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Exam Results

Master Plumbers Licensure Examination

The Philippine Star
February 22, 2023 | 10:00pm

MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 1,614 out of 3,732 passed the Master Plumbers Licensure Examination given by the Board for Master Plumbers in N. C. R., Baguio, Butuan, Cagayan de Oro, Cebu, Davao, Iloilo, Koronadal, Legazpi, Lucena, Pagadian, Rosales and Tacloban this February 2023. The result of examination with respect to one (1) examinee was withheld pending final determination of his liabilities under the rules and regulations governing licensure examinations.

The members of the Board for Master Plumbers who gave the licensure examination are Hon. Reynald B. Ilagan, Chairman; Hon. Pedrito D. Camilet, Jr. and Hon. Jaime Jajay E. Cruz, Members.

Roll of Successful Examinees in the Master Plumbers Licensure Examination. Held on February 19 and 20, 2023. Released on February 22, 2023

Seq. No.         N a m e

1        ABAD, JENNYLYN  ENCARNACION

2        ABAD, RAYMOND  HORCAJO

3        ABALA, JOHN CARLO  HERTEZ

4        ABANI, JEFFERSON  LEGASPI

5        ABARCAR, RUFINO JR  DABUET

6        ABAYA, SHANE ANGEL  TABULA

7        ABAYON, JUVIN  JIMENEZ

8        ABDUL NASSER, ABDUL AZIS  YUSOPH

9        ABDULHAMED, ASYAH  ADJARAIE

10        ABDULNASSER, FARHAN  ABDULCARIM

11        ABELLARE, JEREMY  GABUAT

12        ABERGIDO, ALDOUS STEPHEN  JOBLE

13        ABLAS, CLARK GERARD  GLORIA

14        ABLOG, JAMES THOMAS  ALICARTE

15        ABRIO, ALIMAR  VIVAS

16        ABSIN, MHELMYR JHON  BUSTAMANTE

17        ABUCOT, EDMAR  SEBALON

18        ABUZO, REGINO  QUIDES

19        ACEDILLO, ARVIN RALPH  ENCINA

20        ACELAJADO, HARRY  MENDOZA

21        ACENAS, KENT  GERONA

22        ACOBERA, MARY CORTNEY  RIONDA

23        ACOSTA, DARREN DANIELL  MANAOAT

24        ACUARDA, WINIELENE JOY  ALMANZA

25        ACUESTA, GIL OLIVER  PUERTO

26        ACUZAR, JOHN ELMER  PAYOT

27        ADAN, EZEKIEL  SANTOS

28        ADARAYAN, ROLDAN  TUBALLAS

29        ADESAS, KIM  PONTILLAS

30        ADOC, JAYZA  TAFALLA

31        ADRIANO, CHRISTIAN  PAMINTUAN

32        ADRIANO, MARC JOSEPH  QUINTO

33        AFINIDAD, JOIENA  DURON

34        AGANA, ANNA CLAIRE  GALLANO

35        AGRAAM, JOHN EFREN  TOBIAS

36        AGRAVANTE, NEIL MARVIN  ORILLOSA

37        AGUILAR, JETH BRYAN  VENGAZO

38        AGUILBA, ROLINA LOU  FUYAG

39        AGUILOR, KRISTIAN PAUL  EVANGELISTA

40        AGUSTIN, JENNIFER  CHICO

41        AGUSTIN, MARC EDISON  AYALA

42        AGUSTIN, VINCENT JOHN  ESPINOSA

43        ALABADO, CHRIS DHIANNA  VALENTE

44        ALAGENIO, MARQUIS REYNALD  SABIO

45        ALANO, DAVE

46        ALASKA, HASSAN  YAYEN

47        ALBALATE, JUNE LIMUEL  MOLINA

48        ALBARICO, CARLOS JR  CABUYOC

49        ALBAY, CHRISTINA  NAVALES

50        ALBERT, JOHN PAUL  SOCORRO

 

51        ALBEZA, RUCIEN GELIN  CONLU

52        ALBINO, MAYCA  JOSUE

53        ALCANTARA, ALEX ANDREA  ARONES

54        ALCANTARA, JEFFREY  CANUTO

55        ALCARIA, MELANIE  SABIO

56        ALCONERA, GAUDIOSO  GEYROZAGA

57        ALEJANDRINO, LOUIE  LEONARDO

58        ALEJANDRINO, MARVIN  ARIB

59        ALEJANDRINO, ROEL  CAPULE

60        ALENTAJAN, CLARK IVAN  ABANTO

61        ALI, MOHAMMAD SALIH  HASSAN

62        ALI, NORLAINIE  AGUAM

63        ALIGA, DARWIN  MALIG-ENG

64        ALILIN, DESMOND RALD  PABUALAN

65        ALIMANGGO, GRACE  SUERTE

66        ALIMASAG, NICOLE  SILVA

67        ALINDAYU, DAPHNE RUBY KAYE  ANDAYA

68        ALIPALO, MARY ROSE  NARCISO

69        ALISBO, JOLENE DELL  BAGAPURO

70        ALMARINES, DENNIS MICHAEL  CANILLAS

71        ALMEREZ, JHARED  MONTERO

72        ALMOJUELA, FAMELA  MORCILLA

73        ALMOROS, ARTURO  MATAYA

74        ALMUEDA, KARL ANGELO  CHING

75        ALMUETE, MOISES III  CABALIN

76        ALPINO, JJ MARS  RAZO

77        ALVARO, FREDERICK JR  ANTALAN

78        ALVARO, ROMANO ALFRED CYPRUS I  NAVA

79        ALZATE, JESSA MARIE  ARBAS

80        AMA, NOLI  GARFIN

81        AMADOR, JAYVEE JOHN  CANSINO

82        AMANSEC, BRANDON  MANLAPAZ

83        AMARADO, GLENN  MAN-ON

84        AMBAG, NURHANODDIN  CADINGILAN

85        AMBES, ANTHONY  VALDEZ

86        AMODIA, JOHN CARLO  OCDINARIA

87        AMORGANDA, MARY ROSETEM  SALVADOR

88        ANACTA, DIOLOPER  AMOSCO

89        ANAJAO, RICKY  GOLTIANO

90        ANCAJAS, JULIUS ED  AGUILAR

91        ANCHETA, SUZANNE CLARISSE  VALEROSO

92        ANDAYA, BEVERLY  GALANG

93        ANDES, LIONELLE  LISAY

94        ANDRADE, AIMEE  MENDEZ

95        ANG, JOHN GREGZIL  MORENO

96        ANGULO, RALPH VINCENT  RUBINA

97        ANGUSTIA, KEREN KATE  DY

98        ANICETE, JOHN ROY  DELA CRUZ

99        ANOBA, JAFFY SAM  FALLAR

100        ANOS, DAISLYN  TATING

101        ANTALAN, JANELLE  PAGALA

102        ANTOLIN, ELMAR  TABUAC

103        ANTONINO, JOSIAH DAVIDSON  PATRICIO

104        ANTONIO, ISAIAH JOSEF  BOGÑALBAL

105        ANTONIO, JEDSON STEPHEN  MUNDIA

106        ANTONIO, MARVIN  SANTOS

107        APURA, JOHN EPE  EMPASIS

108        AQUINO, EDGARDO  GALA

109        AQUINO, EDWIN  GARCIA

110        AQUINO, MARK JOVEN  DELA CRUZ

111        AQUINO, NIELLA MARIE  DE GUZMAN

112        ARAGON, CHERRY LYNN  ANDILAB

113        ARAO, FREMARIE  SUPNIT

114        ARCEÑO, LEVI  ALIBUDBUD

115        ARCILLA, KATHLEEN CLAIRE  TEVES

116        ARDINA, MIGUEL LORENZO  SANTIAGO

117        ARELLANO, ANDREA MURIELLE  FANUGAO

118        ARELLANO, JAN CHRISTIAN  JAVIER

119        ARENAS, ALLEN THOMAS  GUEVARRA

120        ARGUTA, SHYO SUZUKI  NACAR

121        ARISTAS, HAROLD  VILLARAZA

122        AROLA, BENHAMER  JUPAKKAL

123        ARROYO, DISNEY JOHN  RAMOS

124        ARSENIO, RONEL  CATOR

125        ARTATES, MELVIN  LAZAR

126        ARTIFICIO, JOVITA  GUNO

127        ASAYAS, BRIAN  CASILI

128        ASCUTIA, GEOFREY  BAYONITO

129        ASILDO, ROCKY JAMES  CESAR

130        ASIS, EDUARDO JR  SISTER

131        ASPRA, JOHN MENARD

132        ASTO, NORIE ROSE  MARTINEZ

133        ASUNCION, EUEL BON  ORTEGA

134        ASUNCION, JULIE ANN  DELA TORRE

135        ATEJERA, KRIZZA MAE  ORIAS

136        ATIPEN, JOHN BRYLE  DIAZ

137        AUTRIZ, ARNEL  DADIA

138        AVANZADO, LINAH MAE  SALAVEDRA

139        AVES, MARCOS JR  RODIL

140        AVILA, ANTHONY JOSEPH  LAROZA

141        AVILA, EDDIE JR  MANLEGRO

142        AVILA, MARYJANE  CERVANTES

143        AÑES, CHRISTIAN KAYE  RAMOS

144        AÑOS, EMMANUEL  CENIZA

145        BABALCON, VERGELIO  GABRINO

146        BABAN, RAY GERALD WIV  DUBLUIS

147        BABAO, JOSEPH  ANTENERO

148        BACALLA, MARL VINCENT  LLAMADO

149        BACALSO, JUSTIL GEN  CALATRAVA

150        BACALTOS, LEOMAR  USTARES

151        BACANI, GENEE LIZA  TINIO

152        BACUBAC, NIÑO  RAMIREZ

153        BADATO, NESETH  ELEUTERIO

154        BADILLO, KRISTINE  DAVID

155        BADONG, JOSEPH MARK  REBULANAN

156        BADONG, MA. IVY  CABANOS

157        BAGAOISAN, MARK HOWELL  ALDAS

158        BAGUINDA, ALIAH  POLING

159        BALABADAN, AL JALIL  ADAM

160        BALAGA, DALE JOHN  ESCUADRA

161        BALAIS, SERGIO JR  MATOL

162        BALANDRA, RAUL  FERNANDEZ

163        BALBUENA, PETER JORDAN  FERNANDEZ

164        BALDERAMA, DIANNE  OLOROSO

165        BALLESTEROS, JONATHAN BRYL  SUAREZ

166        BALMES, JEFFREY  MAULIT

167        BALOG, MATTHEW  NOCOS

168        BALOLOY, CHARLENE DENISE  MALABRIGO

169        BALONA, CHRISTIAN ABELL  PALOMA

170        BALONDO, EMERSON  HILL

171        BALUCON, CHRISTIAN JAY  SALARZON

172        BALUGO, WINSTON LINKY  LIBRANDO

173        BALUYUT, SIMON GABRIEL  CORONEL

174        BANCIFRA, CARLO MARVIC  DUCA

175        BANGUIS, FABELLE  ARMERO

176        BANIQUED, CHRISTIAN JAMES  MANZANO

177        BANTILAN, PAUL ALDWIN DANIEL  GUMAHAD

178        BANUA, FRANK ABEL  LOYOLA

179        BAQUIRAN, KATHLEEN  CRAUZ

180        BARAL, MARIA CARYL ALEXANDRA  SUPILLO

181        BARAOED, JOHN DEO  MARY

182        BARAPANGCAT, ABDULWASI  ALEEM

183        BARCELONIA, LEI ANN  GABIANA

184        BARCENA, MYKEL EDRIAN  LIM

185        BARCOMA, ALJUN  CRISOLOGO

186        BARGAMENTO, JOVANNE  LIBO-ON

187        BARRACA, DONALD  COMETA

188        BARRIENTOS, YVON ERRITZ  ARROYO

189        BARRO, RIZA MAE  ABIAN

190        BARRUGA, EUGIE  GARCIA

191        BARTE, JUSTIN  CASTAÑARES

192        BASALO, VERA  RABAGO

193        BASCO, ROMIEL  CARTINA

194        BASMAYOR, JESTONI  GUYA

195        BASTILLADOR, JOSHUA  SALVADOR

196        BATICAN, TIRSO JR  CASAÑA

197        BATINO, PHILLIP NATHANIEL  YBO

198        BATOON, CHITO CEZAR JR  PILARTA

199        BAUTISTA, ADRIANNE  GADDI

200        BAUTISTA, HAYSON DARREN  RAMOS

201        BAUTISTA, SONNY BOY  BAUN

202        BAUTISTA, THOMAS JADE  GARCIA

203        BAUTISTA, ZSARYLLE  ORTELLANO

204        BAYON-ON, RANDY  CAMACHO

205        BAÑA, KENNETH  ZUNIGA

206        BEATO, MERWIN  LOZANO

207        BELANIO, DENNIS  MALUYAO

208        BELLO, JEANILYN  OYANGORIN

209        BELLO, OSWALD JOHN  BALMEDINA

210        BELORO, JOHN DARYL  LOPEZ

211        BENDO, EMMAN JOY ANGELIC  LIM

212        BENITEZ, DEXTER  ANTIGA

213        BENITEZ, FROILAN JR  LANGGAM

214        BENJAMIN, JACQUELINE  SALE

215        BENTAZAL, LORELYN

216        BERAY, JAN ANTOINNE  FRANGE

217        BERAY, ORLY JAY  LOCSON

218        BEREZO, IVY MICHELLE  ANTONIO

219        BERGANIO, MARIE DEANNE  CERBO

220        BERNAGA, ADRIAN JOSHUA  SALISI

221        BERNAL, EZEKIEL  CAMPOS

222        BERNARDO, LANCE JUTHER  TUAZON

223        BERNARDO, WINONA ESEL  OLIVEROS

224        BERONGOY, MIRASOL  OQUIAS

225        BERROYA, JOB ENRICK  MARAÑA

226        BESANA, KEAN LAURINCE CHRISTIAN  BECHAYDA

227        BIAL, ALAN MAY  PAO

228        BILAN, RENAN  PANES

229        BILOG, MARK JAYSON  LICOTO

230        BINUEZA, VANESSA  OCENA

231        BIOCO, ALDEN  BANASTON

232        BITANCOR, KEVIN  CALBIN

233        BLANCO, RENAN  CORULLO

234        BOCAO, MARILOU  ORO

235        BOHOL, CRIS JOHN  SONEJA

236        BOMEDIANO, GLADDISH CLAIRE  AM-IS

237        BONA, DANIEL  BALCUEVA

238        BONAGUA, JERRY EDUARDO II  AGUILA

239        BONALOS, RANDY  YAÑEZ

240        BONDOC, MARK ANGELO  ARROYO

241        BONGHANOY, JOHN PAUL LAURENCE  CORONADO

242        BONTO, EARL JOHN  PELAEZ

243        BORRA, KEITH RYAN  AROSTIQUE

244        BORRETA, AVELINO  BARCENA

245        BORROMEO, THOMMY  CABAÑES

246        BOTOL, ALVIN  ANDAG

247        BOYOTEN, PHOEBE GWYNE  LIDAB

248        BRAVO, KHRYSSTINE BERNADETTE  MARCINA

249        BRAZA, VICENTE  GARBIN

250        BRILLAS, DIBBY MAE  QUILESTINO

251        BRIONES, REYNALDO JR  ESCO

252        BRIONES, RICA MAE  TOLENTINO

253        BRUZON, JERSON  CAÑA

254        BUEN, BRIX  MALANDAY

255        BUENASEDA, MICHAEL CEZAR  MAGLALANG

256        BUENAVENTURA, EDEN MIEL  POBLETE

257        BUENAVISTA, MARJUN  BURCE

258        BUGARIN, CHRISTIAN  MADRIAGA

259        BUGAS, JOHN JAYPRIL  PASCUA

260        BUKAS, ADRIANO JR  DE CASTRO

261        BULALACAO, SAMUEL  EBONITE

262        BULIAG, KEEN  ANTONIO

263        BULLO, HANS CLIFFORD

264        BUMATAY, DAWNESSEE WAYNE  ALCASID

265        BUNA, VER  ESCALANTE

266        BUNGAY, ALDREN  SALAMAT

267        BUNNAO, RHESTYTOM  LICOS

268        BUNZOL, CHRISTIAN SAIMON  JIMENEZ

269        BUREROS, JEWEL MAE  OBATAY

270        BUSTILLO, NURVIN ZARY  ENOC

271        BUTAO, WALTER  ARREZA

272        BUTCON, ALYSSA  SANCHEZ

273        BUYAO, ANGEL GABRIEL  RAMIREZ

274        CAABAY, AL KENNETH  CAÑETE

275        CAAGBAY, VAN MIGUEL  LACORTE

276        CAASI, ANGELA  VALMORES

277        CABACOY, DARREL REY  ADLIT

278        CABADING, ELMER BRIAN  LIMPAYOS

279        CABADING, JALIMAY  CASTILLO

280        CABANGISAN, CHRISTOPHER RYAN  MARASIGAN

281        CABANGISAN, RUSCHEL  LERIOS

282        CABARLIE, MARK CHESTER  VILLANUEVA

283        CABIDOG, SHEENA MARJORIE  PIÑAS

284        CABIGON, JONSHON  ELTAGONDE

285        CABILES, JOLLAMIN  TOLENTINO

286        CABRADILLA, JEREMY  PASTORFIDE

287        CABRIGAS, KEVIN ALVIN  CINCO

288        CABUNTOCAN, RAPHAEL  DEL PILAR

289        CABUSOG, GEORGE JR  CONGRESO

290        CABUTAJE, JESTHONIE  CABAEL

291        CABUTOTAN, JAYSON  MEDRANO

292        CADAOAS, RYAN CHRISTOPHER  DESALIZA

293        CADAVERO, CHRISTOPHER  PALOMA

294        CADIENTE, GERALDINE  SABROSO

295        CAGAMPANG, JOYCE MARIE  SALE

296        CAGAOAN, JOSE MARIE  LOGAN

297        CAILO, SHIELAGIL  COLOMA

298        CAJUCOM, MADELAINE

299        CALAGO, JUNEL  ELECTION

300        CALAGUI, CHRISTIAN ACE  MAGGAY

301        CALAMASA, CHRISTIAN CESAR  DALANGPAN

302        CALANTOC, JOJO  MACADAAN

303        CALIMLIM, KENNEDY  YUMOL

304        CALITIS, JOSE FERDINAND JR  CABUNOC

305        CALSADO, JESUS JR  AREVALO

306        CALUB, ACE ADRIAN  GARCIA

307        CALUBAQUIB, DAN CARLOS  CORPUZ

308        CALUMPIANO, JANBERT  CRUZ

309        CALUNOD, MIGUEL LOUIS  ATILANO

310        CALUSIN, XAVIER MICAIAH  CABRERA

311        CALVARIO, BEVERLYN  RIVERA

312        CALZADA, RACHEL  ABASOLO

313        CAMAO, KEN BENJAMIN  TURLAO

314        CAMPOSANO, MISAEL JR  LLARENA

315        CANARIA, BRIEN CEASAR  SOTERO

316        CANARIA, KENNETH IAN  DINOPOL

317        CANATUAN, MICHELLE  SALVADOR

318        CANCERAN, MARIE JOY  MANGGURIT

319        CANDA, DANELLE LEI  CABALLERO

320        CANDELARIA, JOHN PATRICK  DE JOSEPH

321        CANDELARIA, LYNYRD  CRISTOBAL

322        CANILAO, MARK GENESIS  DELA CRUZ

323        CANILLAS, KATRINA LOUIS  MEJIA

324        CANONIGO, KENT  LIBRATAR

325        CANTORNE, AUGUSTINE PAUL  OCCIANO

326        CAOILE, CHARMAINE  ASTRERO

327        CAPADOCIA, NHOLIEN CRISTY  MAO

328        CAPARROS, CLARRISCE  ARROCO

329        CAPATI, PATRICIA BERNADETTE  ROXAS

330        CAPONGA, JAN HENRICH  QUE

331        CAPUNO, KENDALL JAYE  ABADIANO

332        CAPUNONG, MICHAEL  MALIC

333        CARALIAN, DAVID MARCO  ESCIO

334        CARANZO, KIM  PUROG

335        CARBON, TRISHA ANDREA  PASCUAL

336        CARDEL, LUIS  BALANDRA

337        CARDINOZA, CHARLENE  CARMONA

338        CARINGAL, KEN PAUL  SORIANO

339        CARLOS, ANGELOU  FLORES

340        CARREON, JEFFREY  CALIBO

341        CARRERA, JOJO  ALBAN

342        CARULLO, ROXANNE  SARTO

343        CASABUENA, MICAELA  CUBILLA

344        CASAIS, ORIEL JR  CAMASIS

345        CASAJEROS, GENO  API

346        CASI, MARLON  BARTOLINE

347        CASILA, DALTON JAY  BONA

348        CASILIHAN, MHAR JHUN  BENDICIO

349        CASTILLO, ACE  VILLANUEVA

350        CASTILLO, ARIEL  COLONGON

351        CASTILLO, LENXEL  FERRER

352        CASTILLO, MARY JANE  ABUAN

353        CASTILLO, MICHAEL ANTHONY  CABER

354        CASTILLOTE, RODEL  LANGGOY

355        CASTRO, LYRIC JAY  BOAQUIN

356        CASTRO, MA. ANGELU  SUSI

357        CASTRONUEVO, RYAN  BAUTISTA

358        CASUNCAD, CHRISTOPHER  OCZON

359        CATALAN, JONALYN  BANAS

360        CATALAN, LUCKY JEANSON  DAVILA

361        CATAPUSAN, KIM CARLO  DEDASE

362        CATIPAY, REY FRANCES  GERODIAS

363        CATRIZ, ALEJANDRO JR  MONTERO

364        CAUDILLA, ALETH  IBO

365        CAVE, MARLOUIE  SALEN

366        CAÑIZARES, MICHAEL ANGELO  TAMBIS

367        CEDILLA, JOSHUA  GENERAL

368        CELADA, ADELINE  CABILES

369        CELOCIA, RALPH KENNETH  MANATAD

370        CENINA, GUIAN CARLO

371        CENO, KENNE ROSE  LADRES

372        CENTENO, LOVELY JOY  PARAGUISON

373        CEPILLO, CHRISTIAN  ABOBOTO

374        CERVANTES, CHRISTIAN

375        CHAN, KING  VILLAREAL

376        CHANO, EDWIN  MORDEN

377        CHAVES, VINCENT ROUSSEL  BUYANTE

378        CHING, KATRIN JOYCE ANN  LEBITE

379        CHIONG, MARIA ANDREA  TUBIANOSA

380        CHOWOGNA, DENNIS  COL-COLI

381        CHUA, ARSENIO  ESPINA

382        CIELO, ELISEO JR  CABURNAY

383        CLARAVAL, JOHN TY  GABILLETE

384        CLARITO, NIÑO MAR  HAGUTIN

385        CLAVANO, RAMON  EVASCO

386        CLAVERO, CHESTER ALLAN  GARCIA

387        CLEMENTE, ROLANDO  BERROYA

388        CLEOFAS, LORRAINE ANGELA  GABAON

389        CLIDORO, ROWELL  COMPETENTE

390        CODOY, GABRIEL  GLOBIO

391        COLLADO, DANIEL  NOVALES

392        COLLADO, EFELYN  MENDEZ

393        COLOMA, REYNALDO JR  MARTIN

394        COMIA, GRACEZELYN  SAMACO

395        COMIGHOD, AMERALDO  BARAYUGA

396        CONGRESO, JOHN ARBY  ESTUARIA

397        CONSTANTINO, JERRY  DAVID

398        CONTRERAS, JOHNNY  ABARQUEZ

399        CONTRERAS, TIMOTHY GERARD  BALAJADIA

400        COPADA, LYKA  GLOBIO

401        CORACHEA, ALLYZA  INDICIO

402        CORBO, APRIL KENT  CANENCIA

403        CORDOVILLA, JOSEPH  CONFIADO

404        CORONEL, DANE  TONGKO

405        CORPIN, CATHALINO  LIM

406        CORPUZ, JOY  SONGCUAN

407        CORRE, JON ALDREY  ROJO

408        CORTEZ, CHRISTIAN  BALLESTEROS

409        CORTEZ, DRAZEN  GABUNI

410        CORTEZ, FRANZ DANIELLE  CALALO

411        CORTEZ, JERIC  JUSTINIANE

412        COSEJO, MARK JULIUS  FORTALEZA

413        COSME, RONALYN  GARCIA

414        CRAME, MICHAEL  LUCHAN

415        CRISOLO, ELOISA-YVONNE  PINEDA

416        CRISTOBAL, TWITIE JANE  ABOGADO

417        CRUZ, AIRA MAE  YET

418        CRUZ, ANGELICA  GERONA

419        CRUZ, ERIKA MICA  DELA FUENTE

420        CRUZ, JOSEPH  MUNAR

421        CRUZ, NORIELE PAUL  ALINA

422        CRUZ, RAQUEL  CABUBOS

423        CRUZ, RYAN  CAS

424        CUADRO, RODAINEL  POTES

425        CUANAN, EDEN  MERCADER

426        CUARTO, EDGAR  SAMARCA

427        CUBAROL, CLAIRE  MENDEZ

428        CUBERO, JESSIE REY  CONDOLON

429        CUENZA, MARK ANTHONY  PECSON

430        CUERBO, GRACE  LADAO

431        CUETO, RAYSON  MARGELINO

432        CUEVAS, HANNAHLIZA MAE  SIBAYAN

433        CUEVAS, MARK XENIER  HUBILLA

434        CUIZON, KEA MAY  BOYLES

435        CUIZON, VINCENT  LANIPA

436        CULAR, CLIFFORD ELI  HERMOSA

437        CULIBRA, LOIDA  CABANSAG

438        CURADA, RALPH ANTHONY  SANCHEZ

439        CUSI, JAMILLE  INGCO

440        CUSTODIO, JOHN JAY  MONCEDA

441        CUYACOT, JIMEL  MABUTE

442        DABU, ANGELIE  CABAL

443        DACIO, JOHN JERIC  RAMOS

444        DACUNO, RAY  LELIS

445        DACUYCUY, RANIELU  QUIAMBAO

446        DADO, JENIFER  BALDO

447        DAGALA, AARON CHRISTIAN  CASTRO

448        DAGALA, ARDENT  BAGONGON

449        DAHIL, BLANCHE  ARZAGA

450        DALISAY, LIANAH BEAH  SAMPAGA

451        DALUMPINES, ZARAH MARIE  GAYATIÑA

452        DALUYEN, KYLE DENEESE  BUENO

453        DALUYO, PATRICK JAY  DEOCADES

454        DANAO, JUNJIENEL  ABAQUITA

455        DANAO, RODERICK  DE JESUS

456        DANCEL, JEFFERSON  PASCUA

457        DANDAL, STEPHANIE LEIZA ERA JAYNE  BILBAR

458        DANGANAN, JOHN JAVIER  SAYCO

459        DAPAR, DOMINGO JR  CALIBUGAN

460        DARIA, MARIAN  PAJE

461        DAVID, SAMANTHA RENEI  NAVA

462        DAVID, SHEENA MERYL  ALVARADO

463        DAVID, STEPHANIE ANGELIKA  JAMILI

464        DAVID, VINCE PIOLO  DE MESA

465        DAWAL, CHRISTIAN DANIELLE  ANDRADE

466        DAYO, PEARL ELLEN  PORMENTO

467        DE CASTRO, MA DEI GRACE  ALVAREZ

468        DE CHAVEZ, ALJON  GUTIERREZ

469        DE CHAVEZ, JOHN DERICK  SINAG

470        DE DIOS, MARY JOYCE  ASIDAO

471        DE GUZMAN, AARON CHOCO  SUBA

472        DE GUZMAN, DEXTER  SANTOS

473        DE GUZMAN, JOHN  DELA CRUZ

474        DE GUZMAN, KATRINA  FULGENCIO

475        DE GUZMAN, MARY PAULINE  RIVERA

476        DE GUZMAN, RODELIO JR  GALILEO

477        DE JESUS, LINIEL  ROGADO

478        DE JESUS, NEOCHEL  MORALES

479        DE JUAN, DEOMAR  JARDIEL

480        DE LA CERNA, NESTLIE DYANN  SATINITIGAN

481        DE LA PAZ, JOHN PAUL  AURE

482        DE LA TORRE, MAXWYNN  ABLETIA

483        DE LEON, ALDWIN  SANTOS

484        DE LEON, JUAN AMOR FELIX  DE PANO

485        DE LEON, KRISTLOUIE JOHN  MICIANO

486        DE LEON, REY PATRICK  ALLAYBAN

487        DE LOS REYES, EMELLITO  NACILLA

488        DE LOS REYES, ZAIRA MAE  DEOGRADES

489        DE LOS SANTOS, LOVELY FAITH  SASI

490        DE MESA, ROMMEL  CAYANAN

491        DE PANO, GILBERT JOHN  MORALES

492        DE ROQUE, GABRIELLE  BILLONES

493        DE VELA, ARJAY  BAÑEZ

494        DE VERA, ABIGAIL  ARCIGA

495        DE VERA, JOHN MICHAEL  PAIG

496        DEBIL, JOSHUA  BUBONGAN

497        DEGALA, MARK  DORADO

498        DEGRACIA, MIRZI OLGA  PIAMONTE

499        DEJARESCO, JAN TIMOTHY  ISIP

500        DEL ROSARIO, CALVINSON  JUMANTOC

501        DEL ROSARIO, JOHN NIKKO  HERNANDEZ

502        DELA CRUZ, HEUGENEL  BANAL

503        DELA CRUZ, JAKE AARON  MAULEON

504        DELA CRUZ, JOHN ED  AUSTRIA

505        DELA CRUZ, JOHN ISRAEL  FUELLAS

506        DELA CRUZ, MAY ANN  DOMANTAY

507        DELA CRUZ, RACIEL JOYCE  LUCERO

508        DELA CRUZ, RENZ DOMINIC  DOMINGUEZ

509        DELA CRUZ, SHARIA MAE  BUENAFE

510        DELA FUENTE, SORREL CEASAR  BERINGUELA

511        DELA PEÑA, CARMELO JOSE JR  CASTILLO

512        DELA PEÑA, JUDY  MAMBAG

513        DELA PEÑA, MARIDEL  GASPAR

514        DELA ROSA, ROMMEL  ANCHETA

515        DELA TORRE, LARCY IAN  VERDE

516        DELA VEGA, JOHN LAWRENCE

517        DELAPEÑA, JELVIES  RAMIREZ

518        DELATOR, CLARK FRANCIS  MORDENO

519        DELECTOR, ELIAS JR  GALLEGO

520        DELFIN, BHEA

521        DELFIN, GERARD GABRIEL  ANDRADE

522        DELGADO, JOSHUA  SALONGA

523        DELGADO, VENNISSE GAILE  MANABAT

524        DELIZO, RUEL  FLORES

525        DELLORO, STEPHANIE KAREN  ATENTA

526        DELOS REYES, DELMAR JR  CASIPONG

527        DELOS REYES, JOSHUA  SAWADAN

528        DELOS REYES, RHOD KEVIN  NAORBE

529        DELOS SANTOS, JOSHUA CHRIS  DE GUZMAN

530        DENOSO, CRISTY  ISAIG

531        DENOSTA, MARK NATANIELLE  TENEDERO

532        DENOSTA, RODEL  MORENO

533        DEOCADEZ, JESSE  LAURENIO

534        DEPACTO, JEROME  QUILNAT

535        DERIADA, RICHARD  QUIDAN

536        DEROCA, IVIE  TELAN

537        DESUYO, RAUL JR  BANTAYAN

538        DEVARAS, MARC ARIESCOR  ABIAD

539        DEYTO, PRINCESS MAE  MOHAMETANO

540        DIABO, ALINOR  PESCADOR

541        DIAZ, DEN MARC  DELA TORRE

542        DIAZ, DENVER LEE  MARCELINO

543        DICO, CHRISGINE MAY  JAGANAS

544        DIEGO, JYREEL ALDRIN  JUNSAY

545        DIESTO, DELTON  LEDESMA

546        DIEZ, FRANCEJUN  CAMPOREDONDO

547        DIGAN, VANESSA JOY  IGNACIO

548        DIGNA, PAUL JOHN  BUSTALIÑO

549        DIGOL, MA MYCON  ESTADULA

550        DIMAANO, PATRICK  GONZALES

551        DIMPAS, JANNEN  MANSUETO

552        DIMZON, JUNICO  GARCIA

553        DINALO, JOHN LLOYD  BAGTASOS

554        DINGLASAN, DANIEL  VILLAMOR

555        DIONES, ANGELU  LOLOS

556        DIONISIO, EDUARDO JR  LANSANGAN

557        DIONISIO, RAYMOND JAIRUS  VILLANUEVA

558        DISCAYA, MARK SAMMY  LABAO

559        DIWA, JESUS  ARUCAN

560        DIZON, BIEN  DUAY

561        DIZON, CHRISTIAN  PANGILINAN

562        DOCTOR, PAULO  ATEN-AN

563        DOLLADO, MA. JESSA  POLANCOS

564        DOM, PAMELA LOUISE  DELA CRUZ

565        DOMINGO, ELSON  BALUYOT

566        DOMINGO, JOSEPH VINCENT  RIGOR

567        DOMINGO, MICHELLE  AQUINO

568        DOMINGO, NHEZZEL  MONTERON

569        DONES, TRICIA MAE  ABIAN

570        DORIA, MICHAEL JOFRED  PRUDENCIO

571        DOROSAN, JOSHUA JOEL  ULPINA

572        DOSOL, JOHN GLENN  TALARA

573        DUABE, JULUIS CESAR  GREGORIO

574        DUARTE, JUDY-AN  CUYOS

575        DUBLADO, RAFAEL  YAP

576        DUCA, CHRISTALIE JEAN  CORDOVA

577        DUHAYLUNGSOD, IAN KIRBY  LINDONG

578        DULAY, FRANZ CESAR  VICENTE

579        DULAY, JOHN CARLO  ALFONSO

580        DULDULAO, TRISTAN ERIC  PANELA

581        DULDULAO, VINCENT OLIVER  RAMOS

582        DULNUAN, LESLIE GRACE  GUMATIN

583        DUMAGUIN, GREGORIO JR  SORINGA

584        DUPITAS, HARLEY  CALILUNG

585        DURAN, BERNADETTE ANNE  MENESES

586        EBUENGA, REYNAN  CHICA

587        EBUS, RAIHANA  SAKITO

588        ECHOR, VANESSA YETT  CANCHICO

589        EDAGA, PHILIP  SAMORIN

590        EJERCITO, EDGELLE MAE  ARNEJO

591        ELANGA, STELLA  ERESE

592        ELISAN, ENA FRANCIA  SAMANIEGO

593        ELTAGONDE, DARRELL LEE JR  TATOY

594        EMPLEO, JOHN REY  TALAIN

595        ENAJE, RAFFY  BOLLIDO

596        ENGAÑO, MAUHRITZ CLAIRE  GEORSUA

597        ENRIQUEZ, KENT REAN  SUMIMBA

598        EPIS, JOHN NIELVEN  DEPONE

599        ERNI, NED ANGELO  JAVIER

600        ERQUIZA, CLIFFORD  TUMAMAO

601        ESCABUSA, ADRIAN CLARK  CEPEDOZA

602        ESCALANTE, GEM ALFRED  SEGUNDO

603        ESCARO, JOSHUA  DAVID

604        ESOGON, JONALD  PEROJA

605        ESPAÑOLA, ROWENNE GRACE  MEJORADA

606        ESPELA, ALVIN  SANGORGE

607        ESPELETA, ROBERT JHON  BUTAY

608        ESPELIMBERGO, JOHN STEVEN  OSIAS

609        ESPELLARGA, GLEN  BAYKING

610        ESPINO, KAILEY  GUMBAN

611        ESPINOSA, EINVHERGEM  HUERTO

612        ESPINOSA, LEA  ESCARET

613        ESPINOSA, ORÑINA  DE JESUS

614        ESPIRITU, JERICO  BITANGCOL

615        ESTEBAN, JAN KATHLEEN  CATBAGAN

616        ESTEVE, ANDREW REY  ELEDA

617        ESTILLOSO, EIMER LUCKY  BAGNI

618        ESTIMAR, PRINCESS KATE  CAJIGAS

619        ESTOQUE, PATRISHA  AWEL

620        ESTORNINOS, ROGELIO JR  NEGREDO

621        ESTOY, PRINCE ABEL  MEDINA

622        ESTUARIA, MARK KELVIN  MERCADO

623        ETA, KEITH  ETOM

624        ETALIN, SHALIMAR  FILARCA

625        ETRATA, PETER JR  DELA CRUZ

626        ETURMA, SEAN BRYANT  GALANG

627        EULIN, JAY  JAIME

628        EVANGELISTA, ALVIN "JOJO"  PALAGANAS

629        EVANGELISTA, MARIE JOY  TOBEO

630        EVANGELISTA, NHIEL PATRICK  AVILA

631        EVANGELISTA, PAUL ROBERT  GAMUT

632        EVANGELISTA, REI ANN  GOMEZ

633        EXTENDER, LYXANDER  MARTINEZ

634        FABAY, JHUMELL ANDREW  PACTO

635        FABICO, JEREMIE DEESO  TAN

636        FABRO, DINA  BERGONIA

637        FABRO, KENT  BERNAL

638        FABULA, RONULFO JR  MOSCOSA

639        FACINAL, KIMBERLY ROSE  DAIRO

640        FACTUAR, DIVINE GRACE  BALDEMOR

641        FADERON, ESCOTT  TORRES

642        FADUL, JOSEN ROSS  SANDOVAL

643        FAELNAR, MICHAEL DAVID  ORILLA

644        FAJARDO, ARVIN  DOMINGO

645        FAJARDO, JOHN CARLO  SALVATIERRA

646        FAJOTA, IAN CHRISTOPHER  GELACIO

647        FANDAG, AXEL KEITH  ESTAVILLO

648        FARE, AIZA MAE  BLASCO

649        FEDILLAGA, MARIFE  DERAMA

650        FELIX, DANILO  SANTOS

651        FELIZARTA, NIKKA  SASO

652        FELONGCO, GERALD PAUL  SERMON

653        FERNANDEZ, JUSTIN  LEGISTA

654        FERNANDO, STEVEN CLARK  ENRIQUEZ

655        FERRER, DOROTHY ANNE  GODILANO

656        FINES, NELSON  NACITA

657        FLORA, AZARIAH ARTHUR  BUSTAMANTE

658        FLORENTINO, MA. LOCEL  PRADILLA

659        FLORES, ABEL ENOCH  JAMANDRON

660        FLORES, CARLO  ARGARIN

661        FLORES, CARMELA ROSE  REBUSTILLO

662        FLORES, ERNAN  GARCIANO

663        FLORES, JOSEPH  ARABIS

664        FLORES, QUAZAR  AURELLANO

665        FLORESCA, LESLEI ANGELICA  GAMBOA

666        FONTANILLA, ZEUS LARRY  JACINTO

667        FORRO, RYAN CHRISTOPHER  PIMENTEL

668        FORTINEZ, ROBERT GLENN  EUGENIO

669        FRANCISCO, JOHN MARK  LIQUIGAN

670        FRANCISCO, JOHN PAUL  SOLIS

671        FRANCISCO, JONATHAN JAY  SALVADOR

672        FRANCO, ANGELICA ANN  SAN JOSE

673        FRIGINAL, KAYCEE  BARBON

674        FUENTES, JOJEMAR  ORCINE

675        FUENTES, MARC ARVILLE  BENDALI-AN

676        FUERTES, JOHANNA HEIDI  NIMER

677        FUSCABLO, SHARA GAIL  CALANZA

678        FUSIN, ROLLYN  VILLODRES

679        GABAISEN, SHEEN CLAIRE MAE  BONDOC

680        GABATO, NESTOR  CORPIZ

681        GABAYA, MARIA AMIELEEN  DE JESUS

682        GABAYERON, KIM  LUBERAS

683        GABRIEL, KEVIN JAMES  DIONEDA

684        GABRINAO, HAIDE  ALCODIA

685        GABUAT, JANLORD  DOLORMENTE

686        GADIN, MARCO PHILLIP  DELOS SANTOS

687        GADIN, NICKOLE  PAGUINTO

688        GADINGAN, JOHN KEVIN

689        GAGARIN, ALLEN GLENN  AGREDA

690        GALAGALA, JOYLEN  ARENDOQUE

691        GALANG, ARIANE JOY  DIAZ

692        GALANG, JOBOY  ORMA

693        GALANO, JEISTHER TIMOTHY  LANGAMAN

694        GALANZA, MA. ANDREA  GARLANDO

695        GALAURA, NEIL MICHAEL  QUITON

696        GALAY, JOSE LUIS  JALANDONI

697        GALIGAO, ELSON  FLORANO

698        GALLA, JULIUS  ABUDA

699        GALLARDO, ERICK  SILAHIS

700        GALLEGO, JASON  COLLADO

701        GALLEPOSO, LLOYD  DEBALUCOS

702        GALLETES, JULIUS  ESCORIA

703        GALO, JEAN SENEN  ALVIAR

704        GALOS, ANGELDI POLARIS  BESIN

705        GALOSO, WILROM  ESTREMADORA

706        GALUPE, SHULA RIZZ  LAVARO

707        GALVEZ, DJONRAE  NARIO

708        GALVEZ, GARY  RUELAN

709        GAMAD, FRITZ CHRISTIAN  CUYOS

710        GAMBALAN, JOSE CARLO  PEÑAFLOR

711        GAMBAN, JOHN EARLE  ONGYOT

712        GAMBOA, ELEUTERIO JR  SABINORIO

713        GAMBOA, JESSICA MARIE  ONG

714        GAMOLO, MICHELLE

715        GAMUTAN, BEN DANIEL  NAMOC

716        GAMUZARAN, JANICE  GERSABALINO

717        GANDIA, ROMEL JOHN  PARRO

718        GANTALAO, GB JAMES  RAMOS

719        GAPO, REXFORD  TECSON

720        GARCIA, CLYDE ELDEN  LERIO

721        GARCIA, KATHLEEN ALEXIS  MACLANG

722        GARCIA, RAMSY  PARONG

723        GARRIDO, NICK ANDRE  AMPOL

724        GATBONTON, NOEL  ARRO

725        GATCHALIAN, LYKA THERESE  ROSAROSO

726        GATMEN, BRYAN  ESPIRITU

727        GAVIA, NEIL ADRIAN  RAMOS

728        GEDALANGA, DENZIL JIMS  OMAS-AS

729        GERSALIA, CHELSEA MAE  PAGUYO

730        GERVACIO, JERIC BRENT  MAGBUHOS

731        GILBUENA, CHARLYN MAE  VILANDO

732        GLIFONEA, JOHN IRVIN  ROMASANTA

733        GO, EUSON JOHN  TAN

734        GO-ON, GRINGGO  ONGAHIN

735        GODINEZ, CHRISTIAN  PAPELLERO

736        GOJOL, EMMANUEL  BABAYLAN

737        GOLONG, BENITO JR  HORNILLOS

738        GOMBA, MARK DEXTER  BALASTA

739        GOMEZ, LALAINE  MOLINA

740        GOMEZ, ROLAND MARTIN  SAÑOSA

741        GOMOCAG, ARCHIE  ANGUIT

742        GONZAGA, MICHAEL ANGELO  UY

743        GONZALES, MAYNARD OLIVER  CARAGAO

744        GONZALES, PAMELA LOUISSA  SERRANO

745        GONZALES, PATRICIA LAINE  WELCH

746        GONZALES, RHEA  FABELLORE

747        GOPEZ, KEVIN  MAGABO

748        GORGONIO, GILBERT III  URSUA

749        GORME, MELVIN ALBERT  RESURRECCION

750        GORNES, REY JOHN PHILIP  COSTANILLA

751        GOTIS, DIANA ROSE  DEJUMO

752        GRANIL, JESUS II  ABALOS

753        GUANTERO, BENNA  GREFALDA

754        GUANTERO, CARL BRUCE  MORALEDA

755        GUBAT, CHRISTIAN JOHN  MOLINA

756        GUBAT, REY MARK  ISRAEL

757        GUERRA, BERLIN  BRAZIL

758        GUERRA, ELDION  SAJONIA

759        GUEVARRA, BEA TRICIA  PAÑGAN

760        GUILLERMO, CHRISTIAN  RAMOS

761        GULANG, DESIREY JAN  ESCO

762        GUMAGA, BORJAN  TUANSI

763        GUMATAY, OLIVER  AVENIDO

764        GUNO, MARC ANTHONY  SULIT

765        GUZMAN, GIO ALFRED  ZERRUDO

766        GÑILO, MA. KATHY  MEDALLADA

767        H. MOHAIMEN, ALMEN  ABUBACAR

768        HABER, BRYAN  GUARDIA

769        HADUCA, DANILO  BARCELA

770        HALLARSIS, ALVIN JOHN  PADILLA

771        HASIGAN, JONALYN  GENITO

772        HAYA, ALFIE JIM  PATIL-AO

773        HEGINA, MAY ANNE  LLANASAS

774        HERNANDEZ, JASEM  CRUZ

775        HILARIO, KIRK VEN DENICE  BUMATAY

776        HILONGO, DIONA MARIE  ISANAN

777        HIPNGATON, REXYMAE  BANDAO

778        HIPOLITO, VANI RIC  BELLOGA

779        HOMERES, KENNITH JONE  GARCIA

780        HUAB, EXEQUIEL  REONDANGA

781        HUELE, JOHN EFRAEM  BIGGAYAN

782        IBASCO, CHERRIE MAY  MILLARES

783        IBAÑEZ, DENNIS  GANTE

784        IBAÑEZ, IAN-WILL  DAÑEZ

785        IBE, DONALD  HUMOL

786        IBRAHIM, NORAYA  MANALAO

787        IGAGAMAO, JOHN POL  TUTOR

788        IGNACIO, ERRON  CABUGUAS

789        IGNACIO, MARK RANNIE  DELOS REYES

790        IGNACIO, MICHAEL  ASICO

791        IGUICO, MA. VERA CZARINA  GARCIA

792        IJAPON, LOREN  ESPALDON

793        ILAN, JEVETTE

794        INES, MADISON  IGARTA

795        INOC, REYMART  BURASKA

796        INOCENCIO, KAMAE  ASILO

797        INSO, CHARLES JOHN  BIADO

798        INTANO, GERALD  ALEGRIA

799        INTO, LEE WARREN  ABARIDO

800        ISUGAN, ARIEL  RIVERO

801        JACA, CHARMAINE  CAVALES

802        JACOBE, JANE YVONNE  JAVINES

803        JACULBA, LU-REY  MANTALABA

804        JAGUNOS, JOHN MARK  LAQUIHON

805        JALPONE, MARY HYACINTH  AGULLANA

806        JAMOLIN, JUVY  BOSTON

807        JAMON, HELEN GRACE  GALIMBA

808        JAMON, PAUL MATTHEW  GALLANO

809        JAPLIT, MARIA CZARINA  BELTRAN

810        JAPZON, CARL VINSON  EGUIA

811        JARANA, CIENA SHAINE  TAUNAN

812        JAVIER, HONEYLYN

813        JAVIER, LIEZYL ANNE

814        JAYMA, SHERWIN GYNE  OLLERO

815        JEREMIAS, CHRISTIAN  BASILAN

816        JIMENEZ, DAVE CLARK JOHN  LLENARES

817        JOSOL, ENRIQUE  SERNA

818        JOSON, JOAN  SUBAD

819        JOVERO, NICK JIRO  CASUPANG

820        JUAN, GLYCEL JOY  CORRALES

821        JULIAN, CLARISSA MARIEL  MIRANDA

822        JULIAN, GRACE  DALISAY

823        JULIANO, HUMPREY  RIZANO

824        JULIATA, RYAN JOSHUA  LABIS

825        JUMANG-IT, RENZE FAYE  GAAS

826        JUNIO, JONATHAN

827        JUROS, JUNGIE  MATURAN

828        KALILANGAN, JAMILA JAE  LANDIG

829        KIMPALONG, MARIA CECILDA  ABAT

830        KITANO, KEIZO JR  FELICIO

831        KWOK, WINONA AUDREY  PARAZ

832        LABRADA, WILLIE  LANZARROTE

833        LABUANAN, ALMIRANTE  MEDRANO

834        LACANLALE, CHRISTIAN  DE GUZMAN

835        LACSINTO, JOHN  VALDEZ

836        LADAGA, CHRISTIAN  GALIMBA

837        LADANAN, GILBERT  VISTAS

838        LAGRADILLA, IAN PAOLO  SACOP

839        LAGUITAN, JEREMY

840        LAM, CATHERINE  SABLON

841        LAM, LAWRENCE  DIUYAN

842        LAMANILAO, HEROU  DE LA PIÑA

843        LAMSEN, AERON  TINIO

844        LAMZON, DEOVAN LUKE  BACUS

845        LANDERITO, NICOLE KYNA  SANDOVAL

846        LAO, JERALD ANDREI  TAN

847        LAPAAN, REXENNE DENPHR  OCSAN

848        LAPEÑA, HANNAH RUTH  MARZO

849        LAPIDEZ, TERENCE  NACIONGAYO

850        LARROBIS, LHOVEN  DOREMON

851        LATAG, CHRISTINE JHUN  FADUGA

852        LAUÑO, TIMOTHY VIRGIL  VALENZUELA

853        LAVIÑA, LORENSO MIGUEL  ACHA

854        LAY-AT, MARIA COLEEN  SAMBRANO

855        LAYOLA, GERSHWIN  HUALDA

856        LAZAGA, JULIENNE CASSANDRA  SUPNET

857        LAZO, MICHAEL DINNO  MALAPIT

858        LEAL, CHRISTINE ANNE  ELEPONGA

859        LEAÑO, KRIZELL JOYCE  JAVIER

860        LEDESMA, CLARISSE ANN  DEJUCOS

861        LEGARDO, MARK ROLDAN  MORAÑA

862        LEGASPI, REGIE  POLICARPIO

863        LENGUAJE, ROMEL  BLORECIA

864        LERON, KIMBERLY  BANUA

865        LIAO, JESSE JAMES  DELLOSA

866        LIBATO, REYNARD  OLIVEROS

867        LIBERATO, JOHN MICHAEL  OLIGO

868        LICANDA, FRANCIS IAN  SAVARIS

869        LICOS, PRINCESS LYKA  SANTOS

870        LIGERO, MERCY BLESS  CASUGA

871        LIM, CHRISTINE MARIE  JOVACON

872        LIM, CRIS JOHN WILL  EBAO

873        LIM, JANELLA JESSEL  SEFUENTES

874        LIM, JOSEPH EMMANUEL  ELNAR

875        LIM, KRISCHELLE  LIBUNAO

876        LIMA, CEASAR IAN  AMODIA

877        LIMPIN, RHINA  BICODO

878        LIPA, JEARLENE  DALEON

879        LIPON, JHOANNA  PANCITO

880        LIU, GERARDYNE ANNE  MAAÑO

881        LLAGAS, ELMAR  ROZON

882        LLAVANES, MILDRED  GANCIA

883        LLENA, REYNANTE  FERNANDEZ

884        LO, NORMAN  SALAMERO

885        LOFRANCO, ROLANDO  MULATO

886        LOMEDA, ARNEL  PANDES

887        LOMOD, JOHN JAMES  REALO

888        LOMOD, LESTER NEIL  LAOLAO

889        LONGASA, DANIEL ZALSMAN  MOLINA

890        LOPEZ, ARIZA  ENOZA

891        LOPEZ, GEORGE JR  RAYANDAYAN

892        LOPEZ, JEMUEL  NAVARRO

893        LOPEZ, JOHN EDISON  ALBO

894        LOTEYRO, WENDELLE JOHN MARIE  PAJORA

895        LOYOLA, EIMIE  CATAHUMBER

896        LOZANO, OMAR AZIM  ALAYA-AY

897        LOZARES, REUCHELLE  CANAPE

898        LUCERO, CHABELITA  DE LEON

899        LUCERO, GILBERT

900        LUCERO, ROSELLE  TRICANO

 

 

901        LUCIANO, JAN MARIE  TANO

902        LUDOVICE, EARL IVAN  LORIAGA

903        LUMABAO, GLEAN PAULO  ALIOCOD

904        LUMAGUI, ALYSSA ARLENE  MACARAIG

905        LUMANCAS, DENBER  PARILLA

906        LUNA, MARJON DANIEL  MENDOZA

907        LUSOC, MIKE RAYMART  DE LOS REYES

908        MABANTA, KING NIXON  CASTRO

909        MABILANGAN, LEO PAOLO  OROSCO

910        MABINI, CHRISTINE STIFFANY YVONNE  GALOY

911        MACALINAO, LOURDES DIANE  VILLANUEVA

912        MACALLAN, MARK  MANIO

913        MACANAS, CLARO JR  DE LOS REYES

914        MACARAIG, LEI ANN AIZY  CUSI

915        MACARAIG, LEONIZ AIRA  CUSI

916        MACARIOLA, KERVIN  TRAQUIÑA

917        MACASO, JULIUS IRVIN  LAS MARIAS

918        MACATUMBAS, BENJIE  LIMBAOAN

919        MACAULANG, ABDULRAHMAN  KASSAN

920        MACHON, JESSA  GAAN

921        MACLOY, CHRISTINE LOUISE  LINGAYA

922        MADDUMA, PATRICK VINCENT JAN  VILLANUEVA

923        MADJALES, NUR-AISA  LAYLING

924        MADRID, ELLEN JOY  EUGENIO

925        MAGALONA, MICHELLE KATRINE

926        MAGARSE, GERARDO JR  MABULAC

927        MAGAWAY, REY MARI  MARQUEZ

928        MAGHILUM, JEMER VINCE  PADAYHAG

929        MAGHINAY, JHUN REY  HIPE

930        MAGHINAY, PRINCESS GRACE  HIPE

931        MAGLAQUI, RAY DONN  GACO

932        MAGLUNSOD, JAMES MATHEU  GULTIANO

933        MAGNAYE, ALFONSO MIGUEL  ONA

934        MAGPAYO, LOUISE RENZO  LIMIN

935        MAGPOC, JAN BERNARD  MACAVINTA

936        MAGSIPOC, ALEJO REY  ROSALES

937        MAGTIRA, VON DARYL  GARCIA

938        MAJADUCON, NOELYN  CAÑON

939        MAJEN, DANICA JEAN  PAMA

940        MALABANAN, NICOLE  MALIJAN

941        MALACA, ROSELLE  ARIMADO

942        MALACAD, FAITH ANN  GABINETE

943        MALATE, JOANNA MARIE  FAUSTO

944        MALICDEM, DANIELLE JASPER  ABUBO

945        MALIT, ROBIN YVONNE  NEPOMUCENO

946        MALNEGRO, MARY SHENNA  ALDERITE

947        MALTO, JULIAN CEDRIC  SALES

948        MALTO, LEIF KYZER  LAGADON

949        MAMALO, ALMANSUR  BIANG

950        MANALANSAN, FRANCES BEAN  BERSABE

951        MANALASTAS, JOHN KEVIN  TORRES

952        MANALO, ARVIN JAY  VALDEZ

953        MANALO, GERALD ANTHONY  SAMPANG

954        MANANAP, CYRA MAE  PALMES

955        MANANSALA, RALPH DIEGO  FERNANDEZ

956        MANARIN, BRIAN AMON  CAYABYAB

957        MANDALAWI, MADRIGAL  OBAMOS

958        MANDIGMA, ALJON RYAN  RARANG

959        MANGALINO, DARREL EMERSON  YAP

960        MANGCOY, DIALYN  SAN JOSE

961        MANGODA, MOHAMMAD KALID  ABDULLAH

962        MANGONTRA, SAFRULLAH  PUTOWAS

963        MANGUILIMOTAN, MARY LOR  GUDILOS

964        MANIMTIM, VICTOR MIGUEL  DE SAGUN

965        MANONGSONG, CHRISTIAN  ABID

966        MANSIA, SHEILA MAY  ABAD

967        MANSUETO, BRIAN DEN MARK  PABALATE

968        MANUEL, ARVIN JAHN  NICOLAS

969        MANUG, ROQUE GERRY VIEL  YTAC

970        MANUPAC, ALDEMMER  RAMOS

971        MAPILE, ERICK JOHN  LEGACION

972        MAR, DAVE  MALIZA

973        MARAMAG, MARIANE FAYE  NORIEGA

974        MARASIGAN, RYCHELLE MAE  RODRIGUEZ

975        MARATAS, EDMAR  PELAYO

976        MARAVILLA, JOHN REY  TUDTUD

977        MARCAIDA, PATRICK JOHN

978        MARCIAL, AMIRA EDEN  NICOLAS

979        MARCOS, GILBERT  BAGGAO

980        MARIANO, ALLEN MARK  DAYRIT

981        MARQUEZ, CARREN  OCAMPO

982        MARQUEZ, DARYLL JOHN  PILOTIN

983        MARQUEZ, GRACE  ADVENTO

984        MARQUEZ, JANINE  JAVAR

985        MARQUEZ, JOMEMAR  SAGUN

986        MARQUEZ, RENE  REYNOSO

987        MARTER, MARK ROBERT  ANIB

988        MARTILLANO, JUSTIN  PAMADA

989        MARTIN, AIRISH  NARCISO

990        MARTIN, HAZEL  OCHOCO

991        MARTINEZ, JED TYRONE  KIONGSON

992        MARTINEZ, KENS  OLVIDO

993        MARTINEZ, KERVIN  NEO

994        MARTIREZ, JOMEL  UY

995        MARZAN, MARK CHRISTIAN  PIGAO

996        MASIBAY, JESON  JACULBA

997        MASILANG, JHONATHAN  NIMO

998        MASONG, FLORABELLE  PUERTAS

999        MATA, KENNETH  INTIA

1000        MATAPAHA, REYMAR  CORPUS

1001        MATEO, JUSTIN PHILIP  BAYAN

1002        MATIC, JEREMIAH  BANAL

1003        MATUTES, JOHANNA ROSE  LUARDO

1004        MAUYAG, BOHARI  PACASUM

1005        MAYO, MAY  MIRALLES

1006        MAYOL, BRYAN JAMES  LUMAPAS

1007        MAYOR, CYREL SHAMEL  FAA

1008        MEDALLE, GLENN PAUL  VEVAS

1009        MEDINA, JOSEPH JAMES  SOLIS

1010        MEDINA, MANUEL VINCENT  DIMALALUAN

1011        MEJICO, JORGIA MARLY  SACAYANAN

1012        MEJILLA, CALDRIN GIANNE  BAIRA

1013        MELGAREJO, CLAIRE LAURENT  COLMO

1014        MENDIGORIN, KEN  VARILLA

1015        MENDIOLA, KYLE  IBITA

1016        MENDOZA, FRANZ  GONZAGA

1017        MENDOZA, JANA LLEWELYN  SIDAMON

1018        MENDOZA, JOHN CARLO  NIDO

1019        MENDOZA, JOMAR  DE GUZMAN

1020        MENDOZA, JONAH MAE  NIERON

1021        MENDOZA, LEILA MARIE  MONDEJAR

1022        MENDOZA, MARIANNE  ESTROPE

1023        MENDOZA, MARK GLENN  ARNEDO

1024        MENDOZA, NIKKO LORENZ  ZAMORA

1025        MENDOZA, NORMAN BRYLE

1026        MENOR, JASPHER DAVE  TABILIN

1027        MERCADO, ARLENE  GAMBA

1028        MERCADO, CHRISTIAN PAULO  MIRANDA

1029        MERCADO, RALPH EMMANUEL  SANICO

1030        MERCADO, REX  VIRAY

1031        MERCANO, ERICKA  ANACLETO

1032        MEÑEZ, CHRISTIAN  HELIS

1033        MIGUEL, PSALM BENEDICT  MENDOZA

1034        MILLA, WILFREDO JR  TADEO

1035        MILLANO, MARCO PAUL  MANSUETO

1036        MIRALLES, LOVELYN

1037        MIRAMBEL, DEZA MAY  NIDAY

1038        MIRANDA, ELVI  CARRERA

1039        MOLATE, ROLAND KRISTIAN  RELUYA

1040        MOLATO, CARLO  NUÑEZ

1041        MOLIJON, JUNITO JR.  REBLANDO

1042        MOLINA, JUSTIN  TIO

1043        MONOCAY, MARK JOSHUA  NACILAM

1044        MONTALBO, KATHERINE DAWN  VILLAMOR

1045        MONTANO, BON RAFAEL  NONA

1046        MONTECLARO, CHLOE KEN  LAGUARDIA

1047        MONTEMAYOR, PAUL SIMSON  TAN

1048        MONTERO, ALJOHN  ROSALES

1049        MONTEVIRGEN, JAN LAURENCE  BERNARDO

1050        MONTON, ISAIAH  MARPA

1051        MORALES, JAIMALYN REMEDIOS  MACALE

1052        MORALES, RAYMOND  SACRAMENTO

1053        MORANO, MARIELLE JOYCE  UY

1054        MORANTE, CYRILLE  TAMAYO

1055        MORENO, ANGELICA  REYES

1056        MORING, ERNEST JOSEPH  GAMBONG

1057        MULINGTAPANG, JOHN CHRISTIAN  BALANI

1058        MURILLO, JOHN CARLO  BUSTAMANTE

1059        MUTUC, JEAN YRRA  SANTOS

1060        MUTYA, LUTGARDO  BESIN

1061        MUÑIZ, MA. JEANNE ELYZA  GINGO

1062        MUÑOZ, EIAN ALMAR  SEJUELA

1063        NACULANGA, GLENN PETE  SORIANO

1064        NAMAN, JOHN PAUL  PLAZA

1065        NAMAYAN, CHRISTIAN  ROZANO

1066        NAMBATAC, MARCEL LLOYD  TOL

1067        NAMIA, ANTHONIETH MIE  PERALTA

1068        NAMO, FRANCIS LUDGED ANTHONY  LAGTAPON

1069        NANCA, HARVEY  JUALO

1070        NAPUTO, NEIL  CEBLANO

1071        NARCA, PATRICK EUGENE  DEMASANA

1072        NARIT, DONALD VINCENT  CINCO

1073        NARITO, SANDY  REALIN

1074        NASAYAO, PAUL JOHN  BONGBONG

1075        NAVAL, ALEX JR  VARGAS

1076        NAVERA, JAYSON  CAÑAVERAL

1077        NAVIDAD, KEVIN  PADEROGO

1078        NEBRES, MELISSA  BAJAMUNDI

1079        NEBRES, STEPHANIE  HIBAYA

1080        NEVERIO, CHRISTIAN  REDONDO

1081        NIDOY, ABRAHAM  MAGALLONES

1082        NOORA, DANECA  SIBULO

1083        NORCIO, RAMON ANGELO  MONTANCES

1084        NOROMOR, JESMUND ALVARO  MOSCOSA

1085        NUEVO, JAYSON  ONG

1086        NUL, MOHAMMAD JAMIR  BENEDICTO

1087        NUQUI, ROBERT JR  PEREZ

1088        OBEJA, MARK ANTHONY  SUCGANG

1089        OBLINA, KRISTINE JOY  NOBLEZA

1090        OCADO, MONTE CARLO  CABRIGA

1091        OCAMPO, DALE CEDRIC  GIRON

1092        OCAMPO, DINEIL  PONSARAN

1093        OCAT, JON FRANCIS  MARTE

1094        OCENAR, DAVID JR  MACABATAO

1095        OCHEA, GENELLE LOUISE  OMAYAO

1096        OCLARIT, MARY JANE  MADRIDEO

1097        ODCHIGUE, ART RYAN  TOLENTINO

1098        ODIADA, EFREN  VILLAMER

1099        ODIZA, MARK LOUIE  PINTES

1100        OFALDA, DEXTER  MAGTIBAY

1101        OFTANA, JETHRO  ALBIOR

1102        OGACO, KIM AIRA  DESPABILADERAS

1103        OJEDA, ALYZZA ELAINE  BAUTISTA

1104        OJO, EDMOND  ILAN

1105        OLALIA, JOHN PAUL  QUIMSON

1106        OLALIA, RICKY  BALUCA

1107        OLANO, PONCIANO JR  CABARRUBIAS

1108        OLARVE, MARC GEMCEL  MATUBIS

1109        OLBES, MARIA LUISA  JOSOL

1110        OLIQUINO, ELROI NICK  CONCEPCION

1111        OLIVA, EDLUI JASON  BUGAYONG

1112        OLIVA, MARY JOYCE  STA. CRUZ

1113        OLIVA, RYAN  CIRON

1114        OLLERO, JAMIE  VERCELES

1115        OLVIDO, QUENNIE ROSE  BENITEZ

1116        ONG, LANCE GABRIEL  NATIVIDAD

1117        OPERARIO, LOWELL  VILLARAZO

1118        OPEÑA, DANIEL  BUENAFLOR

1119        OPULENCIA, NIEL JOEM  NERONA

1120        ORAYE, CHRISTIAN RODEL  TOMAS

1121        ORBETA, MARIA CARLA  SANTILLAN

1122        ORENCIO, CYBERAIREE

1123        ORENCIO, RAMON JR  SABADO

1124        ORENSE, MIKAELA GRACE  PEREZ

1125        ORTEGA, ALMARK  OLFATO

1126        OSACDIN, JOHN LARRY  LIWANAG

1127        OSIAS, PATRICK JOSHUA  TUQUERO

1128        OTERO, MICHAEL RENGUEL  NERONA

1129        OYBINES, EFRAIM  BOOC

1130        PABLEO, KRISTI ANN  SALAS

1131        PABLO, EMMANUEL DAVE  CATUNGAL

1132        PACAANAS, JAY-R  ANCHETA

1133        PACAÑA, NEMIA MAE  BRIONES

1134        PACETES, KING MANUEL  SADAC

1135        PACIS, KRISTEL ANNE  BENITO

1136        PACULANANG, IRIS CHYIANE MAE  LUMAWAS

1137        PADER, VICTOR ALDRIN  RIDAD

1138        PADILLA, CREZ YBETTE  SAREN

1139        PADOLINA, SEAN BARBARRA  MAGCALENG

1140        PADRE, MARY GRACE  TABIG

1141        PADRON, JULIUS MARK  RUIZ

1142        PAESTE, KENNETH JOHN  PROLLO

1143        PAGADUAN, CHRISTINE JOY  ALONZO

1144        PAGGAO, CLARK YANCY  MALABO

1145        PAGUIO, KIMY  CASTILLO

1146        PAHUTINING, JAN CLIPPER  REY

1147        PAJARILLAGA, ISIDRO JR  MANABAT

1148        PAJES, CRISTINA MAUREN  PUSING

1149        PAJO, MICHAEL  JUANITO

1150        PALACIO, PAUL KEVIN  SEGUAR

1151        PALEAN, NOLI  SANIDAD

1152        PALENCIA, JAN EMMANUEL  BALIBER

1153        PALIMA, ODENY JR  COSMIANO

1154        PALMEDA, VENUS  CAPILLAN

1155        PALO, JER ANTHONY  FERNANDICO

1156        PALOMILLO, PATRICK JAMES  MAMON

1157        PAMINTUAN, SEAN KENNETH ANTHONY  BAUTISTA

1158        PAMITTAN, BONGBONG  PAGAUISAN

1159        PANERGO, VEN CEDRICK  ARGUEZA

1160        PANGILINAN, KELVIN  MERCADO

1161        PANLILIO, IVON KIER  PAGUINTO

1162        PANTIN, ALLAN VINCENT  FELICILDA

1163        PARAGAS, LUKE JOHN  FORTUNA

1164        PARAS, JOEL

1165        PARAYNO, JOHN MICHAEL  GUTIERREZ

1166        PAREJA, RACHEL ANN  OLOC-OLOC

1167        PARONDA, JULIUS LUCIO II  DETUYA

1168        PASCASIO, MARY GRACE  BURGOS

1169        PASCUAL, CLARENCE  DEUZ

1170        PASCUAL, JOHN LENARD  MALONZO

1171        PASCUAL, LEIDEL  AMOLO

1172        PASON, NAZAR  BAYOT

1173        PASTOR, JOHN LOUIE  LASAC

1174        PASUMBAL, EVETTE ERNESTINE  CABANGON

1175        PATACSIL, KARLYLE  MUNAR

1176        PATNAAN, XYRON CLINT  ALINDAYO

1177        PAUNIL, MARY JOY  TIERRA

1178        PAYO, CHARISMO  ORGE

1179        PEDRO, AARON JON  FUA

1180        PEDUCA, KENT LEVI  MONTEJO

1181        PELAEZ, GABRIEL  PANTOJA

1182        PELICANO, JAY MARK  VILLAMOR

1183        PENADO, NESTEE MARIE  MONTAÑEZ

1184        PENALES, JAYVEE  TALADRO

1185        PENDULAT, NAWAWI  ALIMUDEN

1186        PERALTA, PRINCESS PINKY  CARDINAS

1187        PEREGRINO, RAY JR.  TILLO

1188        PEREZ, CHERRY MAE  JABAGAT

1189        PEREZ, EMRICO LUIZ  BABARAN

1190        PEREZ, FRANCIS DAVE  REMONDE

1191        PEREZ, JERRY  ENCARNACION

1192        PERIA, ERALD  ANDRADE

1193        PERIN, KARL KRISTOPHER  FABABIER

1194        PESCANTE, NORMAN  GIMARINO

1195        PETALLO, JAMES PHILIP  MARAAT

1196        PEÑAFLOR, ALDRICH FRANCIS  ORTIZ

1197        PEÑALOSA, JULIUS REY  CESAR

1198        PEÑALVER, MIGUEL ALEXANDRE  REYES

1199        PEÑAMORA, JOHN HERALD  HABITAN

1200        PEÑARANDA, BRYL JUSTINE  PARAGES

1201        PIA, RENATO JR  NILO

1202        PICAÑA, JOHN MARK  BONSOBRE

1203        PIGTAIN, EMMANUEL  MAGSINO

1204        PILOTON, JESON  GABANE

1205        PINGAY, FATIMAH HASANA  JALILUL

1206        PINO, GERALD  CANTOR

1207        PINO, MARILOU  NUÑEZ

1208        PIORE, EDETH JOY  LACRETE

1209        PLACIBE, SHIELA MARIE  PEREZ

1210        PLACIDO, ALDRIDGE JOHN  BAGO

1211        PLANGCA, KENNY  LUSICA

1212        PLAZA, FERDINAND JR  MORA

1213        PLAZA, JESSIL  CASTILLO

1214        PLETADO, VAN KISSEL  VELITARIO

1215        PONCARDAS, JERALYN  LAURON

1216        PONDIVIDA, LANCE ADRIAN  VIAJEDOR

1217        POPE, KEVIN JOHN  TAN

1218        PORTACIO, ARL DAVE  DANGAO

1219        POTOT, SHANMYLLE WYETH  INFANTE

1220        PRADAS, JULIUS  CUADRILLERO

1221        PRAXIDIO, JOHN PAUL  AGNA

1222        PRIMA, HAMILTON ANTHONY  UY

1223        PRUDENCIO, JOHN PAUL  PANOPIO

1224        PUASO, RENATHAN  LAGRIMAS

1225        PUEBLO, GENEREVE  CLAUDEL

1226        PULVIDA, ARJUNEL  CORDOVIZ

1227        PUNAY, SHERWIN  MISA

1228        PUNZAL, EDWARD FRANCIS  BERNARDO

1229        PUNZALAN, RAEFIEL SAMANTHA  OCAMPO

1230        PURIFICACION, ANNA MINORKA IA  CORPUS

1231        QUEJADA, KEANNA MARIE  VILLAFLOR

1232        QUIAMBAO, JAYSON  TOLENTINO

1233        QUIBUYEN, RONEL  AQUINO

1234        QUIDATO, ANGELBERT  FABIOSA

1235        QUIJANO, BENJAMIN III  PRADO

1236        QUILANTANG, GENISA

1237        QUILITANO, LIZA MAE  BAGON

1238        QUIMOYOG, JOHN PAUL  ROSAL

1239        QUINTO, SYDNEY FRANCHESCA  GUTIERREZ

1240        QUISA-OT, DANIEL  VILLAMOR

1241        QUISTORIA, JHONDEE  MENDOZA

1242        QUIÑONES, PINKY MAE  VILLAROSA

1243        RABAGO, MA MANETH  NECESARIO

1244        RABANAL, SOPHIA LYNNE  NAVILLA

1245        RAFOL, TYRONE JOHN  FATALLA

1246        RAGANIT, JAEL  HONOR

1247        RAGURO, SHAIRA MAE  VIAGEDOR

1248        RAMA, ALFONSO JR.  PAMOGAS

1249        RAMAO, VIRGINIA  MONTES

1250        RAMIREZ, ALBERT  LACENA

1251        RAMIREZ, ARIEL  LAZALITA

1252        RAMIREZ, CRESELE MARYROSE

1253        RAMIREZ, JUSTIN LEWIS  BAUTISTA

1254        RAMIREZ, LYRE ANGELA  PASCUA

1255        RAMIREZ, SHIELA GRACE  VEÑEGAS

1256        RAMITERRE, KRISTOFFERSON  CADIZ

1257        RAMOS, EDGAR  REUBAL

1258        RAMOS, ELCID  PANAHON

1259        RAMOS, FREDDIE  ALBA

1260        RAMOS, JASPER ELLIS  SANTOS

1261        RAMOS, JEREMY  BADILLA

1262        RAMOS, JOHN MARK  YASA

1263        RAMOS, JOHN MICHAEL  HACUTINA

1264        RAMOS, KAREN  MARIANO

1265        RAMOS, NICOLE JAY  ZAPANTA

1266        RAMPING, WIMAR BLESS  MAHINAY

1267        RANGEL, PAULA JANE  ROARING

1268        RAQUEL, RODANTE  PANGANGAAN

1269        RAROGAL, SANNY  DULDULAO

1270        RAYPON, ZENNIEL JESSA  CAYETUNA

1271        RAZON, ANTHONY  RENION

1272        RAÑOLA, MA JANINA ROQUE  SO

1273        REBUTA, MICHAEL  DIGAL

1274        RECARRO, JONMARG  MABASA

1275        RECELLA, ANTHONY  ARCIGA

1276        RECORTE, JAY  GANOHAY

1277        REDOBLE, VINCENT  JUANITE

1278        REGALADO, MARY ANGEL  GUEVARRA

1279        RELLAMA, RODEL  SARION

1280        RENION, KIMBERLY  ANCHETA

1281        REOMA, BRYAN  CAMPO

1282        REONAL, JOHN PAUL  BONGANAY

1283        REPATO, RENZO  ABALOS

1284        REPE, ERIC  NILLAS

1285        REQUILMEN, KIMBERLY SYLE  HURTADO

1286        REQUIMIN, JHON ALBERT  ADDUN

1287        REVALDE, KENT WARREN  BEJONA

1288        REVILLA, JASPER JOHN  ESPELOA

1289        REVILLA, JOHN PAUL  PESANTE

1290        REVILLA, LEO JANRY  CUYACOT

1291        REYES, CHRISTIAN LOUIS  LACUNA

1292        REYES, ELMER  REYNADO

1293        REYES, HAZEL  SANTOS

1294        REYES, IRENE JOYCE  SUCGANG

1295        REYES, JERICHO JEMUEL  MEDRANO

1296        REYES, MYLES  TOMAS

1297        REYNALDO, BON IRVIN  DAVID

1298        RIBOT, RUTH  APLACADOR

1299        RICAPLAZA, CIRILO JR  ROMANO

1300        RIDAO, JEROME  RONDO

1301        RILE, ALVIN  CALAJATE

1302        RILLERA, JEREMIAH  FERNANDEZ

1303        RILLORTA, ALENELL RIO  DALINA

1304        RIVAMONTE, HANNAH JOY  DATUIN

1305        RIVERA, LEOEL  TEJERO

1306        RIVERA, ROBERTO  CARLOS

1307        ROBLEDO, MICHAEL VERN PAUL  RAMENTO

1308        ROBLES, PATRICIA ANNE  PANALANGIN

1309        RODIL, ADRIANNE JADE  RIVERA

1310        RODRIGO, RHYZA JULLIANNE  ROSALES

1311        ROLLON, LEMUEL KIM  BELTRAN

1312        ROM, MARY ANNIE  BONIFACIO

1313        ROMERO, RICKY  SANTIAGO

1314        ROMUGA, VERA PHILINA  MAGNO

1315        RONULO, MIELA GRACE  ANGOB

1316        ROQUE, ERIKA ANGELIE  IDOS

1317        ROQUE, MARK JUSTINE  SAPAD

1318        ROSAL, GERELEEN SHANE  QUE

1319        ROSAL, PHOERL JOYCE  REYES

1320        ROSALITA, CLEARK DALE  LASCOÑA

1321        ROSARIO, MARJOY  MAGLEO

1322        ROSELLO, JEFFREY  CABANJEN

1323        ROVILLOS, KAISER KEN  GERARDINO

1324        RUBIO, GYCHELLE  AVELLANEDA

1325        RUIZ, LORENZ GABRIEL  VILLANUEVA

1326        SAA, DYSMTROY  JAMERO

1327        SAAVEDRA, LORNEL FLAIR  PANGASIAN

1328        SAB-IT, MICHAEL  MENDOZA

1329        SABADO, DANIELLE ALLAN  PALAGANAS

1330        SABANDO, SYMON RANZ  ABELLA

1331        SABUBU, JAY MARK  CASIO

1332        SABUG, CHRISTIAN  LANGUBAN

1333        SABULAO, ESTEBAN EMMANUEL  ASERIT

1334        SACAN, JONARD  LUAB

1335        SACLOLO, MA. MARCEL  BENITEZ

1336        SAGALDIA, EDWIN  ALBARACIN

1337        SAGARIO, MARYJAY  MATI-ONG

1338        SAGCAL, JANELLE PAOLA  REPOLLO

1339        SAGOLILI, JEFFREY  PANIMDIM

1340        SAGUID, PRINCE MAYNERD  ROBLES

1341        SAGUN, EDMAR  AGUILAR

1342        SAJOT, MARK VINCENT  GUSTELO

1343        SALALILA, JOANNABELLE  SALVADOR

1344        SALALIMA, RICHARD NEIL  EBREO

1345        SALAS, JULIUS  ESPINO

1346        SALAZAR, MARLOU  GARCES

1347        SALCEDO, ALEX MIGUEL  MONTEAGUDO

1348        SALDAÑA, CARLO  TEMELO

1349        SALE, MARY MAY ANGELICA  CALDERON

1350        SALERA, MARY CECILY  BAUTISTA

1351        SALES, JOSHUA  BANCUD

1352        SALIGUMBA, JEFF STEPHEN  MANALO

1353        SALINAS, JAYVE  FALLORINA

1354        SALINAS, RICK ANTHONY  MANACPO

1355        SALINDATU, SITTIE JANEEN  SAMAL

1356        SALONGA, JACOB FREUD  NABUNG

1357        SALONGCONG, DARYL RUTH  YODICO

1358        SALUNA, MARK DANIEL  BLANQUERA

1359        SALVADOR, KENNETH CHARLES  POQUIZ

1360        SALVADOR, ROMMEL  OCHOA

1361        SAMONTE, DANICA EVE  CUARTERO

1362        SAMPER, ALFREDO  BACAGAN

1363        SAMSON, JEFFREY  PADILLA

1364        SAMUDIO, JONEL  RAVELO

1365        SAN JUAN, NATHANIEL JOSEPH  GARCIA

1366        SANCHEZ, DERLENE  MONREAL

1367        SANCULI, GREKA LU  PASETES

1368        SANGALANG, CAMILLE  YAP

1369        SANGALANG, RONEL  PATRICIO

1370        SANGLAY, MARVIN RAY  GABRIEL

1371        SANICO, KOBE BRIAN  BIGCAS

1372        SANIEL, SEAN ARTHUR  CEJUDO

1373        SANTIAGO, FAYE-ANNE  ALMAZAN

1374        SANTIAGO, JEROME  PASCUAL

1375        SANTIAGO, LOUIE  DAVID

1376        SANTIAGO, LUIS FERNANDO  NUEVA

1377        SANTIAGO, MICHAEL  ALVAREZ

1378        SANTIAGO, MICHAEL ROY  MARQUEZ

1379        SANTIAGO, RONALIZA  MORENO

1380        SANTOS, ABRAHAM  PALPALLATOC

1381        SANTOS, BON ANTHONY  LAMBAYONG

1382        SANTOS, JUSTIN CLYDE  NORIEL

1383        SAPUNGAN, JERRYFINE  MARTIN

1384        SARANG, WENDELL  DELLORO

1385        SARBIDA, JOHN DENNIS  CABONEGRO

1386        SARDOVA, EFREN JR  CAPUA

1387        SATINGIN, GERALD  SARNO

1388        SAUMAY, SALMAN  BUCAY

1389        SAYSON, NHOE  DESUYO

1390        SECUGAL, ARJAY JOHN  BARREDO

1391        SEFUENTES, LINDSAY  DIEZ

1392        SEGUIBAN, ROLAND JAMES  JARDENIANO

1393        SELDA, MART BENIDICK  CANTO

1394        SELGAS, ADRIAN  DE LA CRUZ

1395        SELIRIO, DENNIS  RAQUEÑO

1396        SEMBRANA, THALIA  MUECA

1397        SENA, NEL JAY  VILLAGONZA

1398        SEREÑO, JOSEPH ANGELO  TUPAG

1399        SERRA, ERROLE  BARRANDA

1400        SERRANO, JOSEPH CHRISTOPHER  TAMAYO

1401        SEVILLA, MIRACLE JOY  ROSALES

1402        SEVILLENA, MARVIELYN  RAMOS

1403        SEÑAR, CRIS  VERGARA

1404        SIA, KURT RUSSELL  IBERA

1405        SIA, RHOY RHOLAND  ALBARANDO

1406        SIABOC, ENGELBERT  CATARMAN

1407        SIALANA, IRISH MARCH  VILAN

1408        SIBELIUS, CYPRENE KEITH  BALLASIO

1409        SIBOLINAO, THEA  CAPER

1410        SICAT, AUBBRIE FRANCHESKA LOUISE

1411        SICOY, REGINALD  CELMAR

1412        SIERTE, ELIJAH  ESCABAS

1413        SIERVO, PAUL GERARD

1414        SILVA, CARLO  SERRANO

1415        SILVESTRE, STEPHEN  MEJORA

1416        SIMBORIO, REYNALDO  DELA CERNA

1417        SIMBULAN, KRIS KRISTOFFERSON  DUCUT

1418        SINENENG, JAIME LUIS  GABASA

1419        SINSON, JAIRUS VINCENT PAUL  CATALAN

1420        SINSUAT, KHRYZZA QUEEN  PONSARAN

1421        SIOJO, MICAH SHAIRA  GATCHALIAN

1422        SISON, NIMROD  CONCEPCION

1423        SO, JOHN MICHAEL  TORCELINO

1424        SOBREVIGA, MARGIE  DELOS SANTOS

1425        SOCORRO, NOEL  TAGUMASE

1426        SOLAIMAN, JAHLIL  RIMBAO

1427        SOLAINA, MAYNARD  PURUEL

1428        SOLANO, CLINTON  CANTOR

1429        SOLEDAD, JOED  SABELLO

1430        SOLIVA, ROSELLE  PAYOT

1431        SOLLANO, MARCO  ARAGON

1432        SOMBILON, IAN  ROSA

1433        SOMERA, CLIFFORD  CANLAS

1434        SOMERA, JOHN HUMPHREY  ALZATE

1435        SOMERA, RENDEL  QUINTO

1436        SOON, MARK DUEL  FABRIA

1437        SORIANO, MARK GIL  DELA CRUZ

1438        SORILLA, PRINCE ADRIEL  TAIÑO

1439        SORO, WILLIAM HENRI  GALICIA

1440        SORONGON, JUSTIN DHAVEE  DAWA

1441        SOSMEÑA, HANNAH MARIE  CARTAGENA

1442        SOTTO, MARIEL  SOLANTE

1443        STA. CRUZ, JOHN JERIC  SANCHEZ

1444        SUATIN, DARYL

1445        SUBALA, JHUNA MAE  SABADO

1446        SUBIL, JEFFERSON  MANO

1447        SUGUI, WILIBERT VANNE  LEAÑO

1448        SUICO, REINER JAMES  GRECIA

1449        SUMAJIT, ARCHEIA JANELLE  LLANES

1450        SUMAMPONG, CLEO  DELOS SANTOS

1451        SUMMERFIELD, JONNEL  SANOY

1452        SUPAN, REYMUN  SIBBALUCA

1453        SURMEON, JOSE ANTONIO  MONGCOPA

1454        SUTIANGSO, ANN NICOLE  JOSE

1455        TAACTAAC, DANTE  CARRION

1456        TABACO, JULIE ANN  BRIONES

1457        TABAREJO, CRISANTA JENIFER  CABUNTOCAN

1458        TABASA, MARY JOSELLE  CERVANTES

1459        TABIL, JOHN JEREMY  SANTILLANA

1460        TABILON, RENIEL RENZ  BANAGUDOS

1461        TABLADA, JAMES PAOLO  CASIÑO

1462        TABOADA, JOHN PAUL  LINDONG

1463        TABOGON, GECILO JR  BORLASA

1464        TABUGA, AIDA LUCILA MARIE  MIRANDA

1465        TABUNAN, ZALDE  BABIA

1466        TABURA, JONEL  COMON

1467        TADEO, NEIL VINCENT  PEÑAMANTE

1468        TADOY, JOSHUA PATRICK  ARIATE

1469        TAER, ARIEL  RABE

1470        TAGAMA, EDWARD JANN  PESCADOR

1471        TAGHOY, MARLO  VISTAL

1472        TAGUBASE, ARIEL  ALQUIZAR

1473        TAGURA, HANNAH  NUESCA

1474        TAJANLANGIT, SALVADOR JR  DELA CRUZ

1475        TALAUE, KHRISTIAN DAVE  GARCIA

1476        TALLEDO, PATRICK STEPHANIE  BARCELONA

1477        TAMAYO, MONTE CARLO  RIVERA

1478        TAMBANILLO, AARON SEVE  ISIP

1479        TAMPUS, DOMINIC CLYDE  BATUCAN

1480        TAMUNDONG, ALFIE  GONZAGA

1481        TAN, JANRYL  JUDILLA

1482        TAN, JEFFERSON  JONATAS

1483        TAN, JESSICA  GO

1484        TAN, MEGAN CHELSEA  ALVAREZ

1485        TAPEL, FRANCO YSRAEL  SEBASTIAN

1486        TARCA, CHRISTINE JENNIFER  DAGUISO

1487        TATCO, REYNIEL RENZ  MATIAS

1488        TAYCO, GABREIL ANGELO  MENDEZ

1489        TAYER, ANGIELYN  DONOSO

1490        TEBRERO, JASON  ALAG

1491        TEJERO, KENNETH CARL  MITODA

1492        TELAN, JANERO  CALAYCAY

1493        TENERIFE, KRIZZA  BERNALES

1494        TENIO, TEODIMERO  VERULA

1495        TEOFILO, AARON TROY  ABLANG

1496        TEOPIZ, DARYL  MANTO

1497        TERO, MELANY JANE  SALUDAR

1498        TESORERO, MARK ANTHONY  BERNAL

1499        TESTON, SHAINA APRIL  MALABUYOC

1500        TEVES, SEIGFRED VINCE  JAMORA

1501        TEÑOSO, RANDY  TABELON

1502        TIBE, MARK EPHRAIM  IGNACIO

1503        TIMBRE, EVAN MARLO  ECHEVARRIA

1504        TINAMBACAN, MAE ANN  MORALES

1505        TING, LEA MARGARET  PEREZ

1506        TINGA, JEAN CLAUDETTE  CRUZ

1507        TINGOSIA, MARC LOUIE  DEMELINO

1508        TO-ONG, RAMIEL  PAGAYANAN

1509        TODAS, JOHN CHRISTIAN  JAVAR

1510        TOLENTINO, JASON  PEGA

1511        TOLENTINO, MARIAMA  CORPUZ

1512        TOLENTINO, MARK LENSON  SANTIAGO

1513        TOLIBAS, TEJAY  LETRAN

1514        TOLOSA, MA. JASMINE  SISCAR

1515        TOMILAS, LUWALHATI  OLAS

1516        TONGCO, ALISON AARON  MADRID

1517        TOROY, REYMAR  VIAÑA

1518        TORRALBA, JAY RYAN  QUIAMCO

1519        TORRE, ASHFIRRA  SALDE

1520        TORREDA, EDMUNDO JR  CHIEFE

1521        TORRENTE, BERNADETTE  TERRADO

1522        TORRENTE, HERLECK  TUAZON

1523        TORRES, ANGELO JAMES  TAMBOR

1524        TORRES, ARTURO JR  PAYAD

1525        TORRES, JOSEPH  VILLARUEL

1526        TORRES, NICO FRANZ  GARCIA

1527        TRINIDAD, NICK ADRIAN  TORRALBA

1528        TRINIDAD, REYMAR  BRAGAIS

1529        TRIUMFANTE, JAY KARLO  BERNAL

1530        TRUITA, JOMARI GRIX  CACHO

1531        TUALLA, LOVELLA JEAN  GARNACE

1532        TUANSON, RICA MAY  ALBERT

1533        TUAZON, JHAY ANN MARIE  CUDIAMAT

1534        TUBAL, NICK ADRIAN  LLONADO

1535        TUBALADO, GEMAR  CATILOC

1536        TULABING, JAKE  PALUMAR

1537        TUMPALAN, JOHN KENNETH  BERNABE

1538        TUPAS, FRANK SERAFIN  BRIONES

1539        TURLA, AURORA JHENELLA  SANCHEZ

1540        TURREDA, NARDINE ROSE  CABANGON

1541        TURTOGA, DENVER JOHN  MELECIO

1542        ULANDAY, ARIEL JR  RONDAIN

1543        UMLAS, JOHN MICHAEL  SANTOS

1544        UNLAYAO, DESIREE  CABRIGA

1545        UNO, CLARK JAYSON  GARCIA

1546        UNOS, MOHAMMAD YUSOPH  EDRES

1547        URBANO, LOUISE CERES BETH  MADRAGON

1548        URBANO, ROMASELLE FAYE  TOQUERO

1549        UROT, DOMENIC  RUBIO

1550        USMAN, FATIMA JUMARIZAH  AWAH

1551        USON, VICTOR  PARAISO

1552        UTAR, KENNETH JOHN  PANGANIBAN

1553        UY, EDWARD JOSHUA  LABADIA

1554        UY, NIÑO MARK  LABORTE

1555        UY, WYLLDEN OLIVER  TAN

1556        VALDEHUESA, ROY ROBERT  PACIO

1557        VALDEZ, MICHAEL  CASTRO

1558        VALENCIA, GHIO KARLO  MORENA

1559        VALENCIA, MARLON DAE  DELA CRUZ

1560        VALENZUELA, RODIN  ESCONDE

1561        VALERO, CHRISTOPHER KENDRO  RAVANA

1562        VALERO, NICA MAE  DIZON

1563        VALIENTE, IZZA  CASTRODES

1564        VEDASTO, KARLA VICTORIA  ACADEMIA

1565        VEGA, LEAMARIE  BARBOZA

1566        VELARDE, GEAVY FLEX  IFE

1567        VELASCO, FRANCISCO  RIVERA

1568        VELASCO, MICHAEL  MAGISTRADO

1569        VELASQUEZ, AIZEL  PABLO

1570        VER, DOMINIC VINCENT  LAGRIMAS

1571        VERAL, MA THERESA  MALATE

1572        VERAS, SHERJOY  ASYAO

1573        VEROSIL, RICHMILL  DULCE

1574        VERUNGQUE, REUBEN  BUSTILLO

1575        VERZOSA, ARVIN ERIC  AGUSTINES

1576        VICENCIO, GERALD  BULOS

1577        VICENTE, JEMAR  OPLO

1578        VIDUYA, YOJIE  PARADELA

1579        VIGONTE, ALYSSA MARIE  MALIGRO

1580        VILAN, JEFF LANDRY  PEPINO

1581        VILLAFUERTE, JAY MARK ROY  ALBELDA

1582        VILLAMOR, ERHL NEL  CAÑEDA

1583        VILLAMOR, JUMAR  PADER

1584        VILLANUEVA, CARL JOSHUA  DAYRIT

1585        VILLANUEVA, DEOLITO JR  CORPIN

1586        VILLANUEVA, EDRIAN  PACAÑA

1587        VILLANUEVA, ERICKSON  PERILLA

1588        VILLANUEVA, REYNALDO  OTERO

1589        VILLAR, LEAH MAE  ROA

1590        VILLAR, LENY  EROJO

1591        VILLARAN, PRINCES DAWN  JALANDONI

1592        VILLAREAL, EGBERT DEXTER

1593        VILLAREAL, PATRICK JASPER  MABINGNAY

1594        VILLARIN, ANNA RHIZA  MERCADO

1595        VILLEGAS, JAREN CHRISTOPHER  BOBILES

1596        VIPINOSA-SALAMAT, ANA DOMINIQUE  CASPILLO

1597        VIRAY, LYNYRD ANSBURGH  CATAMBAY

1598        VIZCARRA, PHILIP CHRISTIAN  MACABUAG

1599        WONG, BENEDICT  AHYIN

1600        YALUNG, ROLANDO  DUQUE

1601        YANGA, JEROME  GARCIA

1602        YAP, MONSOR  ALON

1603        YAP, RACHELLE  FACTOR

1604        YATCO, PATRICIA ANNE  LAYAGUE

1605        YATCO, SHIELA MAY  LAYAGUE

1606        YEPES, PAUL IRNAND JULIOS  GUMAPAC

1607        YPARRAGUIRRE, JYPSON  PLAZA

1608        YU, JOSHUA KYLE  HONDRADA

1609        YU, NEIL NATHANIEL  QUA

1610        ZACARIAS, JEROME  SOCUANO

1611        ZAMORA, LAURENCE ANDREW  PEÑAFLOR

1612        ZETA, MARVIN  LLAMADO

1613        ZULIETA, DEO RAE  MOMONGAN

1614        ZULUETA, BIANCA DENISE  IGNACIO

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Master Plumbers Licensure Examination

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Respiratory Therapists Licensure Examination

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Sanitary Engineer Licensure Examination

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 The Professional Regulation Commission announces that 1,980 out of 3,473 passed the Licensure Examination for Architects given by the Board of Architecture headed by its Chairman, Arch. Robert S. Sac with...
February 2, 2023 - 6:30pm
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Criminologist Licensure Examination

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The Professional Regulation Commission announces that 11,098 out of 33,489 passed the Criminologist Licensure Examination given by the Board of Criminology last December 2022.
January 19, 2023 - 12:00am
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Real Estate Consultant Licensure Examination

January 17, 2023 - 6:30pm
The Professional Regulation Commission announces that 1 out of 17 passed the Real Estate Consultant Licensure Examination given by the Board of Real Estate Service in Manila and Cebu last December 7, 2022 (Written)...
January 17, 2023 - 6:30pm
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