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LIST: Order of partylist groups in 2025 elections

Philstar.com
October 18, 2024 | 6:09pm
LIST: Order of partylist groups in 2025 elections
The Commission on Elections holds for the first time its raffle of partylist groups in the presence of the commission on en banc, Oct. 18, 2024.
Commission on Elections

MANILA, Philippines — A total of 156 party-list groups participated in the Commission on Elections' electronic raffle for ballot placements in the upcoming 2025 elections on Friday, October 18.

Each party-list was assigned a number that determined their spot on next year's ballot.

The coveted first spot went to 4Ps or Pagtibayin at Palaguin ang Pangkabuhayang Pilipino Partylist. 

A total of 124 out of 156 accredited organizations attended the raffle at the poll body's headquarters in Manila. Those who did not attend would still be assigned a spot.

“This is the first time we had a raffle in the presence of the whole en banc. This is what we want to show, that they should not miss this opportunity. The procedure was orderly. We were hoping that the other groups would attend but we will not take it against them," Comelec Chairperson George Garcia said.

The poll body has been holding the raffle to determine the order of party-list groups on the ballot since the 2013 elections.

As a result, Garcia said most groups' initials no longer start with "A" as an alphabetical arrangement no longer determines groups' placement.

The full list of party-list groups and their assigned numbers are as follows:

  1. 4PS - PAGTIBAYIN AT PALAGUIN ANG PANGKABUHAYANG PILIPINO
  2. PPP - PUWERSA NG PILIPINONG PANDAGAT
  3. FPJ PANDAY BAYANIHAN - FPJ PANDAY BAYANIHAN PARTYLIST
  4. KABATAAN - KABATAAN PARTYLIST
  5. DUTERTE YOUTH - DUTY TO ENERGIZE THE REPUBLIC THROUGH THE ENLIGHTENMENT OF THE YOUTH
  6. ML - MAMAMAYANG LIBERAL
  7. PBBM - PILIPINAS BABANGON MULI
  8. P3PWD - KOMUNIDAD NG PAMILYA PASYENTE AT PERSONS WITH DISABILITIES
  9. MURANG KURYENTE - MURANG KURYENTE PARTYLIST
  10. BICOL SARO - BICOL SARO
  11. IPATUPAD - IPATUPAD FOR WORKERS, INC.
  12. PATROL - PUBLIC SAFETY ALLIANCE FOR TRANSFORMATION AND RULE OF LAW, INC.
  13. JUAN PINOY - JUAN-PINAGKAISANG ORDINARYONG MAMAMAYAN PARA YUMABONG
  14. ARTE - ADVOCATES FOR RETAIL, FASHION, TEXTILE, TRADITION, EVENTS & AND CREATIVE SERVICES SECTOR
  15. WIFI - WALANG IWANAN SA FREE INTERNET, INC.
  16. MAAGAP - MOVEMENT OF ACTIVE APOSTOLIC GUARDIANS ASSOCIATION OF THE PHILIPPINES
  17. UNITED SENIOR CITIZENS - UNITED SENIOR CITIZENS KOALITION NG PILIPINAS, INC.
  18. EPANAW SAMBAYANAN - MINDANAO INDIGENOUS PEOPLES CONFERENCE FOR PEACE AND DEVELOPMENT
  19. AKO PADAYON - AKO PADAYON PILIPINO PARTYLIST
  20. TUCP - TRADE UNION CONGRESS PARTY
  21. ACT TEACHERS - ACT TEACHERS PARTY-LIST
  22. 1PACMAN - ONE PATRIOTIC COALITION OF MARGINALIZED NATIONALS INC.
  23. TGP - TALINO AT GALING NG PINOY
  24. DUMPER PTDA - DUMPER PHILIPPINES TAXI DRIVERS ASSOCIATION, INC.
  25. ANAKALUSUGAN - ALAGAAN NATIN ATING KALUSUGAN INC.
  26. AKSYON DAPAT - AKSYON DAPAT INCORPORATED
  27. BHW - BARANGAY HEALTH WELLNESS
  28. SULONG DIGNIDAD - SULONG DIGNIDAD REGIONAL POLITICAL PARTY
  29. BATANG QUIAPO - SULONG MGA BATANG QUIAPO
  30. PBA - PWERSA NG BAYANING ATLETA
  31. GILAS - GENERASYONG INIAALAY LAGI ANG SARILI
  32. AIA - AKO ILOCANO AKO
  33. PAMILYANG MAGSASAKA - PAMILYANG MAGSASAKA
  34. CLICK PARTY - COMPUTER LITERACY INNOVATION CONNECTIVITY AND KNOWLEDGE
  35. ABANTE BISDAK - ABANTE BISDAK
  36. MANILA TEACHERS - MANILA TEACHERS' SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION, INC.
  37. PAMANA - IBALIK ANG KULTURANG PAMANA MOVEMENT
  38. NANAY - NANAY
  39. KM NGAYON NA - KILOS MAMAMAYAN NGAYON NA
  40. BABAE AKO - BABAE AKO PARA SA BAYAN INC.
  41. ARISE - ALLIANCE FOR RESILIENCE SUSTAINABILITY AND EMPOWERMENT
  42. MAGDALO - MAGDALO PARA SA PILIPINO
  43. APEC - ASSOCIATION OF PHILIPPINE ELECTRIC COOPERATIVES
  44. MAGBUBUKID - MAMAMAYAN PARA SA GOBYERNONG BUBUKLOD SA MGA ISIP AT DIWA NG MGA PILIPINO
  45. SSS-GSIS PENSYONADO - SSS-GSIS PENSYONADO
  46. GABRIELA - GABRIELA WOMEN'S PARTY
  47. TINGOG - TINGOG SINIRANGAN
  48. APAT-DAPAT - ANG PROGRAMANG AASENSO TAUMBAYAN - DREAM, ACT, PARTICIPATE, ADVOCATE FOR SUSTAINABLE TRANSFORMATION
  49. AHON MAHIRAP - AHON MAHIRAP
  50. UGB - UGYON NG MGA GABAY NG BAYAN
  51. AKBAYAN - AKBAYAN CITIZENS' ACTION PARTY
  52. AGIMAT - AGIMAT NG MASA
  53. PHILRECA - PHILIPPINE RURAL ELECTRIC COOPERATIVES ASSOCIATION, INC.
  54. KAPUSO PM - KABALIKAT PATUNGO SA UMUUNLAD NA SISTEMATIKO AT ORGANISADONG PANGKABUHAYAN
  55. ILOCANO DEFENDERS - ILOCANO DEFENDERS INC.
  56. 1-RIDER PARTY-LIST - ANG BUKLOD NG MGA MOTORISTA NG PILIPINAS
  57. TICTOK - TULONG IPAMAHAGI SA COMMUNIDAD TUNGO ONSA KAUNLARAN
  58. WAGE HIKE - PARTIDO TRABAHO AT WAGE HIKE
  59. BAYAN MUNA - BAYAN MUNA
  60. ANG PROBINSIYANO - ALYANSA NG MGA MAMAMAYANG PROBINSIYANO
  61. BARKADAHAN - BARKADAHAN PARA SA BANSA, INC.
  62. SBP - SERBISYO SA BAYAN PARTY
  63. BUHAY - BUHAY HAYAAN YUMABONG
  64. TULUNGAN TAYO - TULUNGAN TAYO
  65. SAGIP - SOCIAL AMELIORATION & GENUINE INTERVENTION ON POVERTY
  66. BTS BAYANING TSUPER - BAYANING TSUPER
  67. VENDORS - VENDOR SAMAHAN NG MGA MANININDANG PILIPINO
  68. ACT-CIS - ANTI-CRIME AND TERRORISM - COMMUNITY INVOLVEMENT AND SUPPORT, INC.
  69. AKTIBONG KAAGAPAY - AKTIBONG KAAGAPAY NG MGA MANGGAGAWA
  70. ASENSO PINOY - ASENSO PINOY
  71. SOLO PARENTS - SOLO PARENTS
  72. ANG KOMADRONA - ANG KOMADRONA INC.
  73. PROMDI - ABAG PROMDI
  74. PUSONG PINOY - PUSONG PINOY
  75. KUSUG TAUSUG - KUSUG TAUSUG
  76. DAMAYANG FILIPINO - DAMAYANG FILIPINO MOVEMENT, INC.
  77. MPBL - MAHARLIKANG PILIPINO SA BAGONG LIPUNAN
  78. ANGAT - AGRIKULTURA NGAYON GAWING AKMA AT TAMA
  79. KALINGA - ADVOCACY FOR SOCIAL EMPOWERMENT AND NATION BUILDING THROUGH EASING PO INC.
  80. MOCHA - MOTHERS FOR CHANGE
  81. ARANGKADA PILIPINO - ARANGKADA PILIPINO
  82. AANGAT TAYO - AANGAT TAYO PARTYLIST
  83. OFW - ONE FILIPINOS WORLDWIDE PARTYLIST
  84. BIDA KATAGUMPAY - BAYAN ITAYO ANG DANGAL NG AGRIKULTURA KASAMA SA TAGUMPAY
  85. KAMANGGAGAWA - KAMPIHAN NG MGA MARALITA AT MANGGAGAWA
  86. BFF - BALIKATAN OF FILIPINO FAMILIES
  87. BUNYOG - BUNYOG (PAGKAKAISA)
  88. AGRI - AGRI-AGRA NA REPORMA PARA SA MAGSASAKA NG PILIPINAS
  89. SENIOR CITIZENS - COALITION OF ASSOCIATIONS OF SENIOR CITIZENS IN THE PHILIPPINES
  90. 4K - KABABAIHAN KABALIKATAN PARA SA KAPAKANAN AT KAUNLARAN NG BAYAN
  91. PBP - PARTIDO SA BAG-ONG PILIPINO
  92. ONE COOP - AURORA INTEGRATED MULTI-PURPOSE COOPERATIVE (AIMCOOP)
  93. CIBAC - CITIZENS BATTLE AGAINST CORRUPTION
  94. BH - BAGONG HENERASON BAGONG HENERASYON
  95. 1AGILA - 1 AGILA-ALALAYANG AGILA PARA SA BAYAN, INC.
  96. EDUAKSYON - EDUAKSYON
  97. ANG TINIG NG SENIORS - ANG TINIG NG SENIOR CITIZENS SA FILIPINAS, INC.
  98. BG PARTY-LIST - BISAYA GYUD PARTY-LIST
  99. PINOY AKO - PINOY AKO
  100. H.E.L.P. PILIPINAS - HEALTH, EDUCATION, LIVELIHOOD PROGRAM OF THE PHILIPPINES
  101. HEALTH WORKERS - HEALTH WORKERS PARTY-LIST
  102. PEOPLE'S CHAMP - PEOPLES CHAMP GUARDIANS PARTYLIST
  103. AA-KASOSYO PARTY - KASOSYO PRODUCER-CONSUMER EXCHANGE ASSOCIATION, INC.
  104. SOLID NORTH PARTY - SOLIDARITY OF NORTHERN LUZON PEOPLE'S PARTY
  105. ABAMIN - ABANTE MINDANAO, INC.
  106. TRABAHO - TAGAPAGTAGUYOD NG MGA REPORMA AT ADHIKAING BABALIKAT AT HAHANGO SA MGA OPORTUNIDAD PARA SA MGA PILIPINO
  107. ANGKASANGGA - ANG KASANGGA NG MANGUNGUMA - OWA MANGUNGUMA
  108. TODA AKSYON - TOWARDS DEVELOPMENT AND ACTION
  109. TURISMO - TURISMO ISULONG MO
  110. ABONO - ABONO PARTYLIST
  111. ASAP NA - ALYANSA LABAN SA SUBSTANCE ABUSE PARA SA BAGONG PILIPINAS NATIN
  112. LINGAP - LIGA NG NAGKAKAISANG MAHIHIRAP
  113. FRONTLINERS - UNITED FRONTLINERS OF THE PHILIPPINES
  114. KASAMBAHAY - KASAMBAHAY TAYO, INC.
  115. TUTOK TO WIN - TUTOK TO WIN
  116. AKO OFW - ADVOCATES & KEEPERS ORGANIZATION OF OFW, INC.
  117. AGAP - AGRICULTURAL SECTOR ALLIANCE OF THE PHILIPPINES
  118. 1TAHANAN - 1TAHANAN INC.
  119. COOP-NATCCO - COOPERATIVE NATCCO NETWORK PARTY
  120. KABAYAN - KABALIKAT NG MAMAMAYAN
  121. 1MUNTI - 1MUNTI
  122. PINOY WORKERS - PEOPLE WORKING FOR THE DEVELOPMENT OF THE PHILIPPINES
  123. API PARTY - ABANTE PANGASINAN - ILOKANO PARTY
  124. AKO BISAYA - AKO BISAYA INC.
  125. KAMALAYAN - KALIPUNAN NG MARALITA AT MALAYANG MAMAMAYAN, INC.
  126. AKO TANOD - AKO TANOD INCORPORATED
  127. PROBINSYANO AKO - PROBINSYANO AKO
  128. KABABAIHAN - HANAY NG MGA KABABAIHAN AT KANILANG MGA KASANGGA SA LIPUNAN
  129. RAM - REBOLUSYONARYONG ALYANSANG MAKABANSA
  130. ALONA - ALLIANCE OF ORGANIZATIONS, NETWORKS, AND ASSOCIATIONS OF THE PHILIPPINES
  131. AKO BICOL - AKO BICOL POLITICAL PARTY
  132. GP - GALING SA PUSO PARTYLIST
  133. KAUNLAD PINOY - KAISIPANG POSITIBO PARA SA KAUNLARAN NG PILIPINO
  134. ABP - ANG BUMBERO NG PILIPINAS
  135. CWS - CONSTRUCTION WORKERS SOLIDARITY INC.
  136. LPGMA - LPG MARKETERS ASSOCIATION, INC.
  137. A TEACHER - ADVOCACY FOR TEACHER EMPOWERMENT THROUGH ACTION COOPERATION AND HARM TOWARDS EDUCATIONAL REFORM
  138. SWERTE - SOLO PARENT WORKING FOR ECONOMIC RIGHTS AND OTHER THRUSTS FOR EQUALITY
  139. GABAY - GABAY UGNAYAN PARA SA REPORMA AT OPORTUNIDAD
  140. MALASAKIT@BAYANIHAN - MALASAKIT AT BAYANIHAN FOUNDATION, INC.
  141. AKAY NI SOL - AKAY NI SOLUSYON ORGANISASYON AT LABAN
  142. LUNAS - LUNGSOD AASENSO
  143. DIWA - DEMOCRATIC INDEPENDENT WORKERS ASSOCIATION
  144. PINUNO - PINATATAG NA UGNAYAN PARA SA MGA OPORTUNIDAD SA PABAHAY NG MASA
  145. PAMILYA MUNA - ANG PAMILYA MUNA
  146. BAGONG PILIPINAS - BAGONG MAUNLAD NA PILIPINAS
  147. HUGPONG FEDERAL - HUGPONG FEDERAL MOVEMENT OF THE PHILIPPINES, INC.
  148. TUPAD - TUPAD
  149. LAANG KAWAL - LAANG KAWAL NG PILIPINAS
  150. PAMILYA KO - PAMILYA KO
  151. BBM - BANGON BAGONG MINERO
  152. HEAL PH - HEALTH ALLIANCE PH
  153. ABANG LINGKOD - ABANG LINGKOD INC.
  154. MAGSASAKA - MAGKAKASAMA SA SAKAHAN, KAUNLARAN
  155. MAHARLIKA - MAHARLIKANG PILIPINO PARTY
  156. USWAG ILONGGO - USWAG ILONGGO PARTY

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