'Hindi ako mapapagod sa pagpapasamalat sa'yo': Angeline Quinto mourns passing of adoptive mom

MANILA, Philippines — Kapamilya singer Angeline Quinto's adoptive mother, Sylvia “Mama Bob” Quiros, has died on Friday, two months after she underwent brain surgery.

In her Facebook account, Angeline paid respect to her mother.

Mag iingat ka sa pag lalakbay Mama. Hindi man kita maalalayan sa paglalakad ngayon patungo sa paraiso, masaya ako... Posted by Angeline Quinto on Friday, 6 November 2020

"Mag iingat ka sa pag lalakbay Mama. Hindi man kita maalalayan sa paglalakad ngayon patungo sa paraiso, masaya ako nandyan ang Panginoon para umalalay sayo," she wrote.

"Hinding hindi ako mapapagod sa pagpapasamalat sayo Ma, dahil sa pagkakataong ibinigay mo sa akin para maging anak mo. Hanggang sa muli nating pagkikita MAHAL NA MAHAL KONG MAMA BOB," she added.

Angeline and her mom were supposed to go to Tagaytay last September but Mama Bob felt dizzy. She was hospitalized in Sta Rosa, Laguna that day and traveled to Our Lady of Lourdes Hospital in Sta. Mesa, Manila to undergo brain operation.

“Gusto kong kumatok sa mga puso niyo. Tulungan niyo po akong ipagdasal ang Mama Bob ko. Kailangan na kailangan po namin ng tulong niyo sa pagdadasal. Nakikiusap po ako. isama niyo po ang Mama Bob ko sa mga panalangin niyo," Angeline posted on her Facebook then.

“Ito ang pinaka matinding pagsubok sa buhay ko. Hindi mo ako kahit kailan binigyan ng pagsubok na hindi ko Kaya. Ama, buong-buo ang tiwala at pananalig ko sayo. ‘Wag mong pabayaan ang taong pinakamahal ko Ama,” she added.