FULL TEXT: Kapamilya, Kapuso stars unite to pray vs COVID-19

MANILA, Philippines — Kapamilya couple Kathryn Bernardo and Daniel Padilla teamed up with Kapuso couple Jennylyn Mercado and Dennis Trillo, as well as celebrities from rival networks, to recite a prayer in the form of a spoken word piece written by Juan Miguel Severo.

In his Facebook page, Juan Miguel posted the video of the poem titled "Panalangin ng Bayang Aahon sa Dilim."

“Sa pagpasok natin sa panibagong linggo ng quarantine, matukoy sana nating mga Filipino ang balanse ng pagtulong at pagsalungat, ang tulong ng pagsalungat, at ang salungat ng pagtulong. Magkita-kita tayo sa wakas nito. Aahon tayo,” the actor and spoken word artist wrote.

Apart from Kathryn, Daniel, Jennylyn and Dennis, celebrities who took part in reciting the poem included Ria Atayde, JM de Guzman, Darren Espanto, Charlie Dizon, Glaiza de Castro, Alwyn Uytingco, Alessandra de Rossi, Vance Larena, Enchong Dee, Janine Gutierrez, Maris Racal, RK Bagatsing, Sam Concepcion and Mikoy Morales.

Below is the rest of the poem "Panalangin ng Bayang Aahon sa Dilim."

Ria Atayde:

Panalangin ng bayang aahon sa dilim

Na ang pag-ahon ay wakas ng dusa

JM de Guzman:

Na ang nagdurusa’y guminhawa

Na ang maginhawa’y makaramdam

Darren Espanto:

Na ang may karamdaman ay gumaling

Na ang nagpapagaling maging ligtas

Charlie Dizon:

Na ang ligtas ay wag nang mangahas

Na ang mapangahas ay magtigil

Glaiza de Castro:

Na ang tumigil ay muling magsimula

Na ang muling nagsimula ay makinig

Alwyn Uytingco:

Na ang nakikinig ay magmatyag

Na ang nagmamatyag ay magtanong

Alessandra de Rossi:

Na ang mga tanong ay masagot

Na ang mga sagot maging malinaw

Vance Larena:

Na ang nalinawan ay tumindig

Na ang tumindig ay marinig

Dennis Trillo:

Na ang narinig ay pakinggan

Na ang pinakingga’y maunawaan

Jennylyn Mercado:

Na ang naunawaa’y isakatuparan

Na ang maisakatuparan ay kaayusan

Enchong Dee:

Na ang maayos ay hayaan

Na ang hinayaan ay magtagumpay

Janine Gutierrez:

Na ang magtagumpay ay katarungan

Na ang makaturungan ay magpatuloy

Maris Racal:

Na ang magpatuloy ay kabutihan

Na ang mabuti’y may maibahagi

RK Bagatsing:

Na ang mabahagian, nangangailangan

Na ang pangangailangan, matustusan

Sam Concepcion:

Na ang natustusan ay di magkulang

Na ang nagkukulang ay wag lumabis

Mikoy Morales:

Na ang nagmamalabis ay managot

Na ang pananagutan ay sa bayan

Kathryn Bernardo:

Na ang bayan ay magkaisa

Na ang pagkakaisa’y mapayapa

Daniel Padilla:

Na ang kapayapaan ay panalangin

Panalangin ng bayang aahon sa dilim