LIST: Order of partylist groups in 2025 elections
MANILA, Philippines — A total of 156 party-list groups participated in the Commission on Elections' electronic raffle for ballot placements in the upcoming 2025 elections on Friday, October 18.
Each party-list was assigned a number that determined their spot on next year's ballot.
The coveted first spot went to 4Ps or Pagtibayin at Palaguin ang Pangkabuhayang Pilipino Partylist.
A total of 124 out of 156 accredited organizations attended the raffle at the poll body's headquarters in Manila. Those who did not attend would still be assigned a spot.
“This is the first time we had a raffle in the presence of the whole en banc. This is what we want to show, that they should not miss this opportunity. The procedure was orderly. We were hoping that the other groups would attend but we will not take it against them," Comelec Chairperson George Garcia said.
The poll body has been holding the raffle to determine the order of party-list groups on the ballot since the 2013 elections.
As a result, Garcia said most groups' initials no longer start with "A" as an alphabetical arrangement no longer determines groups' placement.
The full list of party-list groups and their assigned numbers are as follows:
- 4PS - PAGTIBAYIN AT PALAGUIN ANG PANGKABUHAYANG PILIPINO
- PPP - PUWERSA NG PILIPINONG PANDAGAT
- FPJ PANDAY BAYANIHAN - FPJ PANDAY BAYANIHAN PARTYLIST
- KABATAAN - KABATAAN PARTYLIST
- DUTERTE YOUTH - DUTY TO ENERGIZE THE REPUBLIC THROUGH THE ENLIGHTENMENT OF THE YOUTH
- ML - MAMAMAYANG LIBERAL
- PBBM - PILIPINAS BABANGON MULI
- P3PWD - KOMUNIDAD NG PAMILYA PASYENTE AT PERSONS WITH DISABILITIES
- MURANG KURYENTE - MURANG KURYENTE PARTYLIST
- BICOL SARO - BICOL SARO
- IPATUPAD - IPATUPAD FOR WORKERS, INC.
- PATROL - PUBLIC SAFETY ALLIANCE FOR TRANSFORMATION AND RULE OF LAW, INC.
- JUAN PINOY - JUAN-PINAGKAISANG ORDINARYONG MAMAMAYAN PARA YUMABONG
- ARTE - ADVOCATES FOR RETAIL, FASHION, TEXTILE, TRADITION, EVENTS & AND CREATIVE SERVICES SECTOR
- WIFI - WALANG IWANAN SA FREE INTERNET, INC.
- MAAGAP - MOVEMENT OF ACTIVE APOSTOLIC GUARDIANS ASSOCIATION OF THE PHILIPPINES
- UNITED SENIOR CITIZENS - UNITED SENIOR CITIZENS KOALITION NG PILIPINAS, INC.
- EPANAW SAMBAYANAN - MINDANAO INDIGENOUS PEOPLES CONFERENCE FOR PEACE AND DEVELOPMENT
- AKO PADAYON - AKO PADAYON PILIPINO PARTYLIST
- TUCP - TRADE UNION CONGRESS PARTY
- ACT TEACHERS - ACT TEACHERS PARTY-LIST
- 1PACMAN - ONE PATRIOTIC COALITION OF MARGINALIZED NATIONALS INC.
- TGP - TALINO AT GALING NG PINOY
- DUMPER PTDA - DUMPER PHILIPPINES TAXI DRIVERS ASSOCIATION, INC.
- ANAKALUSUGAN - ALAGAAN NATIN ATING KALUSUGAN INC.
- AKSYON DAPAT - AKSYON DAPAT INCORPORATED
- BHW - BARANGAY HEALTH WELLNESS
- SULONG DIGNIDAD - SULONG DIGNIDAD REGIONAL POLITICAL PARTY
- BATANG QUIAPO - SULONG MGA BATANG QUIAPO
- PBA - PWERSA NG BAYANING ATLETA
- GILAS - GENERASYONG INIAALAY LAGI ANG SARILI
- AIA - AKO ILOCANO AKO
- PAMILYANG MAGSASAKA - PAMILYANG MAGSASAKA
- CLICK PARTY - COMPUTER LITERACY INNOVATION CONNECTIVITY AND KNOWLEDGE
- ABANTE BISDAK - ABANTE BISDAK
- MANILA TEACHERS - MANILA TEACHERS' SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION, INC.
- PAMANA - IBALIK ANG KULTURANG PAMANA MOVEMENT
- NANAY - NANAY
- KM NGAYON NA - KILOS MAMAMAYAN NGAYON NA
- BABAE AKO - BABAE AKO PARA SA BAYAN INC.
- ARISE - ALLIANCE FOR RESILIENCE SUSTAINABILITY AND EMPOWERMENT
- MAGDALO - MAGDALO PARA SA PILIPINO
- APEC - ASSOCIATION OF PHILIPPINE ELECTRIC COOPERATIVES
- MAGBUBUKID - MAMAMAYAN PARA SA GOBYERNONG BUBUKLOD SA MGA ISIP AT DIWA NG MGA PILIPINO
- SSS-GSIS PENSYONADO - SSS-GSIS PENSYONADO
- GABRIELA - GABRIELA WOMEN'S PARTY
- TINGOG - TINGOG SINIRANGAN
- APAT-DAPAT - ANG PROGRAMANG AASENSO TAUMBAYAN - DREAM, ACT, PARTICIPATE, ADVOCATE FOR SUSTAINABLE TRANSFORMATION
- AHON MAHIRAP - AHON MAHIRAP
- UGB - UGYON NG MGA GABAY NG BAYAN
- AKBAYAN - AKBAYAN CITIZENS' ACTION PARTY
- AGIMAT - AGIMAT NG MASA
- PHILRECA - PHILIPPINE RURAL ELECTRIC COOPERATIVES ASSOCIATION, INC.
- KAPUSO PM - KABALIKAT PATUNGO SA UMUUNLAD NA SISTEMATIKO AT ORGANISADONG PANGKABUHAYAN
- ILOCANO DEFENDERS - ILOCANO DEFENDERS INC.
- 1-RIDER PARTY-LIST - ANG BUKLOD NG MGA MOTORISTA NG PILIPINAS
- TICTOK - TULONG IPAMAHAGI SA COMMUNIDAD TUNGO ONSA KAUNLARAN
- WAGE HIKE - PARTIDO TRABAHO AT WAGE HIKE
- BAYAN MUNA - BAYAN MUNA
- ANG PROBINSIYANO - ALYANSA NG MGA MAMAMAYANG PROBINSIYANO
- BARKADAHAN - BARKADAHAN PARA SA BANSA, INC.
- SBP - SERBISYO SA BAYAN PARTY
- BUHAY - BUHAY HAYAAN YUMABONG
- TULUNGAN TAYO - TULUNGAN TAYO
- SAGIP - SOCIAL AMELIORATION & GENUINE INTERVENTION ON POVERTY
- BTS BAYANING TSUPER - BAYANING TSUPER
- VENDORS - VENDOR SAMAHAN NG MGA MANININDANG PILIPINO
- ACT-CIS - ANTI-CRIME AND TERRORISM - COMMUNITY INVOLVEMENT AND SUPPORT, INC.
- AKTIBONG KAAGAPAY - AKTIBONG KAAGAPAY NG MGA MANGGAGAWA
- ASENSO PINOY - ASENSO PINOY
- SOLO PARENTS - SOLO PARENTS
- ANG KOMADRONA - ANG KOMADRONA INC.
- PROMDI - ABAG PROMDI
- PUSONG PINOY - PUSONG PINOY
- KUSUG TAUSUG - KUSUG TAUSUG
- DAMAYANG FILIPINO - DAMAYANG FILIPINO MOVEMENT, INC.
- MPBL - MAHARLIKANG PILIPINO SA BAGONG LIPUNAN
- ANGAT - AGRIKULTURA NGAYON GAWING AKMA AT TAMA
- KALINGA - ADVOCACY FOR SOCIAL EMPOWERMENT AND NATION BUILDING THROUGH EASING PO INC.
- MOCHA - MOTHERS FOR CHANGE
- ARANGKADA PILIPINO - ARANGKADA PILIPINO
- AANGAT TAYO - AANGAT TAYO PARTYLIST
- OFW - ONE FILIPINOS WORLDWIDE PARTYLIST
- BIDA KATAGUMPAY - BAYAN ITAYO ANG DANGAL NG AGRIKULTURA KASAMA SA TAGUMPAY
- KAMANGGAGAWA - KAMPIHAN NG MGA MARALITA AT MANGGAGAWA
- BFF - BALIKATAN OF FILIPINO FAMILIES
- BUNYOG - BUNYOG (PAGKAKAISA)
- AGRI - AGRI-AGRA NA REPORMA PARA SA MAGSASAKA NG PILIPINAS
- SENIOR CITIZENS - COALITION OF ASSOCIATIONS OF SENIOR CITIZENS IN THE PHILIPPINES
- 4K - KABABAIHAN KABALIKATAN PARA SA KAPAKANAN AT KAUNLARAN NG BAYAN
- PBP - PARTIDO SA BAG-ONG PILIPINO
- ONE COOP - AURORA INTEGRATED MULTI-PURPOSE COOPERATIVE (AIMCOOP)
- CIBAC - CITIZENS BATTLE AGAINST CORRUPTION
- BH - BAGONG HENERASON BAGONG HENERASYON
- 1AGILA - 1 AGILA-ALALAYANG AGILA PARA SA BAYAN, INC.
- EDUAKSYON - EDUAKSYON
- ANG TINIG NG SENIORS - ANG TINIG NG SENIOR CITIZENS SA FILIPINAS, INC.
- BG PARTY-LIST - BISAYA GYUD PARTY-LIST
- PINOY AKO - PINOY AKO
- H.E.L.P. PILIPINAS - HEALTH, EDUCATION, LIVELIHOOD PROGRAM OF THE PHILIPPINES
- HEALTH WORKERS - HEALTH WORKERS PARTY-LIST
- PEOPLE'S CHAMP - PEOPLES CHAMP GUARDIANS PARTYLIST
- AA-KASOSYO PARTY - KASOSYO PRODUCER-CONSUMER EXCHANGE ASSOCIATION, INC.
- SOLID NORTH PARTY - SOLIDARITY OF NORTHERN LUZON PEOPLE'S PARTY
- ABAMIN - ABANTE MINDANAO, INC.
- TRABAHO - TAGAPAGTAGUYOD NG MGA REPORMA AT ADHIKAING BABALIKAT AT HAHANGO SA MGA OPORTUNIDAD PARA SA MGA PILIPINO
- ANGKASANGGA - ANG KASANGGA NG MANGUNGUMA - OWA MANGUNGUMA
- TODA AKSYON - TOWARDS DEVELOPMENT AND ACTION
- TURISMO - TURISMO ISULONG MO
- ABONO - ABONO PARTYLIST
- ASAP NA - ALYANSA LABAN SA SUBSTANCE ABUSE PARA SA BAGONG PILIPINAS NATIN
- LINGAP - LIGA NG NAGKAKAISANG MAHIHIRAP
- FRONTLINERS - UNITED FRONTLINERS OF THE PHILIPPINES
- KASAMBAHAY - KASAMBAHAY TAYO, INC.
- TUTOK TO WIN - TUTOK TO WIN
- AKO OFW - ADVOCATES & KEEPERS ORGANIZATION OF OFW, INC.
- AGAP - AGRICULTURAL SECTOR ALLIANCE OF THE PHILIPPINES
- 1TAHANAN - 1TAHANAN INC.
- COOP-NATCCO - COOPERATIVE NATCCO NETWORK PARTY
- KABAYAN - KABALIKAT NG MAMAMAYAN
- 1MUNTI - 1MUNTI
- PINOY WORKERS - PEOPLE WORKING FOR THE DEVELOPMENT OF THE PHILIPPINES
- API PARTY - ABANTE PANGASINAN - ILOKANO PARTY
- AKO BISAYA - AKO BISAYA INC.
- KAMALAYAN - KALIPUNAN NG MARALITA AT MALAYANG MAMAMAYAN, INC.
- AKO TANOD - AKO TANOD INCORPORATED
- PROBINSYANO AKO - PROBINSYANO AKO
- KABABAIHAN - HANAY NG MGA KABABAIHAN AT KANILANG MGA KASANGGA SA LIPUNAN
- RAM - REBOLUSYONARYONG ALYANSANG MAKABANSA
- ALONA - ALLIANCE OF ORGANIZATIONS, NETWORKS, AND ASSOCIATIONS OF THE PHILIPPINES
- AKO BICOL - AKO BICOL POLITICAL PARTY
- GP - GALING SA PUSO PARTYLIST
- KAUNLAD PINOY - KAISIPANG POSITIBO PARA SA KAUNLARAN NG PILIPINO
- ABP - ANG BUMBERO NG PILIPINAS
- CWS - CONSTRUCTION WORKERS SOLIDARITY INC.
- LPGMA - LPG MARKETERS ASSOCIATION, INC.
- A TEACHER - ADVOCACY FOR TEACHER EMPOWERMENT THROUGH ACTION COOPERATION AND HARM TOWARDS EDUCATIONAL REFORM
- SWERTE - SOLO PARENT WORKING FOR ECONOMIC RIGHTS AND OTHER THRUSTS FOR EQUALITY
- GABAY - GABAY UGNAYAN PARA SA REPORMA AT OPORTUNIDAD
- MALASAKIT@BAYANIHAN - MALASAKIT AT BAYANIHAN FOUNDATION, INC.
- AKAY NI SOL - AKAY NI SOLUSYON ORGANISASYON AT LABAN
- LUNAS - LUNGSOD AASENSO
- DIWA - DEMOCRATIC INDEPENDENT WORKERS ASSOCIATION
- PINUNO - PINATATAG NA UGNAYAN PARA SA MGA OPORTUNIDAD SA PABAHAY NG MASA
- PAMILYA MUNA - ANG PAMILYA MUNA
- BAGONG PILIPINAS - BAGONG MAUNLAD NA PILIPINAS
- HUGPONG FEDERAL - HUGPONG FEDERAL MOVEMENT OF THE PHILIPPINES, INC.
- TUPAD - TUPAD
- LAANG KAWAL - LAANG KAWAL NG PILIPINAS
- PAMILYA KO - PAMILYA KO
- BBM - BANGON BAGONG MINERO
- HEAL PH - HEALTH ALLIANCE PH
- ABANG LINGKOD - ABANG LINGKOD INC.
- MAGSASAKA - MAGKAKASAMA SA SAKAHAN, KAUNLARAN
- MAHARLIKA - MAHARLIKANG PILIPINO PARTY
- USWAG ILONGGO - USWAG ILONGGO PARTY
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