Wala eh. Tapos nakita ko nga 'yung litrato ni Julia sa Instagram niya. Fake news talaga,” Dennis said.

He said Jay should call him or Marjorie first to ask if it’s true.

“Ang gusto kong sabihin kay Kuya Jay, 'Kuya Jay, bago ka sana nag-comment ng gan'un, sana tinawagan mo naman ako o kaya tinanong mo kay Marjorie o kaya mag-text ka sa kung sino man ang malapit kay Julia para malaman kung totoo or hindi',” Dennis said.

“Kasi parang ang pagkabitaw ni Jay Sonza, parang casual. Hindi siya news type. Siguro ang kulang ni Kuya Jay doon is coordination sa mga magulang at sa bata."

When asked if they are planning to take any legal action against Jay, Dennis said they will not.

“Hindi na siguro kasi lalaki namang kausap si Kuya Jay. Mag-uusap na lang kami, tawagan and kung kailangan may mag-apologize, apology lang siguro. Ayos lang 'yun dahil kaibigan din naman natin si Kuya Jay,” he said.

Meanwhile, Jay already apologized for his statement, saying that he was just happy to hear about it that is why he posted it.

Hindi ako buntis. - julia Hindi buntis ang anak ko. - marjorie May umamin kasi. Kaya nagalak ako. Kung ganoon po,... Posted by Jay Sonza on Monday, September 21, 2020

"Hindi ako buntis. - julia... Hindi buntis ang anak ko. - marjorie... May umamin kasi. Kaya nagalak ako. Kung ganoon po, binabawi ko ang aking masayang pagbati. Happy & excited kasi ako kapag may nabibiyayan ng Buhay," Jay posted on Facebook yesterday.

"Pasensiya na kung napaaga ang aking Congratulations. Itatabi ko na lang muna iyong regalo ko sa kanila."

