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LIST: Initial senatorial aspirans for 2025 elections

Cristina Chi - Philstar.com
October 16, 2024 | 3:21pm
LIST: Initial senatorial aspirans for 2025 elections
Grade 1 student of St Mary Elementary school in Marikina City during face to face class (June 20, 2022).
Walter Bollozos

MANILA, Philippines — The Commission on Elections has trimmed its list of senatorial aspirants for the 2025 midterm elections from 183 names down to 66. 

On Wednesday, October 16, the Comelec en banc adopted the recommendation of its law department to consider the following as its partial / initial list of names of aspirants for senator next year. 

The list is as follows:

  1. ABALOS, BENJAMIN JR. DE CASTRO - "PARTIDO FEDERAL NG PILIPINAS"
  2. ADONIS, RONALDO MANGAMPO - "MAKABAYANG KOALISYON NG MAMAMAYAN"
  3. AMAD, WILSON CARITERO - INDEPENDENT
  4. ANDAMO, JOCELYN SANTOS  - "MAKABAYANG KOALISYON NG MAMAMAYAN"
  5. AQUINO, PAOLO BENIGNO AGUIRRE - "KATIPUNAN NG NAGKAKAISANG PILIPINO"
  6. ARAMBULO, RONNEL GONDRANEOS - "MAKABAYANG KOALISYON NG MAMAMAYAN"
  7. ARELLANO, ERNESTO RILLERA - "KAMALAYANG KAYUMANGGI (KATIPUNAN)"
  8. BALLON, ROBERTO AMIDO - INDEPENDENT
  9. BINAY, MAR-LEN ABIGAIL SOMBILLO - "NATIONALIST PEOPLE'S COALITION"
  10. BONDOC, JAMES PATRICK ROMERO - "PDP-LABAN" 
  11. BONG REVILLA, RAMON IR. BAUTISTA - "LAKAS-CMD"
  12. BOSITA, BONIFACIO LAQUI - INDEPENDENT
  13. BROSAS, ARLENE DURAN - "MAKABAYANG KOALISYON NG MAMAMAYAN"
  14. CABONEGRO, ROY JERUSALEM - "DEMOCRATIC PARTY OF THE PHILIPPINES (DPP)"
  15. CAPUYAN, ALLEN ARAT - "PARTIDO PILIPINO SA PAGBABAGO" 
  16. CASIÑO, TEODORO ACEVEDO - "MAKABAYANG KOALISYON NG MAMAMAYAN"
  17. CASTRO, FRANCISCA LUSTINA - "MAKABAYANG KOALISYON NG MAMAMAYAN"
  18. CAYETANO, PILAR SCHRAMM JULIANA - "NACIONALISTA PARTY"
  19. DE ALBAN, ANGELO CASTRO - INDEPENDENT
  20. D'ANGELO, DAVID DELANO - "BUNYOG PAGKAKAISA PARTY"
  21. DE GUZMAN, LEODEGARIO QUITAIN - "PARTIDO LAKAS NG MASA (PLM)"
  22. DELA ROSA,RONALD MARAPON - "PDP LABAN"
  23. DORINGO, EUFEMIA PET - "MAKABAYANG KOALISYON NG MAMAMAYAN"
  24. ESCOBAL,ARNEL BONDILLES - "PARTIDO MAHARLIKA"
  25. ESPIRITU, RENECIO IR. SANTOS - "PARTIDO LAKAS NG MASA"
  26. FLORANDA, MODESTO TOQUE - "MAKABAYANG KOALISYON NG MAMAMAYAN"
  27. GAMBOA, MARC LOUIE SANTOS - INDEPENDENT
  28. GO, CHRISTOPHER TESORO LAWRENCE - "PDP-LABAN" 
  29. GONZALES, NORBERTO BORJA - "PARTIDO DEMOKRATIKO SOSYALISTA NG PILIPINAS" 
  30. HINLO,JESUS JR. VILLANUEVA - "PDP-LABAN" 
  31. HONASAN, GREGORIO BALLESTEROS - "REPORM PH-PEOPLE'S PARTY"
  32. JOSE, RELLYJR. NUFABLE - "KILUSANG BAGONG LIPUNAN"
  33. LACSON,PANFILO MORENA - INDEPENDENT
  34. LAMBINO, RAUL LOYOLA - "PDP-LABAN"
  35. LAPID, MANUEL MERCADO - "NATIONALIST PEOPLE'S COALITION" 
  36. LEE, WILBERT TE - "AKSYON DEMOKRATIKO"
  37. LIDASAN, AMIRAH ALI - "MAKABAYANG KOALISYON NG MAMAMAYAN"
  38. MARCOLETA, RODANTE DIZON - INDEPENDENT
  39. MARCOS, MARIA IMELDA ROMUALDEZ - "NACIONALISTA PARTY"
  40. MARQUEZ, NORMAN CORDERO - INDEPENDENT
  41. MARTINEZ, ERIC MORALES - INDEPENDENT
  42. MATA, RICHARD TESORO - INDEPENDENT
  43. MATULA, JOSE SONNY GITO - WORKERS AND PEASANTS PARTY (WPP)
  44. MAZA, LIZA LARGOZA - "MAKABAYANG KOALISYON NG MAMAMAYAN"
  45. MENDOZA,HEIDI LLOCE - INDEPENDENT
  46. MONTEMAYOR, JOSE JR. CABRERA - "PARTIDO PEDERAL NG MAHARLIKA"
  47. OLIVAR,JOSE JESSIE DELA CALSADA - INDEPENDENT
  48. ONG, WILLIE TAN - "AKSYON DEMOKRATIKO"
  49. PACQUIAO, EMMANUEL DAPIDRAN - "PARTIDO FEDERAL NG PILIPINAS"
  50. PANGILINAN, FRANCIS PANCRATIUS NEPOMUCENO - "LIBERAL PARTY OF THE PHILIPPINES"
  51. QUERUBIN, ARIEL PORFIRIO OLIVA - "NACIONALISTA PARTY"
  52. QUIBOLOY, APOLLO CARREON - "WPP"
  53. RAMOS, DANILO HERNANDEZ - "MAKABAYANG KOALISYON NG MAMAMAYAN"
  54. REVILLAME, WILFREDO BUENDIA - INDEPENDENT
  55. RODRIGUEZ,VICTOR DAYRIT - INDEPENDENT
  56. SAHIDULLA, NUR-ANA INDANAN - INDEPENDENT
  57. SALVADOR, PHILLIP REYES - "PDP LABAN"
  58. SINGSON, LUIS CRISOLOGO - INDEPENDENT
  59. SOTTO, VICENTE III CASTELO - "NATIONALIST PEOPLE'S COALITION"
  60. TAPADO, MICHAEL BALAIS - "PARTIDO MAHARLIKA"
  61. TOLENTINO, FRANCIS NG - "PARTIDO FEDERAL NG PILIPINAS"
  62. TULFO, BIENVENIDOTESHIBA - INDEPENDENT
  63. TULFO, ERWINTESHIBA - "LAKAS-CMD"
  64. VALBUENA, MARIOJR. SOLIVEN - INDEPENDENT
  65. VERCELES, LEANDRO BUENCONSETO - INDEPENDENT
  66. VILLAR, CAMILLE AGUILAR - "NACIONALISTA PARTY"

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