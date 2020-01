Gerald Anderson: 'Hindi ako yayaman sa bashing'

MANILA, Philippines — Kapamilya actor Gerald Anderson said that social media bashers will not stop him from working.

“Open kami d'yan sa social media e. Kumbaga open sa kahit na sinong tao na mag-comment. Nasa atin na 'yon kung paano natin tatanggapin. Alangan namang dahil may nam-bash sa akin, titigil na ako? Ang dami ko pang pangarap, ang dami ko pang pinapakain. Hindi naman ako yayaman sa bashing,” he said during the recent press conference for his new action-drama TV series, “A Soldier’s Heart.”

It can be recalled that Anderson became a viral Twitter topic last year following cheating allegations from ex-girlfriend Bea Alonzo. — Video by Kat Leandicho, editing by Erwin Cagadas Jr.