'Calling all Mariteses': Ogie Diaz to host afternoon 'chismis' game show 'Quizmosa'

MANILA, Philippines — Seasoned showbiz reporter Ogie Diaz is returning to television via TV5's new game show "Quizmosa."

“Quizmosa” is produced by Cignal TV and MQuest Ventures is showing from Monday to Saturday at 2:30 p.m. after “Eat Bulaga.” It premiered last October 21.

The game show is co-hosted by si Ton Soriano, Tita Jegs and Kid Yambao.

Ogie said at its recent press conference that it was a challenge to him and his co-hosts to give entertainment in the afternoon block on TV, when most of the shows airing are dramas, soaps or movies.

“Wala naman ho kaming masyadong kalaban sa hapon kundi ‘yung mga drama. Siyempre alam ninyo na ‘pag hapon iba-iba naman ang mga phase ng tao sa panonood ng telebisyon. So, ‘yung iba gusto lang maaliw, ‘yung iba gusto ng chismis, ‘yung iba wala lang, gusto lang nila manood," Ogie said.

“Sa panahon ngayon na napaka-hirap nang i-please ng mga tao ay talagang ‘yan po ‘yung una naming concern, kung paano namin bubuhayin ‘yung hapon.

“Kaya isang malaking ano po ito, hindi naman tinik sa dibdib ‘no, isang malaking pasanin po sa amin ito. Isang hamon,” said the seasoned showbiz columnist.

Ogie called on any "Marites," which is street name for people who love gossip, to join and make money for being "chismosa."

“Isang napakalaking responsibilidad. Napakalaking hamon ang ibinigay sa amin ng TV5. Kaya wala kaming ibang puwedeng gawin kundi pag-igihan everyday, ‘yung aming mga ginagawa. Kung meron ho kayong mga katanungan.

“Haluan namin ng spice, ayan. Kada round, kada tanong meron din kaming mga hirit diyan.

“Para naman updated din ang ating mga televiewers at ang ating mga netizens sa kung ano ang mga kaganapan sa mga nangyayari sa industriya, hindi lang sa showbiz, maging sa sports, sa politics, ‘di ba? Lahat ‘yan iko-cover namin, ‘no. Oo, pero naka-bulletproof kami. Iba, iba, iba.

“Ika nga ng 'Quizmosa' ay pakinabangan na natin ang pagi­ging chismosa natin. So, kung marami kayong alam sa showbiz, ayan.

“Puwede ho kayong sumali rito. At io-open naman namin ito sa lahat. Sabi ko nga, from all walks of life. Kahit mga bata, ‘pag meron kaming panawagan para sa mga batang contestants, puwede silang sumali rito," Ogie added.

