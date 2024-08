'Parang Xerex': Ogie Diaz on Sandro Muhlach, GMA contractors issue

MANILA, Philippines — Veteran showbiz reporter Ogie Diaz compared to sex column Xerex the details behind the alleged controversial sexual assault of two independent GMA contractors to Sparkle artist Sandro Muhlach.

In his Instagram Story, Ogie said that Sandro was "traumatized" on what the two contractors did to him.

“Juice ko, 'yung ginawa sa biktima, parang nagbabasa ka lang ng Xerex sa Abante nu’ng araw kung ilalarawan mo. Try to imagine," Ogie wrote.

“Basta ang premise, hindi gusto ng biktima ang ginagawa sa kanya kahit nakikiusap siya na, ‘Wag please, hinahanap na po ako ng girlfriend ko.’ Traumatized.

“Ang ending: may depression, panic attack, anxiety, PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder) ang biktima. Kaya madalas mag-breakdown."

In his YouTube channel, Ogie said he got a lead on the incident that happened after GMA Gala.

"Parang may, sana hindi totoo, 'yung nagbalita sa akin, na parang totoo ito. Sana nga hindi totoo. Kasi siyempre kung paninira lamang ito eh kawawa naman 'yung dalawang bading. Eh kaya lang nga, 'yung iba kasi, dine-dare tayo na i-discuss 'yan," he said.

"Pero ang nakuha lang naming lead ay 'yun nga, ay internal ay pinag-uusapan ito. Para hindi na ito magkaroon pa ng kasuhan. Eh, pangit naman kung sasabihin natin sana maayos eh hindi naman tayo ang nasa lugar ng bata. Hindi ganoong kasimple na magwi-wish kayo na maayos, pero hindi ako maayos," he added.

Ogie claimed that the alleged incident happened when Sandro was invited by the contractors, telling him that other staff were also invited to the after-party.

"Inimbita siya, telling him na nando'n pa ang dalawang creatives sa room. Tapos 'pag dating do'n ng bata, 'yung dalawang gay executives ang kanyang nadatnan," Ogie said.

In the end, all that Ogie wants is for Sandro to have the justice he is looking for.

"Sana naman kung magkakaroon ng hustisya 'yung bata ay ibigay talaga 'yung nararapat na hustisya na gusto ng bata na makamit," Diaz said.

"Feeling ko naman ay hindi ito tutulugan ng GMA. Ito ay mabibigyan rin nila ng aksyon," he added. — Video from Ogie Diaz Showbiz Updates YouTube channel

