‘My favorite book is my baby book!’

It’s October! At ‘yan sa aki’y importante!

Bukod birthday ko tuwing Octubre Catorce,

Nung October Sixteen taong Sesenta y Nueve

Sa ABS-CBN naging permanente!

Yes, naging permanent mula sa temporary!

Ang trabaho: Announcer o isang disc jockey!

From two hundred pesos a month nag-increase syempre!

Two hundred ten pesos a month na my salary!

He, he, he … of course I signed doon sa I agree!

Naturalmente, to signify conformity!

Sa mga ganito may “Ngek!” ako usually

Pero nung time na yun medyo na yun malaki!

Jose Mari name ko sa contract at ‘di Joey!

Sa DZYK-FM ako first sinali!

Balikan lang natin ang mga pangyayari

Bago ko bitawan “…and the rest is history!”

Nakasimento na ba to be … so … meant to be!

Pwedeng walang forever pero may destiny!

Maliit susian kaya dulo ay tiny!

Pag nakapasok ka dun it means you are the key!

Wala naman ako dapat sa vicinity

Doon sa Bohol Avenue in Quezon City,

Sumabit lang ba sa barkada kong si Freddie

Nang magdala ng dress ni Carina Afable!

Modista kasi ng TV host kanyang mommy

At sa lunch show nun ng ABS s’ya kasali,

Fast forward: Si Ryan sa akin ay sinabi

Auntie n’ya si Carina at sister ni Daddy!

Katulad din ni Francis M. sapagkat dati

Host din si Pancho na kanyang Daddy sa TV!

At ang TVJ nag-Student Canteen din kami

Kaya pang-noontime talaga ang Eat Family!

Sa pagpapatuloy ng aking success story —

Habang hinihintay namin si Miss Afable,

May audition for announcers na nangyayari

Kung kaya nag-stop, look and listen muna kami!

‘Di ko alam ginudtaym pala ‘ko ni Freddie!

He gave my name to Mortera the security

At nung natawag name ko ‘di ko inintindi,

Nagising lang when my name was called repeatedly!

Kapalaran talaga at eto matindi —

Kapal din ginamit ni Joey Boy trulili

Dahil nung mabuo n’ya mga pangyayari,

Pumanhik na ng stage nang walang atubili!

Sa una’y reading … diction and voice importante,

Easy … modulate, lumapit sa mike mabuti!

Praktisado sa phone, naririnig sarili!

At nung last test may kalakip pang buena suerte!

“In three minutes tell us more about yourself” kasi

Ang natapat at in-assign ng judges to me

Hah! About myself pala ha! This is so easy!

Lahat ng laman ng baby book ko sinabi!

Mentioned all doctors from ire to delivery!

Mga ninong at ninang sa binyag sinabi —

May nagbigay ng rattle, ng damit at veinte!

All the dates and occasions, my first haircut pati!

Tawa at palakpakan nakamit sa huli

When I said, “Eh sabi n’yo about myself kasi!”

Then narinig ang music sa aking tutuli —

Mister Mortega said, “Please remain Jose Mari!”

… and the rest is history.