What went behind Willie Revillame, John Lloyd Cruz bonding in Puerto Galera

MANILA, Philippines — Kapuso host Willie Revillame shared that he bonded with Kapamilya actor John Lloyd Cruz and asked the blockbuster actor why he filed an indefinite showbiz leave.

During last Wednesday's episode of “Tutok To Win,” Willie greeted John Lloyd, saying they bonded in the host’s Puerto Galera resort.

"Gusto ko lang batiin ang kaibigan nating si John Lloyd. Kagabi kasama ko siya, nasa Puerto Galera kami, nagkuwentuhan kami sa buhay. Tinanong ko siya, 'Bakit ka ba huminto?'" Willie shared.

"Alam mo, maganda 'yung mga rason niya eh: 'Paminsan nabu-burnout ka na. Ito na lang po ginagawa ko araw-araw. Paggising ko shooting, pagtulog ko, paggising ko shooting'," he added.

Willie said John Lloyd gave himself a time to relax and enjoy the beauty of life.

"'Yun bang binigyan niya ng halaga 'yung sarili niya," he said.

Meanwhile, director Bobot Mortiz shared a photo of the group on his Instagram account.

“Kasama ko mga Lodi!!” he captioned the post.

John Lloyd recently said in an interview that his son Elias is the reason why he is still here.

"Anak ko talaga 'yung ano ko… 'yun ang teacher ko. Malaki ang papel nu'n sa kung bakit ako ay nandito pa ngayon," John Lloyd said.

"Malaki ang talagang papel niya kung bakit, 'di ba, bumabangon ka, nagsusumikap ka. Kaya, naku, talagang malaki ang utang na… utang ko… utang ko ang buhay ko sa anak ko. Kung wala 'yung anak ko, baka wala na rin ako dito," he added.

