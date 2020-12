'Parang guguho ang mundo': Anthony Taberna breaks down but admires daughter's courage in battling leukemia

MANILA, Philippines — TV and radio host Anthony Taberna turned emotional upon seeing his daughter’s head being shaved because of leukemia.

In his Facebook account, Anthony shared how he admires his daughter Zoey’s courage.

Hindi ko akalain na papayag si Zoey na ipakita sa madla ang larawan na ito. Nakangiti siya pero alam kong durog na durog... Posted by Anthony Taberna on Wednesday, December 2, 2020

"Hindi ko akalain na papayag si Zoey na ipakita sa madla ang larawan na ito. Nakangiti siya pero alam kong durog na durog ang puso niya nung nag umpisang malugas ang kaniyang buhok dahil sa chemotherapy,” Anthony said.

"Nung pumayag si Zoey na magpakalbo at nalaman kong papunta na sa ospital ang misis ko kasama si Ate Tet, umalis na muna ako. Akala ko ay malakas na ako. Marupok pala. May video habang kinakalbo si Zoey. At tuwing makikita ko iyon, hindi ko mapigil ang pagpatak ng aking luha. Ang wala o maikling buhok ang isa sa dahilan ng insecurity ni Zoey. Pero nung makita kong ipinost niya, nagpaalam ako na ipo-post ko rin. Hanga ako sa tapang ng aming panganay. I love you, Zoey," he added.

In another post, Anthony revealed that it is exactly one year ago when they learned that Zoey has leukemia.

"Eksaktong isang taon na pala mula nung subukin ang aking pamilya ng isang karanasang hindi namin makakaya kung kami lamang. Bandang alas dos ng madaling araw, ginising ako ni Zoey na umiiyak dahil napakasakit daw ng kaniyang mga binti hanggang sa kaniyang hita,” he said.

"Nanalangin kami ng taimtim sa Ama at saka nagpasyang magtungo sa Delos Santos Medical Center. Andun kaagad ang aking Kumpadreng Doktor, si Doc Frank Detabali. Inasikaso kami pati ng kaniyang anak na Doktor din na aking inaanak na si Paola. Si Doc Frank ay isang orthopedic surgeon, akala kasi namin ay isang sakit na may kinalaman sa buto ang sanhi ng mga kirot na idinadaing ni Zoey."

The broadcaster confessed that his family broke down upon learning that their firstborn has bone marrow disease and leukemia.

"Ngunit mas malubha pala. Si Zoey ay inilipat namin sa katabing hospital na St Lukes sa pangangalaga ni Doc Allan Robert Racho. Doon nakumpirma, ang aming panganay ay may bone marrow disease na sa bandang huli ay natukoy bilang LEUKEMIA,” he said.

“Parang guguho ang mundo naming mag-asawa lalo’t si Zoey na noon ay 11 taong gulang pa lamang, ay nakikita naming nahihirapan."

In an Instagram post, Anthony said he wished he could be the one to suffer instead of his daughter.

"Ang pangunahing laman ng aming mga pagdaing - alisin ang kirot at hapdi at kung puwede ay ako na lamang bilang ama ang magdanas para sa aming anak."

He thanked the Lord for continuously healing Zoey and shared the greatest lesson he got from the experience: Life is so precious, so make every second count.

"Sa ngayon, patuloy na gumagaling si Zoey. Isang taon mula nang gisingin niya ako noong December 2 ng madaling araw, gising na gising ang aking kamalayan kung gaano kahalaga ang buhay ng tao subalit sa isang iglap ay andyan lagi ang takot na maaaring mawala ito."