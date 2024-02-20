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Exam Results

Master Plumbers Licensure Examination

The Philippine Star
February 20, 2024 | 6:00pm

MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 1,594 out of 3,594 passed the Master Plumbers Licensure Examination given by the Board for Master Plumbers in N. C. R., Baguio, Butuan, Cagayan de Oro, Cebu, Davao, Iloilo, Koronadal, Legazpi, Lucena, Pagadian, Rosales and Tacloban this February 2024.

Roll of Successful Examinees in the Master Plumbers Licensure Examination held on February 15 and 16, 2024 released on February 20, 2024.

 

1        ABACAHIN, MELROSE  PASCO

2        ABAD, FRANCE REY  CABALTIERRA

3        ABAD, JUSTINE BRYAN  DELA CUADRA

4        ABADA, DANA SIEN  VALDEZ

5        ABALAJON, SHARMAINE JOY  DUMAGAT

6        ABALLE, C-JAN  YHAPON

7        ABALO, FRANKLIN  GUIRIGAY

8        ABANILLA, MARK ANTHONY  PERALTA

9        ABANTE, JONNAMAE  FRANCISCO

10        ABAQUITA, ZEPHANIA  JAVELLANA

11        ABAYA, MICHAEL  VALDEZ

12        ABECIA, JUSTINE FREDERICK  SUAZO

13        ABELARDO, ANNE DANIELLE  MATULAC

14        ABELLA, NASARIO JR  TERIO

15        ABESAMIS, CHARMILLE KEITH  MARIANO

16        ABIN, JERWIN MARK  SOLIDUM

17        ABING, ARIEL  ORBITA

18        ABING, EUMARL FRANCIS  TABIGUE

19        ABLONG, KRISTEL JOYCE  DEVIAS

20        ABRENIO, PRINCE BALU  VILLAMOR

21        ABUAN, LOURENCE

22        ABULE, GERALDINE  BRIZ

23        ABUSTAN, RICHARD  RONDOLO

24        ACABADO, WADE ALLEN  MORADA

25        ACCAD, JERICHO  ABAD

26        ACENA, JESSIE JR  ALDAY

27        ACERON, RUSSELLIEN PEARL  DOLIENTE

28        ACIDO, GABRIEL PAOLO  GANA-AN

29        ACOSTA, JAMES CLARENZ  IGLESIA

30        ADAJAR, PAUL JOSEPH  BERGANO

31        ADALID, JOHN LOWELL  RAMOS

32        ADAYA, GUILE JOSEPH  BEBIT

33        ADAYO, GLENN  BELDAD

34        ADAYO, KRISTEL VENNA  BALAHAY

35        ADELAN, NIÑO ROBEE  SALVADOR

36        ADEVA, PHILIP  ANDRADE

37        ADIS, PIERRE JOHANN  SALIGUMBA

38        AGAPITO, ROIELLE BRIAN  HERRERA

39        AGBISIT, VINCENT  ASUNCION

40        AGCAOILI, APRIL ANN  MARISCOTES

41        AGTING, AMIR  ROMANGER

42        AGUAS, GLORY GIFT  ABELARDO

43        AGUILAR, JON CEDRIC  SANTOS

44        AGUINALDO, DOMINIQUE  ARGENTE

45        AGULLANA, JOHN CHRISTOPHER  RAGONJAN

46        AGUSTIN, AIAN MARC  BENOYA

47        AKIAT, MABELLE  BUSCANO

48        AL-SHAMSI, KHALID ALI SAIF  LADRAN

49        ALAJAR, RONALD  MANGUIAT

50        ALANGILAN, DOREINE GRACE  ALDOVINO

51        ALARCIO, ADRIANNE ALDRIN  LAMSEN

52        ALAYON, CARL VINCENT  BANGKAT

53        ALBAIN, MUHAMMAD ASHRAF  JAKIRAM

54        ALBERTO, JULLIAN JOHN  VELASCO

55        ALBERTO, RAEMON GIAN CARLO  SANCHEZ

56        ALBERTO, RYAN  NORBERTE

57        ALCALA, ANGELA FAYE  TONGCO

58        ALCANTARA, JOHN MARK  LUYUN

59        ALCANTARA, JULTHER  BLANCO

60        ALCARAZ, ALVIN CHARLES  RODRIGUEZ

61        ALCERA, SHAIRA NICOLE  GUERIBA

62        ALCOBER, JUNJUN  MULINGBAYAN

63        ALDABA, JAYCELYN  ASARES

64        ALDEP, RAPH JOSECH  ALTES

65        ALEGRE, JOREN ALEONA  GUERRERO

66        ALFON, MARK  ORINDAY

67        ALFONSO, LEONARD  HERNANDO

68        ALIWALAS, JOHN REY  POSADAS

69        ALLAM, EDUARD JAMES  BALUBAL

70        ALMAJOSE, RICHMOND  LIM

71        ALMARINEZ, LEON CHRISTOPHER  GARCIA

72        ALMARIO, JENINE ROSE  DELA CRUZ

73        ALMAZAN, CHESTER  COLICO

74        ALMORADIE, LEAH  BABAYSON

75        ALOTA, JASMIN JADE  MENDENUETA

76        ALPAS, JON VINCENT CLAUDE VI  LAURON

77        ALTICHE, DAN LERRY  ZAPATA

78        ALVARADO, AUBREY  SEMILLANO

79        ALVAREZ, JAYVEE  CEREZO

80        ALVAREZ, MICHAEL JORGE  BENSIG

81        ALVAREZ, SAMANTHA  LLANERA

82        ALZATE, MELJUN  OLORVIDA

83        AMA, FRANK  JUANE

84        AMAD, LEO DIANE  PACONLA

85        AMAIKUROT, JAMAEL  DAROMIMBANG

86        AMATA, RONALYN  SAGALES

87        AMBROSIO, RONALD  PAMILARAN

88        AMLON, JANIEL  GUARDIANO

89        AMOROSO, BABY JEAN  SALVADORA

90        AMOYO, NEOJOHN  DACUMA

91        AMPOG, BEVERLY  MALO

92        ANCHETA, ALPHONSE PETER  ABUTIN

93        ANCIANO, ERICSON  LAGNAS

94        ANDRES, DARREN MARK  SANTANDER

95        ANG, JOSHUA  INTERNO

96        ANG, ROSELLE ELIZA  PADILLA

97        ANGANA, JASON  LEAR

98        ANGELES, JASPER NIÑO  DELA CRUZ

99        ANGGA, MOHAMMAD JEFFERSON  CLARITO

100        ANGIHAN, MILLEN  CHUMARYAN

101        ANGUE, VANESSA MAE  MALATE

102        ANORE, RICO MIGUEL  VILLAFUERTE

103        ANUNCIADO, PETER PAUL  BORLADO

104        APLOMINA, DISSA  SAMODIO

105        AQUINO, ANDREW  BALACA

106        AQUINO, BENJAMIN JR  DAPITAN

107        AQUINO, IRISH NICOLE  MONTEALTO

108        AQUINO, SILVANO  VISPERAS

109        AQUINO, WILFREDO JR.  MIGUEL

110        ARANAS, GLICERIO III  TAMBOONG

111        ARANDA, RICCI CYRIL  LAMENTAC

112        ARANDIA, JONAS IAN  AGAS

113        ARANGOTE, RAMON  GASTALA

114        ARAOJO, CRIS  SARMIENTO

115        ARAOJO, ORLANDO II  TOMAGAN

116        ARCAYOS, DIEN NEL  ESCARILLA

117        ARCEO, JOMEL  TUMBALI

118        AREJOLA, CHAD EXEQUIEL  LARGO

119        ARES, HARVEY III  ESTEBAN

120        ARGANDA, RENE THEODORE  SEGOVIA

121        ARGENAL, LARA JEM  FUENTESPINA

122        ARIAS, TIMOTHY BRIAN  MELICOR

123        ARIDJAN, FARHAD  TARADJI

124        ARIENZA, CRISOL ANN  AÑOS

125        ARIOLA, CARL ANTHONY  MANINGGO

126        ARIOLA, HINDRICKS AIRON  MALTIZO

127        ARIPUDDIN, ARDASMIL  HASSAM

128        ARNAIZ, MICO GLEE  RIOS

129        ARNAIZ, TIFFANY GWYN  OLIVA

130        ARO, LARA  ALVAREZ

131        ASCAREZ, HAROLD KIM  BERMUDEZ

132        ASIM, FE MAY  GALATE

133        ASO, CHRYSTLER JUNE  NENE

134        ASTILLERO, REIN DENILLE  ALFONSO

135        ASUNCION, JAYCEE  DELA ISLA

136        ASUNCION, JOHN LESTHER  IGNACIO

137        ATELBA, MHERYL JOY  BAG-AYAN

138        ATES, KARL SHEEN

139        ATIENZA, ELLA FAYE  BARBER

140        ATIENZA, MEL ARVIN  SUMAGUE

141        ATIENZA, NORIE MAE  SANTOS

142        AUJERO, ALAIN  ALINCASTRE

143        AUSTRIA, COLEEN FLORABELLE  CAÑEDO

144        AUXTERO, KENNETH RAFFY  BALOS

145        AUXTERO, MARK VINCENT  MUMAR

146        AVANCEÑA, ALVIN  SAN JUAN

147        AVES, BUDZ LOUIS  CABALANG

148        AVIDA, MARY KATRINA KATE  DELOS SANTOS

149        AVILES, CARA DANIELLE  ORAYLE

150        AYING, MARK JOHN  DUBLUIS

151        AYO, RHEINA LEAN  ESPAÑA

152        AÑANA, KENNETH JOHN  JAMISOLA

153        AÑEZ, CHRISTOPHER  ABUDA

154        AÑONUEVO, MYRIENOLE CLAUDETTE  MAGSUMBOL

155        BACALA, BENAZIR  BASCO

156        BACUS, MARICAR  ASTRONOMO

157        BADONG, ANDREW  BUSTINERA

158        BADUA, JOHN IREL  RODAS

159        BAGAJO, RODJOHNBIRT  HEMOLATAN

160        BAGAOISAN, ERNEL  RIGOR

161        BAGNATE, JEMAR  BAÑAS

162        BAGNATE, JERALD  BAÑAS

163        BAGUS, REYNALDO  RELATO

164        BAHALLA, CHRISTIAN  LETRERO

165        BAJITA, MAUREEN KAYE  BALINAG

166        BALABABA, MARCELO JR  BELARDO

167        BALACCUA, MICHAEL  SANGALANG

168        BALADHAY, AREX  SAGAL

169        BALAHAY, JOHN KYLE  ROMERO

170        BALANA, COREIN  BANDOQUILLO

171        BALANAY, SONNET  REMIGIO

172        BALANCI, SHAN  ALBIN

173        BALANE, CATHERINE  MACASINAG

174        BALANON, BERNABE  ALATA

175        BALAO, CLAUDETTE  GAÑGAN

176        BALBON, JIEC RODNEY  RAYA

177        BALICANTA, MARC ANTHONY  VERGEL DE DIOS

178        BALILO, VALERIE ABIGAIL  OMOSO

179        BALITON, MARK ALDWIN  LOGRONIO

180        BALLENA, FRANKLIN  MARASIGAN

181        BALTAZAR, MA. SHAIRA RUTH  UCOL

182        BALUNOS, BRYAN  GADAY

183        BANDOLIS, NEUHYDELE  CABALLERO

184        BANTOG, PENUEL RAY  GAJIRAN

185        BAQUIRAN, KRISTEL  FUGABAN

186        BARAOIDAN, JUSTIN  GASPAR

187        BARAZON, JAN KENNETH  ASUNCION

188        BARBERO, BRYAN ARTHUR  BRON

189        BARBOSA, DEOWEE  SALVACION

190        BARCELON, CHRISTINE JOY  GALIT

191        BARDON, DIETHER  LAGUMEN

192        BARENG, JUDE  CABADDU

193        BARIOS, JOHN MERICK  CULTURA

194        BARRACA, CHERIVY  MONDERO

195        BARRAMEDA, DAINTY LOREN  BADIOLA

196        BARRIENTOS, ALICIA GRACE  CORDOVA

197        BARRITE, MARVIN REY  IMPERIAL

198        BAS, JOHN MARK  FLOR

199        BASA, JUSTIN LOUIS  MENDOZA

200        BASCOS, BENJIE  GRAGASIN

201        BASCOS, EDWIN  C.

202        BASINANG, NEIL SANDERS  MALONG

203        BASTO, EUXIL ASKEE  PINLAC

204        BATALLA, ANGELICA

205        BATALLER, JOHNEFER  KALLOS

206        BATILARAN, JEMUEL CRIS  CEPEDA

207        BATINGAL, JONICE  TORRES

208        BATOBALANI, RC  ASUMBRA

209        BATUA, SARANGGANI  RASCAL

210        BATULA, ARABELLE  BAQUILOD

211        BATULAN, ELYNOR  BERNATE

212        BAUGBOG, RIZZA  RAFAEL

213        BAULO, AYYAH  MAROHOM

214        BAUNSIT, ARMEL  LOGUS

215        BAUTISTA, JOANNA MARIE  ZAMUDIO

216        BAUZON, JUNVIC  METRAN

217        BAYANGOS, CHRISTIAN  NGILLIG

218        BAYON-ON, RAUL JR  FLORIDA

219        BAZAR, ARJAY  SURARA

220        BAÑARES, PAULINE  NOORA

221        BAÑAS, ROYCE JOHN JIREH  GERONIMO

222        BEJANO, CHARLENE  ATIS

223        BELARMINO, VERGEL LOIS  BATHAN

224        BELGA, JAMES CARL

225        BELMONTE, SHARMAINE JOY  BERNISCA

226        BELO, GILBERT  SALVADOR

227        BELTRAN, HENRY  ESPINOSA

228        BEN-USMAN, AMEN  MASANGGILA

229        BENCAN, JOSHUA  TALANAY

230        BENDANILLO, JOHN MICHAEL  ROBES

231        BENEDICTO, JOHN RHEY  ALMOJALLAS

232        BENEDICTO, VINCENT BLAZE

233        BENIEGAS, JOED MICHAEL  FORNESTE

234        BERDOS, REGIE  SECRETARIA

235        BERINA, ANTHONY-JAYVEE  ALBASTRO

236        BERNABE, DANIEL ISAAC  AVE

237        BERNAL, JOHN  SIERRA

238        BERNAL, MIGUEL PAULO  CALILUNG

239        BERNALDEZ, CLINT LLOYD  PALOMA

240        BERNARDO, JULIET  REYES

241        BERNARDO, TOM JEFFERSON

242        BESABELLA, CHARLES JADE  MORAL

243        BESONIA, DAME ROSE  PAMA

244        BETONIO, JESS LAWRENCE  PILAPIL

245        BIAS, ROBI HUDIEL  DE LEON

246        BICAS, DEXTER  DEOPITA

247        BILDAN, WESLEY  GAURANO

248        BISNAR, JEFFERSON BILL  GONZALES

249        BITANG, SERVANDO JR  BUGAHOD

250        BITANG, VEJAY  ALGABRE

251        BLANCO, NOEL JR.  LEDESMA

252        BLANCO, REGIN PAULO  LAGURA

253        BLAS, PAOLO  DEL ROSARIO

254        BO-O, JANE MARIFE  BELENCION

255        BOBADILLA, MONICA  GAYOS

256        BODIGON, RAINA MAIGNE  REYES

257        BOLENCES, DASHIEL  YGAY

258        BOLOSAN, MARK GENEWINE  SUNIGA

259        BONDESTO, MARK JOMIL  RUELAN

260        BONGOLAN, JESUBEN ANGEL  SADIWA

261        BONITO, MICHAEL VINCENT  ALIPIO

262        BORDAN, JOHN DALE  VERGARA

263        BORDEOS, VON KARLO  ESCOTE

264        BORIGAS, EZEKIEL MICKEL  SAYSON

265        BORILLO, JENNEFER  ROCDAVA

266        BORLAZA, VANEZA  MONTE

267        BORONDIA, ALERA IRISH  BONGAT

268        BRACAMANTE, DANIEL ROYCE  DIASANTA

269        BRACIA, ARVIN  SALCEDO

270        BRIONES, ANGELA  CAMARA

271        BRIONES, JERICK JAY  DIONISIO

272        BROSAS, JERICHO  JOVELLANO

273        BROSAS, JOHN MICHAEL PHILLIP  DALIT

274        BUDADEN, FREWELL  ROQUE

275        BUENAVENTURA, JOYCE-MAE  SORIANO

276        BUENO, JERICHO  DE GUZMAN

277        BUGARIN, ELLEBANA  CARAGOS

278        BUGARIN, JOHN CARL  EDQUILANG

279        BUGTA-E, BERNARDINO  CANILLO

280        BULANAN, HECTOR  MESDE

281        BULANTE, CHRISTIAN DERICK  VILLANUEVA

282        BULASA, KIM  RIVERA

283        BULAWAN, JOHN LLOYD EIRICK  MARUNDAN

284        BULAWAN, ROMA LEI

285        BULSECO, IAN JASPER  RAMOS

286        BULUSAN, JOEY  UMUSO

287        BUNA, EARL  REVELO

288        BUNDA, JASTINE MARC  BODINO

289        BUNDANG, JAN RAY  MALIWAT

290        BUNDOC, RYAN CLOYD  RAPANUT

291        BURGOS, ROEL  PATAGUE

292        BUSTAMANTE, MARIA LEILANI  SOMERA

293        BUTIL, JUNIE  BUTLIG

294        CABANTING, IVY  PASCUA

295        CABARDO, RENCH REED  BALITON

296        CABATINGAN, ERA MAE  MAGDARAOG

297        CABATO, GERSHOM JON  MENDOZA

298        CABBIGAT, GEDEON JR.  PASCUA

299        CABEROS, ARQUEL

300        CABIE, ADRIEL  ROMERO

301        CABIGAS, CHRISTINE MAY  MATUTE

302        CABILI, JAY ELEAZAR  GARCERA

303        CABINTE, EMARBY LORD  CABREROS

304        CABONEGRO, KEVIN JAY  VILLA

305        CABRAL, GEMALYN  NAVALES

306        CABRASAWAN, DAREN  PASCUA

307        CABURAL, CARL CHESTER  BOTER

308        CABUSAS, JACOB  DAYAO

309        CADACIO, JENNY BABE  BRIONES

310        CAGABHION, PAUL ANTHONY  DELALAMON

311        CAGASAN, CHARLEY ANDRE

312        CAIBIGAN, JOHN JARELL  CASANOVA

313        CAIJO, AIKO MAE  LIBRADO

314        CAISIP, RAVEN  ALIAZAS

315        CAJAYON, JERALD ARIS  CALUBIRAN

316        CAL ORTIZ, JARVIS LYLE  ESPIRITU

317        CALACAR, DAISY JEAN  MANGORSI

318        CALAGUAS, CAMILLE  DOLOJAN

319        CALAGUIN, MICHAEL ANTHONY  ESPINOZA

320        CALAMBA, MARK ANTHONY  BIEGO

321        CALAMBA, NELVIN JR  HONCULADA

322        CALANAO, JOSHUA  SAGO

323        CALDERON, DARYL  DECANO

324        CALDINO, JESUS JR  LACSON

325        CALDO, CELINE ZYRRAH  AGUILLON

326        CALIGUID, EDGAR JR  NANGNANG

327        CALILUNG, REM ANGELO  PONFERRADA

328        CALINAGAN, LOUIS MARCEL  VITASA

329        CALINGA, ARFRAN  REALSE

330        CALMA, KYLA JANNELL  GUTIERREZ

331        CALUBAG, RANDY  CLAVITE

332        CALVO, ROSE PRINCESS

333        CAMAIN, MELVIN  PAMITTAN

334        CAMAMA, SITTIE NORHAFISA  MANGATE

335        CAMANGEG, VINCENT JOHN  PADAMADA

336        CAMBARE, ROWENA MAE  BAGASALA

337        CAMBE, MEKAINAH  ORA

338        CAMPOMAYOR, JETHRO  ROSALES

339        CAMPOS, IANE MARK  SARUCAM

340        CAMPOSANO, JOTHAM  DEYTA

341        CAMSON, JOHN JAKE  JUNO

342        CANARIAS, VIC BRYAN  GAVILAN

343        CANAÑA, JEREMY ALPHONSE  QUINTUA

344        CANILANG, MA. CENEN GINEV  SAUSA

345        CANLAS, ERROL  MACAPAGAL

346        CANLAS, IAN JOSH  PUGAT

347        CANO, REGINE  PANGILINAN

348        CANONOY, MARCO POLO  MAQUIDDANG

349        CANTILLON, JOHN NEIL  AMIDA

350        CANTOS, PAUL JUSTINE  CABANBAN

351        CAPANAS, BONIFACIO JR  VALENZUELA

352        CAPARROS, MARK JERIC  ETCUBAÑAS

353        CAPILI, JON BON JOVI  SAMSON

354        CAPISTRANO, ELTON JOHN  AQUINO

355        CAPUA, JOHN CARLO  TADLE

356        CARABALLO, FRANKRIS  POÑEGAL

357        CARACUEL, PRINCESS  NOEL

358        CARANDANG, CHRISTIAN MARK  PLANDO

359        CARANDANG, ERON GABRIEL  BRIONES

360        CARCUEVAS, RHODGENE  ABENOJA

361        CARDONA, PAULEEN DJULLIANE  MARTINEZ

362        CARIÑO, GAIBRIEL FAITH  RESURRECCION

363        CARPIO, JHONMARK  PATLI

364        CARTEL, RYAN  ALPINO

365        CASALLO, RHODELIZ  CANULLAS

366        CASANILLO, ROMY  CAÑETE

367        CASARES, ELIJAH CHRISTOFF  TAN

368        CASIMIRO, NICOLE  MANUEL

369        CASTANARES-HINAMPAS, NUHMALOU  ABANGAN

370        CASTAÑEDA, CHRISTIAN  TIOZON

371        CASTILLO, ADRIAN VINCENT  SAGUN

372        CASTILLO, BEA BLANCH  CRISTOBAL

373        CASTILLO, EARL BENEDICT  CATOLICO

374        CASTILLO, HAIZEL ANNE  RAMOS

375        CASTILLO, JOACHIM PIA  TAYONGTONG

376        CASTILLO, MARK CHRISTIAN  VILLAFANIA

377        CASTILLO, MARVIN  PEREZ

378        CASTRO, MARK LESTER  ERLANO

379        CASTRO, MARVIN  SOLIS

380        CASTRO, RITZ MIKE  AUDAL

381        CASUGA, LOURAINE CLAIRE  LABARINTO

382        CASUGA, RICK ALLEN  BAILIN

383        CATANGAY, EDGIE MARTIN  BACANI

384        CATAOID, GENIEBOY JOSEPH  OBRA

385        CATIGAN, DIODIN ROSE  LORILLA

386        CATUBAG, DESIREE  APONGOL

387        CATUDAY, NIKKO  BADANDO

388        CATULING, FRANCIS  DAVID

389        CATUNGAL, MYQUELL DANIELLE  CABARDO

390        CAVA, TALITHA MABELLE  CANONIZADO

391        CAWASA, NIZAR  LABAWAN

392        CAYAGA, AL FRANCIS  BRIMBUELA

393        CAYAMSO, DAZYL JUNE  FLORENTINO

394        CAÑETE, CHRISTY  SAPOIS

395        CEA, JON-JON  VIDA

396        CELEBRADO, JASON  APORBO

397        CELESTE, ALLEN JADE  YULO

398        CELESTE, RIZALYN  CAPALARAN

399        CELICIOUS, HARLEY JUNE  TAGO

400        CELORICO, APRIL LYNN  BERMACHEA

401        CENIZA, JEROME  ADA

402        CEQUIÑA, RYAN  GALON

403        CHARLES, JEFFERSON  PONCE

404        CHUA, ELLAINE EURRIELE  ATIENZA

405        CHUA, MARIA SOPHIA  BUENAVENTURA

406        CHUA, MARY HEART  RONQUILLO

407        CHUCUEN, MARC JOSEPH  OLOWAN

408        CIANO, KENNETH  ASPIRAS

409        CIPLES, JOSHUA  GILGON

410        CIPRIANO, MARK ELFREINE  REYES

411        CLAMOR, SHEENA LEE  ESPARAGUERA

412        CLAUDIO, KEVIN JOHN  NIEVA

413        CLAVO, RUTH MAE  NOCILLADO

414        CLEMENTE, JOSE ANTONIO JR  BAQUIRAN

415        CLEMENTE, LANCE LEIGHTON  TIAO

416        COBACHA, ELIZER  BAGAY

417        COLES, REDFORD  MACASA

418        COLINA, SHERWIN ANTHONY  CEMPRON

419        COLLADO, RENZ NIKKO  ALBURO

420        COLLANTES, DAN TIMOTHY  CARCIDO

421        COLLAO, JOSHUA  CANTOR

422        COMANDANTE, FERNANDO

423        COMPIO, DOMINIC  BEROU

424        CONDE, MA KATE KRISAR  GARCIA

425        CONDE, RYAN PAUL  CANO

426        CONDEZ, LIARENCE JOY  SIM

427        CONOS, JENCEL MAE  DEJITO

428        CONSTANTINO, ROBERT  SODOY

429        CONTACTO, ALEJA MAE  CREDO

430        CORCUERA, WINONALYN  CUACA

431        CORDERO, CHRYSTELLE EVE  UY

432        CORNELIO, CLAIRE  BUMANGLAG

433        CORPORAL, ANN CYRILLA CONEY  ABESTRO

434        CORPUZ, LEO LAURENZHE JR.  LAZARA

435        CORPUZ, PRINCESS  CONTAWE

436        CORPUZ, ROSEMARIE  CABANES

437        CORRE, KIT BENEDICT  IÑIGO

438        CORREA, ACE GERALD  CRUZ

439        CORREA, CEDY  NIÑOFRANCO

440        CORREA, DAVID MARK  BOCO

441        CORTES, CARMELO JR  ALCAZAR

442        CORTES, EDGAR  PERATER

443        CORTES, JHON PATRICK  DRUECO

444        CORTEZ, MARK NIELSEN  CASTILLO

445        CORTINA, JASPER  LORICO

446        CRISOSTOMO, JOHN PAUL RICHARD  CASTRO

447        CRUZ, JUAN CARLO  TALPLACIDO

448        CRUZ, MARY JO  MUNAR

449        CRUZ, SUSHMITA  CASTRO

450        CRUZPERO, IAN PAOLO  DE GUZMAN

451        CUA, ALDRIN GLENNRICH  YU

452        CUARESMA, KENN JAY  JANIOLA

453        CUASAY, KEESHIAMAINE  OSEÑA

454        CUATON, ARNOLD  COLMO

455        CUELLO, EJ MICHAEL  JUGANAS

456        CUEVAS, RUSSELL JHEGS  AMONGGO

457        CUNTAPAY, JADE LENDEL  ULATAN

458        CUSTODIO, CYRUS ABRAHAM  ARROYO

459        DAANOY, DANA HYACINTH  BELBAR

460        DAAROL, MICHELLE  ALAC

461        DACALLOS, SHEVY  ODILAO

462        DACULAN, SEGRID PAULO  PANERIO

463        DACULONG, ESTEFANIE  CAPALAR

464        DADOLE, KARL GRAIG ADRIAN  BICADA

465        DAGATAN, MARIA ESTHER  CABILLAN

466        DAGONDON, JASPER  PANTOJA

467        DAGUPLO, RICKY  SAJULGA

468        DALAO, JOCELYN  PATIGA

469        DALDE, ANDREA JANE  FAUSTINO

470        DALEON, ALODIA IAN  ABRACIA

471        DALEON, JOHN PAUL  OLIVEROS

472        DALIT, WILLIAM JR.  SANTOS

473        DAMUAG, SHEREE ANN  LABE

474        DANGO, EDWIN  LEGASPI

475        DAO, NOEMI  CRUZ

476        DAPRINAL, DENNIS  PORMILOS

477        DARACAN, SANDER  AQUINO

478        DATIG, CHRISTMAR  ORIBIO

479        DAYTACA, DENI MITCHELL  MARCELO

480        DAÑO, LENEL  BITANG

481        DE GUZMAN, ARIEL  BLANCO

482        DE GUZMAN, CHRISTIAN  BAJO

483        DE GUZMAN, DAVESON  SORIANO

484        DE GUZMAN, MARK RAINER  ABAY

485        DE GUZMAN, SATURNINO JR  BAGUNU

486        DE GUZMAN, SEP EVER  SOLIS

487        DE JESUS, BEVERLY  BANAL

488        DE JESUS, JETHRO  TABO

489        DE JUAN, JOANTHONY  MELCHOR

490        DE LA LUNA, MARGARETTE  AZAÑA

491        DE LA SERNA, JOHN STEVEN  YAGON

492        DE LARA, JOSEPH HANS  YU

493        DE LEON, DANIEL BENJ  GERIO

494        DE LEON, JOHN CHRISTIAN XAVIER  CLARETE

495        DE LOS REYES, FRITZ  MONTEZON

496        DE LOS REYES, LORALIE  CUDIAMAT

497        DE LOS SANTOS, ARIEL  BAUTISTA

498        DE OLAZO, JAN-ALAIN  HILARIO

499        DE VARA, PRINCESS JOY  DELOS SANTOS

500        DE VERA, DANIELLE FAYE  MALANDAY

501        DE VERA, JAN EMIL CELIS  MATIAS

502        DE VERA, JOHN KENNETH  ALPAY

503        DE VERA, QUENNIE ANDRELLI  JESURO

504        DE VERA, RAYMOND  RAMOS

505        DE VERA, THEA ADELLE  REYES

506        DEJAÑO, GABRIEL  GALLARDO

507        DEL MONTE, JUNMAR  TOLENTINO

508        DEL MUNDO, MARVIN  MALABANAN

509        DEL ROSARIO, CARLO LENIN  BALAJADIA

510        DEL ROSARIO, CHRISTUS LEO  WARDE

511        DEL ROSARIO, IAN CARLO  DICTADO

512        DELA CRUZ, CHRISTIAN HORACE  VALERIO

513        DELA CRUZ, DONNA  REYES

514        DELA CRUZ, JERICKO  ROYOL

515        DELA CRUZ, JHONA MAE  SOTERO

516        DELA CRUZ, VON IZHAR  SALIBIO

517        DELA PAZ, EDMUND JR.  GARCIA

518        DELA VEGA, JULIE SEAN  DAYOC

519        DELA VICTORIA, KEVIN  PALACA

520        DELEN, ANGELICA ROSE

521        DELGADO, JERAHMEEL  OBGUIA

522        DELIGERO, VANZYLE  PAUYA

523        DELLICA, JISSA MAE  BATUCAN

524        DELOS ANGELES, MARIA AMOR  RIO

525        DELOS SANTOS, EZEKIEL  ALVIAR

526        DELOS SANTOS, JOICE ANN  AVENDAÑO

527        DEOCAMPO, RAESELLE JOY  VILLACORSA

528        DEPOSITARIO, PSALM GABRIEL  CABAYLO

529        DIAMSE, KRISSEL JEM  TIGLAO

530        DIASANTA, JUNAR  DEL ROSARIO

531        DIAZ, ARNISON  TAGULAO

532        DIAZ, BRYAN  DE GUZMAN

533        DIAZ, DIANNE ROSE  BARRUGA

534        DIAZ, RACHEL GRACE  OPALIA

535        DIAZ, RODOLF  DATU

536        DIEGO, DAN ANTON  DELA CRUZ

537        DIEZA, RICHARD MC HARRISON  MAUHAY

538        DIMAANO, MARIZ  DIMAANO

539        DIMATULAC, KARL LOUIS  BULAUN

540        DIONISIO, NINIA NICOLE  SOSA

541        DISTOR, SKHAYL  CAMINGUE

542        DIZON, LESLIE RAVIEN  PALAMARA

543        DOCTOR, JEFFREY  RODRIGUEZ

544        DOJOLES, QUINT ROSS  GENANDOY

545        DOLLENTE, ROMMEL  HILARIO

546        DOMANICO, CHRISTIAN PAUL  DIVINA

547        DONES, MARK LESTER  TIAUZON

548        DONGAYAO, JUSTINE  A-AH

549        DORADO, JOHN PAUL  ARELLANO

550        DORADO, ROBERT  AGUNOS

551        DORAL, KIRT PATRICK  SANTOS

552        DRIS, RYAN  ARAGASI

553        DUASO, CORNELIO  GARBO

554        DUEÑAS, JECHO MIGUEL  BURCA

555        DUMALANTA, CHRISTIAN ANGELO  QUIRANTE

556        DUMDUM, JOSELITO  ALIBIADO

557        DUMOGHO, JASON  ZERNA

558        DURENS, RONEL  RENDON

559        DUROY, GERLHYNNE  PANGANORON

560        DUTDUT, MAE ROSE  ROSARIO

561        EBIO, SEBASTIAN JR  NOLASCO

562        EBRADA, AEVY NAZARETH  DEMERY

563        EBREO, KATE NICOLLE  DE OCAMPO

564        EBUEN, JOEY  ATRERO

565        EDANG, JOSEPH ANDRE  ESTRELLA

566        ELARDE, CAIRA  CAY

567        ELARDO, PRINCESS MAE  SARABIA

568        ELAURZA, MARK JAYSON  SISON

569        ELAZEGUI, LANGELITA VENNA  RIVERA

570        ELCA, HAZEL JANE  MADLA

571        ELVAMBUENA, DAVE  ROSACIA

572        EMANO, MARIE ANN TERESE  SUBALAN

573        EMPHASIS, RED ALRE  LAGO

574        ENARSAO, NOEL ANGELO  SOBREVEGA

575        ENCABO, ARIEL  SAYAGO

576        ENFESTAN, EDUVIGIS  ELTANAL

577        ENTIA, OWEN  AMOG

578        ENTIA, ROSEMARY  CAAY

579        ERBITO, JAYSON  AGILLON

580        ERBON, ANTHONY  MISLANG

581        ERCILLA, ADENOEL  DOMINGO

582        ERQUIZA, MONICA  IBAÑEZ

583        ERROBA, MICHAEL  BALADAD

584        ERZANDO, ONRICO JR  ALMEYDA

585        ESCARTIN, ADONIS JR  RESMA

586        ESCAÑO, EMMANUEL JR  MALCONTENTO

587        ESCONDE, PATRICK RYAN  BUGAY

588        ESCOPEL, PATRICIA JANE  MAPRANGALA

589        ESGUERRA, JUMEL  REMO

590        ESGUERRA, MARCELO JR  BONDOC

591        ESMEJARDA, NEIL CEZAR  SAGRITALO

592        ESMEN, CHARMAINE  DE JESUS

593        ESPALARGA, JOHN KEANU  PALISOC

594        ESPANTO, IRENE MAE  PLAZA

595        ESPARAGOZA, CHRISTIAN KYLE  JANDOQUILE

596        ESPEDIDO, JASON  ESTAYAN

597        ESPERIDA, ARZIL  AGRANUM

598        ESPINOLA, JOSUA JAMES  ROXAS

599        ESPIRITU, HAZEL  SINACAY

600        ESPIRITU, KEVIN JOHN  SORIANO

601        ESPIRITU, RAMON JR  LAZARO

602        ESPLANA, JAYVEN  FABUL

603        ESPOSO, TRACY KRIESL  SUSBILLA

604        ESTABAYA, SOPHIA LORRAINE  UDALVE

605        ESTABILLO, MARK REINER  EDELO

606        ESTANISLAO, JULIUS ANTHONY  SAMPER

607        ESTELLA, ANGELO  NEVADO

608        ESTIL, MEA  BADIDOY

609        ESTOLLOSO, KEN MICHAEL  DUMALIG

610        ESTONANTO, EMIL  ESTIPONA

611        ESTORES, IRENE NICOLE  RUSIA

612        ESTRADA, AEPLE JOY  BERGADO

613        ESTRADA, EMMANUEL  LERIO

614        ESTRADA, NASHVILLE  DELFIN

615        ESTRELLA, MA. JI-ANNE  COMODA

616        ESTRELLADO, PIA LORRAINE  ESTERNON

617        EUSORES, CHUCK EDISON  SALVATIERRA

618        EVALLE, GABRIEL SEAN

619        EVANGELIO, SIMON  SUPEÑA

620        EVANGELISTA, ABBYGAIL  BONQUIN

621        EVIDENTE, JOMO ART  GATUS

622        FABIA, INOCENCIO JR  MANAGA

623        FABIA, LAWRENCE OLIVER  OIDEM

624        FABIAN, DAMME LEVI  ILAGAN

625        FABIAN, MARK MALLONE  UBALDO

626        FABIAN, WISHIELAINE  SIBUG

627        FABRE, CLARENCE  IGNACIO

628        FABUL, ATHENA JANE  DE GUZMAN

629        FALABI, COHLEEN  NOLLORA

630        FALTADO, JEMMELYN  ROBLO

631        FARIOLAN, KENNETH  AUJERO

632        FELESEDARIO, SEAN IGIE  BACONGUIS

633        FELIX, GLENN BRYAN  MARTIN

634        FELIX, RYSELL  DE LEON

635        FELIZARTE, REEVE HENRY  CAYETANO

636        FERMANTE, JOMARI  DICHOSO

637        FERMIN, CHRISMAR  GERONIMO

638        FERNANDEZ, AUGEL  BOLINAS

639        FERNANDEZ, DEBBIE DALE  CORDERO

640        FERNANDEZ, TRISHA MAE  DAGCUTA

641        FERNANDO, JOSHUA  DEJOMO

642        FERRER, JOHN ROBERT  GO

643        FETALVERO, EDWARD JACOB  FEGALAN

644        FILLARCA, LEAR ANNE  MADALI

645        FLORENTINO, GABRIEL REY  SAN PEDRO

646        FLORES, JOSEPH  MABINI

647        FLORES, MIKE NIÑO  ACANG

648        FONTANOSA, JOSEPH LOUIS  UY

649        FORMANES, NAZER  ALLEN

650        FORONES, ALVIN  CAGA

 

651        FORROSUELO, JUPITER  FERNANDEZ

652        FRANCIA, FRANCIS  MAIGUE

653        FRANCISCO, ALFONZO MIGUEL  PUBLICO

654        FRANCISCO, ANGELICA  ALAGASI

655        FRANCISCO, PATRICK  PARPAN

656        FRANCISCO, RALPH JOHN  GANNABAN

657        FRIJAS, GERALD  CALIBUSO

658        FUENTES, DAISY MAE  DORONIO

659        FUENTES, ROGER  HAYAG

660        FUENTES, VANESSA MAY  CABAHUG

661        FUERTES, BASILIO V  IBAÑEZ

662        FULGAR, JOYCE ANNE  UBAÑA

663        FUNILAS, MICAH JULIA  BERCHES

664        FURUC, KRYSHA GWYNETH  BAQUIRAN

665        GABARDA, CELERINO  AREVALO

666        GABITO, FRANCINE MONICA  CABASAC

667        GABOR, CRISTINA  ABENOJA

668        GABRIEL, MARIA ANDREA  NATIVIDAD

669        GABUNAS, JOHN BRYLLE  BAYONA

670        GABUTIN, ELVIRA CLARISSE  SARMIENTO

671        GACAYAN, PAULENE  ORODIO

672        GAJES, ANGELINE  GUIANG

673        GAKO, JERIC  CATCHERO

674        GALACIO, JAY VEL  LEDONA

675        GALANG, DARLENE ANGELA  CARCOSIA

676        GALANG, FRANCES LOVEEN  DIONISIO

677        GALANO, JULIUS  MANUEL

678        GALGALA, GODFREY JR.  BOSOGAN

679        GALI, KHAIL JOHN  ARNAIZ

680        GALIDO, LAWRENCE  SARDAÑAS

681        GALLARDO, EDGWICK SHOUNE  CAGUIOA

682        GALLEGO, ERVY  CASPILLO

683        GALONO, MYRA  BALBUENA

684        GALORPORT, JONATHAN JR  ANINIPOC

685        GALUPO, DANIEL  JANDOG

686        GALUPO, PAUL MARK  JANDOG

687        GALVEZ, JO VINCENT  REGNIM

688        GAMBOA, MARC JIM  ACOBA

689        GAMOTAN, JOHN DUVER  RETULLA

690        GANELO, GARY  MAMANGUN

691        GAPASANGRA, JOHN ROMAR  CEJO

692        GAPOL, EFRAIM  VOSOTROS

693        GARCIA, ANGELIE KRISTA  B.

694        GARCIA, CONRADO BONG JR  LAPITAN

695        GARCIA, ERIANE MIGUEL  MARTIN

696        GARCIA, GRACIANNE  SOLANIA

697        GARCIA, MARION JEUSS  COLIS

698        GARCIA, MARK IVAN  SALES

699        GARCIA, PETER PAUL  PASTORAL

700        GARCIA, PIOLO DOMINIC  DELOS SANTOS

701        GARCIA, PRECIOUS GRACE  LAGAPA

702        GARCIA, RICHARD  FORNEAS

703        GARCIA, RICHARD  SUAREZ

704        GAREJO, JOHN CHRISTIAN  VILLAGONZA

705        GARRIDO, REEZA KAE  QUITEVIS

706        GASPAR, ENGILBERT  PAGAYON

707        GAUFO, EVAN ISAAC  CARDEÑO

708        GAYO, CLARK ANTHONY  ATIENZO

709        GAZA, CYRINE  DINEROS

710        GAZZINGAN, CIRILO MAR PAT III  MARAYAG

711        GAÑAC, JEMUEL  GUINA

712        GELBERO, LORENZO JR  RABAGO

713        GENIALOPE, JAYSON  DE LEON

714        GENOVA, JADE  CRABAJALES

715        GERALI, KATRINA MARIE  DELA CRUZ

716        GEROCHE, BENMARC  TAGUDING

717        GERONIMO, KYLE ELISHA  MAGARU

718        GEVANA, ROSENDO  MANILA

719        GIDA, JUNBERT  LAGUSAD

720        GILE, CARL TRISTAN  DEMETILLO

721        GIMENA, JAY MAR  SAGURAN

722        GINOO, JANN DENVER  VILLANUEVA

723        GIRAY, KATHERINE  NARCA

724        GLORIA, ELLANNY GRACE  PALANCA

725        GO, DAVE MATTHEW  LIM

726        GOMEZ, BIEN CARLO  ADAOAG

727        GOMEZ, FRANCLIN NAPOLEON  CAMPO

728        GOMEZ, KEESEE  BAHIAN

729        GONAYON, JAMAICA  BALUGA

730        GONTIÑAS, MARJON  CASIL

731        GONZAGA, VICTOR JR  PAÑA

732        GONZALES, CASANDRA JOY  CARDENAS

733        GONZALES, CATHERINE  LUMPAY

734        GONZALES, KRISTINE KIM  REQUIERO

735        GONZALES, RENZ CARREY  SANTIAGO

736        GONZALES, REYNALD  MIRANDA

737        GORRO, JENEVIE

738        GRADO, JEJOMAR  BRUA

739        GRAFILO, LAURENCE ALAN MARL  ROMEN

740        GRANADO, RICO JR  VERALLO

741        GRANTUZA, RAPHAEL  HILARIO

742        GRAVE, NALLA JEVIC  GICARO

743        GREGORIO, BENNYLIZA MARIE  ALEJO

744        GREGORIO, JULLIAN PAUL  GOMEZ

745        GRENCIO, MARCIA CONSISA  EBOÑA

746        GRIO, RAVEN  CASTELLANO

747        GUEVARA, MC DANIEL  SEÑO

748        GUEVARRA, ANDREI MARTIN  PANDAC

749        GUIANG, JOHN OLIVER  DIMAYA

750        GUIBONE, ELAINE MAE  CAPUNDAG

751        GUILLERMO, JOEFER  LAMPITOC

752        GUINO-O, NATHAN JAMES  ARAGONES

753        GUISIJAN, JULIUS  ANAR

754        GULFO, NEIL JOSEPH  JARLIGO

755        GULINAO, HYACINTH ARIENHAIL  ROJAS

756        GUMATAY, ALVIN  GOMEZ

757        GUSTILO, JEROME  QUITZON

758        GUTANG, JOHN REY  NILLES

759        GUTIERREZ, EDRIAN  ESTEBAN

760        GUTIERREZ, YSABELLA MAE  CANTIMBUHAN

761        GÑILO, LIEZEL  MEDALLADA

762        H. ABDULLAH, NORSARY  AMPANG

763        HADULLA, ADZCER  BANDICO

764        HEREDERO, MICHELE  COROÑA

765        HERMOSA, LOUID  DAMASCO

766        HERMOSURA, RENZ  PAREDES

767        HERNANDEZ, DARWIN  CAPANAN

768        HERNANDEZ, PHIL-FERDINAND  AGCAOILI

769        HERRERA, LEILA MARIE  RAMIREZ

770        HILADO, JOSE RAMON  DEL RIO

771        HIPOLITO, ERENEO  TOLETE

772        HONOLARIO, HEDWIN  BANDE

773        HORCA, ALJON  TAPAYA

774        HOYUMPA, CHRISTIAN ARNUL  CABIOC

775        IGNACIO, JOHN PHILIP  APOLONIO

776        IGNACIO, KENNETH  LANSANGAN

777        IGNACIO, KEVIN  RAMAS

778        IGNACIO, KRISTELL MARIE  SULAPAS

779        ILAN, AIMEE  CASAYA

780        ILUSTRE, JAREY AN  PADECIO

781        INDIG, REGALADO  ASENJO

782        INOC, MORRIS  TRADIO

783        IRINGAN, JANE ANTHONETTE  AGCAOILI

784        ISMAEL, MOHAMMAD AL-NADJRIE  MAYO

785        ISRAEL, GLEN VINCENT  SALARDA

786        ITURALDE, CARLA YANESSA  RIENDA

787        JAAFAR, IBNOHASANUL  ABDURASHI

788        JACALNE, JAMYR SID  BALLEBER

789        JACOB, MARCO  RAMOS

790        JAEL, CANDY  VILLACIN

791        JAGONG, ALYN  SALES

792        JAMBANGAN, JUSTINE JOYCE  BALAGAT

793        JAMIL, BAI LAWAN  MACACUA

794        JAMILUDDIN, SITI MARHAINI  NABOR

795        JAMORA, ADAM  MALAZARTE

796        JARABELO, IRISH JOY  PLAIDA

797        JARITO, MA. GLADYS  SIERVO

798        JAULA, RYS DEE  CONSULAR

799        JAVIER, CYRELLE JANE  ALCESTO

800        JAYSON, ROMEL  TACOCONG

801        JIMENEZ, DIVINE GRACE  AUSTRIA

802        JIMENEZ, JOHN NIKKO  IGNACIO

803        JONSON, MOSES  BONUAN

804        JOPSON, JUSTINE ROSE  FUENTES

805        JOSE, CHRISTOPHER  FELONIA

806        JULIAN, JOHN RALPH  GARCIA

807        JUMARANG, MANSOUR  DARAWI

808        JUMAWAN, JOHN DEE  BONOCAN

809        JUNIO, JULIUS AUGUSTUS  VIRAY

810        JUNTILLA, KEANU  GRAN

811        JUSI, MARICAR  GARCIA

812        JUSTINIANE, JAY  QUIMBO

813        KABIGTING, RACE ANN  DAVID

814        KAH, CARLYSE NICOLE  LAM

815        KAHANAP, CYRUS LAWRENCE  MOLERA

816        KING, RUSTOM  SUBANG

817        KUDARAT, ABDURRAHMAN WAHID  KUDARAT

818        LABADAN, JOHN RAFAEL CESAR  LAGUMBAY

819        LABAJO, REYJIE  ROSALES

820        LABAO, DENNIS ARON  FELIPE

821        LABAROSA, JYMMI MARIE

822        LABIS, RAMON JR  QUINTAO

823        LABRADOR, SERAFIN JR  DOMILE

824        LABUSAN, JOSHUA  CATIPUNAN

825        LACASTRE, DALE IVERSON  NAVARRO

826        LACEA, GERALDINE  QUINDAO

827        LADERA, RAY MARK  BALLARES

828        LADERAS, LEDESMA  ROSETE

829        LAGAN, CLARK ANTHONY  RONGO

830        LAGAN, LEX VINCENT  MAGLAYA

831        LAGARAS, EDUARDO  CASTELLON

832        LAGRAMA, MARK CARLO  AMADORA

833        LAGSIT, CHRISTIAN  ESPENILE

834        LAINEZ, KERWIN  SAN MIGUEL

835        LALATA, CAMILLE  MENDOZA

836        LALATA, DAVE NORWYN  GLORY

837        LALI, NORUDIN  GULAM

838        LALIS, ISSABELLE MAE  MENDIOLA

839        LANDA, KRIANNE SHAYNE  GALOPE

840        LANDICHO, MARK JHONIX  PAULE

841        LANDRITO, MAIN  DELA CRUZ

842        LANGALA, HANNAH MAE  DABON

843        LANON, KERSHY  RAMOS

844        LANOT, AUBREY  MUHI

845        LANSANG, JAN ERIC  GAPER

846        LANUGON, JULIUS KIM  BUENAFLOR

847        LANUSGA, GEMMAE KRISSIA  ANTONIO

848        LAO, BRANDON LUTHER  GACANG

849        LAPITAN, JOSEFINA  PERALTA

850        LASPUÑA, JUNE BERNARD  ABADIANO

851        LASTIMADO, CHRISTIAN  MARIANO

852        LAUREL, JOHN HARPHY  FERNANDEZ

853        LAURESTA, JANESSA MARIE  DE LA CRUZ

854        LAYAGUE, NIMROD NATHAN  HAGNAYA

855        LAYUG, JMYDEN  MANLULU

856        LAZARO, CATHERINE  CALAUS

857        LAZARO-ALDANA, JUDIE MAY  VALERA

858        LAZO, CHRISTIAN ANDREW  ROGEL

859        LAZONA, HERLYN AIRE  SIQUIG

860        LEAL, SATURNINO III  PERAS

861        LEGASPI, NIÑO  BOTERO

862        LEGASPI, ZHARINA  ARELLANO

863        LEPASANA, JUPHELSON  BATIANCILA

864        LERIO, DANIEL JR  LARONG

865        LEYSA, MISHEL LYN  LIMOGMOG

866        LEYSON, IRAH JANE  CALIMUTAN

867        LIAD, KEAN MARCO  ROXAS

868        LIBAS, IAN FLOR  PIQUERO

869        LICUP, JANN KARLO  LIGUAYAN

870        LIGO, DANICA KYLE  EMMANUEL

871        LIGUTOM, JAN LYLE  CAÑAS

872        LIM, ALEXIS MAE  NODADO

873        LIM, JEORGE KRISTIAN  VALENCIA

874        LIM, JONADELLE KARL  AQUINO

875        LIMBAGO, CHERRY JANE  MABANDING

876        LIMEN, RHOMAR JAY  CORVERA

877        LIMOS, RESSY JANE  LACONSAY

878        LINGAD, JOHN REY  DE LUNA

879        LINGAT, KENNETH MARLAN  ESPINO

880        LINGBAWAN, NAP RICHARD  BUMACAS

881        LINTAG, ANNE LOUISE  ARANDEZ

882        LISONDRA, PAUL VINCENT  RIVERA

883        LIWAN, SCARLET ROSE  SALAYON

884        LLAGAS, JOHN KEVIN  BAHULAY

885        LLAMADO, MA. DANIZA ADA  EVANGELISTA

886        LLANERA, JANNIE MAE  ESCUREL

887        LLANES, ANGELIQUE JOYCE  BUGHAO

888        LLANOS, JOSE ADRIAN  BAYGAN

889        LLAPITAN, EDGAR  BUMANGLAG

890        LLAPITAN, RUSSELL JANN  LIBATIQUE

891        LLENES, STEPHEN  SUSON

892        LLUVERAS, HERMELIE  LAGANTE

893        LOBRINO, AIDA  CARDONA

894        LODOR, RALFH  AÑONUEVO

895        LOLO, RODNEY

896        LOMEDA, RESTEE PATRICIA JAYE  ROXAS

897        LOMONGO, ADRIAN LANCE  JADEAR

898        LOMPERO, CATHERINE ANN  BLASCO

899        LONTOC, ALLAN  BORAL

900        LOPIDO, CHRISTIAN JAY  DOLIGON

901        LOQUIANO, ANDREA  GUEVARRA

902        LORENA, MARTIN JAY  ASEGURADO

903        LORENZO, JOSEPH  NONO

904        LORICO, EDILBERTO JR  MESINA

905        LORILLA, MEL BRIAN  BINALLA

906        LOVINO, ALFREDEL  BUBAN

907        LOYOGOY, ROSELLER JAKE  BALANQUIT

908        LOYOLA, EMMAN GLEEN  SABULAO

909        LOZANO, LYNDON JOHN  JONCO

910        LUALHATI, TRECY  PANGANIBAN

911        LUCAS, ANNABELLE  ABAYARE

912        LUCAS, JETHRO GIO  CALILAO

913        LUCIANO, JASPER JOHN  CO

914        LUMA, CECILLE  CORDIAL

915        LUMAUAG, DENLOR  SEVILLENO

916        LUMBES, KENT PATRICK  CONTI

917        LUMIBAO, JOHN EDRIC  BEBANCO

918        LUNA, ARIS  MAGBUJOS

919        LUNA, CHARIS JOY  NEVERIO

920        LUNA, JESTONI  ESPIÑA

921        LUNA, JULIE ANN  VALENCIA

922        LUSDOC, CHYLLE DAVE  BALABAG

923        LUSTESTICA, THEA

924        LUTERIA, RALPH LAWRENCE  CRUZ

925        LUTERO, GERLIE  ATONG

926        MA-AMO, DAWN PEARL  BABAYLAN

927        MAATUBANG, JESSARY  ADVINCULA

928        MABAGA, MARIO  MAKINAY

929        MABANO, VENERANDO JR  DEDOMO

930        MACADATO, ABDUL JABBAR  MALATUS

931        MACAHILIG, EDISON  TOLENTINO

932        MACAPANTAR, JOHARY  MACAUMBANG

933        MACAPAS, DAN JONAS  BACUAHON

934        MACARAIG, GELEN  CRUZ

935        MACASI, HABEL  DALAO

936        MACATANGAY, CHRISTINE  GATCHALIAN

937        MACATO, LEIAH MAE  MORETO

938        MACINAS, BYRON HENRY  BELLEN

939        MADELO, NEIL DAVID  COSIO

940        MADERA, JERALD  SABUERO

941        MADO, JESSIE  CUDAPAS

942        MADRID, HARLEY  LASACA

943        MADRIDEO, RACHELLE MAE  ABEJORO

944        MAGDALE, JOHN ALFERDZ  LUMANTAS

945        MAGNAYE, ZARRAH MAE  CALAPIT

946        MAGPALI, WELLA KATE

947        MAGQUILAT, VEINA  YANSON

948        MAGSALAY, FERNAN FORD  CABALLES

949        MAGTUTO, ANDREA  BINUYA

950        MAHINAY, CHARLOTTE  SALUDAR

951        MAHINAY, ELIAS JR  ABRINGE

952        MAHINAY, PETER POL  DELANOSA

953        MALANGIS, ERLENE  MAGTURO

954        MALANO, JAY PATRICK  LUMADAY

955        MALANO, ROMARK  SAMUDIO

956        MALIT, HARROLD  ESTOQUE

957        MALIWANAG, CHRISTOPHER  ADAN

958        MALTO, ARVIN  BESIDO

959        MALTO, JOSH MARVIN  LLANERA

960        MAMAUAG, PEARL  SOLIDUM

961        MANABAT, EZEKIEL  BARAYUGA

962        MANAIT, JAMES CARLO  SORIANO

963        MANALO, KAREN  MENDOZA

964        MANALO, KIMUEL  MANGARING

965        MANALO, SHANIA  FAJILAN

966        MANAOG, CARMEL ANN ROSE  SAN JUAN

967        MANATAD, MARJORIE JOY  DEL ESPIRITU

968        MANDAP, DECERYL  SONGALIA

969        MANGAHAS, DENZEL ROMAN  LAYUG

970        MANGAOANG, JOHN MICHAEL  ESTOCE

971        MANGATONG, NORRODIN  HARON

972        MANGOHIG-TORRES, DEBORAH

973        MANGSAT, EDRYAN  INFERMO

974        MANGUBAT, NISSHA  FLORES

975        MANIAUL, SHELLA JOY  PABLO

976        MANUAL, JUSTINE MARIE  MESA

977        MANUEL, JOEFED  TAYAG

978        MANUEL, JULIE ANN  ESPALLARDO

979        MANZANO, BASELIO JR  MEDRANO

980        MANZANO, EULA  MALASAN

981        MARASIGAN, KAMILLE  SALAS

982        MARAVILLAS, JOHN  ALAGAO

983        MARFIL, ARNOLD  AMBATALI

984        MARIANO, AIRA COLEEN  HERNANDEZ

985        MARIANO, ANGELO  BANZON

986        MARIANO, CARL JOLO  TAYAG

987        MARIANO, DOMINIC  VILLANUEVA

988        MARIANO, FRANCIS  BAUTISTA

989        MARIANO, VINCE  GARCIA

990        MARINAY, ANA GRACE  ORALDE

991        MARITANA, WILSON JACOB  AGUILAR

992        MARQUEZ, JEROME  AMBAS

993        MARQUEZ, MARAH  ALAAN

994        MARQUEZ, MARY ANNE NICOLE  BUENSALIDA

995        MARQUEZ, NEIL ANGELO  CATAYOC

996        MARTICIO, ROBERT  MEJEDANA

997        MARTINEZ, CHRISTOPHER JOSHUA  STA MARIA

998        MARTINEZ, JIANNE  TAN

999        MARTINEZ, KENNETH VINCENT  MAGSAYO

1000        MARTINEZ, ROMEL RYAN  DAGUMANPAN

1001        MARTINEZ, VANESSA  MEJIA

1002        MARZAN, EUGENE  MOSTOLES

1003        MASANIT, JONAVIC CEZAR  MISSION

1004        MATOCIÑOS, ALJUN  TUELLA

1005        MATOL, PACIFICO IV  TIU

1006        MATUCAD, ELIAS JR  OSEA

1007        MATUTE, MIKKO GEVAN  DE GUZMAN

1008        MAYANI, LLOYD  DE OCAMPO

1009        MAYOMIS, VINCE RAY  BANTO

1010        MAYORMITA, JOSEPH  TUNDAG

1011        MAYORMITA, KATE MIKEE  MATUTINO

1012        MAYUGA, MARK KENNETH  ELUMBARING

1013        MEDADO, CHAME  CHATO

1014        MEDINA, JOHN KEVIN  ICBAN

1015        MEDINA, MA. BERNADETTE  UNGRIANO

1016        MEDINA, NIKKA MAE  GATCHALIAN

1017        MEDINA, NOELENE  RIVERO

1018        MEDRANO, RAMON CHRISTOPHER  JUSTINIANO

1019        MEJALA, MARK BILL JOHN  MAYOR

1020        MELENDEZ, ALVIN  MELENDEZ

1021        MELGO, LLOYD REY  CEJANO

1022        MELITANTE, BENJAMIN  FETIL

1023        MEMORACION, MICHAEL LORENZO ANGELO  LORENZANA

1024        MENDOZA, ALVIN  DOMINGO

1025        MENDOZA, ANDREI NICHOLAS  DIGA

1026        MENDOZA, ARREN  PANGUNOTAN

1027        MENDOZA, CHRISTIAN PAUL

1028        MENDOZA, JESSA MAE  LACBONGAN

1029        MENDOZA, JHON REY  PACO

1030        MENDOZA, JOHN VINCENT  CENIZA

1031        MENDOZA, MARK KEVIN  BALAGTAS

1032        MENOR, NICO REY  NILO

1033        MENZI, RICK  GAYNAT

1034        MERZO, EDREN ROSS  TABALINA

1035        MESINA, IANDRICK  VERBO

1036        METRAN, KURT UALDSON  PONFERRADA

1037        MIJARES, JIEL  COS

1038        MILLARES, JAYSON RAFAEL  MANALANG

1039        MILLENA, RUSSEL  PANGAN

1040        MIMAY, RONIELLE JAE  BACANI

1041        MINA, JOHN LESTER  FABROS

1042        MIRABUENO, NORMAN  LLANERA

1043        MIRAFLOR, JAY  MEJICO

1044        MIRAFUENTES, RYAN  FRIVALDO

1045        MIRANDA, PAULO EUGENE  FUTALAN

1046        MISOLA, ARVY  METRA

1047        MIÑOZA, MARIO  SOCITO

1048        MONCADA, JOHN LEO  ORTEGA

1049        MONDARES, RENANTE  LASERNA

1050        MONIDO, ALVIN PAT  CASABUENA

1051        MONILLAS, SHENIÑA MAEZYLYN  QUESTIN

1052        MONTALVO, CHRISTMAR  LESTINO

1053        MONTAÑEZ, HANNA  ASUNCION

1054        MONTE, ABDUL MUHAYMIN  MALA

1055        MONTECLARO, RICHARD MARK  DEL ROSARIO

1056        MONTEGREJO, MICHAEL JOHN  SERGIO

1057        MONTIVEROS, NICOLE  GARDONIA

1058        MORADA, IVY  BARNUEVO

1059        MORALES, ALEXIS  CEJANO

1060        MORALES, DARA JOY  BURLAZA

1061        MORE, HEINRICH  GUTIERREZ

1062        MORE, RENALYN  ADRILLANO

1063        MORILES, JOY  BRASE

1064        MORON, ACE  EROLES

1065        MOYON, ANGELO  TABUGARA

1066        MUCO, HASSAN  SAHIBIL

1067        MUCOY, ARLYN  ABIS

1068        MUIN, MOHAMMAD AKRAM  JUMAH

1069        MUNGCAL, JEMETRIA GWYNETH  MADLAMBAYAN

1070        NABARTEY, GLENN  MUHI

1071        NABUNG, AGNES  MALLARI

1072        NACASABOG, RIA COLLEEN  DICTO

1073        NAGAC, GIL JR  MAUNSOL

1074        NAGARO, GEROWEN  LANGUIDO

1075        NAPASI, PAUL RYAN  DEPOL

1076        NAPOLITANO, AIVIE DIANNE  DE CHAVEZ

1077        NAQUITA, SHEMICAH  ORMANDO

1078        NARAJA, BEMART CHAM  MALAGUEÑO

1079        NATIVIDAD, EDUARD MIGUEL  CELIZ

1080        NATIVIDAD, ROGER  TEJADA

1081        NAVALES, CHRISTIAN JAY  HUIDEM

1082        NAVALES, JEHRAM DYL  TADLIP

1083        NAVARRA, CAMILLE  NAVIGAR

1084        NAVARRO, RYAN LOUIS  DUCUT

1085        NAVOR, KRYSGIN PAMELA  GAMBALA

1086        NEBREJA, ERICK JOSHUA  JABAL

1087        NECESARIO, RICKY  MIYAKE

1088        NELLAS, JOANNE SWEET  MACASPAC

1089        NERO, APRIL JANE  MARTICIO

1090        NICERIO, FRANCHESCA JANE  CABALLERO

1091        NICOLAS, GLENARD STEFHANIE  SANTIAGO

1092        NILLO, KRISTINE JOY  NARDO

1093        NISNISAN, LOUIE JEY  LEGANADA

1094        NIZA, MAJERLINESS  MANASAN

1095        NOBLE, RENDELL  CAYABYAB

1096        NOBLE, RYAN JOSHUA  MAGNO

1097        NOGOY, MATTHEW  ENRIQUEZ

1098        NONOG, MIA JOY  GARCIA

1099        NUEVA, JUSTINE JOSEPH  JASMIN

1100        NUQUI, JOSEPH NOEL  REGALA

1101        NUÑEZ, MARY ROSE  REGALADO

1102        OBANE, ANGELICA  GARCIA

1103        OBANO, PETER  TERENCIO

1104        OCAMPO, MARC  BAON

1105        OCAMPO, SAMANTHA NICHOLE  MOYA

1106        OCHINANG, STEPHEN RUSSEL  CASUGO

1107        OGALINOLA, ALBERT  TUSI

1108        OGRIMEN, GERLIE  VALEROS

1109        OJEDA, JOSE ANTHONY  GUTANG

1110        OLARTE, MA. HANESSA ANGELA  BAUTISTA

1111        OLASIMAN, CLINT JOHN  DURAN

1112        OLAYRES, KIMBERLY ANN  MARTINEZ

1113        OLBISANO, JOSE ADRIAN  RELLAMA

1114        OLFINDO, RAPHAEL  DE MESA

1115        OLIVA, JOSELITO JR  ZANTUA

1116        OLPOS, SANY  CADALSO

1117        OMPOC, RICH MART  SEBO

1118        ONG, PAUL ANTHONY  ADOLFO

1119        ONIOT, ERICA  BELLO

1120        ORANI, MARLON JR  ARABANI

1121        ORDANES, JASON  TEMPLONUEVO

1122        ORDUÑA, TOBY MIGUEL  LATORRE

1123        ORIARTE, MARY YALE  FERMIN

1124        ORIBIANA, KATLYN FEI  DE LEON

1125        ORNOPIA, ALILE JOY  VICTORIA

1126        ORONAN, JERRSON  FAUNILLAN

1127        ORTEGA, JOHN LOUIE  CAMILAN

1128        OSIAS, HARRY JAE  ORINES

1129        OTADORA, JONATHAN  SAMONG

1130        OYANGOREN, RYAN REY  CAMERINO

1131        OÑADIA, VINCE MICHAEL  MESTRE

1132        PABROA, JOLINA  ARDINA

1133        PACAÑA, CHRISTINE  ORTEGA

1134        PACE, MYLES KEIFFER  TAMPOS

1135        PADERNAL, LUCITO  PANORDE

1136        PADILLA, MARWIN  DEL ROSARIO

1137        PADLAN, JELLO  DELA CRUZ

1138        PADUA, AARON STEVEN  TULAY

1139        PADUA, RECY JOY  ALLUVIDA

1140        PADUL, RYAN JAY  SILVANO

1141        PADURA, MARIA CARMELA  LAGUMBAY

1142        PAGADUAN, LEANDRO VENA  LAYBA

1143        PAGAYONAN, MARVIN  VICTORINO

1144        PAGCALIWAGAN, LARRA MARIE  JASA

1145        PAGHID, GERSON JR  SABORNIDO

1146        PAGLINAWAN, CHRISTIAN ANDRE  LOMIBAO

1147        PAHAYAHAY, RICO  MANATAD

1148        PAHIMNA, KATHLEEN  SANGUIR

1149        PAIGALAN, CHARLENE MAE  ESTRADA

1150        PAJA, ANTHONY PATRICK  TANTONGCO

1151        PAJARES, JOHN PAUL  MALATE

1152        PAJINAG, RYAN JOSEPH  EMPANIA

1153        PAJO, CARLO  ROLUNA

1154        PAJO, NORVIN  BURATO

1155        PALADO, MERASOL MAY  ANDAL

1156        PALASIGUE, MARY ANNE  PEÑOL

1157        PALAYPAY, KATE JASMIN  DELA CRUZ

1158        PALCON, GLADYS MAKIE MAE  QUIAÑO

1159        PALICPIC, RENIEL  GONZALES

1160        PALMARES, ANGELA DOMINIQUE  DIAZ

1161        PAMA, JANNE LIBERTY  BECIERA

1162        PAMITTAN, KARL DOMINIC  DIESTO

1163        PAMLIAN, AMER JR.  GABATILLA

1164        PANABANG, FILART  CLAVERIA

1165        PANAGUE, DIANA ROSE  EMBIADO

1166        PANCHO, RYAN JAE  ANTONIO

1167        PANDE, NHOWELL REIGH  TANGONAN

1168        PANER, KC ANJOLENA  RABINO

1169        PANES, MA. KIMBERLY MAE  JAMANDRE

1170        PANGA, RAMON FLORENCIO JR  LOCRE

1171        PANGANIBAN, BASIEL MIGUEL  VANGUARDIA

1172        PANGILINAN, DANIEL  ALARCON

1173        PANGILINAN, SEAN  LANDINGIN

1174        PANGINUMA, AISAH  SARIP

1175        PANTALEON, CYRUS KING  BONIFACIO

1176        PAPA, MARK ANGELO  MILLARES

1177        PARADERO, JHON RIO  RELAVO

1178        PARAS, ANGELICO  GOLTIAO

1179        PARCON, DENZ MARIE  DAYOT

1180        PARDO, DENZEL  UBILAS

1181        PARUMOG, ENDRIAN MARK  CASTILLO

1182        PASALO, JAM CARLO  MAGABO

1183        PASATIEMPO, MARK JAYSON  PAHATI

1184        PASCUA, CRISTOBAL  PEREZ

1185        PASCUAL, EJAY  TIBURCIO

1186        PASION, JOFFREY  PALAD

1187        PASTRANO, JUNEZA  ASEÑAS

1188        PATAN-AO, RAMEL  TISMO

1189        PATING, JEMIMAH  PALUBOS

1190        PAYADE, LLOYD  CANDELARIA

1191        PAÑA, RONARD  GONZAGA

1192        PECONADA, JAY NETH  HERBIETO

1193        PECUNDO, ALYSSA JOEI MARI  BARIA

1194        PELAYO, JOSEPH KEVIN  DEL ROSARIO

1195        PELOBELLO, JOHN REY  ABENIDO

1196        PENASO, PAULINE JUL  OLIVERIO

1197        PENDOY, JUDY-ANN  PILONGO

1198        PERALTA, JOHN CHRISTOPHER  FLORA

1199        PERALTA, KATRINA MIA PAULA  ADINO

1200        PERDIDO, CHERRY ANN  PADTOC

1201        PERDON, DHAN ERICH  BONGALONTA

1202        PEREIRA, ABBYGAIL  GATUS

1203        PEREZ, ADRIAN  DURAN

1204        PEREZ, MA. SALVE  FAICOL

1205        PEREZ, RHOWARD LEIDAN  VALENTIN

1206        PERONO, MARICAR  ABAYON

1207        PEROY, NOVA LOU  SIMBAJON

1208        PESCO, LIZ  GAVIOLA

1209        PETALINO, KIMBERLY  LAROA

1210        PEÑA, MARY MARJORIE  EBONITE

1211        PEÑALBA, JOHN MARIE  FRANCIA

1212        PIDO, MEGAN ABIGAIL  PETILLA

1213        PILLOSIS, IVANN WILEN  GOMEZ

1214        PINEDA, JOEVANNIE  SAMARRO

1215        PINEDA, MARL JOHN  FUENTES

1216        PINILI, PHILANDER GEREEN

1217        PINUELA, KEITH BRYAN  DEYSOLONG

1218        PITOC, NEIL  OBLIGADO

1219        PLAZA, PAUL ANDREI  SINDO

1220        PONCARDAS, EARL ADRIAN  ACLAN

1221        PONDAVILLA, DEY JEY  MABALATAN

1222        PONSICA, TITO JR  NACORDA

1223        PONTILLAS, GRACE  DUMAGAN

1224        PORNEA, GLENDA AMOR  PURI

1225        PORRAS, ARMANDO III

1226        PORRAS, CHARLES JOSEPH  BUREROS

1227        POSADA, ELIJAH RAFAEL  LOYOLA

1228        PREGUA, VINCE LOYD  RAYMUNDO

1229        PRINCIPE, HOMER  ORILA

1230        PUGALES, JOHN HAROLD  LUCIDO

1231        PUGAT, GERALD CHRISTIAN  ESPINOSA

1232        PUNO, JOHN DANIEL  GUINTO

1233        PUNZALAN, JULIUS  DANIO

1234        PUSOD, MARK GIBSON  MANIPON

1235        PUYOD, FRANCIS CARLO  DIGDIGAN

1236        PUZA, JOHN PAUL  SARAOSOS

1237        QUIAMCO, DONNI ROSE  COSTE

1238        QUIJANO, MARK KENNETH  CHUA

1239        QUINTIL, JONEL  MADRIA

1240        QUINTINITA, JOHN VINCENT  ALFECHE

1241        QUINTINTA, MARJO  DIAZ

1242        QUIOGUE, JOHN CHRISTIAN  DE GUZMAN

1243        QUISMUNDO, LESTER  DEVERLA

1244        RABARA, RICHARD  RAGUNJAN

1245        RACCA, VILLAMOR JR  CARDENAS

1246        RADAM, YMARIE JANINE  NAVARRO

1247        RAFANAN, EDMUND  ESPELOY

1248        RAFOLS, CLARISSE  BORROMEO

1249        RAGANDANG, RENALYN  UBAL-UBAL

1250        RAGAY, MARK ANDREW  MACABINGUEL

1251        RAGO, KHYLA LEIGH  NAADAT

1252        RAGSAC, JOSHUA JAKE  MARAPAO

1253        RAGUDOS, JERWIN  DIEGO

1254        RAMA, DARCY  ROXAS

1255        RAMILO, JOHN FELIX

1256        RAMOS, EJ  LASMARIÑAS

1257        RAMOS, GERALDINE  CARPIO

1258        RAMOS, HANNAH  CASANGYAO

1259        RAMOS, HANNAH VIVIEN  GUERRA

1260        RAMOS, JOE-MIG  BATAYOLA

1261        RAMOS, RICARDO JR  SANTILLAN

1262        RANOLO, JOHN RAVEN  ATABELO

1263        RASONABLE, ERNEST VINCENT  DULHAO

1264        RATERTA, MONICA  CABRITO

1265        RAZON, CHARMAINE  SAYNES

1266        RAZON, JOHN RYAN  PLATILLA

1267        RAÑOA, JANINE MAE  BELARTE

1268        REAZO, ANGEL MAE  BUENAFE

1269        REDOTA, PATRICK JASON  BALBEDINA

1270        REGENCIA, KARLYLE MAXEEN  MAÑUS

1271        REGINIO, FRANCIS EMMANUEL  REGIO

1272        RELUCANO, CARLO  BRIONES

1273        REMOT, CHRISTIAN

1274        REPOLE, LENNON JOHN  SELGAS

1275        REQUILLO, FRANK JR  CASTILLO

1276        REYES, FREDERICK  ATIENZA

1277        REYES, JAN KENET  CORCUERA

1278        REYNALDO, STEVEN JONES  DELA CRUZ

1279        RICAFORTE, ANGELITO  RUBIO

1280        RICAFRANCA, NIKKO  REMOROZA

1281        RICAFRENTE, JANINE ROANNE  BOTE

1282        RICO, MARY ANN  MANGILIMUTAN

1283        RICOHERMOSO, RICHARD KATE  REFORMA

1284        RIFAREAL, EMBER JUN  SABADO

1285        RIMORIN, ALFRED LOUIE  TARAYA

1286        RINGOR, JEMINA  GRACIO

1287        RIPALDA, ISABELITO  MIRANDA

1288        RIPALDA, KATHERINE  CABARDO

1289        RIVERA, EDWARD JR  REYES

1290        RIVERA, IVAN MATTHEW  CAMATO

1291        RIVERA, JAN REY  GENAVIA

1292        RIVERA, JEAN LYN  MENDOZA

1293        RIVERA, PRINCESS DHIAME  ROBLES

1294        ROBLEDO, RICHARD REX  VARGAS

1295        RODRIGUEZ, ELIJAH JOHN  SANTOS

1296        RODRIGUEZ, JANNELLE  GALILO

1297        ROJAS, DENS CYRILLE  MATUGUINA

1298        ROMAN, MARION  HAYA

1299        ROMASANTA, RENZDEL  DATINGUINOO

1300        ROMERO, ROBERTO JR  ORDANZA

1301        ROSALDO, IVAN  ABUD

1302        ROSALES, JV FERCARL  ABARQUEZ

1303        ROSALES, STEPHANIE  MONTIVEROS

1304        ROSARIO, LEX FRANCIS  ASIROT

1305        ROSAS, JOHN MICHAEL  OLMEDA

1306        ROSAS, JONATHAN  ABIERA

1307        ROTA, LEAH  COCHING

1308        ROXAS, NOE  JAYLO

1309        RUIZ, ANA MARIA  MATURINO

1310        RUIZ, ISAGANI JR  IMOY

1311        RUIZ, JAM MAY  GAMBITO

1312        RULLAN, JOHN  DANES

1313        RUSTIA, CHRISTOPHER  LAPEÑA

1314        SAAVEDRA, MIGUEL  ESCOLTOR

1315        SABELLANO, MELVIN II  AMOGUIS

1316        SABIANO, NICOLE  SUMAJIT

1317        SABULARSE, JONARD  BADONG

1318        SACLAUSO, JOAN PYM JR  SERRA

1319        SACLOLO, KAREN MELANIE  LAGRADA

1320        SACRO, ROMMEL VINCENT  OPO

1321        SACUEVO, NIÑO  ALIGAGA

1322        SADIA, NIEL KATIPUNAN II  LERIA

1323        SADIA, RENE  BORRE

1324        SAGUCIO, GODSPEED EDDIE  LEAÑO

1325        SAIDUL, SHAINA  TINDICK

1326        SALADA, ANGELA  DIMAANO

1327        SALADAGA, RENALD  TIGTIG

1328        SALAGUSTE, RAFAEL  GALVE

1329        SALAZAR, MARK CHRISTIAN  BLAS

1330        SALCEDO, DAN LESTER  BANDIOLA

1331        SALDEVAR, IAN  TELEN

1332        SALTA, ROBERT ANTHONY  LAYUG

1333        SALTING, SYEMOUN PETER  SANTOS

1334        SALUDES, JOVANIE  ALTERADO

1335        SALUTAN, JULIUS  DAWIS

1336        SALVEDIA, LOLITO  CABERIO

1337        SAMORTIN, DARIE  DANUELAS

1338        SAN ANDRES, CHRISTIAN DAVE  RAMOS

1339        SAN ANTONIO, JOHN ELVIN  SALVADORA

1340        SAN MATEO, TIMOTHY NEIL  ROMERO

1341        SAN MIGUEL, JOHN MIKO  ANDES

1342        SANCHEZ, JED MARVEY  MENDOZA

1343        SANCHEZ, LOREI MAE  SINGSON

1344        SANCHEZ, LUBELLE  MONJARDIN

1345        SANCHEZ, RIZZI ANN  SANCHEZ

1346        SANCHEZ, WAYNE ZAVEN  ESCALA

1347        SANGIBAN, NORJIHAD  BANDALI

1348        SANGUYO, LUIGI  VINUYA

1349        SANIEL, CLEAHCEL ANN  MANUMBAS

1350        SANTANA, ALENARD  COMENDADOR

1351        SANTILLAN, ARLLAN FEOJ  ARNAIZ

1352        SANTONINIO, ALLAN  BAJAO

1353        SANTOS, CARLOS JOAQUIN  CRUZ

1354        SANTOS, NIÑO  NUGUID

1355        SANTOS, RAFAEL  ABUAN

1356        SANTOS, TRISTAN GEM  ESTRABILLO

1357        SANTUA, ROY LORENZ  VINSON

1358        SAPUNGAN, EDWARD  ESQUILA

1359        SARCO, EDWARD  DIMAUNAHAN

1360        SARIEGO, SHEILA MAE  CENIZA

1361        SARMIENTO, DARRYL CHRISTIAN  SAN PEDRO

1362        SARMIENTO, ELYANNAH  MAGALLANES

1363        SARTE, JASPER KIM  ESQUIVEL

1364        SAULOG, DONA FAYE  ALIDRO

1365        SAYON, DONABEL  ESPINER

1366        SAYRITAN, WINONA SHANTAL  QUIROGA

1367        SEGUNDO, JEEZEL  SEWSEW

1368        SEMILLA, JENELYN JR.  PAJINAG

1369        SENCIO, KIER REGLAND  COLIS

1370        SEQUITO, ARRON JOHN  LORENZO

1371        SERA JOSE, VENERANDO JR  CABIGAS

1372        SERAY, FRANCO

1373        SERDEÑO, BEVERLY  LANIOG

1374        SERRAN, LEAN ANDRE  MENDOZA

1375        SERRANO, CRISTIAN  BUERE

1376        SERRANO, DOMINIC CHRISTIAN  AGUILA

1377        SERRANO, EDDIE ACE  LACERNA

1378        SESE, DENISE GAIL  DIZON

1379        SEÑO, DAVE JANSEN  JANDUSAY

1380        SHAFI, ABDULLAH  LUMANG

1381        SIA, MARTINA STEFFI  PAGURAYAN

1382        SIAPNO, JAI EZEKIEL  FERRER

1383        SIDRO, AL RUPERT  PORTEZA

1384        SIGNO, ROWDY  TAPANG

1385        SILVESTRE, VAN RUSSEL JHADE  NIETO

1386        SINFUEGO, KAREN JOY  FERNANDEZ

1387        SINO CRUZ, STEPHEN CARL  GAMBOA

1388        SIOCO, JONATHAN  BOTIN

1389        SOBREVEGA, JASON  CARAECLE

1390        SOLAMO, DAN ANGELO  QUILATON

1391        SOLIMAN, RAMCES  MACANDOG

1392        SOLON, NOEL  BORROMEO

1393        SOLTES, LITO JR  PAGAO

1394        SOMERA, ROGER JR  ORENCIA

1395        SORILA, JODEN CEDRIC  CASAS

1396        SOSA, PAULA KEIYE  DAMASCO

1397        STA. CRUZ, RALPH LOREN  ATENCIO

1398        STOODLEY, ANTHONY JAMES  BATIGAS

1399        SUCAYAN, ROSE DIANE  ANILDES

1400        SUGANO, ALFREDO JR  PAMILTENG

1401        SUICO, DARYL  LOMARDA

1402        SUMBRANA, ABNER JR  ESPARAGUERA

1403        SUMBRANA, OLIVER WENDELL  ESPARAGUERA

1404        SUMBRANA, RENASELL  GONZALES

1405        SUMULONG, JONJON  DEL ROSARIO

1406        SUNGCANG, JOHN DENVER  MENDOZA

1407        SUNGLAO, KENT MICHAEL  GARCIA

1408        SUNGLAO, MICHAEL LOUISE  SIABUNGCO

1409        SURMION, RAMON  QUIDATO

1410        SUSANO, MARK PHILIP  CAPIZ

1411        SUYAT, KRISTA LOI  VILLANUEVA

1412        SY, CHARLES JANZEN  CHAN

1413        TABABA, BRENT ALDRIC  GEMINO

1414        TABACCO, ORLANDO  BO-ANG

1415        TABADA, RYAN  DIPLON

1416        TABILOG, EDNA  SALVADOR

1417        TABIOS, DAN MARIONNE  ISAGUIRRE

1418        TABLIZO, KAREN  TALIP

1419        TABUA, TYRON  BALLON

1420        TABUNAN, JAYRICK  LLACUNA

1421        TACCAD, MICHAEL ANGELO  DAYAG

1422        TACLIMA, LARA  ABRAHAM

1423        TACUD, PHILIP  INUMERABLES

1424        TACURDA, ROFELEA

1425        TADIOSA, WELMER  CABULA

1426        TAGAILO, JERWIN  RACAZA

1427        TAGALA, KARL PAULO  SACRIZ

1428        TAGAMI, LEABEL MAY  PUMARAS

1429        TAGUDAR, JOYCE ANN  TABURO

1430        TAGUIAM, MARIANE  MATAQUEL

1431        TAJOS, JOYMAE  POGOY

1432        TALADOC, DANIEL JUDE  AVILA

1433        TALAGTAG, JAY MARK  BABOL

1434        TALAY, JOHN QUINTIN  DEL CASTILLO

1435        TAMAYO, DANICA MILES  CASTILLO

1436        TAMBIS, KEN FENARD  CORZON

1437        TAMBONG, IAN  GONZAGA

1438        TAN, DOMINIQUE GRACE  SATO

1439        TAN, JOSEPH MARIE  MACALINO

1440        TAN, KARL ANTHONY  VICENTE

1441        TAPAYAN, WILMA  BAUTRO

1442        TAPIA, JOSHUA  LACEDA

1443        TASARRA, ROCHELLE MAE  VILLANUEVA

1444        TAUSA, LLOYD  DERECHO

1445        TAWAGIN, RIANLOU  VANGI

1446        TAYAG, DANIEL  BANCUD

1447        TAYAOTAO, LYRAN  CARIAS

1448        TE, NEIL DERRICK  LIM

1449        TEBELIN, MARK PHILIP  TUD

1450        TEJERO, HARVIN TROY  ESEO

1451        TELEGRAFO, VIRGILIO JR  BALACA

1452        TELIN, JANIELLE  SENDRIJAS

1453        TEMPLONUEVO, ABEL  POSADA

1454        TEMPLONUEVO, ARLO JOSE  POSADA

1455        TENEDERO, DOMINIC  ORNALA

1456        TENERO, LOREBEL  MALAGA

1457        TENIO, IAN  MOLINA

1458        TEODORO, EDSON  VALOIS

1459        TEPACE, PETER JOHN

1460        TIMBOL, LESLEY ANNE  ABALOS

1461        TIMBREZA, GENJOHN  BENEDICTO

1462        TIOZON, ROMEO  CAMINTING

1463        TIRAO, REYMUND  BADONG

1464        TIZON, HONEY GRACE  ANIBAN

1465        TOBIAS, RONELL  LLAPITAN

1466        TOLEDO, ANECITO  URSABIA

1467        TOLEDO, MARLON  MANDALA

1468        TOLENTINO, AIRA JOY  BARTOLOME

1469        TOLES, FERNANDO JR  EMBA

1470        TONIACAO, PATRICK  SARMIENTO

1471        TORERO, WILLIAM KELLY  BRILA

1472        TOREÑA, HERIMEE JOMARI  CORVERA

1473        TORING, ANTONIO FEDERICO  MALABARBAS

1474        TORINO, JORALD  ENCABO

1475        TORIO, ANDREW

1476        TORNO, ROBERTH  CALMA

1477        TORRALBA, JUNDY  FERNANDEZ

1478        TORREGOSA, RHENZ HARVY  MAGONCIA

1479        TORRENTE, DUKE LANZ  CONTRERAS

1480        TORRES, FRANCIS AIVANN

1481        TORRES, GENE VICTOR  MERCADO

1482        TORRES, JOHN ERIC  RAMOS

1483        TORRES, MA. COLEEN  VILLAFRANCA

1484        TORREVILLAS, SHEINA MAE  BAUTISTA

1485        TORTOSA, BENJIE  DELA PEÑA

1486        TOYOGON, REN  EVANGELIO

1487        TRIA, ORLANDO JR.  AGUILAR

1488        TRINIDAD, ARNESTO MIGUEL  ARAOS

1489        TRINIDAD, DAVE JONATHAN  FERNANDEZ

1490        TRINIDAD, JOAQUIN JR  PULMON

1491        TRINIDAD, RANIEL  RAMOS

1492        TRISTAN, ARIEL  FAMOSO

1493        TRONGCO, DANICA MAE  ENGAY

1494        TROTA, SHEILA MAE  DECEMBRIANO

1495        TRUFIL, KIM EDILBERT  JACOB

1496        TUAZON, DIANA ANN  GUIANG

1497        TUAZON, JOANNE ROSE  TALAGON

1498        TUBIG, JONEL  ATILANO

1499        TUGOPIN, JEZATTE  REGINIO

1500        TUGUINAY, CLAIRE  BAY-ONG

1501        TUGUINAY, KENNEDY  CHAYAG

1502        TULLAO, FRANCIS GIO  GOMEZ

1503        TUMALA, KENJI  MADLANGBAYAN

1504        TUMANDA, ANGELIE  DACLAG

1505        TUMANON, JOAN LEESEL  AGDALES

1506        TUPAY, BANISADER  ABDUL

1507        TURQUEZA, MA. EUCELLE  JACOSOL

1508        TUYAC, MICHAEL  PILAPIL

1509        UBADO, WILBERT  SOLANTE

1510        UBANAN, MIEGHAN KATE  LIRAY

1511        ULAT, JUSTINE NOEL  DEQUITO

1512        UNABIA, JAMES RAFAEL  VAJON

1513        UNAS, GERSON JACOB  TUAZON

1514        UNTALAN, CHRISTIAN ERIC  DE GUZMAN

1515        UNTALAN, RENALYN THEA  MARASIGAN

1516        URSUA, HYACINTH ANNE  TORRES

1517        UY, MARVIN JOHN  FELIPRADA

1518        VAGALLON, AJ LANCE  ILALIM

1519        VALDEHUEZA, REDICULO DAVE  FERNAN

1520        VALDEZ, JHONEL  CASUGA

1521        VALDEZ, THEA AGNES  BARINOS

1522        VALDEZ, ZINDY DEMMA  CARBONELL

1523        VALENCIA, MELVIN  REGLOS

1524        VALENTOS, DAVE  RAZON

1525        VALENZUELA, ELLA MAY  RUIZ

1526        VALENZUELA, EMERSON  LLAMAS

1527        VALERIO, STEVEN  CALCABIN

1528        VALLEJO, JONNABEL  QUIDAY

1529        VALLESCAS, GIO  PASQUIN

1530        VANGUARDIA, ERICA  OLAVE

1531        VARGAS, JOYCE-ANN  COLINARES

1532        VELASCO, EDWIN JR  DACURAN

1533        VELASCO, KAREN MAE  COSICO

1534        VELASCO, PETER BABED MARX  CABAJAR

1535        VELASQUEZ, JEJOMAR REY  AUTIDA

1536        VELIGANIO, MARK VINCENT  COYOCA

1537        VELLON, IANA MEI  RAGASA

1538        VELLON, IMERJANE  RAGASA

1539        VELOSO, ALLEN GRACE  CAIDO

1540        VENDERO, NOREEN VIVIEN  FRANCISCO

1541        VENTURINA, JOHN LUIS  LUGASAN

1542        VENUS, JOMAR  HEBRES

1543        VERGARA, MARK CHRISTIAN  VALDEZ

1544        VERGARA, NIÑA JENNIFER  TORREON

1545        VICENTE, ADOLFO FILAMER  MANAHAN

1546        VICENTE, DABETHSON  ANICETO

1547        VICENTE, ERROL  TOLOSA

1548        VICENTE, JOSHUA  BENDECIO

1549        VICENTE, SEAN MICHAEL  PIOQUID

1550        VICTORIOSO, JAMES LOUISE  PONTERAS

1551        VIDA, JOHN MARK  ABRIL

1552        VIENES, FELVIC  JURADO

1553        VIERNES, JERICSON  BARBACENA

1554        VIGUILLA, JAM PAULINE  EMBOLTURA

1555        VILLA-ABRILLE, DIANE THERESE  OBTIAL

1556        VILLAFRANCA, ALDWIN  RANCES

1557        VILLAHERMOSA, KOBE BRYAN  VILLACORTA

1558        VILLAJUAN, STEVEN PAUL  LINSANGAN

1559        VILLAMOR, ERWIN  TRAIGO

1560        VILLAMOR, MARY JEAN  BRIGOLI

1561        VILLANUEVA, PRINCESS  CONSTANTINO

1562        VILLANUEVA, ROBERT JAY  LADOT

1563        VILLAPANDO, MICHAEL ANGELO  PATENIO

1564        VILLAR, ROSE ANNE  PRINCIPIO

1565        VILLARAMA, CHRISTIAN MICHAEL  ANDA

1566        VILLAROJO, TIFFANY  INDE

1567        VILLAROSA, NELSON III  YANSON

1568        VILLARTA, ELMARK JOHN  PANES

1569        VILLARTA, NELSON LOUISE II  VILLAN

1570        VILLASORDA, KRISTINE JOY  GALLARDE

1571        VILLAVERDE, DANICA  GAVINO

1572        VILLAVICENCIO, ANGEL GRACE  GABOY

1573        VILLENA, MICHELLE MAE  PRON

1574        VILLEROZ, JOHN IVAN  ERISE

1575        VILLETA, FRANZ ALDREX  NAVARRO

1576        VILLON, MEYNARD  CARLOTO

1577        VILORIA, JEMAR ANGELO  GONZALES

1578        VINLUAN, JESSA ISABEL  GALLIGUEZ

1579        VINOYA, GERSON  VALDEZ

1580        WANSI, JERRYL  MALAG-GAY

1581        WATIWAT, RECAME  GONZALES

1582        YABUT, LEMUEL  GUTIERREZ

1583        YANGUAS, ANDREA JANE  MOLINES

1584        YAP, ADRIAN JOSEPH  VELUZ

1585        YAP, GENN MARTT  BUENO

1586        YAP, JURRAIB  AMING

1587        YARA, CAESAR JUSTINE  FALCON

1588        YAYA, JEREMY  PAGUIO

1589        YRAY, DEXTER  SOLDANO

1590        YU, CORINNE WESNEE  DY-CARLOS

1591        YULORES, ARIES ANN MARIE  PARREÑAS

1592        ZALDUA, IGNATIUS FELIX  TUAZON

1593        ZOLETA, BRYAN KENNETH  CAURES

1594        ZUNIEGA, ALDRIN  ALUMBRO

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