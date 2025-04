FULL LIST: Certified party-list candidates for 2025 elections

MANILA, Philippines — The Commission on Elections has released the complete list of party-lists vying for a seat in the House of Representatives in the 2025 midterm elections.

The poll body certified 156 party-lists candidates in October 2024.

It also conducted an electronic raffle to arrange the numerical order of the 156 party-lists on the election ballot in the same month.

Comelec also uploaded these party-lists along with the nominees on a Facebook post in February.

Below is a list of the party-list groups running in the May 12 elections, with names listed in the order they appear on the ballot:

1 4PS

2 PPP

3 FPJ PANDAY BAYANIHAN

4 KABATAAN

5 DUTERTE YOUTH

6 ML

7 PBBM

8 P3PWD

9 MURANG KURYENTE

10 BICOL SARO

11 IPATUPAD

12 PATROL

13 JUAN PINOY

14 ARTE

15 WIFI

16 MAAGAP

17 UNITED SENIOR CITIZENS

18 EPANAW SAMBAYANAN

19 AKO PADAYON

20 TUCP

21 ACT TEACHERS

22 1PACMAN

23 TGP

24 DUMPER PTDA

25 ANAKALUSUGAN

26 AKSYON DAPAT

27 BHW

28 SULONG DIGNIDAD

29 BATANG QUIAPO

30 PBA

31 GILAS

32 AKO ILOCANO AKO

33 PAMILYANG MAGSASAKA

34 CLICK PARTY

35 ABANTE BISDAK

36 MANILA TEACHERS

37 PAMANA

38 NANAY

39 KM NGAYON NA

40 BABAE AKO

41 ARISE

42 MAGDALO

43 APEC

44 MAGBUBUKID

45 SSS-GSIS PENSYONADO

46 GABRIELA

47 TINGOG

48 APAT-DAPAT

49 AHON MAHIRAP

50 UGB

51 AKBAYAN

52 AGIMAT

53 PHILRECA

54 KAPUSO PM

55 ILOCANO DEFENDERS

56 1-RIDER PARTY-LIST

57 TICTOK

59 BAYAN MUNA

60 ANG PROBINSIYANO

61 BANAT

62 SBP

63 BUHAY

64 TULUNGAN TAYO

65 SAGIP

66 BTS BAYANING TSUPER

67 VENDORS

68 ACT-CIS

69 AKTIBONG KAAGAPAY

70 ASENSO PINOY

71 SOLO PARENTS

72 ANG KOMADRONA

73 PROMDI

74 PUSONG PINOY

75 KUSUG TAUSUG

76 DAMAYANG FILIPINO

77 MPBL

78 ANGAT

79 KALINGA

80 BOSES PARTY-LIST

81 ARANGKADA PILIPINO

82 AANGAT TAYO

83 OFW

84 BIDA KATAGUMPAY

85 KAMANGGAGAWA

86 BFF

87 BUNYOG

88 AGRI

89 SENIOR CITIZENS

90 4K

91 PBP

92 ONE COOP

93 CIBAC

94 BH - BAGONG HENERASYON

95 1AGILA

96 EDUAKSYON

97 ANG TINIG NG SENIORS

98 BG PARTY-LIST

99 PINOY AKO

100 H.E.L.P. PILIPINAS

101 HEALTH WORKERS

102 PEOPLE'S CHAMP

103 AA-KASOSYO PARTY

104 SOLID NORTH PARTY

105 ABAMIN

106 TRABAHO

107 ANGKASANGGA

108 TODA AKSYON

109 TURISMO

110 ABONO

111 ASAP NA

112 LINGAP

113 UNITED FRONTLINERS

114 KASAMBAHAY

115 TUTOK TO WIN

116 AKO OFW

117 AGAP

118 1TAHANAN

119 COOP-NATCCO

120 KABAYAN

121 1MUNTI

122 PINOY WORKERS

123 API PARTY

124 AKO BISAYA

125 KAMALAYAN

126 AKO TANOD

127 PROBINSYANO AKO

128 KABABAIHAN

129 RAM

130 ALONA

131 AKO BICOL

132 GP (GALING SA PUSO

133 KAUNLAD PINOY

134 ABP

135 CWS

136 LPGMA

137 A TEACHER

138 SWERTE

139 GABAY

140 MALASAKIT@BAYANIHAN

141 AKAY NI SOL

142 LUNAS

143 DIWA

144 PINUNO

145 PAMILYA MUNA

146 BAGONG PILIPINAS

147 HUGPONG FEDERAL

148 TUPAD

149 LAANG KAWAL

150 PAMILYA KO

151 BBM

152 HEAL PH

153 ABANG LINGKOD

154 MAGSASAKA

155 MAHARLIKA

156 USWAG ILONGGO