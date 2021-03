Carlo Aquino reacts to girlfriend's viral 'Dati pinopost lang kita' throwback post

MANILA, Philippines — Kapamilya actor Carlo Aquino reacted on his girlfriend Trina Candaza's throwback post about him being so handsome.

In an exclusive interview with Philstar.com during the launching of ML Salon All-Stars yesterday for which he is the ambassador, Carlo said he saw that post back then.

“Actually pinadala sa akin 'yun ng bestfriend ko, hindi pa kami, tapos tinignan ko sa feed niya,” Carlo said.

“Nakakatuwa lang na may gano'n pala siyang post bago kami magkakilala. Tsaka nakakatawa na nilabas niya pa 'yon. Ang dami tuloy nag-share ng post niya tapos nilagay na, ‘Sana magkaroon ako ng isang milyon.’ Dapat ibato mo para malaman ng universe,” he added.

Carlo also said that he’s happy that he has his own family now.

“Masarap ang buhay pamilya. Dati kasi 'pag tapos ng trabaho, ayaw mo pang umuwi. Ngayon excited ka na. Lalo na ngayon ang mga tapings namin lock-in. So pagtapos talaga ng trabaho, diretso uwi,” Carlo said.

“Masarap. Nakaka-inspire kasi before nagtatrabaho ka para sa sarili mo lang pero ngayon 'yung future na ng anak mo, 'yung buong family mo 'yung iniisip mo, 'yung wife ko si Trina tsaka 'yung baby namin. Mas humaba ang pasensya ko. Kasi siyempre with baby, madaling araw iiyak siyempre dapat mahaba ang pasensya. Patatahanin mo, ihehele mo,” he added.

