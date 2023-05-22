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Exam Results

Chemical Engineers Licensure Examination

The Philippine Star
May 22, 2023 | 7:00pm

MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 472 out of 801 passed the Chemical Engineers Licensure Examination given by the Board of Chemical Engineering in N. C. R., Baguio, Cagayan de Oro, Cebu, Davao, Iloilo, Legazpi and Rosales this May 2023.

Roll of Successful Examinees in the Chemical Engineers Licensure Examination. Held on May 16, 2023 & FF. Days. Released on MAY 22, 2023

 

1        ABARQUEZ, ABIGAIL YSABEL  YRAOLA

2        ABDULCARIM, NAJMA  DICA

3        ABDULDAYEM, SARAH  GAWCEN

4        ABELLA, CATHERINE JOY  NOBORA

5        ABULENCIA, WENDEL JOHN  DE LEON

6        ACHAS, CARAH  ESPINOSA

7        AGCAOILI, JUNELEEN RUTH  LAGMAY

8        AGOYLO, REINA NIÑA GRACE  NAKILA

9        AGTARAP, JACOB ALTAIR  MANGAOIL

10        AGUILAR, AMUELLE JOYCE  CATAP

11        AGUSTIN, MEKEILAH ROMA  GARCIA

12        ALLAM, MARGIELYN  EISMA

13        ALONTO, ABDULLAH NUR ASH-SHAMS  MAMAINTE

14        ALPUERTO, DENISE  FRANCIA

15        AMADA, GENEVIEVE  CABRAL

16        AMIHAN, JIM KENNETH  SANTIAGO

17        AMISTOSO, KRISTEL GRACE  BENSIG

18        AMUL, HAIZEL  DOTE

19        ANCHETA, MICHAEL ANGELO  POBLADOR

20        ANDAL, EDLEEN JOY  LIWAG

21        ANGELES, JAIRUS ACE  MEROY

22        ANGELES, MARIA RUTHDEL  SOMBILON

23        AQUINO, HANNAH MAE  VALDERAMA

24        ARAGA, CARMELA ANN  SERRANO

25        ARANDIA, LINARD SIDRYX  AGRIAM

26        ARIBATO, RAYMUND  GALLEGO

27        ARJONA, KAREN JOYCE  BASKIÑAS

28        AROLA, NUR MOHAMMAD  IDLANA

29        ARTILLAGA, MAICA  TIAMSIM

30        ASUNCION, ROVIN JAMES  FLORES

31        AZUCENA, PAULENE MARIE  RONQUILLO

32        BABAC, MICHAEL BENEDICT  DE GRACIA

33        BABANTO, MICHELLE  ODCHIGUE

34        BABASOL, GEORGE EVAN  ARADILLA

35        BACANI, BEA JANE  BERNARDO

36        BACANI, MA. VALERIE ELAINE  MALSI

37        BACASEN, KATE LAINE  ESWAY

38        BACAYANA, NIKKA  TO-ONG

39        BAGUI, GRIZELLE ANNE  JAWILI

40        BAJA, KRISTINE  GALAGALA

41        BALAGAN, LORIE LAINE  BUMAGAT

42        BALANE, JOAN  INTONG

43        BALAURO, JERICHO LOUIS  MAZA

44        BALBOA, CHRISTIAN JAY  PAGUNURAN

45        BALLESTEROS, CECILLE MARIE  JACOBEN

46        BALO', ELA MARIE  PEREJON

47        BALUYOT, JON BARAQUEL  SILVEDERIO

48        BANDONG, IVY MARIE  FERNANDEZ

49        BARANGAN, DAVID JOSHUA  GONZALES

50        BARCENAS, REIZSHA  BARAL

51        BARDISCO, APRIL BHERNALYN

52        BARES, MA. ELLA GLYZE  BAGTAS

53        BAROTILLO, ROBINETTE  SUGNAN

54        BARRANCO, MARIELLE  ABUCAY

55        BARRIENTOS, JOHN DAVID  DUMAGUIT

56        BARRIGA, KAYE BERENICE  GICA

57        BAUTISTA, FRANZ ALPHA MAY  MANDANE

58        BAUTISTA, JOSHUA GABRIEL  EJANSANTOS

59        BAUTISTA, MERYLL HANNAH  FERRER

60        BAUTISTA, SHARLENE MAE  RESPICIO

61        BAUTISTA, TRISHA ANNE  ARANZASO

62        BAYAO, SHERMAN  BANTASAN

63        BAYLON, KIARA MIKAELA  DE LUNA

64        BAYONGAN, KAREN CRIZEL  MASANGKAY

65        BAYTAMO, TON JOHN  LOPEZ

66        BEJOSANO, VHINA MARIE  AREVALO

67        BELMONTE, CAMILA SHAINE  CAÑUTE

68        BENITO, ANGELICA JOYCE  ZEPEDA

69        BERMUDEZ, LAURA MAE  OLIVERA

70        BIGLETE, ALLAIN HYACINTH  ROSEUS

71        BOHOL, JOLINA  ROMERO

72        BONGANSISO, JOHN ARON  PEREZ

73        BONTOYAN, TOM JOHN  ONGCUANGCO

74        BOOL, REANER JACQUELINE  ANDAM

75        BORLASA, RENZ LUISA KATE  SANTIAGO

76        BORRAS, JANINE  BALGEMINO

77        BRANZUELA, LORMAINE ANNE  AZCARRAGA

78        BUENAFLOR, CARL ANTHONY  MERCADO

79        BUENAFLOR, MARTINA CASSEY  CABALONGA

80        BUENVIAJE, GRACELL JOY  MACATANGAY

81        BUIZA, CRISTY NICOLE  DAEP

82        BUNQUIN, MARIA ROSELYN  NOCHE

83        BUOT, RYUICHI  FERNANDEZ

84        BURO, EMILIO  PALASOL

85        BUROG, FRECHETTE ANNE  PALACIOS

86        BUSTO, ALEXANDER  MARTINEZ

87        CABADDU, JAYBEE  SIBBALUCA

88        CABANEZ, VLADIMSKY  ALIMEN

89        CABREROS, ALEXIS JOHN  LEQUIN

90        CADAPAN, REISSIE  SANA

91        CAGALAWAN, JOYCE  CALACAT

92        CALAMAY, JUNIBELLE  MANALO

93        CALAOAGAN, EUGENE  MATULIN

94        CAMAYANG, LEUNAM KIER  CUSTODIO

95        CAMINO, CARMELLI FIEL  MELENDREZ

96        CANAO, SHANIA CAROLINE  SAGALON

97        CANAPIA, JAMAL  LICAWAT

98        CANARIAS, ERICKA  PANGANIBAN

99        CANDELARIA, VINCE RAFAEL  LAYOLA

100        CAPALARAN, ASHLEY  BUTCON

101        CAPILAYAN, FRANCIS JOHN  AYCARDO

102        CARAMBA, CYRENE  FERNANDEZ

103        CARANDANG, MARIA CRISTINA  MALABANAN

104        CARINGAL, VIRGI VLADI  BACSA

105        CARIÑO, CRISELDA  OLIVA

106        CARIÑO, JAIRUS RODAN  LABI

107        CARMEN, ERICSON  MANUEL

108        CARRASCAL, KIM  BRIONES

109        CASTILLO, CARLO  JOSUE

110        CASTILLO, CEDRICK VINCENT  BAÑEZ

111        CASTILLO, KAYE MARIZ  ALBAÑO

112        CASTILLO, RAMON PHILIP  ABASTA

113        CASTRO, PATRICIA IVONNE  SANTOS

114        CASTRO, YASELYN KAYE  GASCON

115        CASUGBO, JACOB  MANALANSAN

116        CATAPANG, NEIL JOHN  FLORES

117        CELESTIAL, RONALD GEM  ALARTE

118        CEMPRON, ANDELL JOY  SUMATRA

119        CHENG, LESTER JASON  TORRES

120        CIRUJANO, PRINCE JAYSON  RULONA

121        COLENDRES, JUN LYNARD  BULANON

122        COMPLETO, RHUNZTED CYRUS  ARCALAS

123        CONDE, ALLAIDA  GORME

124        CONSULAR, MARK RUDAN  CASUMPANG

125        CORSINO, CRISENCIO  BADION

126        CORTEZ, RIZA  CALONGE

127        COSTALES, KENT ANGELO  DELGADO

128        CRUZ, MAPLE CAE  ASEJO

129        CRUZ, SEANNE EDNEL

130        CUABO, JOSEPHINE  GALGO

131        CUADRA, KRIS ANGELIE  VILLENA

132        CUYOS, ANA ISABEL  MANIGOS

133        DACASIN, BRYAN EDGAR  ADISON

134        DAGUMAN, KAREN CLAIRE  MEGRIÑO

135        DAYRIT, GERALD  DUYA

136        DAYUPAY, MA. ROSE ROXANE  OMNES

137        DE ASIS, JESS CHRISTIAN  PENUELA

138        DE CASTRO, JEFFREY  HUGO

139        DE GUZMAN, MA. JOANNA KATRINA  GARCIA

140        DE GUZMAN, MARRIANE CAMILLE  JOVES

141        DE JESUS, CASSANDRA JULIA  TABORA

142        DE JESUS, TEO MARK  JOSE

143        DE JOSE, MARIA OLIVE  ABUDA

144        DE LA CERNA, NESTLIE DYANN  SATINITIGAN

145        DE LARA, ANGELYN  RAMOS

146        DE LEON, MARY CRISTEL  HEBREO

147        DE MESA, NICA JOHANNA  VALLO

148        DE VILLA, JUSTIN KATE  CIERTE

149        DEL CASTILLO, JERICO  FUENTES

150        DEL ROSARIO, JOMEL SEBASTIAN  JACOB

151        DELA CRUZ, CHERWIN ANDREI  JAMISOLA

152        DELA CRUZ, KRISTINE VALERIE GRACE  MATALUBOS

153        DELA CRUZ, KYLE EMMANUEL  BRAVO

154        DELA ROCA, JOWIE ANN  SULIT

155        DELA VEGA, ELA JANE  PADILLA

156        DELAS ALAS, MARY MICHELLE  TEMPLONUEVO

157        DELGADO, CLINE MARTIN  MALABJA

158        DESOLONG, MARCHELL  ALBARICO

159        DIAL, KATHERINE JOYCE  ACOSTA

160        DIALA, LUIGI  CANILLAS

161        DICLAS, HAZEL FAITH  LAITA

162        DINGLASA, MAHATMA KRISTINE  ALIÑABO

163        DINOPOL, JADE JUNEANNE  PORRAS

164        DOCA, AL JOHNKENETH  ACEBUCHE

165        DOCOT, KEITH BREY ANNE  SIMBULAN

166        DOCTO, EMY  ESLABON

167        DURAN, CLARISSE  DELA ROSA

168        DYSANGCO, JESIRYLL  CABRAL

169        EBIO, IAN JASON  PANGILINAN

170        EBLAMO, NIÑA ISABELLE  ABILA

171        ECHAGUE, NEIL SIMON  BEJO

172        EMANO, ERICA JASCHA JANELA  LUCOT

173        ESCAMILLAS, MELANIE JOYCE  FLORENDO

174        ESCARIO, JOHN LOUIS  SARZUELO

175        ESCARLAN, LUTHER JR.  SANTOS

176        ESLABRA, BRIAN GIO  DE LEON

177        ESPEÑO, BEATRICE MARIE  MAIZO

178        ESTRELLADO, JOHN RAY  CORDOVA

179        EUSEBIO, JANA RAFAELA  BACLAYON

180        EVANGELIO, KIRK PATRICK  GODAY

181        EVANGELISTA, JANE AIRA  GARMA

182        FABIAN, XYRILLE JOY  ANGEL

183        FAJARDO, ADAMS  JEREZON

184        FERNANDEZ, BLESSED CECILIA  ARCEGA

185        FERNANDEZ, ROIDEN FREDRICH  MANRIQUE

186        FERNANDEZ, SHAIRA MAE  AMAY

187        FERRER, JIHANN  SISON

188        FIGUEROA, JOSHUA JERIC  ACAS

189        FLORES, ANGELICA MAE  YTAC

190        FLORES, JESUS GABRIEL  ARCINUE

191        FLORIDA, DANIELLE GRACE  NILLAS

192        FONGFAR, JAN MARK  SANCHEZ

193        FORBES, MCJEH JORAM  FERRER

194        FRANCO, IRA CHRISTINE  MAPALAD

195        FRUELDA, JOHN KENNETH  FAMODULAN

196        FRUELDA, KIMBERLY  DIMAFELIZ

197        FUENTES, YVES RAFAEL  PEQUERO

198        FUSELERO, AL DIEGO  PEGA

199        GABILANGOSO, NICOLE EASTHER  RODRIGUEZ

200        GABRIEL, SHANDELLE JAN  BUENVIAJE

201        GADDI, THERESE NICOLLE  RAMORAN

202        GAFFUD, RICHMOND ERISH  TAN

203        GALANG, MARIA GABRIELLE  YABUT

204        GALAURA, JUNNIL SIMON  LADARAN

205        GALLOS, CINDERELLA  GALLOS

206        GALOS, QUEENIE  RAMOS

207        GAMBAN, MA. LUISA ANDREA  CAMUS

208        GAMBOA, KASHMIR  PABULAYAN

209        GARCIA, KEILAH  VALDEZ

210        GARCIA, PATRICK RONNIE  MAILIG

211        GARCIA, RAFFY  VALENCIA

212        GARION, FRANKLIN JR.  BESUEÑO

213        GARNICA, JUMEL VINCENT  RAZON

214        GATUS, FRANCES CLAIRE  REYES

215        GELIO, APRIL ANNE  TOLOSA

216        GENTOLEA, JEAN ROVEN  NOBLEZA

217        GEYROZAGA, MIKKO MARTIN  SALANDRON

218        GIPANAO, ARJAY  GOGOLIN

219        GOJO, SIDNEY  GRONES

220        GONZALES, KRISTINE ROSE  GAYUTIN

221        GONZALES, MARGIE CAMILLE  DELA ROSA

222        GOZON, ELLA  TINGSON

223        GRAN, APRIL JANE  QUIJADA

224        GRESOLA, XYVENN LYNDEE  BARON

225        GUATNO, REGINE MAE  CATALAYBAN

226        GUMABAY, MICHELLE  PAGALILAUAN

227        GUNASEKARAN, MICHAEL JOSEPH  BORDA

228        GUNDAY, MICA  CASAO

229        GUZMAN, CHRISTINA JOANA  DANGANI

230        HABASA, LLOYD ROY  CUI

231        HARESCO, CHARLENE KAYE  SOLOMON

232        HERNANDEZ, ALDRICK LANCE  GUILLO

233        HIPULAN, LOUELL NIKKI  ARADO

234        HUANG, MARVIN  BALBASTRO

235        HUFANCIA, JUDITH  BALDEVIA

236        HUGO, JOSHUA EMMANUEL  LOMOLJO

237        IRLANDEZ, EOSEFF DANIEL  GALACGAC

238        ISAAC, JAN MIKEL  LUIS

239        ISIDRO, MARIDIL JOY  BOLLENA

240        JACA, JARROMEO  APAREJADO

241        JACINTO, KIM  TOCA

242        JACINTO, MIRANETH IMNCA  TABIN

243        JARAMILLA, ELIJAH FAYE  ORDONIA

244        JAVA, JABEMAE  BINUEZA

245        JAVIEN, LEANNE ANDREA  FLORES

246        JORDA, MICHAEL AARON  DAMPIOS

247        KITMA, PRECIOUS KYLE  BONDAME

248        LACAMENTO, ARCHIE  TUGAS

249        LACANLALE, SARAH MAE  PAUIG

250        LAGROMA, CATHLENE KAYE  DALISAY

251        LAGUARDIA, VINCENT PAUL  PEREZ

252        LANUZA, GRACIELLA  PACTOR

253        LAURE, EDISON EDGAR  BALANGKIG

254        LEAÑO, MIKA JOYCE  GUAY

255        LEONARDO, CYNRIC  DIEZA

256        LIBOT, JUNN EDGAR  VILLANUEVA

257        LIMPIN, DANE SHAMMEL

258        LISONDRA, GISELLE  ABEJUELA

259        LLONILLO, EDWARD PATRICK II  BROQUEZA

260        LOJICA, KATE ANN  MENDOZA

261        LONTAYAO, JHORIA MAY  TOLOSA

262        LOPEZ, KIMBERLY  ESCOBIDO

263        LOPEZ, MARICON

264        LORENTE, JANIEL  GUTIERREZ

265        LUAB, KAYE

266        LUNA, LOUISE VON NICOLE  ESTILLORE

267        MACALALAD, JEFFERSON  ACASIO

268        MACALINO, RYAN  TORRES

269        MACARANAS, ROSALINDA  MAMARIL

270        MACATANGAY, AMIR  MORILLO

271        MACATANGAY, RICHMOND RAFAEL  CARCELLAR

272        MACEDA, NICOLE  LEVARDO

273        MACOY, MARCH  SILVA

274        MAGAPAN, GLENNPORD  PEREZ

275        MAGAT, CATE ANDREI  CUNANAN

276        MAGDALAN, RENIELY GRACE MARIE  TABUELOG

277        MAGOLLADO, JAZRHEEL ONYX  DONGUI-IS

278        MAGTANONG, GISEL  CLARIN

279        MALATE, MARJAN ANGELO  VILLAREAL

280        MALIWAT, RANNY  EKSTROM

281        MALLARI, REINDEL  NOLASCO

282        MANABAT, PATRICIA ANNE  FRANCISCO

283        MANALO, AIRA  ZARA

284        MANALO, BIANCA  PUREZA

285        MANALO, ZSERLENE FAYE  BUGABUGA

286        MANDAPAT, VERLIZA  DIONELA

287        MANGLO, KRISTINE JOY  TUIZA

288        MARASIGAN, CRISTINE  CALCETAS

289        MARASIGAN, MARGARET CLAIRE  MALUNAY

290        MARCOS, AIRA  DELIZO

291        MARQUEZ, JAN MARINI  MARANAN

292        MARQUEZ, JAY NYNAEVE ZOE FRANCES  MIRANDA

293        MARTIN, MIKAELA ANGELA  ARELLANO

294        MARTINEZ, EROL RAVEN  SAMSON

295        MATTALUD, ADRIAN  MAUANAY

296        MATULAC, JOAN  AMORANTO

297        MAÑERO, ANDREA MARIE  MAGBANUA

298        MEDELLIN, HERWIN  PAGTAKHAN

299        MEJOS, ELOISA LYKA  VISPERAS

300        MENCHAVEZ, MARLOIE  TOLENTINO

301        MENDIOLA, CARLA ANGELI  CARLOS

302        MENDOZA, CHRISTINE MAE  MAGTIBAY

303        MENDOZA, KARL PATRICK  MENDOZA

304        MENDOZA, KENNETH  VIÑA

305        MENSI, NOELLE  CALION

306        MESA, FELIX JR.  ASPILA

307        MINIANO, JOHN MARVIN  SOLLORANO

308        MIPARANUM, KATE JACLYN  RULITE

309        MIRANDA, LEANDRO MIGUEL  GONZALEZ

310        MIRASOL, JAZMINE FRANCHESKA  MEDIANA

311        MONTEDERAMOS, SELINA KHAE  CALACHAN

312        MORILLO, JOHN GLENN  CAGULADA

313        MUSKA, APRIL JIEREN  RAMIREZ

314        NACION, YVETTE

315        NAZARRO, MARK JAYSON  SOBREPEÑA

316        NICDAO, IVAN JAIRE  CAMBAY

317        NOGUERA, NICOLE ROSE  LITA

318        NONES, DIVINE JOY  ELIZARDE

319        NUÑEZ, JOHN PATRICK  SANAY

320        OANDASAN, FRANCES JELLINE  BALICAO

321        OCALINAS, COLEN  MARIANO

322        OCAMPO, KIARA CHESKA  VARGAS

323        OLIVEROS, JAN PAULA  CERVO

324        OLOGENIO, NOREEN  CAPACIO

325        OMBOY, JANIEL  ARLAN

326        ONG, ALYSSA NICOLE  HACLA

327        ONG, KEVIN MATTHEW  GO

328        ONG, VICENTE ANGELO  OMUGTONG

329        ONG VILLA, CECILLIA IANA  LAO

330        OPONE, CHARLES HENRY  BARTOLABAC

331        ORDINADO, ANGELO VICTOR  OLBINADO

332        ORENCE, GEM CARLO  MERCADO

333        ORTEGA, MARY ALYSSA  TEPPANG

334        OSEÑA, RYNZIER  VISDA

335        PABLO, BREN JULIUS  TABAFUNDA

336        PABULAR, EARL JOHN  DANONG

337        PADILLA, ALEXANDRIA MARIE  LADRIDO

338        PADLAN, RAYMOND CHRISTOPHER  ONG

339        PAELDON, JUAN PAOLO  OREVILLO

340        PAGAL, JARED ANDREI  NAZARETA

341        PAGATPATAN, KRIEZHER VEEHNE  MANZANILLO

342        PALAY, KRYZTLE CANDICE  ANDRES

343        PANABI, KATRINA  CLAVECILLAS

344        PANAPANAAN, FATE LORIZZE  MAPALAD

345        PANDI, LORENZ JOSEPH IGNATIUS  GALAN

346        PANZO, ARNICA JEAN  MASANIT

347        PAPAS, SHARISSE FELINE  BALDERAS

348        PARBO, MARIA MIKHAELA  REYES

349        PASCUA, ALLEN EDWARD  FLORES

350        PASCUA, GLYDEL  GALABAY

351        PASINIO, ANNA MARIE  FUELLAS

352        PASION, ELLAINE  PAMPLONA

353        PASQUIL, MARJORIE GRACE  JUGALBOT

354        PATE, LEMUEL DAVE  TAN

355        PAWAY, MICHAEL JOHN  DE OCAMPO

356        PEDRAJA, TRICIA MARIE  SUMADSAD

357        PELLINA, JOHN TIMOTHY REX  RABUYA

358        PEREZ, CHARLES ANDREW  NIMEZ

359        PEREZ, EMRICO LUIZ  BABARAN

360        PESTAÑO, JASON MOEN  VERONILLA

361        PEÑALBER, MA. ANGELICA  MARAÑA

362        PEÑARANDA, ALLIAN  DELFINO

363        PINEDA, ALYANNA JADE  RODRIGUEZ

364        PIÑON, RAMUELLE JADE  PIONILLA

365        PLATA, ROMEL CRISTIAN  TUMBOCON

366        PULAN, JESSON  PARAY

367        QUIANIO, ROSE ANN  AWINGAN

368        QUION, LORRAINE  TORRES

369        QUIRONA, JERIC  ARAÑA

370        RABANERA, SIARA MAE  MACASIEB

371        RALLOS, SOPHIA LOURDES  CASTILLO

372        RAMIREZ, SAMANTHA NICOLE  DIMALANTA

373        RAMOS, ANDRIENNE ANGELIQUE  DESPI

374        RAMOS, JOHN EMMANUEL  ABEL

375        RAMOS, JOHN GABRIEL  NORTE

376        RAYMUNDO, FRANCIS JOHN  ALMOSARA

377        REALCE, ZORIN  RIOTOC

378        RED, LESLIE MARIE  BONGALOSA

379        REINGEN, MA. GABRIEL PAULA  GAFFUD

380        REPUNTE, GEORGETTE  LOGROÑO

381        REQUINTIN, STEVENSON  BATERINA

382        REYES, AIAH KRISTINE  AUTIDA

383        RICO, CYRA AUSTIN  SALCEDO

384        RITO, GIO ROMAN  REGIS

385        RIVAYLE, LEBA  EURAOBA

386        RIVERA, BLESSA JUDIMIN  TOLENTINO

387        ROBISO, SETH  FLORES

388        ROMO, ISABELLE JANE  CARMELOTES

389        RONDINA, JOHN MYCO  OPORTO

390        ROSALES, TWINKLE ANNE  GONZALES

391        ROSARIO, DOLORES  DE GUZMAN

392        ROSENDO, ROCEL  SESE

393        ROVIRA, ABRAHAM JACOB  ALCORAN

394        ROXAS, RICARDO II  MANAGUELOD

395        RUBIN, JOANA MARIE  FORMENTERA

396        RUSTIA, GERALDINE  SANTOS

397        SABILLO, CHRISTINE JHOIE  LACAP

398        SALADAGA, REAHLAIZA  TIMTIM

399        SALAZAR, MARC JOSHUA  JOSE

400        SALIENDRA, JEFFREY  FIGURACION

401        SAMARISTA, JUAN CARLOS  NAVA

402        SAMON, SHAIRA MAE  QUIÑO

403        SAN PEDRO, LEAR VER  LACASTE

404        SANCHEZ, CACCIATORI  GAGASA

405        SANCHEZ, PHILIP JOHN  DE VEYRA

406        SANDOVAL, JOYCE ANNE  PLATON

407        SANNADAN, SOLO  ALACAR

408        SANOY, REX JOSEPH  SEROMINES

409        SANTANDER, JOHN GABRIEL  FUERZAS

410        SANTOS, MARIA JANELLA  BARRION

411        SARABIA, KIMBERLY  GEGUIRA

412        SARMIENTO, JHO ANNE MARGARETTE  CLEMENTE

413        SAUNAR, NICOLLE BLANE  CLARIÑO

414        SENILLO, KENNETH BRIAN  BIWANG

415        SENO, ALLEN DAVE  MONSERATE

416        SHEKATKAR, SOLOMON  CASTRO

417        SIARZA, FLORAME  PATA

418        SONTHITHAI, SOPHIA ANDREA  NACIONAL

419        SORIANO, CARL VINCENT  DRIZ

420        SORONGON, JUSTIN DHAVEE  DAWA

421        SORUPIA, SEVENIÑO  TEVES

422        SUAREZ, CELESTE JOI  ISIT

423        SUAREZ, MARIA BERNADETTE  SILVA

424        SUING, KAYE NICOLE  TANTOY

425        SUSI, JOHN ALLEN  RONQUILLO

426        TABAGO, URAINA URIAH  FLORES

427        TACLOY, MERCY GRACE  AGNAYA

428        TALISAY, SHAIRA MAE  DAMULO

429        TAMAYO, CEAN CARLO  SABINO

430        TAN, GERLIN  DE JESUS

431        TAN, RICHERT ENDRE  SO

432        TANGLAO, MARK ALDRITZ  BONOAN

433        TANNAGAN, NOREEN  GUIYAB

434        TARCENIO, EMIL LAWRENCE  CASTRO

435        TATEL, NONITO JOHN

436        TEATRO, JOHN VINCENT  GEOLLEGUE

437        TEVES, WILLIAM JR  RAMOS

438        TIMBOL, CHASEY LAINE  MALLARI

439        TINDOC, JANINA  RIVERA

440        TINGSON, LEONEL  CASTILLO

441        TIPGOS, VINCE MANIEL THERESE  LESTANO

442        TIU, SEAN ELIJAH  JAVIER

443        TIZON, JOSHUA REY  TALENTO

444        TOMACRUZ, JAN GORAN  TAVERA

445        TRAYFALGAR, TRIXIA SHARMAINE

446        TRIPOLI, CHIKO  SANCHEZ

447        TUGAHAN, MARY PAULENE  GARIBAY

448        TULIPAN, JAREN  URRIQUIA

449        UMACOB, OWEN GABRIEL  PONCE

450        UMANTOD, NIERA  CASILAO

451        UMBAO, FRANCIS ROSE  OSABEL

452        UNGRIA, JILL ANNE  MISAL

453        UNLAYAO, JOHN RAFAEL  CONSUL

454        UNTALAN, PAOLA ANGELU  TOLEDO

455        VALENCIA, TRISTAN JOSEPH  LIBIRAN

456        VALENZUELA, LEACHIMAR  CATALAN

457        VENTURA, RIZZI CARLA  PATRICIO

458        VERANGO, MARY ELIJAH  GALICIA

459        VERDAN, ALDREI JANN  CARIAGA

460        VIDAL, JOACHIM DENZEL  SOLIS

461        VILLA, KENNETH ALLEN  CAMIGUING

462        VILLANUEVA, JUSTINE  DE GRACIA

463        VILLANUEVA, VON VERLYN  QUIATCHON

464        VILLAS, JOPETTE MARIE  BINASAHAN

465        VILLEGAS, BIANCA MARGARITA  YBAROLA

466        VILLONES, ROSEMARIE  EDQUILA

467        VITRIOLO, VINCE  VERA CRUZ

468        WELBA, SHANE PATRICK  PEÑERA

469        YADAO, CHESTER  ROMERO

470        YU, JOHN VINCENT  TIU

471        ZAGUIRRE, ANGELA BIANCA  GAJO

472        ZERNA, KYNILLE DENISSE

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