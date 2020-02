FULL TEXT: Raffy Tulfo's interview with security aide over Sarah Geronimo, Matteo Guidicelli wedding mishap

MANILA, Philippines — Sarah Geronimo’s former security detail made true Internet users’ joke for him to complain to TV host Raffy Tulfo about actor Matteo Guidicelli’s alleged punching of him last February 20.

Here is the entire conversation between Tulfo, Sarah's security aide Jerry Tamara and Viva Chairman and Founder Vic del Rosario Jr., who spoke in behalf of Matteo, as seen on the February 24 episode of "Wanted sa Radyo."

Raffy Tulfo: "Si Jerry Tamara ay close-in security ni Sarah Geronimo. At alam naman na siguro ng lahat yung nangyaring kaguluhan. Kailan po ito nangyari, Sir?"

Jerry Tamara: "Nong February 20 ng gabi."

Raffy: "Feb. 20. Kumakalat sa social media na kung saan ang sinasabi ni Sir Jerry na siya ay nasuntok ni Matteo Guidicelli. Kanina pa namin sinusubukang kumuha ng pahayag o mainterview si Matteo, pero ayaw niya po at ang sabi niya na pinakahuli na si Boss Vic del Rosario na lang ng Viva ang magsasalita. Gusto po sana namin makuha yung side ng kabila dahil ayaw naming maging one-sided dito. Ang sabi ni Boss Vic pakinggan niya muna ang sasabihin ni Jerry Tamara bago siya magsalita. Sir Jerry, magsalita ka na and then after magbibigay ng statement si Boss Vic del Rosario."

Jerry: "Pagkatapos namin sa The Voice, pumunta kami ni Ma'am Sarah sa Shangri-la para bumili ng sapatos. Tapos pagtapos namin sa Shangri-la Edsa, pumunta na kami sa simbahan, Victory Church All Nation sa BGC tapos pagkadating po namin do'n, maya maya dumating po si Sir Matteo mga 10 to 15 minutes. Sa fire exit siya dumaan. Nagtaka po ako bakit biglang ni-lock down 'yung, di ko po alam kung first floor or second floor 'yung ni-lockdown nila. Tapos mga 30 minutes po, umalis na po kami doon pumunta na kami sa Shangrila BGC. Tapos sa Shangrila BGC, sa labas lang po ako, d'un lang ako sa reception, di naman ako pwedeng sumalo. Siyempre nandon po ako sa labas, namomonitor ko 'yung dumadating na bisita. Unang dumating po 'yung pamilya ni Sir Matteo, yung sa side niya. Bandang mga ano po dumating din 'yung pastor. Hindi ko po alam kung saan sila kinasal. Dumating po d'on si Pastor Paolo, tapos dumating na po 'yung mga photographer. Hindi ko po alam kung ano nangyayari don dahil private ano po 'yon eh."

Raffy: "Pero Sir, may nakita ka do'ng pastor, mga photographer, so alam mo na may kasalang nangyayari?"

Jerry: "Hindi po. Kasi normal lang 'yung suot ng pastor eh. Nakaano lang."

Raffy: "So sabi mo close door, lockdown. 'Pag tapos no'n ano nangyari?"

Jerry: "After 30 miunutes po lumabas na po kami. Dumiretso na kami ng Shangri-la BGC. Pumasok sila sa Ministry of Crab, restaurant po 'yon. Tapos po nando'n lang ako sa labas, minomonitor ko 'yung mga dumadating na bisita nila. Wala pong dumating na side ni Ma'am Sarah, puro po side ni Sir Matteo ang dumating.

Tapos mga 10:30 ng gabi, nagmomonitor ako ng nangyayari, sabi sa akin ng receptionist, 'Sir naka-bill out na sila. Mamaya lalabas na po yan.' Tapos tinext ko 'yung driver na, 'Pre, prepare ka na kasi bill out na sila.' Maya-maya nagtext po sa akin si Ma'am Sarah: 'Kuya mauna na kayo umuwi.'

Never niya pa 'yon ginawa na pinapauna niya kami at magpapaiwan siya. Tapos pagka-text niya, nireport ko kay Ma'am (Mommy Divine). 'Ma'am for info lang po si Ma'am Sarah nagpapaiwan dito, ano pong gagawin namin?'

Tapos tumawag si Ma'am Divine sa akin na sinabi na, 'Wag kayong aalis d'yan, malapit lang ako sa area niyo, papunta na ko.'

'Yun po pagkadating ni Ma'am Divine, sinundo ko po sa labas, tapos hinatid ko d'un sa reception ng family dinner ni Sir Matteo. 'Pag bukas niya po ng pinto, nakita niya 'yung pamilya ni Sir Matteo, sinabi niya na, 'Anong pinaggagawa niyo? TInaraydor niyo ko!' Medyo mataas po 'yung boses.

Tapos lumapit si Ma'am Sarah sa kanya, sabi ni Ma'am Sarah, 'Mommy, stop, mommy, stop!' 'Yon nagkaroon na ng komosyon hanggang 'yung tatay ni Sir Matteo at si Ma'am Divine nagkakairingan na sila. Nagkakapalitan na ng salita, naghaharapan. 'Yung daddy ni Sir Matteo muntik nang masaktan si Ma'am Divine. Makikita naman po dahil imposibleng walang CCTV doon."

Raffy: "So si Mommy Divine lang ang kamag-anak ni Sarah na nandoon?"

Jerry: "Opo, wala nang iba."

Raffy: "So si Mommy Divine lang nando'n tapos nanggagalaiti siya? Ba't 'di mo inawat?"

Jerry: "Inaawat ko po. 'Di ko po alam na alam na niya na kasal na si Ma'am Sarah. Doon siya lalong nanggalaiti na malaman niya na kasal na 'yung anak niya na hindi niya alam."

Raffy: "Teka muna, sabi mo 'di mo alam na kasal na?"

Jerry: "Do'n niya po nalaman sa reception po kasi tinawag ni Sir Matteo."

Raffy: "So nu'ng nag-text ka kay Mommy Divine sinabi mo ba na kasal na?"

Jerry: "Ay hindi po. Wala po talaga akong alam."

Raffy: "So pa'no nalaman ni Mommy Divine na kasal na si Sarah?"

Jerry: "Kasi tinawag ni Sir Matteo si Ma'am na, 'Don't hurt my wife.' Do'n lalong sumabog si Ma'am."

Raffy: "Bakit sinasaktan ni Mommy Divine?"

Jerry: "Hindi po. Pinipigilan siya ni Ma'am Sarah. Ako po gumigitna lang po ako talaga sa kanila."

Raffy: "Naghihisterical na si Sarah?"

Jerry: "Hindi po. Kinakausap niya ang mommy niya na, 'Mommy, stop na.' Nagkakapalitan na 'yung mommy at daddy ni Sir Matteo at Ma'am Divine ng masasakit na salita. Nangigigil na 'yong daddy ni Sir Matteo kay Maam Divine e. Tapos umupo sila sa upuan at nag-usap. Parang inaabutan ng daddy ni Sir Matteo si nanay ni Ma'am Sarah. Parang mananakit na e. Kasi nanggigigil na 'yung tatay ni Sir Matteo. Nanggigigil na kay Ma'am dahil parang ginulo niya 'yung party nila."

Raffy: "So parang nag-gate crash do'n si Mommy Divine. Nagulo 'yung party dahil sa pagwawala niya. Nabanggit mo kanina sa baba na dumating si Boss Vic."

Jerry: "Opo. Nu'ng pinaghiwalay ko sila ng kwarto, mga 20 minutes po silang nagsagutan eh. Nilagay ko si Ma'am Divine sa kabila kasama si Ma'am Sarah, nag-usap tapos lumabas po ako. Tapos mga ilang minuto, dumating po si Boss VIc, sila naman po ang nag-usap. Lumabas na si Ma'am Sarah no'n, pagkalabas ni Ma'am Sarah, si Boss Vic naman ang nakipagusap."

Raffy: "Tamang tama, mapalad po tayo at si Boss Vic ay nasa linya ng telepono. Boss Vic, sir, narinig niyo naman po ang sinabi ni Jerry Tamara at kanina sinabi ni Matteo, kanina pa namin gustong mahingan ng pahayag, ayaw niya kaya sinabi niya na kailangan kayo muna ang magsalita bago siya magbigay ng pahayag. Mayroon po kayong gustong sabihin Boss Vic doon sa pangyayari?"

Vic: "Kasi 'yung sinasabi niya wala pa ko eh. Tapos na 'yung insidente. Noong dumating ako, agad agad si Mommy Divine at si Sarah ang kausap ko. So 'yung insidenteng kinukwento niya ay wala pa ako do'n. Ang alam ko nga, dumating si Mommy Divine, sorpresa, kasi nga parang in a way nag-gate crash siya do'n sa party, nagkaroon ng konting pag-uusap sila at pagtatalo, so I think 'yung buong eksena na 'yon si Sarah ang apektado, siya 'yung nasa gitna, iyak siya nang iyak."

Raffy: "Ba't po kayo napunta don, Sir? Tinawagan kayo ni Sarah o ni Mommy Divine?"

Vic: "Si Matteo ang tumawag sa akin. Sabi niya mabuti na dumating ka dito at maawat 'yung gulo. Siguro walang 10, 15 minutes nando'n na ko eh. Pumunta ko sa loob ng kwartong 'yon, nandon si Sarah at Mommy Divine at ang kanyang bodyguard.

Agad agad sinabi ko kay Sarah na mabuti pa lumabas ka at kami nalang ng mommy mo ang maguusap. So, nagusap kami more than an hour. Iniintay ni Mommy Divine 'yung kanyang asawang si Delfin para dumating. Hindi ko na alam ang nangyari. Pagkatapos no'n, umalis na rin si Sarah kasama siyempre ang kanyang asawang si Matteo at alam ko sumunod itong kanyang bodyguard. Kinabukasan, nakausap ko si Sarah eh. Wala siyang nakita o wala siyang alam na sinuntok daw si bodyguard ni Matteo. Ayon kay Sarah, hindi totoo 'yon. Walang baril, walang lahat. Ayon lang ang masasabi ko. Kasi kami ni Mommy Divine, all the time, nasa kwarto kami naguusap eh."

Raffy: "Sir pwedeng malaman kung ano napagusapan niyo ni Mommy Divine?"

Vic: "Tungkol do'n sa nangyari, na nasorpresa siya. 'Yung time na 'yon siyempre hysterical, so marami siyang galit na sinasabi. Ako naman ay binibigyan siya ng time para ilabas niya 'yung sama ng loob pero kino-console ko siya na, 'Mommy nag-asawa na 'yung dalawa, sa tingin ko dapat pagbigyan na natin'."

Raffy: "So binigyan niyo po siya ng sound advice?"

Vic: "Yes, kasi 'di ba, desisyon 'yon ni Sarah at Matteo so pagbigyan na natin."

Raffy: "Ano pong naging reaksyon ni Mommy Divine sa inyo pong binigay na advice?"

Vic: "Siguro typical matter na nagulat, nabigla 'yung ang reaksyon niya 'yung time na 'yon. Pero sa tingin ko it's just a matter of time maayos din lahat 'yan. So pakiusap ko din po sana dito kay ano, 'yung insidenteng 'yon about Sarah and Matteo, very personal. Kasi noong pumapasok 'yung bodyguard sa room, ang sabi ni Matteo, bilang asawa hayaan niyo muna kaming makapagusap. So I think ayon lang, hindi siya nakapasok do'n sa room na magkasama 'yung mag-asawa."

Raffy: "At sinabi niyo po na nakausap niyo po si Sarah at sinabing hindi niya nakita na sinuntok ni Matteo si Jerry."

Vic: "Wala, wala siyang nakita. Sila ni Matteo magkasama all the time eh."

Raffy: "Boss Vic del Rosario, sobrang thank you sa time na binigay niyo.

Sir Jerry, paano yan? Kasi matibay mo sana na kakampi dito ay si Sarah dahil siya 'yung close-in mo. Now, hindi ko alam kung 'yung mga security, o makakuha tayo ng CCTV, na papayag tumestigo in your favor. Ito ngayon ang problema natin. Maraming mga netizen na ikaw po ang sinisisi.

Sir, sa netizen po galing to ha. Ikaw daw ang puno't dulo ng problema kung hindi ka sana nagtsismis, tsinismis mo yung kasal kay Mommy Divine, kung pinabayaan mo sana, ay hindi sana nangyari itong kaguluhan. Anong sagot mo sa kanila?

Jerry: "Sir, hindi ko talaga alam na kinasal e. Hindi ko talaga alam na may kasalang nangyari. Blanko talaga kami eh. Siyempre ako sir, nagtext sa akin si Ma'am Sarah, na mauna na kayong umuwi, siyempre 'yung amo ko si Maam Divine, siyempre magrereport kami sa kanya na, 'Ma'am for info lang po, si Ma'am Sarah nagtext po sa amin na pinapauna na kami umuwi, anong gagawin namin?' Tapos sinabi niya na standby kayo dyan kasi papunta na ko malapit lang ako. Kung tutuusin, hindi ako nagtsismis. Eh pano ko magchismis eh wala nga akong alam na may kinasal?"

Raffy: "Pero on the other hand, Sir. Akala ko po kasi sinabi mo sa baba na sinabi ni Sarah na okay na kami, mauna na kami?"

Jerry: "Hindi po, pinapauna niya kami."

Raffy: "First time niya ba na ginawa yon?"

Jerry: "Opo, first time lang."

Raffy: "So ginawa mo yung protocol kung tutuusin. Ito sa mga netizen ha, gumigitna ako dito. As a bodyguard, ang responsibilidad mo sana ay kay Sarah. However, ang nagdetail sayo kay Sarah ay itong si Mommy Divine. So in a way, mayroon kang pananagutan kay Mommy Divine. Bago ka gagawa ng any move, like iwan si Sarah, dapat ipaalam kay Mommy Divine. At ginawa mo naman. Kasi mga netizen kung hindi niya ginawa yon ay mawawalan siya ng trabaho. Sasabihin ni Mommy Divine na hindi mo ginawa yung trabaho mo, tanggal ka. So ginawa mo yung nararapat. Yon ang kasagutan sa mga netizen kasi sinisisi ka, binabash ka na tsismoso ka daw."

Jerry: "Wala talaga kong alam sa kasalan na yon. Wala talaga. Nabigla lang ako nong pumasok na kami doon na 'yun nga wife na tawag niya kay Ma'am Sarah."

Raffy: "Gaano ka na katagal kay Sarah?"

Jerry: "Totally dun muna ko security sa bahay nila tapos katagalan, parang palagay na sila sa akin, 'pag wala po 'yung personal bodyguard ni Ma'am Sarah, ako po 'yung sinasama ni Ma'am Sarah o minsan 'pag may lakad na malayo si Ma'am Divine."

Raffy: "Alam ba ni Mommy Divine na itong si Sarah at Matteo ay magkasintahan?"

Jerry: "Alam po."

Raffy: "So anong problema kung sila'y kinasal at nasa edad naman na si Sarah?"

Jerry: "Ang side ni Ma'am Divine, ang inaano nila, dapat respeto man lang na ipinaalam sa kanila."

Raffy: "E baka naman hindi boto si, kahit nagpaalam itong si Sarah, Sir hindi ko kinakampihan sila Sarah ha, hindi ko sila kilala. E siguro nasa tamang edad na, ayaw kasing magsalita ni Mommy Divine eh, nasa tamang edad na yong tao, 31 years old, at balita ko base sa mga nakausap kong mga staff dito, ay ang dami niyang natulungan na mga kamaganakan, pamilya pinagaral niya, so siguro may karapatan siyang lumigaya. 'Yon ba ay narealized mo para tinantsa mo rin 'yung mga magiging move mo?"

Jerry: "Sa akin naman po, wala naman akong alam sa mga yan e. Ang sa akin lang po, 'yung ginawa sa akin ni Sir Matteo na bakit niya ako sinuntok na wala naman akong ginagawa sa kanya."

Raffy: "Tama nga naman. Now, hindi ko naman sa kinakampihan tong si Jerry Tamara, nakikita ko yung culture of violence na sa mga netizen natin na kinukunsinte na yung pananakit sa kapwa dahil good for you naging chismoso ka. Bakit ganon tayo mga kapatid? Hindi natin dapat kinukunsinte ang isang violence. Hindi natin dapat pinapayagan na ilagay ng sino man ang batas. Ngayon kung may pagkukulang itong si Jerry Tamara, the most na pwedeng gawin sa kanya is pwede siyang ipasibak sa trabaho. Wag lang po natin siyang saktan. Wag po tayong pumayag na yong isang tao ay mabugbog dahil sa pagiging chismoso. Kung siya'y chismoso, then idemanda sa pagkakalat ng chismis. Hindi po talaga pwede. Dito sa Wanted sa Radyo, hindi po kami papayag na chismoso kaya nabugbog yan. Mali po yon. Kaya po pumunta si Sir Jerry, para magsumbong dahil sa pananakit ni Matteo."

Jerry: "Tsaka totally sir hindi naman po chismis yung ginawa ko dahil nagreport lang ako dahil trabaho ko yung protektahan ang boss ko. Kung umuwi po ako na walang report sa mommy niya edi ako naman po yung lagot. Ako naman po yung tanggal. Sample sir yung anak niyo pinagbilin niyo sa akin yan. Kung ano man yung pinagbilin niyo, iuuwi ko ng buo. Siyempre sa akin naman po, ipinagbilin sa akin na 'alagaan mo yung anak ko, iuwi mo ng maayos yan' siyempre yung anak niya nagtext s akin, kaya nagreport ako sa nanay. Wala pong chismis na nangyari yon. Nagreport lang po ako."

Raffy: "Pero sir ito po ang pinakamatindi, yung VIP mo, yung ginugwardyahan mo, mukha ayaw kang tulungan. Pagdating sa demandahan, malaking malaking bagay ang magiging statement ni Sarah dito. Kasi siya yung binabantayan mo. Ngayon sabi niya, hindi siya naniniwala na ginawa sayo yon ni Matteo. Hindi siya naniniwala na ikaw ay sinaktan. Tagilid. Maliban nalang kung meron kang CCTV."

Jerry: "Imposibleng walang CCTV don, SIr. Tsaka yung mga empleyado at mga security nakita nila na talagang sinuntok ako."

Raffy: "Sige Sir, hindi po tayo ang makikipagusap kundi yung mga pulis sir. Kukuha ng testigo doon. DOn lang tayo sa panununtok wag na yung kung ano nangyari, ano ang storya, Doon lang sa pananakit na merong magtetestigo na yung kamao ni Matteo ay tumama sayo."

Jerry: "Tapos tumawag pa nga yung abogado niya, yung mommy niya, yung tita niya, na 'pagpasensyahan mo na sa init ng ulo niya kaya ka nasuntok'."

Raffy: "Sir gusto kong magbigay ka ng statement sa tatlong tao. Una sayong VIP, o ex-VIP kasi I'm sure hindi ka na VIP ni Sarah after the incident."

Jerry: "Kay Ma'am Sarah po, wala po akong masasabi dahil napakabait naman po talaga ni Maam Sarah. Jello po Maam Sarah, kung nakikinig po kayo, sa inyo po wala akong masasabi sobrang bait niyo po sa amin. Lahat ng bodyguard niyo wala po kayong pinakitang pangit at napakabait niyo po talaga sa amin. Don naman po kay Sir Matteo, sana po aminin niyo po yung ginawa niyo. Hindi yung ganyan na naglilihim ka. Talagang sinapak niyo naman ako. Tapos para po kay Maam Divine, sana po maayos po yung problema ng pamilya niyo. Yun lang po."

Raffy: "Kung ako po ang tatanungin, personal opinion ko po ito. Wala po kayong ginawang masama doon. Kung nagsasabi ka ng totoo. Tama yung call mo na impormahan yung nanay ni Sarah tungkol don sa sinasabi ni Sarah na mauna ka na. Para kumuha ka ng advice from the mother kung ano magiging move mo. May mga netizen kasing nagsabi na sana ay magkaayos ayos na kayo. Ano yung reaksyon mo don? May mga netizen na nagtetext at nagcocomment na sana maayos na lang yan dahil kawawa naman si Sarah nakakaladkad yung pangalan ni Sarah. Totoo naman malaking personalidad ito. At wag na nating dagdagan pa yung kanyang sama ng loob dahil nasaktan siya, napahiya siya. Merong nangyaring hindi maganda na kahit na sinong babae ay masasaktan.

And then pag nagdemanda ka, dedemanda mo yung kanyang asawa, na I'm sure hindi niya papakasalan iyon kung hindi niya mahal yon. So having said that, may mga netizen na nagsabi na sana magkaayos na lang kayo. Ano ba gusto mo or ituloy yung kaso? Kung gusto mong magkaayos kayo, gagawa kami ng paraan na magkaayos kayo. Nanjan naman si Boss Vic del Rosario na very willing na gumitna para maayos ang gusot. Kasi si Boss Vic nirerespeto yan ni Sarah, ni Matteo at maging si Mommy Divine. He's a very respectable person. Kung ayaw mong makipagayos, pwede naman tayong magkaso. Ano bang gusto mong mangyari ngayon?"

Jerry: "Sa akin sir, gusto kong magkaso kasi pinahiya ako ni Sir Matteo na parang ako lumalabas na sinungaling e. Ang gusto ko lumabas talaga yung totoo. Basta lumabas yung totoo. AKo hindi talaga ko nagsisinungaling."

Raffy: "Sige Sir. Sa korte sir, lilitaw talaga ang totoo. Lalo na kung mayroon kayong ebidensya. So ang unang una nating gagawin sir, hanapin natin yung CCTV kasi without that Sir, sinasabi ko na sayo, mahihirapan ka. Usually yung mga hotel na yan, ayaw nilang masangkot sa gulo. five-star hotel yan. Ayaw nilang makakaladkad yung pangalan nila sa korte, pupunta sila don, magtetestigo and all. Maliban nalang kung may isang heinous crime na nangyari, they;re be willing to happy and cooperate. Pero ito, hindi naman sa inuunahan ko yung hotel na to, there's a possibility na wala ayaw naming magtestigo. Maging ready ka lang. Pero malay natin baka may gusto ding magtestigo."

Jerry: "Yung mga empleyado don ng Ministry Crab at mga security may nangyari talaga sa akin eh."

Raffy: "Kaya nga po, Sir. Let the police to their job. Trabaho ng mga pulis yan na magimbita ng mga testigo. Kami rin sir tutulong. Now sir, last na lamang. Magbigay kayo ng statement sa mga netizen kasi very unfair sila sayo. Sa mga comment Sir, 99.9 percent..."

Jerry: "Sa mga netizen naman po d'yan na nagcocomment, ginagawa ko lang naman po ang trabaho ko. Siyempre yung mommy po ni Sarah ang nagpapasahod sa akin hindi naman si Matteo. Don po ako magrereport. Sana po bago kayo manghusga sa akin, alamin niyo muna ang totoong nangyari."

Raffy: "Bukas na bukas Sir umpisahan na natin yung pagkuha, paghabol ng hustisya para sa'yo. Magandang hapon po, Sir."

Jerry: "Thank you po, Sir. Magandang hapon din po."