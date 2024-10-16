LIST: Initial senatorial aspirans for 2025 elections
October 16, 2024 | 3:21pm
MANILA, Philippines — The Commission on Elections has trimmed its list of senatorial aspirants for the 2025 midterm elections from 183 names down to 66.
On Wednesday, October 16, the Comelec en banc adopted the recommendation of its law department to consider the following as its partial / initial list of names of aspirants for senator next year.
The list is as follows:
- ABALOS, BENJAMIN JR. DE CASTRO - "PARTIDO FEDERAL NG PILIPINAS"
- ADONIS, RONALDO MANGAMPO - "MAKABAYANG KOALISYON NG MAMAMAYAN"
- AMAD, WILSON CARITERO - INDEPENDENT
- ANDAMO, JOCELYN SANTOS - "MAKABAYANG KOALISYON NG MAMAMAYAN"
- AQUINO, PAOLO BENIGNO AGUIRRE - "KATIPUNAN NG NAGKAKAISANG PILIPINO"
- ARAMBULO, RONNEL GONDRANEOS - "MAKABAYANG KOALISYON NG MAMAMAYAN"
- ARELLANO, ERNESTO RILLERA - "KAMALAYANG KAYUMANGGI (KATIPUNAN)"
- BALLON, ROBERTO AMIDO - INDEPENDENT
- BINAY, MAR-LEN ABIGAIL SOMBILLO - "NATIONALIST PEOPLE'S COALITION"
- BONDOC, JAMES PATRICK ROMERO - "PDP-LABAN"
- BONG REVILLA, RAMON IR. BAUTISTA - "LAKAS-CMD"
- BOSITA, BONIFACIO LAQUI - INDEPENDENT
- BROSAS, ARLENE DURAN - "MAKABAYANG KOALISYON NG MAMAMAYAN"
- CABONEGRO, ROY JERUSALEM - "DEMOCRATIC PARTY OF THE PHILIPPINES (DPP)"
- CAPUYAN, ALLEN ARAT - "PARTIDO PILIPINO SA PAGBABAGO"
- CASIÑO, TEODORO ACEVEDO - "MAKABAYANG KOALISYON NG MAMAMAYAN"
- CASTRO, FRANCISCA LUSTINA - "MAKABAYANG KOALISYON NG MAMAMAYAN"
- CAYETANO, PILAR SCHRAMM JULIANA - "NACIONALISTA PARTY"
- DE ALBAN, ANGELO CASTRO - INDEPENDENT
- D'ANGELO, DAVID DELANO - "BUNYOG PAGKAKAISA PARTY"
- DE GUZMAN, LEODEGARIO QUITAIN - "PARTIDO LAKAS NG MASA (PLM)"
- DELA ROSA,RONALD MARAPON - "PDP LABAN"
- DORINGO, EUFEMIA PET - "MAKABAYANG KOALISYON NG MAMAMAYAN"
- ESCOBAL,ARNEL BONDILLES - "PARTIDO MAHARLIKA"
- ESPIRITU, RENECIO IR. SANTOS - "PARTIDO LAKAS NG MASA"
- FLORANDA, MODESTO TOQUE - "MAKABAYANG KOALISYON NG MAMAMAYAN"
- GAMBOA, MARC LOUIE SANTOS - INDEPENDENT
- GO, CHRISTOPHER TESORO LAWRENCE - "PDP-LABAN"
- GONZALES, NORBERTO BORJA - "PARTIDO DEMOKRATIKO SOSYALISTA NG PILIPINAS"
- HINLO,JESUS JR. VILLANUEVA - "PDP-LABAN"
- HONASAN, GREGORIO BALLESTEROS - "REPORM PH-PEOPLE'S PARTY"
- JOSE, RELLYJR. NUFABLE - "KILUSANG BAGONG LIPUNAN"
- LACSON,PANFILO MORENA - INDEPENDENT
- LAMBINO, RAUL LOYOLA - "PDP-LABAN"
- LAPID, MANUEL MERCADO - "NATIONALIST PEOPLE'S COALITION"
- LEE, WILBERT TE - "AKSYON DEMOKRATIKO"
- LIDASAN, AMIRAH ALI - "MAKABAYANG KOALISYON NG MAMAMAYAN"
- MARCOLETA, RODANTE DIZON - INDEPENDENT
- MARCOS, MARIA IMELDA ROMUALDEZ - "NACIONALISTA PARTY"
- MARQUEZ, NORMAN CORDERO - INDEPENDENT
- MARTINEZ, ERIC MORALES - INDEPENDENT
- MATA, RICHARD TESORO - INDEPENDENT
- MATULA, JOSE SONNY GITO - WORKERS AND PEASANTS PARTY (WPP)
- MAZA, LIZA LARGOZA - "MAKABAYANG KOALISYON NG MAMAMAYAN"
- MENDOZA,HEIDI LLOCE - INDEPENDENT
- MONTEMAYOR, JOSE JR. CABRERA - "PARTIDO PEDERAL NG MAHARLIKA"
- OLIVAR,JOSE JESSIE DELA CALSADA - INDEPENDENT
- ONG, WILLIE TAN - "AKSYON DEMOKRATIKO"
- PACQUIAO, EMMANUEL DAPIDRAN - "PARTIDO FEDERAL NG PILIPINAS"
- PANGILINAN, FRANCIS PANCRATIUS NEPOMUCENO - "LIBERAL PARTY OF THE PHILIPPINES"
- QUERUBIN, ARIEL PORFIRIO OLIVA - "NACIONALISTA PARTY"
- QUIBOLOY, APOLLO CARREON - "WPP"
- RAMOS, DANILO HERNANDEZ - "MAKABAYANG KOALISYON NG MAMAMAYAN"
- REVILLAME, WILFREDO BUENDIA - INDEPENDENT
- RODRIGUEZ,VICTOR DAYRIT - INDEPENDENT
- SAHIDULLA, NUR-ANA INDANAN - INDEPENDENT
- SALVADOR, PHILLIP REYES - "PDP LABAN"
- SINGSON, LUIS CRISOLOGO - INDEPENDENT
- SOTTO, VICENTE III CASTELO - "NATIONALIST PEOPLE'S COALITION"
- TAPADO, MICHAEL BALAIS - "PARTIDO MAHARLIKA"
- TOLENTINO, FRANCIS NG - "PARTIDO FEDERAL NG PILIPINAS"
- TULFO, BIENVENIDOTESHIBA - INDEPENDENT
- TULFO, ERWINTESHIBA - "LAKAS-CMD"
- VALBUENA, MARIOJR. SOLIVEN - INDEPENDENT
- VERCELES, LEANDRO BUENCONSETO - INDEPENDENT
- VILLAR, CAMILLE AGUILAR - "NACIONALISTA PARTY"
BrandSpace Articles
<
>
Philstar
x
- Latest
- Trending
Trending
Latest
Trending
Latest
Recommended