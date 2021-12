Marian Rivera addresses bashers after confirming she's a Miss Universe judge

Marian Rivera wearing her new jewelry collection for Kultura.

MANILA, Philippines — Kapuso star Marian Rivera confirmed rumors that she will be a part of the 70th Miss Universe judging panel to be held in Israel on December 12.

In a virtual media conference held on Friday, Maria said she accepted the offer to be a judge in the pageant because it is a once in a lifetime experience.

“Minsan lang ito dumating at bakit hindi ko tatanggapin? Mahirap iwan ang mga anak ko pero naniniwala ako na balang araw ay maiintindihan nila kung gaano ka-importante ito,” Maria said.

She also addressed bashers who questioned her being handpicked by the Miss Universe Organization.

“Hindi naman talaga English ang language ko kung hindi Filipino at pinili pa rin nila ako. I-express ko ang sarili ko naaayon sa nararamdaman ko sa araw na 'yon,” she said.

“Minsan lang mabigyan ng ganito kahalagang gagampanan sa isang organization na ganito. Malaking karangalan ito,” she added.

Marian also said that she will appreciate every candidate’s beauty and bravery in the pageant.

“Nandoon ako para i-appreciate at maging saksi sa kagandahan ng mga babae sa buong mundo at katapangan nila na ibalik ang humanity sa gitna ng radikal na pagbabago na dala ng pandemya,” she said.

