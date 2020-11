Robin Padilla champions #NasaPusoKoAngPangulo in open letter for Robredo

MANILA, Philippines — Actor Robin Padilla defended President Rodrigo Duterte in an open letter to Vice President Leni Robredo.

In his Instagram account, the so-called "Bad Boy" of Philippine showbiz said criticism is different from black propaganda.

“Ako po ay nakikiraan po sa inyo madame Vice President mawalan galang na po sa inyo. Crticism is different from black propaganda," Robin claimed.

"Ang pagpuna po sa ginagawa ng gobyerno ay karapatan po ng sinoman pilipino. Ang hindi po katanggap tanggap ay ang paggawa ng mga hindi totoong kwento para siraan ang isang tao."

Robin also said that Robredo should not be worried as Duterte will never be annoyed.

"Pero wag po kayo mag alala hindi naman marunong mapikon si mayor PRRD lalo na po kung galing sa mga Kulang sa Pansin ang banat nagsisilbi na lang po na Charity yun ni mayor sa mga naiinggit sa kanya para naman kahit paano ay sumaya sila. Ang pinakamalinaw naman pong batayan o basehan ay Figures at Facts," he said.

The action star also did a little throwback, saying Robredo's party, Liberal Party, was in charge of Super Typhoon Yolanda relief operations.

“Sa yolanda super typhoon po with full media coverage kasama na po ang cnn international na ang namamahala po ay partido po ninyo na LP Lagpas po sa 15 libo ang namatay at nagdaan po ang buong termino ay wala naman pong tunay na rehabilitasyon na nangyari sa leyte," he alleged.

“Ganon din po sa ondoy na mahigit isang daan ang namatay with full media coverage," he added.

As compared with those typhoons, Robin said the Duterte administration was ready during Typhoons Rolly and Ulysses.

“Kaya po madame vice president sa usapin po na ito hindi po si mayor ang balat sibuyas dahil malinaw po kay Rolly at Ulysses na mas naging handa ang lahat ng mga ahensiya ng gobyerno dahil ang mga nadisgrasya po at namatay ay higit na mas mababa ang bilang," he said.

Robin pointed out that the country's problems will not be resolved by merely distributing relief goods.

“Ang suliranin po sa marikina ay hindi na mareresolba ng pagbibigay ng relief lang. mass evacuation na po ang kailangan na don dahil wala naman po kasing naging malinaw na city planning o urban planning sa metro manila," he said.

“Isang napakatandang problema na po yan kasingtanda ng bulok na sistema ng gobyerno na pinipilit nating gumana kahit gutay gutay na. Ang problema naman po sa rizal ay kasingtanda na rin ng gobyerno pa ng kastila walang tigil ang illegal logging sa rizal hanggang quezon abot hanggang bicol."

He believed changing the form of government to federal would solve the country's problems.

“Change the unitary form of government to Federal para po makita natin talaga at mai angat natin ng may katotohanan at walang pangbobola ang BICOL at ang iba pang mga probinsya na lagi na lamang umaasa sa Kapagyarihan ng Imperial Manila."

The hashtag #NasaPusoKoAngPangulo became top trending on Twitter after Duterte Diehard Supporters (DDS) like Robin expressed admiration for Pres. Rodrigo Duterte amid backlash due to alleged inaction during the onslaught of recent typhoons.

