Chemical Engineers Licensure Examination

MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 472 out of 801 passed the Chemical Engineers Licensure Examination given by the Board of Chemical Engineering in N. C. R., Baguio, Cagayan de Oro, Cebu, Davao, Iloilo, Legazpi and Rosales this May 2023.

Roll of Successful Examinees in the Chemical Engineers Licensure Examination. Held on May 16, 2023 & FF. Days. Released on MAY 22, 2023

1 ABARQUEZ, ABIGAIL YSABEL YRAOLA

2 ABDULCARIM, NAJMA DICA

3 ABDULDAYEM, SARAH GAWCEN

4 ABELLA, CATHERINE JOY NOBORA

5 ABULENCIA, WENDEL JOHN DE LEON

6 ACHAS, CARAH ESPINOSA

7 AGCAOILI, JUNELEEN RUTH LAGMAY

8 AGOYLO, REINA NIÑA GRACE NAKILA

9 AGTARAP, JACOB ALTAIR MANGAOIL

10 AGUILAR, AMUELLE JOYCE CATAP

11 AGUSTIN, MEKEILAH ROMA GARCIA

12 ALLAM, MARGIELYN EISMA

13 ALONTO, ABDULLAH NUR ASH-SHAMS MAMAINTE

14 ALPUERTO, DENISE FRANCIA

15 AMADA, GENEVIEVE CABRAL

16 AMIHAN, JIM KENNETH SANTIAGO

17 AMISTOSO, KRISTEL GRACE BENSIG

18 AMUL, HAIZEL DOTE

19 ANCHETA, MICHAEL ANGELO POBLADOR

20 ANDAL, EDLEEN JOY LIWAG

21 ANGELES, JAIRUS ACE MEROY

22 ANGELES, MARIA RUTHDEL SOMBILON

23 AQUINO, HANNAH MAE VALDERAMA

24 ARAGA, CARMELA ANN SERRANO

25 ARANDIA, LINARD SIDRYX AGRIAM

26 ARIBATO, RAYMUND GALLEGO

27 ARJONA, KAREN JOYCE BASKIÑAS

28 AROLA, NUR MOHAMMAD IDLANA

29 ARTILLAGA, MAICA TIAMSIM

30 ASUNCION, ROVIN JAMES FLORES

31 AZUCENA, PAULENE MARIE RONQUILLO

32 BABAC, MICHAEL BENEDICT DE GRACIA

33 BABANTO, MICHELLE ODCHIGUE

34 BABASOL, GEORGE EVAN ARADILLA

35 BACANI, BEA JANE BERNARDO

36 BACANI, MA. VALERIE ELAINE MALSI

37 BACASEN, KATE LAINE ESWAY

38 BACAYANA, NIKKA TO-ONG

39 BAGUI, GRIZELLE ANNE JAWILI

40 BAJA, KRISTINE GALAGALA

41 BALAGAN, LORIE LAINE BUMAGAT

42 BALANE, JOAN INTONG

43 BALAURO, JERICHO LOUIS MAZA

44 BALBOA, CHRISTIAN JAY PAGUNURAN

45 BALLESTEROS, CECILLE MARIE JACOBEN

46 BALO', ELA MARIE PEREJON

47 BALUYOT, JON BARAQUEL SILVEDERIO

48 BANDONG, IVY MARIE FERNANDEZ

49 BARANGAN, DAVID JOSHUA GONZALES

50 BARCENAS, REIZSHA BARAL

51 BARDISCO, APRIL BHERNALYN

52 BARES, MA. ELLA GLYZE BAGTAS

53 BAROTILLO, ROBINETTE SUGNAN

54 BARRANCO, MARIELLE ABUCAY

55 BARRIENTOS, JOHN DAVID DUMAGUIT

56 BARRIGA, KAYE BERENICE GICA

57 BAUTISTA, FRANZ ALPHA MAY MANDANE

58 BAUTISTA, JOSHUA GABRIEL EJANSANTOS

59 BAUTISTA, MERYLL HANNAH FERRER

60 BAUTISTA, SHARLENE MAE RESPICIO

61 BAUTISTA, TRISHA ANNE ARANZASO

62 BAYAO, SHERMAN BANTASAN

63 BAYLON, KIARA MIKAELA DE LUNA

64 BAYONGAN, KAREN CRIZEL MASANGKAY

65 BAYTAMO, TON JOHN LOPEZ

66 BEJOSANO, VHINA MARIE AREVALO

67 BELMONTE, CAMILA SHAINE CAÑUTE

68 BENITO, ANGELICA JOYCE ZEPEDA

69 BERMUDEZ, LAURA MAE OLIVERA

70 BIGLETE, ALLAIN HYACINTH ROSEUS

71 BOHOL, JOLINA ROMERO

72 BONGANSISO, JOHN ARON PEREZ

73 BONTOYAN, TOM JOHN ONGCUANGCO

74 BOOL, REANER JACQUELINE ANDAM

75 BORLASA, RENZ LUISA KATE SANTIAGO

76 BORRAS, JANINE BALGEMINO

77 BRANZUELA, LORMAINE ANNE AZCARRAGA

78 BUENAFLOR, CARL ANTHONY MERCADO

79 BUENAFLOR, MARTINA CASSEY CABALONGA

80 BUENVIAJE, GRACELL JOY MACATANGAY

81 BUIZA, CRISTY NICOLE DAEP

82 BUNQUIN, MARIA ROSELYN NOCHE

83 BUOT, RYUICHI FERNANDEZ

84 BURO, EMILIO PALASOL

85 BUROG, FRECHETTE ANNE PALACIOS

86 BUSTO, ALEXANDER MARTINEZ

87 CABADDU, JAYBEE SIBBALUCA

88 CABANEZ, VLADIMSKY ALIMEN

89 CABREROS, ALEXIS JOHN LEQUIN

90 CADAPAN, REISSIE SANA

91 CAGALAWAN, JOYCE CALACAT

92 CALAMAY, JUNIBELLE MANALO

93 CALAOAGAN, EUGENE MATULIN

94 CAMAYANG, LEUNAM KIER CUSTODIO

95 CAMINO, CARMELLI FIEL MELENDREZ

96 CANAO, SHANIA CAROLINE SAGALON

97 CANAPIA, JAMAL LICAWAT

98 CANARIAS, ERICKA PANGANIBAN

99 CANDELARIA, VINCE RAFAEL LAYOLA

100 CAPALARAN, ASHLEY BUTCON

101 CAPILAYAN, FRANCIS JOHN AYCARDO

102 CARAMBA, CYRENE FERNANDEZ

103 CARANDANG, MARIA CRISTINA MALABANAN

104 CARINGAL, VIRGI VLADI BACSA

105 CARIÑO, CRISELDA OLIVA

106 CARIÑO, JAIRUS RODAN LABI

107 CARMEN, ERICSON MANUEL

108 CARRASCAL, KIM BRIONES

109 CASTILLO, CARLO JOSUE

110 CASTILLO, CEDRICK VINCENT BAÑEZ

111 CASTILLO, KAYE MARIZ ALBAÑO

112 CASTILLO, RAMON PHILIP ABASTA

113 CASTRO, PATRICIA IVONNE SANTOS

114 CASTRO, YASELYN KAYE GASCON

115 CASUGBO, JACOB MANALANSAN

116 CATAPANG, NEIL JOHN FLORES

117 CELESTIAL, RONALD GEM ALARTE

118 CEMPRON, ANDELL JOY SUMATRA

119 CHENG, LESTER JASON TORRES

120 CIRUJANO, PRINCE JAYSON RULONA

121 COLENDRES, JUN LYNARD BULANON

122 COMPLETO, RHUNZTED CYRUS ARCALAS

123 CONDE, ALLAIDA GORME

124 CONSULAR, MARK RUDAN CASUMPANG

125 CORSINO, CRISENCIO BADION

126 CORTEZ, RIZA CALONGE

127 COSTALES, KENT ANGELO DELGADO

128 CRUZ, MAPLE CAE ASEJO

129 CRUZ, SEANNE EDNEL

130 CUABO, JOSEPHINE GALGO

131 CUADRA, KRIS ANGELIE VILLENA

132 CUYOS, ANA ISABEL MANIGOS

133 DACASIN, BRYAN EDGAR ADISON

134 DAGUMAN, KAREN CLAIRE MEGRIÑO

135 DAYRIT, GERALD DUYA

136 DAYUPAY, MA. ROSE ROXANE OMNES

137 DE ASIS, JESS CHRISTIAN PENUELA

138 DE CASTRO, JEFFREY HUGO

139 DE GUZMAN, MA. JOANNA KATRINA GARCIA

140 DE GUZMAN, MARRIANE CAMILLE JOVES

141 DE JESUS, CASSANDRA JULIA TABORA

142 DE JESUS, TEO MARK JOSE

143 DE JOSE, MARIA OLIVE ABUDA

144 DE LA CERNA, NESTLIE DYANN SATINITIGAN

145 DE LARA, ANGELYN RAMOS

146 DE LEON, MARY CRISTEL HEBREO

147 DE MESA, NICA JOHANNA VALLO

148 DE VILLA, JUSTIN KATE CIERTE

149 DEL CASTILLO, JERICO FUENTES

150 DEL ROSARIO, JOMEL SEBASTIAN JACOB

151 DELA CRUZ, CHERWIN ANDREI JAMISOLA

152 DELA CRUZ, KRISTINE VALERIE GRACE MATALUBOS

153 DELA CRUZ, KYLE EMMANUEL BRAVO

154 DELA ROCA, JOWIE ANN SULIT

155 DELA VEGA, ELA JANE PADILLA

156 DELAS ALAS, MARY MICHELLE TEMPLONUEVO

157 DELGADO, CLINE MARTIN MALABJA

158 DESOLONG, MARCHELL ALBARICO

159 DIAL, KATHERINE JOYCE ACOSTA

160 DIALA, LUIGI CANILLAS

161 DICLAS, HAZEL FAITH LAITA

162 DINGLASA, MAHATMA KRISTINE ALIÑABO

163 DINOPOL, JADE JUNEANNE PORRAS

164 DOCA, AL JOHNKENETH ACEBUCHE

165 DOCOT, KEITH BREY ANNE SIMBULAN

166 DOCTO, EMY ESLABON

167 DURAN, CLARISSE DELA ROSA

168 DYSANGCO, JESIRYLL CABRAL

169 EBIO, IAN JASON PANGILINAN

170 EBLAMO, NIÑA ISABELLE ABILA

171 ECHAGUE, NEIL SIMON BEJO

172 EMANO, ERICA JASCHA JANELA LUCOT

173 ESCAMILLAS, MELANIE JOYCE FLORENDO

174 ESCARIO, JOHN LOUIS SARZUELO

175 ESCARLAN, LUTHER JR. SANTOS

176 ESLABRA, BRIAN GIO DE LEON

177 ESPEÑO, BEATRICE MARIE MAIZO

178 ESTRELLADO, JOHN RAY CORDOVA

179 EUSEBIO, JANA RAFAELA BACLAYON

180 EVANGELIO, KIRK PATRICK GODAY

181 EVANGELISTA, JANE AIRA GARMA

182 FABIAN, XYRILLE JOY ANGEL

183 FAJARDO, ADAMS JEREZON

184 FERNANDEZ, BLESSED CECILIA ARCEGA

185 FERNANDEZ, ROIDEN FREDRICH MANRIQUE

186 FERNANDEZ, SHAIRA MAE AMAY

187 FERRER, JIHANN SISON

188 FIGUEROA, JOSHUA JERIC ACAS

189 FLORES, ANGELICA MAE YTAC

190 FLORES, JESUS GABRIEL ARCINUE

191 FLORIDA, DANIELLE GRACE NILLAS

192 FONGFAR, JAN MARK SANCHEZ

193 FORBES, MCJEH JORAM FERRER

194 FRANCO, IRA CHRISTINE MAPALAD

195 FRUELDA, JOHN KENNETH FAMODULAN

196 FRUELDA, KIMBERLY DIMAFELIZ

197 FUENTES, YVES RAFAEL PEQUERO

198 FUSELERO, AL DIEGO PEGA

199 GABILANGOSO, NICOLE EASTHER RODRIGUEZ

200 GABRIEL, SHANDELLE JAN BUENVIAJE

201 GADDI, THERESE NICOLLE RAMORAN

202 GAFFUD, RICHMOND ERISH TAN

203 GALANG, MARIA GABRIELLE YABUT

204 GALAURA, JUNNIL SIMON LADARAN

205 GALLOS, CINDERELLA GALLOS

206 GALOS, QUEENIE RAMOS

207 GAMBAN, MA. LUISA ANDREA CAMUS

208 GAMBOA, KASHMIR PABULAYAN

209 GARCIA, KEILAH VALDEZ

210 GARCIA, PATRICK RONNIE MAILIG

211 GARCIA, RAFFY VALENCIA

212 GARION, FRANKLIN JR. BESUEÑO

213 GARNICA, JUMEL VINCENT RAZON

214 GATUS, FRANCES CLAIRE REYES

215 GELIO, APRIL ANNE TOLOSA

216 GENTOLEA, JEAN ROVEN NOBLEZA

217 GEYROZAGA, MIKKO MARTIN SALANDRON

218 GIPANAO, ARJAY GOGOLIN

219 GOJO, SIDNEY GRONES

220 GONZALES, KRISTINE ROSE GAYUTIN

221 GONZALES, MARGIE CAMILLE DELA ROSA

222 GOZON, ELLA TINGSON

223 GRAN, APRIL JANE QUIJADA

224 GRESOLA, XYVENN LYNDEE BARON

225 GUATNO, REGINE MAE CATALAYBAN

226 GUMABAY, MICHELLE PAGALILAUAN

227 GUNASEKARAN, MICHAEL JOSEPH BORDA

228 GUNDAY, MICA CASAO

229 GUZMAN, CHRISTINA JOANA DANGANI

230 HABASA, LLOYD ROY CUI

231 HARESCO, CHARLENE KAYE SOLOMON

232 HERNANDEZ, ALDRICK LANCE GUILLO

233 HIPULAN, LOUELL NIKKI ARADO

234 HUANG, MARVIN BALBASTRO

235 HUFANCIA, JUDITH BALDEVIA

236 HUGO, JOSHUA EMMANUEL LOMOLJO

237 IRLANDEZ, EOSEFF DANIEL GALACGAC

238 ISAAC, JAN MIKEL LUIS

239 ISIDRO, MARIDIL JOY BOLLENA

240 JACA, JARROMEO APAREJADO

241 JACINTO, KIM TOCA

242 JACINTO, MIRANETH IMNCA TABIN

243 JARAMILLA, ELIJAH FAYE ORDONIA

244 JAVA, JABEMAE BINUEZA

245 JAVIEN, LEANNE ANDREA FLORES

246 JORDA, MICHAEL AARON DAMPIOS

247 KITMA, PRECIOUS KYLE BONDAME

248 LACAMENTO, ARCHIE TUGAS

249 LACANLALE, SARAH MAE PAUIG

250 LAGROMA, CATHLENE KAYE DALISAY

251 LAGUARDIA, VINCENT PAUL PEREZ

252 LANUZA, GRACIELLA PACTOR

253 LAURE, EDISON EDGAR BALANGKIG

254 LEAÑO, MIKA JOYCE GUAY

255 LEONARDO, CYNRIC DIEZA

256 LIBOT, JUNN EDGAR VILLANUEVA

257 LIMPIN, DANE SHAMMEL

258 LISONDRA, GISELLE ABEJUELA

259 LLONILLO, EDWARD PATRICK II BROQUEZA

260 LOJICA, KATE ANN MENDOZA

261 LONTAYAO, JHORIA MAY TOLOSA

262 LOPEZ, KIMBERLY ESCOBIDO

263 LOPEZ, MARICON

264 LORENTE, JANIEL GUTIERREZ

265 LUAB, KAYE

266 LUNA, LOUISE VON NICOLE ESTILLORE

267 MACALALAD, JEFFERSON ACASIO

268 MACALINO, RYAN TORRES

269 MACARANAS, ROSALINDA MAMARIL

270 MACATANGAY, AMIR MORILLO

271 MACATANGAY, RICHMOND RAFAEL CARCELLAR

272 MACEDA, NICOLE LEVARDO

273 MACOY, MARCH SILVA

274 MAGAPAN, GLENNPORD PEREZ

275 MAGAT, CATE ANDREI CUNANAN

276 MAGDALAN, RENIELY GRACE MARIE TABUELOG

277 MAGOLLADO, JAZRHEEL ONYX DONGUI-IS

278 MAGTANONG, GISEL CLARIN

279 MALATE, MARJAN ANGELO VILLAREAL

280 MALIWAT, RANNY EKSTROM

281 MALLARI, REINDEL NOLASCO

282 MANABAT, PATRICIA ANNE FRANCISCO

283 MANALO, AIRA ZARA

284 MANALO, BIANCA PUREZA

285 MANALO, ZSERLENE FAYE BUGABUGA

286 MANDAPAT, VERLIZA DIONELA

287 MANGLO, KRISTINE JOY TUIZA

288 MARASIGAN, CRISTINE CALCETAS

289 MARASIGAN, MARGARET CLAIRE MALUNAY

290 MARCOS, AIRA DELIZO

291 MARQUEZ, JAN MARINI MARANAN

292 MARQUEZ, JAY NYNAEVE ZOE FRANCES MIRANDA

293 MARTIN, MIKAELA ANGELA ARELLANO

294 MARTINEZ, EROL RAVEN SAMSON

295 MATTALUD, ADRIAN MAUANAY

296 MATULAC, JOAN AMORANTO

297 MAÑERO, ANDREA MARIE MAGBANUA

298 MEDELLIN, HERWIN PAGTAKHAN

299 MEJOS, ELOISA LYKA VISPERAS

300 MENCHAVEZ, MARLOIE TOLENTINO

301 MENDIOLA, CARLA ANGELI CARLOS

302 MENDOZA, CHRISTINE MAE MAGTIBAY

303 MENDOZA, KARL PATRICK MENDOZA

304 MENDOZA, KENNETH VIÑA

305 MENSI, NOELLE CALION

306 MESA, FELIX JR. ASPILA

307 MINIANO, JOHN MARVIN SOLLORANO

308 MIPARANUM, KATE JACLYN RULITE

309 MIRANDA, LEANDRO MIGUEL GONZALEZ

310 MIRASOL, JAZMINE FRANCHESKA MEDIANA

311 MONTEDERAMOS, SELINA KHAE CALACHAN

312 MORILLO, JOHN GLENN CAGULADA

313 MUSKA, APRIL JIEREN RAMIREZ

314 NACION, YVETTE

315 NAZARRO, MARK JAYSON SOBREPEÑA

316 NICDAO, IVAN JAIRE CAMBAY

317 NOGUERA, NICOLE ROSE LITA

318 NONES, DIVINE JOY ELIZARDE

319 NUÑEZ, JOHN PATRICK SANAY

320 OANDASAN, FRANCES JELLINE BALICAO

321 OCALINAS, COLEN MARIANO

322 OCAMPO, KIARA CHESKA VARGAS

323 OLIVEROS, JAN PAULA CERVO

324 OLOGENIO, NOREEN CAPACIO

325 OMBOY, JANIEL ARLAN

326 ONG, ALYSSA NICOLE HACLA

327 ONG, KEVIN MATTHEW GO

328 ONG, VICENTE ANGELO OMUGTONG

329 ONG VILLA, CECILLIA IANA LAO

330 OPONE, CHARLES HENRY BARTOLABAC

331 ORDINADO, ANGELO VICTOR OLBINADO

332 ORENCE, GEM CARLO MERCADO

333 ORTEGA, MARY ALYSSA TEPPANG

334 OSEÑA, RYNZIER VISDA

335 PABLO, BREN JULIUS TABAFUNDA

336 PABULAR, EARL JOHN DANONG

337 PADILLA, ALEXANDRIA MARIE LADRIDO

338 PADLAN, RAYMOND CHRISTOPHER ONG

339 PAELDON, JUAN PAOLO OREVILLO

340 PAGAL, JARED ANDREI NAZARETA

341 PAGATPATAN, KRIEZHER VEEHNE MANZANILLO

342 PALAY, KRYZTLE CANDICE ANDRES

343 PANABI, KATRINA CLAVECILLAS

344 PANAPANAAN, FATE LORIZZE MAPALAD

345 PANDI, LORENZ JOSEPH IGNATIUS GALAN

346 PANZO, ARNICA JEAN MASANIT

347 PAPAS, SHARISSE FELINE BALDERAS

348 PARBO, MARIA MIKHAELA REYES

349 PASCUA, ALLEN EDWARD FLORES

350 PASCUA, GLYDEL GALABAY

351 PASINIO, ANNA MARIE FUELLAS

352 PASION, ELLAINE PAMPLONA

353 PASQUIL, MARJORIE GRACE JUGALBOT

354 PATE, LEMUEL DAVE TAN

355 PAWAY, MICHAEL JOHN DE OCAMPO

356 PEDRAJA, TRICIA MARIE SUMADSAD

357 PELLINA, JOHN TIMOTHY REX RABUYA

358 PEREZ, CHARLES ANDREW NIMEZ

359 PEREZ, EMRICO LUIZ BABARAN

360 PESTAÑO, JASON MOEN VERONILLA

361 PEÑALBER, MA. ANGELICA MARAÑA

362 PEÑARANDA, ALLIAN DELFINO

363 PINEDA, ALYANNA JADE RODRIGUEZ

364 PIÑON, RAMUELLE JADE PIONILLA

365 PLATA, ROMEL CRISTIAN TUMBOCON

366 PULAN, JESSON PARAY

367 QUIANIO, ROSE ANN AWINGAN

368 QUION, LORRAINE TORRES

369 QUIRONA, JERIC ARAÑA

370 RABANERA, SIARA MAE MACASIEB

371 RALLOS, SOPHIA LOURDES CASTILLO

372 RAMIREZ, SAMANTHA NICOLE DIMALANTA

373 RAMOS, ANDRIENNE ANGELIQUE DESPI

374 RAMOS, JOHN EMMANUEL ABEL

375 RAMOS, JOHN GABRIEL NORTE

376 RAYMUNDO, FRANCIS JOHN ALMOSARA

377 REALCE, ZORIN RIOTOC

378 RED, LESLIE MARIE BONGALOSA

379 REINGEN, MA. GABRIEL PAULA GAFFUD

380 REPUNTE, GEORGETTE LOGROÑO

381 REQUINTIN, STEVENSON BATERINA

382 REYES, AIAH KRISTINE AUTIDA

383 RICO, CYRA AUSTIN SALCEDO

384 RITO, GIO ROMAN REGIS

385 RIVAYLE, LEBA EURAOBA

386 RIVERA, BLESSA JUDIMIN TOLENTINO

387 ROBISO, SETH FLORES

388 ROMO, ISABELLE JANE CARMELOTES

389 RONDINA, JOHN MYCO OPORTO

390 ROSALES, TWINKLE ANNE GONZALES

391 ROSARIO, DOLORES DE GUZMAN

392 ROSENDO, ROCEL SESE

393 ROVIRA, ABRAHAM JACOB ALCORAN

394 ROXAS, RICARDO II MANAGUELOD

395 RUBIN, JOANA MARIE FORMENTERA

396 RUSTIA, GERALDINE SANTOS

397 SABILLO, CHRISTINE JHOIE LACAP

398 SALADAGA, REAHLAIZA TIMTIM

399 SALAZAR, MARC JOSHUA JOSE

400 SALIENDRA, JEFFREY FIGURACION

401 SAMARISTA, JUAN CARLOS NAVA

402 SAMON, SHAIRA MAE QUIÑO

403 SAN PEDRO, LEAR VER LACASTE

404 SANCHEZ, CACCIATORI GAGASA

405 SANCHEZ, PHILIP JOHN DE VEYRA

406 SANDOVAL, JOYCE ANNE PLATON

407 SANNADAN, SOLO ALACAR

408 SANOY, REX JOSEPH SEROMINES

409 SANTANDER, JOHN GABRIEL FUERZAS

410 SANTOS, MARIA JANELLA BARRION

411 SARABIA, KIMBERLY GEGUIRA

412 SARMIENTO, JHO ANNE MARGARETTE CLEMENTE

413 SAUNAR, NICOLLE BLANE CLARIÑO

414 SENILLO, KENNETH BRIAN BIWANG

415 SENO, ALLEN DAVE MONSERATE

416 SHEKATKAR, SOLOMON CASTRO

417 SIARZA, FLORAME PATA

418 SONTHITHAI, SOPHIA ANDREA NACIONAL

419 SORIANO, CARL VINCENT DRIZ

420 SORONGON, JUSTIN DHAVEE DAWA

421 SORUPIA, SEVENIÑO TEVES

422 SUAREZ, CELESTE JOI ISIT

423 SUAREZ, MARIA BERNADETTE SILVA

424 SUING, KAYE NICOLE TANTOY

425 SUSI, JOHN ALLEN RONQUILLO

426 TABAGO, URAINA URIAH FLORES

427 TACLOY, MERCY GRACE AGNAYA

428 TALISAY, SHAIRA MAE DAMULO

429 TAMAYO, CEAN CARLO SABINO

430 TAN, GERLIN DE JESUS

431 TAN, RICHERT ENDRE SO

432 TANGLAO, MARK ALDRITZ BONOAN

433 TANNAGAN, NOREEN GUIYAB

434 TARCENIO, EMIL LAWRENCE CASTRO

435 TATEL, NONITO JOHN

436 TEATRO, JOHN VINCENT GEOLLEGUE

437 TEVES, WILLIAM JR RAMOS

438 TIMBOL, CHASEY LAINE MALLARI

439 TINDOC, JANINA RIVERA

440 TINGSON, LEONEL CASTILLO

441 TIPGOS, VINCE MANIEL THERESE LESTANO

442 TIU, SEAN ELIJAH JAVIER

443 TIZON, JOSHUA REY TALENTO

444 TOMACRUZ, JAN GORAN TAVERA

445 TRAYFALGAR, TRIXIA SHARMAINE

446 TRIPOLI, CHIKO SANCHEZ

447 TUGAHAN, MARY PAULENE GARIBAY

448 TULIPAN, JAREN URRIQUIA

449 UMACOB, OWEN GABRIEL PONCE

450 UMANTOD, NIERA CASILAO

451 UMBAO, FRANCIS ROSE OSABEL

452 UNGRIA, JILL ANNE MISAL

453 UNLAYAO, JOHN RAFAEL CONSUL

454 UNTALAN, PAOLA ANGELU TOLEDO

455 VALENCIA, TRISTAN JOSEPH LIBIRAN

456 VALENZUELA, LEACHIMAR CATALAN

457 VENTURA, RIZZI CARLA PATRICIO

458 VERANGO, MARY ELIJAH GALICIA

459 VERDAN, ALDREI JANN CARIAGA

460 VIDAL, JOACHIM DENZEL SOLIS

461 VILLA, KENNETH ALLEN CAMIGUING

462 VILLANUEVA, JUSTINE DE GRACIA

463 VILLANUEVA, VON VERLYN QUIATCHON

464 VILLAS, JOPETTE MARIE BINASAHAN

465 VILLEGAS, BIANCA MARGARITA YBAROLA

466 VILLONES, ROSEMARIE EDQUILA

467 VITRIOLO, VINCE VERA CRUZ

468 WELBA, SHANE PATRICK PEÑERA

469 YADAO, CHESTER ROMERO

470 YU, JOHN VINCENT TIU

471 ZAGUIRRE, ANGELA BIANCA GAJO

472 ZERNA, KYNILLE DENISSE