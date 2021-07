'It's everything': Kean Cipriano pushes for voter education with new song

MANILA, Philippines — Singer-songwriter Kean Cipriano believes that voter education is important in choosing the country's next leaders.

In an episode of Philstar.com’s Lifestyle & Entertainment show “Slam Book,” Kean said voter education is everything.

"It's everything. Tayo kasi pumipili ng mga leaders and 'yung leaders ay sobrang importante sa buhay natin. Ang laking bagay kung 'yung mga botante ay naga-guide sila kung anong tamang gawin bilang which is to exercise the right to vote,” Kean said.

“Kahit ano pang pinapaniwalaan mong political... kailangang bumoto ka. Vote wisely. 'Yung future ko, 'yung future ng mga kids ko, doon nakasalalay eh. So super important kasi tayo lang ang magmomolde e. Tayong maglalagay kung sino ang uupo,” he added.

Kean recently released the song “Botante Importante,” a song about why every vote in an election is important.

“Yung 'Botante Importante,' mayroon akong naramdaman sa sarili ko na kailangan kong mag-contribute something para manghikayat ng mga tao na bumoto. So 'yung nagawang kong kanta ay nagsasabi na bawat boto ay importante, bawat botante, importante. 'Yung isang boto mo, super powerful,” he said.

“Sabi ko, parang kailangan ng rap so tinawagan ko si Max Importunate. Binigay ko sa kanya yung file, ginawan niya, binalik niya sa akin. Naniwala din siya sa mensahe ng kanta,” he added.

Kean encouraged every Filipino to vote and select the best and deserving leaders with his advocacy song, a hard hitting, no fuss, and straight-to-the-point song released under O/C Records.

RELATED: Kean Cipriano releases new solo album, assures fans that Callalily still alive