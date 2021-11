'Leader ng Marites' Cristy Fermin, Lolit Solis on bashers: 'Pampagulo lang sila'

MANILA, Philippines — Veteran showbiz columnists Cristy Fermin and Lolit Solis reacted to social media users calling them “Leader ng Marites.”

In a video posted by Pilipino Star Ngayon entertainment editor Salve Asis in her YouTube channel, she asked Cristy and Lolit’s reaction on the tag.

“Atleast leader, hindi kami followers,” Cristy said.

“At saka bakit sila basa nang basa 'yun pala naiirita sila sa tsismis namin? Gusto lang nila i-tsismis namin buhay nila, e wa silang name. 'Di ba, wa silang name, paano namin sila itsi-tsismis? Walang babasa sa kanila,” Lolit said.

Receiving a lot of bashing from social media users, the two showbiz columnists also said that they don’t need bashers in their careers.

“Nako, day. Hindi na namin sila kailangan ni Cristy sa career namin no. Jusko, pampagulo lang sila sa buhay namin,” Lolit said.

“At kung papatulan ba namin sila, bababa ba ang presyo ng gas na linggo-linggong tumataas? Ni hindi nga namin sila kilala. 'Pag nagutom kami bukas, kami pa rin ang bibili ng pagkain namin,” Cristy noted.

Lolit also said that she will not argue with bashers because they have no money.

“Ang pinapatulan ko lang, may pera. May pera ba sila? Mabibigyan ba nila ko ng datung,” Lolit said.

“Hay nako, mauubos ang oras niyo, never ko kayong papansinin,” Cristy added. —Video from Salve Asis YouTube channel