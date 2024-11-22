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Exam Results

Agriculturists Licensure Examination

The Philippine Star
November 22, 2024 | 9:00pm

MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 3,628 out of 7,144 passed the Agriculturists Licensure Examination given by the Board of Agriculture in 18 testing centers all over the Philippines this November 2024.  The results of examination with respect to three (3) examinees were withheld pending final determination of their liabilities under the rules and regulations governing licensure examinations.

The members of the Board of Agriculture who gave the licensure examination are Hon. Emma K. Sales, Chairman; Hon. Eric P. Palacpac, Hon. Anabelle S. Sarabia, Hon. Anastacia G. Notarte, Hon. Maria Eden S. Piadozo and Hon. Lilia A. Portales, Members.

Roll of successful examinees in the Agriculturists Licensure Examination held on November 12, 2024 & ff. Days   Released on November 22, 2024.

 

Seq. No.         N a m e

1        ABAD, JONNBEL  FREYRA

2        ABALAYAN, RAY MARK  CANSA

3        ABALOS, KEVIN  TABAG

4        ABANDO, GIRLIE  PEREZ

5        ABAO, FRENZ JEROEN  BUNGCAG

6        ABAO, JOE VIEN  ORTEGA

7        ABAPO, ANNA MAE  ALINDAHAO

8        ABAYON, ANGELIKA  URSAL

9        ABAYON, JUDYLINE  DELGADO

10        ABDILLAH, BINLADEN  LATIP

11        ABDUL, SADRIA  JAINAL

12        ABDUL HALIM, AL-MIRAH  PUKUNUM

13        ABDULCADER, NABEL  AMBOR

14        ABDULLATIF, NORSHIDA  USMAN

15        ABDULQAHAR, HALIMATOSA'ADA  BAYABAO

16        ABDULRAHIM, RAHMA  HADJI OMAR

17        ABEDES, ALFREDO  MATEO

18        ABEDES, RONALD  SACRAMENTO

19        ABELARDE, JESUS  JUMAPIT

20        ABELGOS, RANDY  MAKILING

21        ABELLA, LEAH  IBARRA

22        ABELLA, OSHIEN

23        ABELLO, CHELOU MAE  SALAGUSTE

24        ABENOJA, JEAFF  BOYLES

25        ABENOJA, MERRY ROSE  PERALTA

26        ABERDE, ROGELIO  SUMAGAYSAY

27        ABERGAS, LEE DEREK  ABILAR

28        ABERIN, JOY  FLORESCA

29        ABERIN, ONLY  CALADO

30        ABESADO, IVY LOURICE  MANIQUIZ

31        ABIDIN, SAMARUDIN  TAGUBA

32        ABILONG, LANCE  ONATO

33        ABING, LOUISE GABRIELLE  PAMA

34        ABLAZA, JOHN PAUL  ROMERO

35        ABON, AERON JOSH  OLIVEROS

36        ABORDO, CLARENCE JOLLY  RESUELLO

37        ABREGOSO, ANGEL MAE  MALINAO

38        ABRIAN, AMIRA JOYCE  RIVANO

39        ABRIGON, HAZEL  PORTEZA

40        ABRINGE, KRISTINE JOY  SURALTA

41        ABSIN, JOEL  MAGTAGAD

42        ABUEL, JOSEF AREE  SOLEDAD

43        ABUEVA, MARIEL  BASILAD

44        ABUG, KIMBERLY JANE  FUENTES

45        ABURQUEZ, DENNIS  NIÑALGA

46        ABUTIN, JANINE KYLE  ALVEZ

47        ACA-AC, ROLYN JAY  GONZAGA

48        ACADEMIA, ANDREW  LORONA

49        ACANTO, ED JOHN  VILLALON

50        ACAPEN, CYVER  MADANON

51        ACAS, NIÑA MAE  COLONIA

52        ACASO, KIRBY  CAGADAS

53        ACELADOR, KAREN JOLYN  LAPITAN

54        ACEVEDO, DARYL LLOYD  CANDARI

55        ACLAN, RHOMELA  BINADAY

56        ACOB, ERWIN  NONAN

57        ACOBA, JESSA MAE  FLORENDO

58        ACOPIO, JUAN PAULO  REMOQUILLO

59        ACORDA, EULA JOY  FERNANDEZ

60        ACOSTA, BIANGCA  GARCIA

61        ACOSTA, CHRIS JANE  TOMAS

62        ACOSTA, JULLIE ANN  PEÑAFIEL

63        ACUB, KYLE KENYTH  BULILAN

64        ADA, JANSSEN  ENRERA

65        ADAMERO, GHIE  BARRERA

66        ADIGUE, ARQUL  DANAO

67        ADLAWON, REMELYN  SON

68        ADORIO, ISRAEL  PAULINO

69        ADORNA, CHRISTIAN ABELLE

70        ADRIANO, MARK RAINIEL  CRISOSTOMO

71        ADRIVAN, CHERRY GEAN  BURDADORA

72        ADVINCULA, MICHELLE  BARBAS

73        AGACIA, JUDY ANN  MANZANO

74        AGALOOS, CHELSY KATHRINA  RODRIGO

75        AGAPAY, DANEL GEE  VALENZONA

76        AGAPITO, MARIA THERESA  SOPEÑA

77        AGAPITO, ROUCHEL  CAYABYAB

78        AGAS, JOHN JOHN  VALIENTE

79        AGAS, RHIYA ANGELICA  OCAMPO

80        AGBAYANI, AR JAY  TRINIDAD

81        AGBAYANI, DAVID LAURENCE  MATEO

82        AGBO, DONAVEL  BENEMERITO

83        AGBU, IAN PAOLO  COMBATIR

84        AGBUIS, ANALYN  RUIZ

85        AGBULIG, SHARMIE ROSE  ROQUE

86        AGCAOILI, JEREMIE  DUMINCIL

87        AGCON, VANESSA  DACUMOS

88        AGLIAM, ROMYNA JOYCE  RAMA

89        AGNA, BENJOHN  RICAFRENTE

90        AGONOY, NEAL EDSON  PENAFLOR

91        AGOR, KAREIN  GENCIANOS

92        AGOSTO, BENJIE  TABAN

93        AGPULDO, CHRISTENE JOY  VILLANUEVA

94        AGRA, JERALD  TOMAS

95        AGRAVANTE, YESSAVEL  CALIAO

96        AGTALAO, LIZETTE  CASBALLEDO

97        AGUASAN, JAIREZ  ANGULO

98        AGUBANG, MARK BRYAN  CARICOT

99        AGUDIA, ROSEMARIE  IDOS

100        AGUILAR, ANTHONY  PESCADOR

101        AGUILAR, DARRYL  SALVADOR

102        AGUILAR, JESSICA  ACOSTA

103        AGUILAR, JOSEPH RONIL  AGUILAR

104        AGUILAR, MARIA KRISHA  RANCAPERO

105        AGUIRRE, CLAIRE MAE  ALAMEDA

106        AGUIRRE, SHERMAINE  DASMARIÑAS

107        AGUJAR, JAMES  HERANA

108        AGUNOS, PAULO  RAMOS

109        AGUSTIN, DARRYL PAUL  NAVARRO

110        AGUSTIN, DYLEN  PELOGO

111        AGUSTIN, KRICIA

112        AGUSTIN, RACQUEL

113        AGUSTIN, VANESSA  GARCIA

114        ALABADO, JARED  DEMALATA

115        ALABO, LOUELLA JOY  BENTIC

116        ALAGOS, ARIANE JOY  LADEMORA

117        ALAM, SHENDY MAE  ACOGIDO

118        ALAS, JUDY ROSE  BARAWID

119        ALAS, KARLA MAE  BALAGA

120        ALAS, RICHARD  CURAYAG

121        ALATA, ANGELINA  DOMINGO

122        ALBA, ANGELINE  ATLAS

123        ALBA, DIANA MAE  BLANCA

124        ALBA, REY ANTHONY  ILIGAN

125        ALBAO, JESSA MERYLLE  LILOC

126        ALBARILLO, VIC  ABREA

127        ALBINO, JEPHIL  CINCO

128        ALCABEDOS, GILBERT JR  PONCE

129        ALCANTARA, ANEN  ARELLANO

130        ALDACA II, REVELINO  WALAT

131        ALDOJESA, RODNEY  LUBRICO

132        ALEDO, MARILOU  MOÑUSCO

133        ALEGADO, ALELIE JOY  MABATO

134        ALEJANO, FRANCISSA  LOZANA

135        ALEMANIA, RHEA  AMPO

136        ALEMAÑA, AIRAHCEL  TARRONAS

137        ALFANTE, HELEN JANE  DELOS SANTOS

138        ALFEREZ, JEAH MARIE  CINCO

139        ALFONSO, ANGIE  IDIO

140        ALFONSO, ROSE ANN  CASTRO

141        ALI, ABDULHALIM  SALIC

142        ALIB, SITTIE ALLYSSA  HADJIUSOPH

143        ALIBANG, JONEL  CARIASO

144        ALIC, ROLANDO  PANILAGAN

145        ALICASIM, FARHANAH  TAHER

146        ALIMODEN, FAHIMA  DEROGONGAN

147        ALIMPOOS, CHERRY JONES  MADELO

148        ALINDOGAN, ANGEL GRACE  ALMODAL

149        ALINOB, SHEILA FAYE  VALLE

150        ALINOR, FATUMAH  SARIP

 

 

151        ALINSASAGUIN, JADE  DEPITA

152        ALINSO, FERLYN JULCE  REYES

153        ALIPIO, PRINCES DIANE  BAGAOISAN

154        ALIPIO, TRACY LAWRENCE  BUDONG

155        ALIVIO, WENDYLL  DADOLA

156        ALJECERA, ANGELO REY  ONTOG

157        ALLADOG, IRENE  SALDAEN

158        ALMACIN, JUDY  TAGAB

159        ALMERO, JOYLEN  PADERES

160        ALMOCERA, FRANCIS ALBERT  DEIPARINE

161        ALMODEN, JUVY  SORIO

162        ALMODIEL, ADRIAN  VILLAHERMOSA

163        ALMONIA, PIT JOHN  ENGUITO

164        ALMONTE, HANNA JANE  MENORCA

165        ALOC, ROBERT  EPA

166        ALONZO, IVYLYN  SABANGAN

167        ALONZO, JENELYN  MAPANO

168        ALONZO, NEAL ANJO  NERA

169        ALOTENCIO, CHERRIE MAE  LAGAN

170        ALTERADO, JOVIE  MANTUHAC

171        ALUDOS, JEFERSON  VENANCIO

172        ALVAR, GRACE ANNE  PEDRAJAS

173        ALVARADO, MARION KATE  GABUTERO

174        ALVAREZ, ACA JOSE ANGEL III  LIZADA

175        ALVAREZ, ANA GRACE  PEÑANO

176        ALVAREZ, JOHN CHRISTIAN  SELGA

177        ALVAREZ, RONIE  HERMINTANO

178        ALVARO, PATRICK  BARBADO

179        ALVIS, MARIEL MAE  ANINAO

180        ALVIZO, JULIAN

181        ALYAWAN, JESSABEL  DELITO

182        ALYONIS, VINCENT  OBERES

183        AMADEO, DIANNE  BALANSAG

184        AMADEO, JESREIL PETE  MONTEFALCON

185        AMADO, JOHN DAVE  RODRIGO

186        AMAGAN, JOHN FELIX  CISNEROS

187        AMAN, MUSA  ALI

188        AMANTE, ARCHIE  PELARIO

189        AMARILA, CHRIS RANLEE  MARISGA

190        AMBALGAN, SHAREAH  PENDATUN

191        AMBASAN, MARY ANN  MANGINLAUD

192        AMBOJNON, GIDEON  DINAMLING

193        AMBOR, SITTIE RAHMAH  BADRON

194        AMEJNA, JEALYN  PUMIHIC

195        AMELIC, ANGELICA  CARTAGENA

196        AMIDO, MILLIONITA  SICAT

197        AMINO, AARON  RUFINO

198        AMIT, ANDRE JACOB  SERINAS

199        AMOGAN, DENZEL  GUMIRAN

200        AMOGUIS, JADE DAVE PAOLO  CATIPAY

201        AMOLONG, SHAHANIE ROSH  OBEJERO

202        AMONCIO, JOHN ANDREW  ABREA

203        AMONDINA, JADEMA  MAHIPOS

204        AMOS, MA. ADELAIDA  GUBALLO

205        AMOSORA, JANE FE  JUSOY

206        AMPALAYOHAN, ANGELO  FABURADA

207        AMPO, JEWEL DIADEM  GARCIA

208        AMPOLOQUIO, JEMIMA  DOMAPIAS

209        AMPONGAN, CARLO  DE LA TORRE

210        ANAMA, JAYLYN JANE  LEONES

211        ANAMONG, KAREN  LABINTAN

212        ANAUD, WINDEL  EVANGELISTA

213        ANCAJAS, DANICA  QUIBETE

214        ANCERO, MARJORIE  DAGSA-AN

215        ANCHETA, ANALYN  CABICO

216        ANCHETA, ARLENE  BOLIPATA

217        ANCHETA, LIMUEL  HIDALGO

218        ANCHETA, ZYREEN JOY  PAGUIA

219        ANCIS, SHEKINAH JADE  PAALISBO

220        ANCOG, ROMMEL  FABRICANTE

221        ANDAGUER, JERIC JOHN  MABANAG

222        ANDALES, CHRISTINE QUEEN  PALER

223        ANDAM, RHEA  TORREVILLA

224        ANDAYA, NOREEN ODREE  SANTOS

225        ANDIL, ROHAIMA  DALUNDONG

226        ANDO, JOHN RONIN  JAICTIN

227        ANDRADA, MARIE JENINA  QUETTENG

228        ANDRADE, JOHN MICHAEL  CUARTON

229        ANDRES, CHRISTIAN MARK  VILLANUEVA

230        ANDRES, JOSALINE  VILLANUEVA

231        ANDRES, KENNETH  MAESTRO

232        ANGAS, LYDAN JANRY  LUZON

233        ANGCAY, JONNA MAY  GOZON

234        ANGCO, CHITO  TORREJAS

235        ANGELECIO, RHEA  PRADO

236        ANGELES, EDMAR  ABENION

237        ANGNIE, SHIRLY JOY  MERCADO

238        ANGULO, MIKEE-JOY  TORRES

239        ANHAO, THALIA KENYA  RUBA

240        ANICETE, APRIL  TESORERO

241        ANIMA, JELIECARE  DEJAN

242        ANIRE, JOVANNEMAR  PALADA

243        ANISCAL, PRAISE  DUHAYLUNGSOD

244        ANIÑON, JOHN RAPHAEL  LIBRADILLA

245        ANOBA, RICA  GUEVARRA

246        ANONAT, GARY  ARNON

247        ANTAC, LUEL GREG  ADDY

248        ANTALAN, OLIVER  DE LUNA

249        ANTAS, ALTHEA  ARANGURIN

250        ANTATAP, JE RYAN  TADENA

251        ANTECRISTO, CHRISTOPHER  FELOMINO

252        ANTIGUA, IRENE  MARZON

253        ANTIMADO, GERLY'S FAITH  JOMOLO

254        ANTIOLA, BRIX JANDEL  EBANADA

255        ANTONA, MARIA JESSICA  COLONIA

256        ANTONIO, JOHN JERICO  DUMAPAY

257        ANTOQUE, ALOJA  PORMENTO

258        ANYAYAHAN, CHAILE  MANUEL

259        APGO, CLAIRE  BATAGON

260        APIO-EN, RONABEL  BANDAS

261        APITAN, MARIA THRECIA  DELOS REYES

262        APONESTO, CHRISTINE  CASTROMAYOR

263        APOSTOL, GLENDA  SAMPAYAN

264        APPACO, BERNABE  DINAWIT

265        APSAY, MAURINE JOY  BACLAY

266        AQUINO, ARTEMIO  BALINOYOS

267        AQUINO, CARLO  GARCIA

268        AQUINO, DIANA ELEN  TULDAC

269        AQUINO, GISELLE  GULLES

270        AQUINO, JEAN RANDINNE  YAP

271        AQUINO, JOHN REY  BUENAFLOR

272        AQUINO, JONEL  CALISAY

273        AQUINO, VILMA  PAMBID

274        ARABACA, JEREMY RENZ  PINTO

275        ARABIA, AMER HASSAN  TANOG

276        ARAGON, JOHN KENT  LEBUNA

277        ARAGOS, CLARITO JR. II  TUSCANO

278        ARAJUN, OMARKHAN  GAPUL

279        ARANCON, ANDREA DENISE  CHING

280        ARANETA, DIVINA  GARAY

281        ARANETA, LEONARD  GOTOC

282        ARANGALI, JIRAH MAE  MUYCO

283        ARANGUREN, ROSE MAE  BAYBANOT

284        ARAQUEL, ANDREA  EMBATE

285        ARCABAL, CHRISTINE  VALLENTE

286        ARCE, MILDRED  DACASIN

287        ARCILLA, NATHALIE KYLE  RIOJA

288        AREGLADO, AILA MAE  CORTEZ

289        ARELLANO, JULIE ANN  NATIVIDAD

290        ARENAS, MARIELLE  ORTIZ

291        ARENQUE, JOHN CYMON  CUETO

292        ARES, HELARIO III  DERIAL

293        ARGAO, BERNARD  MERCADER

294        ARGAÑOSA, RODNEL  GILLACO

295        ARIOLA, MA. PHILLENE  FONTANILLA

296        ARIQUE, RONALYN  CULAM

297        ARIZALA, ARMEL  LANGGA

298        ARIZALA, KELVIN GEORGE  PLAMERAS

299        ARIÑABO, MARK ANTHONY  OPEÑA

300        ARMECIN, ELTON JOHN  SALO

301        ARNADO, KIENTH FRANCIS  ELECCION

302        ARNOPIA, JOVAN  CUYACOT

303        AROCENA, APRIL NICA  MAURO

304        ARPON, ABEGAIL  PAMPANGA

305        ARRAY, ROSAL  CLAHA

306        ARREOLA, ROSEMARIE  EDEN

307        ARREZA, IMARI JADE  LERIO

308        ARRO, HAIDE  DANDO

309        ARROJO, PATRICK BINSON  GUARDIAN

310        ARROYO, EDWARD KYLE  BANJAO

311        ARSENAL, MARK ANTHONY  ACOSTA

312        ARVADO, IRIZE  QUISTORIO

313        ASAIAS, VANNIE GRACE  ENANORIA

314        ASENCION, NIKKA FAY MAURIS  AYO

315        ASIONG, REGILYN  ADOC

316        ASIS, RYAN JAY  COMPRA

317        ASISTIN, KARL  AGBAYANI

318        ASIÑERO, QUEENIE  BORROMEO

319        ASPACIO, JUDY ANN  SIAROT

320        ASPE, JOHN CARLO  QUINALE

321        ASPILI, IAN JHOSUA  SIENDA

322        ASPILI, MAYE  MALUBAY

323        ASUBAR, SHEILA  ESTABILLO

324        ASUCAN, JULEVIE  BAGATCHOLON

325        ASUNCION, CHELLIE MAE  GALANO

326        ASUNCION, JOHN PAUL  TULAB

327        ASUNCION, KIMBERLY ANNE  MALATE

328        ASUQUE, REYNA  ESCOTOTO

329        ATACADOR, BABES  LLAMASAREZ

330        ATAMOSA, CHERRY JANE  ORDANES

331        ATELBA, JOHN RAY  GOMEZ

332        ATIENZA, JOHN ALBERT  DAHAY

333        ATIENZA, MARY JHOY  TABAL

334        ATILLO, VEA  LIWAGON

335        ATIMPAO, HOLLY-ANN  SIMON

336        ATIN-AN, KYLER BRYLE  SEBIANO

337        ATIW, ANGELICA  MINES

338        ATREGENIO, ERIC JOSE  BACLAAN

339        ATUMPAG, ANGELICA  DALAS

340        AUCENA, MARVIN  REYES

341        AURE, RENMIN MALAYA  BANDALA

342        AURELLANO, PATRICK JOSEPH  REYES

343        AUSTRIA, JAN DARCEL  MACAM

344        AUXILLOS, RALPH LAUREN  GAMBOA

345        AUXTERO, JONJAY  BALUNDO

346        AVANCEÑA, BARON ONEL  TOLENTINO

347        AVERION, ADRIAN  MAURO

348        AVILA, JHON LOID MCKENLIE  BARCOS

349        AVISU, JOHN SALDY  CANO

350        AYANGDAN, EMMANUEL SAM  BUDONG

351        AYCARDO, GIZEL  MURCIA

352        AYCARDO, PRECY  BARCELO

353        AYENSA, SARA MAE

354        AYONG, MIGUEL ANGELO  JAROPOJOP

355        AYOP, ADRIAN  PARCO

356        AYSON, TEODORO JR III  AGAGAS

357        AYUB, SITTI KAUZAR  SARIPUDDIN

358        AYUDA, DANIEL  CLOPINO

359        AZCUNA, CHRISTINE LOUISE  DISPO

360        AZORES, IVY GRACE  DONASCO

361        AÑEZ, ANGELICA  CASILAG

362        AÑONUEVO, HANNAH CARMELA  CABAGUE

363        BABALI, DEBBIE  RAFAEL

364        BABEJES, NILO JR  ENORME

365        BABSA-AY, MOSES MARLEIGH  BANIWAS

366        BACANI, BERNADETH  HIDALGO

367        BACANI, NORIEL  LINA

368        BACCA, ROSE ANN  WANHI

369        BACOBA, DARYL JUN  MIRANDA

370        BACUD, LESLIE  MARTINEZ

371        BACUGAN, TRIXIA HEART  MANIBA

372        BACULNA, IVAN  SANTISO

373        BACUS, LESLIE MARIE  SORINO

374        BADECAO, GAZZI ROSE  PILIS

375        BADIANG, AUDRIE AMOR  PANTUA

376        BADING, MIGUEL JR  CALIZAR

377        BADUA, JOHN LOYD BRIAN  BESMONTE

378        BAFLOR, JERESA  MACAULING

379        BAGA, MARY ELLEN  LLABAN

380        BAGAIPO, MICHELLE  COLLANTES

381        BAGARINAO, CHIMBER

382        BAGCAL, ANGELICA GRACE  GROSPE

383        BAGTASOS, LEAH ISHIREE  RAS

384        BAGUE, ARTURO JR  MENDOZA

385        BAGUHIN, VIC OWEN  BUDAC

386        BAGUIO, ANNIE JANE  RIRAY

387        BAGUIO, IAN KENT  SEDERO

388        BAGUIO, IVY JEAN  OMONGOS

389        BAHALI, HAMDANI  ABUSAMA

390        BAHIAN, JUNJIE  LARANJO

391        BAHUYO, RIZAN  LAGUNDAY

392        BAIDIANGO, ERICKA PEACH

393        BAJADOR, SEAN ARTHUR  BESIÑO

394        BAJAO, JERILYN  GENERALAO

395        BAJARIN, JOHN DEON  GAMILDE

396        BAJE, JHON RIC  COSTUNA

397        BAJO, PETER  GOROSPE

398        BALABA, FRENZEIL ZABEA  IMPUESTO

399        BALABA, JEANCIL  CAANGAY

400        BALACANO, MARY FE  LEXIO

401        BALAGA, JESSA  JUBAY

402        BALAIS, MONICA  ATOC

403        BALAJADIA, HANNAH CARYL  GALAPON

404        BALANLAY, JEROME  TENEDERO

405        BALANSAG, ANNA MAE  SUSTINE

406        BALANSAG, ARNEL  DUMAHIL

407        BALAO, ARLENE  DOROTEO

408        BALASTA, NICO  PACALDO

409        BALAT, JINKY  AMUL

410        BALAURO, WINSTON KENNETH  AGCARAO

411        BALBEDINA, RONILO  BOMBITA

412        BALBIN, JAMES ARNEL  CAMACAM

413        BALBUENA, MICKYL  BARCELONA

414        BALCITA, KLEIGH MICH  TABOR

415        BALDAZAN, ALYSA  BATANES

416        BALDINO, BRIX  ALAWAS

417        BALDIVINO, CHANDLE  LASCO

418        BALDO, KERVIN RAY  SUELTY

419        BALDOVI, FEMA JOY  PAGALING

420        BALENGA, VRENILI  UDAN

421        BALENTOS, CHERRY ANN  MALAYON

422        BALIBER, ROILONA  BELTRAN

423        BALICAG, JOMEL JOHN  GANAAS

424        BALIGNASAY, GLEAY  GABRES

425        BALILA, FRITZIE  MENDOZA

426        BALILING, CRISMELYN  SEÑOR

427        BALINAG, JENNY  TAPLIN

428        BALINAS, ZAIRON JOHN  PALMA

429        BALINTON, REY  BANAYAWON

430        BALIONG, DONALD CRIS  SALINAS

431        BALITTI, KYREEN MAY  DUMAPI

432        BALLADA, REY MIGUEL  LABONG

433        BALLENAS, RIZA  BACONGALLO

434        BALLESTEROS, GENESI MAE  BASI

435        BALLOS, ANA MAE  PALMA

436        BALLUCANAG, JESSA  JULIO

437        BALMES, JUDITH  OGAÑA

438        BALMORES, CARL JOSHUA  ECHINIQUE

439        BALOG, RAYMUND  COJENA

440        BALONDO, MARIELLE  TIANGCO

441        BALONGYAD, ROXANE  ANDRES

442        BALSOTE, MARGIE  DELOS SANTOS

443        BALTAZAR, DEXTER  DACUSIN

444        BALTAZAR, KATHLEEN  MONTALBO

445        BALTORIBIO, MARK ANGELO  DELOS SANTOS

446        BALUARTE, KOLEN CHARIZ  MAGHANOY

447        BALUCAS, JOLINA  SANUCO

448        BALUYUT, CARL LOUIE  MANLUPIG

449        BALWANG, JENEFER  WALLANG

450        BAMBILLA, KRIZELL ROSE  ELIANG

 

 

451        BANATE, REA  CANTOS

452        BANCALE, LIONARD  TECSON

453        BANDALA, JAMELA KIM  MAMALOMPONG

454        BANDAO, GRAZELLE FAITH  HUMAKEY

455        BANDIES, MARGARET ANN  SOLINAP

456        BANDOJO, MARIE AMOR  YANZON

457        BANDOJO, PRINCESS MARIE  YANZON

458        BANGAMU ARRACHCHIGE, NAVEEN  VALENZUELA

459        BANGCAWAYAN, SHERYLL  MALINAO

460        BANGIACAN, MAY-ANN  APASAO

461        BANGOY, SHAZNAE GRACE

462        BANGUIH, CHRISTOPHER  BANDOQUILLO

463        BANGUIS, JESSEL IVY  DELA CERNA

464        BANILA, ANGELINE  VILLAREAL

465        BANILA, YNA  MORALEJA

466        BANKIAO, VENCENT  PEJANA

467        BANSALE, JOLINA MAE  TERSOLA

468        BANSON, ANNALIE  CARAG

469        BANSON, DRANREB  CARAG

470        BANTILAN, CARL JASON  BUHIAN

471        BANZON, MARY JOANNE  OFRECIA

472        BAPTISTA, KYRINE CRISSE  QUINTON

473        BARADAS, JUDE  PUEDAN

474        BARANDINO, KIM  ESPINA

475        BARAQUEL, MICHELLE  MAWINI

476        BARCE, GLEAM  ADCAN

477        BARCENA, JESSA  ONIA

478        BARCENA, JOWIE  GARO

479        BARCENILLA, JHONDEL  DAMALE

480        BARDON, JAY ANN  PIDER

481        BARENG, CLARIMAE  MALASIG

482        BARENG, ROBINA  AGANDONG

483        BARIA, KIMBERLY ROSE  DUMALAGAN

484        BARINA, SHERYL  ALADCO

485        BARISTO, MARYLEN  COMPALAS

486        BARIT, PHOLEN ANNE  MARIANO

487        BARLIS, CEDRIC  CALMA

488        BARMUEL, CERIACO  MEBRANO

489        BAROGA, GEORGE III  MENDOZA

490        BARRERA, MARIA CHRISTINA  LOMIBAO

491        BARRIO, JOSE MEI  WAPIN

492        BARRO, RAE RODRIGO  NATIVIDAD

493        BARROGA, JESSA MAE  AGUSTIN

494        BARROGA, ROSEBELLE  JAMES

495        BARTOLOME, MICHAEL CEDRIC  BENEDICTO

496        BARTON, MELAREI  ORQUIZA

497        BASA, JOHN KENNETH  ADORDIONICIO

498        BASAL, ROSELLE MAE  VILLA

499        BASALIO, SIDNEY SHAINE  NOCHE

500        BASAS, JUNIE  PACLAR

 

 

501        BASICAL, CARLO JOSE

502        BASILAD, JONALYN  DAQUIADO

503        BASLAN, JUMARI  ASILOM

504        BASTASA, CHASANDRA MECCA MHORE  CAMARILLO

505        BATACULIN, ROQUE  LETIGIO

506        BATANES, MELANY  PAPCO-O

507        BATANG, AIZA  LORESTO

508        BATARA, ANGEL  UDAC

509        BATERNA, CHERRYMAE  POBADORA

510        BATERNA, MARCO  SABALBARO

511        BATIDOR, EVE  BOJA

512        BATIO-AN, GHIRYL  CONTALES

513        BATIOCO, GEREMY  ALCANTARA

514        BATION, PHILEM  CAYONGCONG

515        BATOBATO, ARIES  BOLANIO

516        BATOY, CUTHBERT KYRUS  CABACHETE

517        BATOY, GRETHEL  BAGUIWAN

518        BATTAD, LOVELY

519        BATTAD, WINSOME REIN  ANDALLO

520        BATTUELO, JHONNY  JOSE

521        BATUMALAQUE, ROSE  DELOS REYES

522        BAUSA, DANILO JR  DE LEON

523        BAUTISTA, ANGELA  PAGDONSOLAN

524        BAUTISTA, CHARLES DAVE  MORTA

525        BAUTISTA, EL JAYE  SEGISMUNDO

526        BAUTISTA, ELISEO JR  MALARAS

527        BAUTISTA, ERWIN JOHN  OPEÑA

528        BAUTISTA, HERBERT  CAÑETE

529        BAUTISTA, JEFFREY  SABALBURO

530        BAUTISTA, JOHN LHOYD  SUPERALES

531        BAUTISTA, LEOVELENE  PENICATE

532        BAUTISTA, MARNELLI  ARENILLO

533        BAUTISTA, ROSE AN  CRAMPATANTA

534        BAWAS, ELMO JETHRO  BASE

535        BAXA, PAMELA JHOY  NATAL

536        BAYAWAN, ARIEL BREEZE  ABATAYO

537        BAYLIN, JOHNWAYNE  SILVA

538        BAYLON, ERIKA JANE  BEJO

539        BAYNA, JAN HERALD  AVELINO

540        BAYNOSA, JENALOU  PADILLA

541        BAYNOSA, JUNE RYAN  GONIDA

542        BAYNOSA, SHOVIE JEAN  GONIDA

543        BAYOG, CHARLYMAYNE  GUIAWAN

544        BAYOG, DOMINGO JR.  PAN-OY

545        BAYUCAN, EDMUN  PAGATPATAN

546        BAYUDAN, MARK BENEDICT  RIBAD

547        BAYUDANG, GIL BRIAN  BRIONES

548        BEA, ROBERTO JR  MINA

549        BEATO, RICKY NELSON  ANCHETA

550        BEBEDOR, CARL  RECABAR

551        BEBILA, MARIDEL  DE LA PAZ

552        BECHAYDA, JOAN  GALERA

553        BEDIA, ANDREA  JAPITANA

554        BEDICO, MA. DIVINA GRACIA  ALONSO

555        BEJEMINO, CHARLYN  ENTAPA

556        BELANDRES, ANGELENE AMOR  REBUELTA

557        BELDAD, CHRISTAL JANE  UY

558        BELDUA, JUSTIN DALE  LORETO

559        BELER, CRISTINE JAN  FERNANDEZ

560        BELIGEN, JILSON  PALLOGAN

561        BELINARIO, BERYALEN  PIANO

562        BELLO, PRISCILLA  CUIZON

563        BELOCURA, DINA MAE  POLOYAPOY

564        BELTRAN, MARJONE  SALMENTAR

565        BELZA, JOSIAH JOASH  CUNANAN

566        BENAMERA, JOMARI  DOMALAON

567        BENEDITO, MAVEL  SABANDO

568        BENGUELO, ROMAR  MELCHOR

569        BENIGA, ALEXANDRA MARIE  RESURRECCION

570        BENIGNO, LEONILA ROSE  DELA VEGA

571        BENITEZ, ROFAHMAE  YANSON

572        BENTRES, MAUREEN  CAPALAD

573        BENTUCO, ALYSSA  RELON

574        BEQUIBEL, CRISTITA  ANTOLIN

575        BEREDO, NIKKI ANGELLA  TAMBOONG

576        BERMEJO, MARJORIE  NAMBATAC

577        BERMEJO, NATHANIEL JOHN  CUSINO

578        BERNABE, CHRISTIAN  MOLINA

579        BERNABE, FROILAN  AZUELO

580        BERNAL, JUGEM  AGREGADO

581        BERNAS, CHRISTINE JOY  GARGAR

582        BERONIO, JOEY  SANCHEZ

583        BERRAME, JEAN LEANDRO  AQUINO

584        BESABELLA, JAKE MARVIN

585        BESCANTE, FATIMA  AGANG

586        BESENIO, JOMAR  REBAMBA

587        BESONIA, CIELYN  NICANOR

588        BESTRE, ARIEL  MACARIO

589        BETE, EDEN  BABANO

590        BIADNES, JOHN DAVE  ANTONIO

591        BIANES, NIÑO  BERNAS

592        BIBAT, VENICE CLAIRE  PASCUA

593        BIBAY, CRISOSTOMO  ETRATA

594        BIBOSO, ANNIE  MADARCOS

595        BIDUA, FERIAN NICOLE  ADONIS

596        BIGSAT, HANNAH

597        BIHAG, KENT ADRIAN  NARCISO

598        BIHIS, LYANN  ALCAZAR

599        BILLONES, ARLYN  MAIDO

600        BILLONES, WICHELLE  ANODAN

601        BINASAG, JASSEL  POLONIA

602        BINAY-AN, MAY HANNAH  BOSES

603        BINBINEN, HAZZA  SAD-EN

604        BIONSON, MARBERT  REYES

605        BIROL, JONA MAY  CUADRANTE

606        BIRONES, MARIE CAMELE

607        BISMONTE, JASMIN  ORCENA

608        BISNAN, MARK OLIVER  TAMO

609        BITANGCOR, JAY-ANN  BRIONES

610        BITAS, ERNIL JAMES  ACASO

611        BITEL, DEE JAY  ARENAS

612        BITES, RONALDO JR.  BURBANO

613        BITO-ONON, FRANCIS  BOGLOSA

614        BITON, AHLIZONE MAE  LAGUARES

615        BIÑAS, ANGELIE  ALFARO

616        BIÑAS, ERICA  ELISAN

617        BIÑAS, NATHANIEL  BANGALAN

618        BLANCA, ROY  BEDAÑO

619        BLANCO, GODWIN  BERONILLA

620        BLANQUEZA, MAY  SIAPNO

621        BLANZA, CERIL  CANSINO

622        BLAS, ALEJANDRA  GARCIA

623        BLAS, IRISH JOY  MOISES

624        BOCBOC, RHEA  CARIG-ON

625        BOLANTE, JERICHO MARK  GARCIA

626        BOLAÑO, RAFAEL  MANUNTAG

627        BOLDIOS, MARIANNE  BALLADARES

628        BOLIMA, ALMA  PEÑA

629        BOLLER, CRISTITO  VILLASANA

630        BOLO, JEZA  VERZO

631        BOMBITA, MARY ANN  GEPALA

632        BONCALES, ROXANNE  LAMPAUG

633        BONDOC, CHRISTIAN  BAGSIC

634        BONDOC, MERVIN  ARCIGA

635        BONDOC, TRIZZ ANN JOYCE  VICENCIO

636        BONGAIS, JULIE ANN  BARRAMEDA

637        BONILLA, CHRISTINE MARY  MEMBRADO

638        BONQUIN, ANJOE  BUKID

639        BONQUIN, SHIENA  BUKID

640        BOREBOR, JEXSON  MARCELO

641        BORJA, NEÑA JANE  LLAMOS

642        BORNEA, JANNELLE  VILLANUEVA

643        BORNEO, DONELYN  RONDUBIO

644        BORRA, CLARENCE JON

645        BORRES, ELYN  FUENTES

646        BORROMEO, RANDEL  PEFANIO

647        BOSQUE, RENIE JR  ARCENAL

648        BOSQUILLOS, MA. CARMELA ROSITA  TENDIDO

649        BOTE, MHARION  BAUTISTA

650        BOTIN, ALLAN  LUDOVICE

651        BRACERO, EUGENIO  DIGMA

652        BRAGADO, CRISTINE JOY  CALAPINI

653        BREZ, KORENE STEPHANIE

654        BRIGADO, RINA MAE  GALANO

655        BRILLANTES, GLEIZYLE  TAMPOS

656        BROZAS, MARJORIE  YAPE

657        BRUNO, MARIA MICA ANGELICA  DUMRIQUE

658        BRUTO, JOHN LEONARD  BUERA

659        BUADO, ANNA MARIE  GALVE

660        BUAY, FABY TERES  CALAGUI

661        BUAYA, RECHEL CLARRISE  ROS

662        BUCAIS, JEBRON  PAGDATO

663        BUCANE, JOHN ARTHUR  BUENAVISTA

664        BUCO, BRYAN  INCEPIDO

665        BUENO, VERANO  VALDEZ

666        BUERE, ANGELICA MAE  BECHAIDA

667        BUGAO, DANIECA HALILLE  LAMPAYAN

668        BUGAS, JAY RALD  DOMINGO

669        BUGNOSEN, SAJE  ARGUEZA

670        BUISON, GELYN  GANAGANAG

671        BUKAL, MARIETA  WANHI

672        BULA, JOSE JR  PICARDAL

673        BULAGSAC, CHRIS JOHN  REYES

674        BULAN, CHRISTIAN  DOMINGO

675        BULAN, DENSEL  ELORDE

676        BULANON, NICOLE JANE  LIQUEGAN

677        BULATAO, RHONA MAE  VALENZUELA

678        BULAWIN, IVAN RYLLE  TUBIGON

679        BULAY-OG, MARLON  ANDUS

680        BULONG, MARLON  DE LA CRUZ

681        BULONG, MYLEENE  VAGAY

682        BUNAG, RONALD ANDREI  SALVADOR

683        BUNOTAN, IAN FEB  MIRANDA

684        BUNSO, YELLE

685        BUNTAS, ANGEL MAE  ACEDILLA

686        BURGOS, JOHN MARK  ANDRES

687        BURGUITA, MYREL  DELA CRUZ

688        BURIAS, ACE JOSHUA  ESPINOZA

689        BUSANIA, MARZON  VALENZUELA

690        BUSCADO, HYCIENT  SILAYA

691        BUSCARGAS, ERWIN  MONTAÑA

692        BUSCAY, ROWENA  SALVADOR

693        BUSLON, PRECIOUS FAITH  GAGANTE

694        BUSTAMANTE, KYSSIEH  DELOS REYES

695        BUTIC, PAVIOLA  DULNUAN

696        BUYAGAWAN, ARCELYN

697        BUYAGAWAN, RODALYN  GANGANGAN

698        BUYAWE, GERALDINE  BUYUCCAN

699        CAABAY, JEROME  YDEL

700        CABAHUG, REX  ESTOPA

701        CABALDO, JOAN JOY  BANIEL

702        CABALLERO, CHARITY  VELONTA

703        CABALLERO, COLEEN KAYE  CATAMIN

704        CABALLERO, ROSALIE  LUMINGKIT

705        CABALLES, JOHN MIKKO  TADIOSA

706        CABAN, ERSSELLE  CONSIGNA

707        CABANGBANG, AIZA  ALINGAY

708        CABANILLA, VAN JEFFERSON  AGWAYAS

709        CABANJEN, REALYN  DACUMA

710        CABASAG, FEIL GLENNZY

711        CABASE, CLAIRE JOY  CABILAO

712        CABATAN, OWEN SEAN  HABON

713        CABAYA, KATHERINE  CABILAN

714        CABAÑA, LELI MAE  CAP-ATAN

715        CABAÑAS, GEMMA  LIGAHON

716        CABAÑERO, NATHANIEL  CABATINGAN

717        CABAÑERO, PRINCE JOHN  TABILOG

718        CABIAO, MARIA NIÑA  SAYAT

719        CABICAL, ALMIRA  TULAWE

720        CABILIC, LORRAINE ANGELA  MARCIALES

721        CABINAN, GRACE  CABUNAGAN

722        CABRERA, JOYWIN  BACALSO

723        CABRERA, KEVIN  TUTAAN

724        CABU-AY, JENNY  VILLALUZ

725        CABUG, MARYROSE  BANDOY

726        CABUNTOCAN, BYRON  APOSTOL

727        CABUNYAG, CHRISTINE PAUL  TISON

728        CABUTE, JOSEPH BERNARD  CORSINO

729        CABUYADAO, JHON PAUL

730        CACATIAN, GINA  CALARION

731        CACAYURIN, HEYZEL  SALINDO

732        CACHO, JOHN CARLO  NARITO

733        CADAWAS, MARION SAINT  FADERANGA

734        CADIAO, GELYN  GASPADO

735        CADION, NONA  PALOMAR

736        CADIZ, JUSTIN DAVE  MIJARES

737        CADLAON, MICHAEL JEROME  TOBIAS

738        CADOTDOT, DAISY  SURIGAO

739        CADUNGOG, RAMIL  HISANZA

740        CADUYAC, JEOMAR  PIEDAD

741        CAGAYAN, KIER RODMYR  ALGABA

742        CAGNAN, JANE CHINEE  GILLO

743        CAGUIOA, ANA LOUIE LYN  RESUELLO

744        CAHAGNA-AN, LYKA

745        CAHIMTONG, MARK LESTHER  OCIER

746        CAILAO, ANA MARIZ  CALDO

747        CAIMPON, NOELA JENN  CABARLES

748        CAINGUITAN, LE-ANN  CARIAGA

749        CAISIP, JASPER ERALD  FERNANDEZ

750        CAJAYON, CARL CEDRIC  ENRIQUEZ

751        CAJES, SHAIRA  BISO

752        CAJUBAN, ALINADELLE  MASINDA

753        CAJUBAN, JOHANNAHDELLE  MASINDA

754        CAJUCOM, MARY ALEXIS  ESTOY

755        CALADO, JEROMY  NIEVA

756        CALANTOC, KAREN  VILORIA

757        CALANZA, FIDEL  BACOLOD

758        CALAOAGAN, RAECIELLE JOYCE  OQUIÑENA

759        CALASAGSAG, DON JESS  GALLOSA

760        CALATAN, AILYNN  MARCOS

761        CALAWIGAN, VANESSA  CABABA-AN

762        CALCETAS, KIM JOHN  CAYAN

763        CALDERON, LEONEL  GERZALINO

764        CALDERON, MAR AMIEL  CABER

765        CALDERON, TROI EPHRAIM  PISTULA

766        CALIBO, JOANNE  MACABALI

767        CALIDRO, RICHARD  DEP-AY

768        CALIMAG, EMMANUEL  ARANILLO

769        CALIMAG, WILSON JR.  GALICANO

770        CALIMBAS, MOIRA ESHE  ROSALES

771        CALIMPON, HAIDE MAE  SONUGAN

772        CALINGASAN, JOHN MARK  REYES

773        CALIPUSAN, ADRIANE REY  BATAC

774        CALIXTRO, RICEL ROSE  ABINES

775        CALIZAR, JAYSON  ADLAON

776        CALLET, JEHU  OMBOY

777        CALLOS, DANJOVIC SALVADOR  ASENJO

778        CALPITO, ALYSSA  RAFAEL

779        CALPITO, BRIAN STANLY  MALIGMAT

780        CALPITO, MADEL  ORTEGA

781        CALUGAS, JYRA  CAMRAL

782        CALUMNO, EMELIE  CORDERO

783        CALUZA, RHIENA LIZA  PEDRIN

784        CALVARIO, JUNEL  LUMACTOD

785        CALVES, VANESSA  CAMPAÑERO

786        CALZADA, TIMOTHY  ELLORDA

787        CAMACHO, EILLEN  ENGOSAN

788        CAMACHO, JEFFERSON  GALAGATE

789        CAMACHO, JESSICA  BANGADON

790        CAMACHO, PAUL IAN  GONZALES

791        CAMAD, MONALISA  UMBALAN

792        CAMANCI, KHARINE MAE  ALFAJORA

793        CAMAONGAY, REAH NIKKA  BONTIGAO

794        CAMARILLO, MARY AN  FIEL

795        CAMARINES, JAYMARK  YUNGCO

796        CAMAT, KAYE DIWATA  DELOS TRINOS

797        CAMAÑAN, JZEYAH  CARLON

798        CAMBIA, TASMERA  LUMANTAO

799        CAMBIADO, JOY  ESCALA

800        CAMBONGGA, KENT DARWIN  LAGUMBAY

 

 

801        CAMCAM, MICHELLE  INWAY

802        CAMILO, JOHN  DINGCOG

803        CAMORONGAN, RUFFA MAE  CASAÑA

804        CAMPANILLA, ARIEL  DOMINGO

805        CAMPO, ALDRIN-SON  BEDUYA

806        CAMPOMANES, YVES  ABELLAR

807        CAMPOS, JUNALYN  TEJO

808        CAMU, MELGAR JR  PERTES

809        CANARIA, DINA  ZAMUDIO

810        CANDA, TRISHA NHILLIE  PADAYHAG

811        CANDADO, REYMART  ADIQUE

812        CANDAZA, CHERELYN  NESUS

813        CANDELA, LADYLYN  MARGATE

814        CANDELARIO, CHARMIE FAY  UMINGLE

815        CANDELARIO, GRIZEL  DELA TORRE

816        CANDELARIO, VON REYEL  BAYLON

817        CANILLAS, IAN GEORGE  CABRERA

818        CANILLAS, VANISSA  BALEOS

819        CANILLO, DREXIE DEIL  MICULOB

820        CANONAYON, MARY JANE  MOJADO

821        CANONICATO, MYKEE  FERRARIZ

822        CANONIZADO, JERICK ROI  MANGLAL-LAN

823        CANOOG, NEP BERNARD GUY  MOLINAS

824        CANOR, JENNIFER  PANTA

825        CANTAL, MIKE  TAPALES

826        CANTAVIEJA, EMER JANE  PARDUCHO

827        CANTAY, RODIELYN  DAGUIL

828        CANTILA, MYLIN  CAÑETE

829        CANTO, PAULYN  MAPISA

830        CANTONJOS, CRISAL  ESQUILONA

831        CAOILE, ABEGAIL GRACE  GALIVO

832        CAPACIO, TERESA MAE  INCIPIDO

833        CAPADOSA, JAY-AR

834        CAPARROS, NEIL  OCAYA

835        CAPASGORDO, MARIVIC  ODANI

836        CAPILI, NICHOLINE SHAINE JONAH  RAMOS

837        CAPITLY, VERONICA LOUISE  BERMUDEZ

838        CAPUYO, IVY JANE  GUINAYON

839        CARANDANG, ELVIN  ABELLON

840        CARBAJAL, LEA KARLA  BRANZUELA

841        CARBAJOSA, JESSY JANE  LETIBO

842        CARDEÑO, HANIELA MARIE  ESTRELLA

843        CARDIENTE, ROCEL  AMPARADO

844        CARDINIO, JERICO  BATALLONES

845        CARDOZA, PHIL NICKOL  MORALES

846        CARIAGA, APRIL ROSE  DIZON

847        CARIAGA, ZEJE  MUNAR

848        CARILLO, RIZA  ESTRADA

849        CARIN, JOHN REY  CABUNGCAG

850        CARINGAL, ALEXANDRA MARIE  HORNILLA

851        CARIQUE, ROMELDRIAN  NAVARRO

852        CARITATIVO, JUAN CARLO  BOCALERE

853        CARLOS, ANGELICA ALLEIN  CRUZ

854        CARMELO, CHRIZJUDE PHILIP  TOYOK

855        CARMELOTES, ANALIZA  CAÑETE

856        CARMONA, TIZSHA LOUISSE

857        CARO, MENARD  QUINTANILLA

858        CARO, NORLEI  GELILANG

859        CARONAN, LIRIO  DEUNDO

860        CARPESO, KID OWEN  BUENAFE

861        CARPINA, JHONDY  SAYANA

862        CARPIO, JOHN PAUL  ABALOS

863        CARPIO, VINCE TIMOTHY  SALAMANCA

864        CARREON, TWICXI JOY  CAYETANO

865        CARREOS, SHERRY MAE  MIRASOL

866        CARTAGENA, ALQUIN  PLEÑOS

867        CARTAS, FERNANDO JR.  DUMIS-AG

868        CARTE, RENALYN  RAMON

869        CARTESIANO, SIMON  CARZANO

870        CARTILLA, JONA  DOLERA

871        CARTONEROS, MARK AMOS  ASNE

872        CASABUENA, JAM  LATOZA

873        CASALAN, RENEMIE  CASTILIO

874        CASALJAY, RAZEL  MORALLA

875        CASALME, IVY JEZREEL  MANIEBO

876        CASAS, ROSE TRACY  LIWANAG

877        CASAUL, CRISSANTA  NAVEROS

878        CASIAO, JOSHUA  BASADA

879        CASILLA, JOTHAM  DAGUIMOL

880        CASINTO, CHARLES ANTHONY  MAGALSO

881        CASIO, PRINCESS HESSAH  GONATISE

882        CASOL, ARIEL  ILIGAN

883        CASOL, IAN RAE  LAURENTE

884        CASPE, RICZA  UNICA

885        CASTAÑA, AILA ISABELLE  ELAGO

886        CASTAÑAS, MAY ANN

887        CASTELO, CHARLENE  PALAYON

888        CASTILLO, JOAN  HERNANDEZ

889        CASTILLO, JOHN MARCO  PALEN

890        CASTILLO, LYKA  LANGURAYAN

891        CASTILLO, YSABELLE MAE  LUMBO

892        CASTILLON, ANNA ROSE  BIÑAS

893        CASTRO, JENNY ROSE  ORTIBANO

894        CASTRO, JOHN PAOLO  CASTILLO

895        CASTRO, MERLYN

896        CASTRODES, JAZSIEL  BISNAR

897        CASTRONUEVO, DAEM JOHN  HONTANOSAS

898        CASTROVERDE, HANSRUEDI

899        CASULLA, SOPHIA  LAENO

900        CATACATACA, WILSON  PADUA

 

 

901        CATALAN, ALVIN JR  DISTURA

902        CATALAN, BILLIE JOE  BONINA

903        CATALAN, LORDREN  LACIA

904        CATAMA, MONALIZA  JIMENEZ

905        CATANDIJAN, DIXIE  DISTRITO

906        CATBAGAN, ROLLYN BREN  FEOLOG

907        CATBAGAN, TIFFANY LEANNE  CRUZ

908        CATINDOY, ARMAN  PULGA

909        CATOR, REX LAUDEN JAKE

910        CATUBIG, CHARMAINE  JACOSALEM

911        CATUBUAN, JOSIAH ED SPENCER  JAVELONA

912        CATUDAY, JAQUELO  TAPAC

913        CATUNGAL, GABRIEL  MAGSINO

914        CAUSING, LYRA  PENUELA

915        CAWALING, DIVINE GRACE  ARIOLA

916        CAYANGHO, JULIE MAR  JABILLO

917        CAYETANO, CARMIN

918        CAYETANO, SHONDELL JANE  DACUMOS

919        CAYOG, SHERAFIN  AGUSTIN

920        CAYUMO, JEHAEL  RAMBUYON

921        CAÑALES, JONALYN  QUIAPO

922        CAÑARES, ANTONET  BELMONTE

923        CAÑAS, JONARD  GORGONIO

924        CAÑETE, RAIZA  BAUYA

925        CAÑOTAL, ALEXANDER  NACARIO

926        CEBRIAN, CHARLAINE  LABRA

927        CEDULLO, NIÑA LOUISE  GABOT

928        CEJUDO, VERILY  BONSUCAN

929        CELA, FIONA BELLE  RAMIREZ

930        CELEBRADO, ROMMIE RAVINNE GENE  SUMARIBUS

931        CELESTINO, CHARLENE  LUMINGKIT

932        CELESTINO, ROME  OMOGTAL

933        CELO, CHARLOTE  LETE

934        CELORICO, VINCENT  CATINA

935        CELOSO, ANGELICA  PRESAS

936        CENTINO, KRISHMAR  HORCA

937        CERBITO, EDWIN JR  BATLANGAO

938        CERIBO, DARYL  BUENVIAJE

939        CERILOS, ELLEN JOY  SOBERANO

940        CERON, JOCELYN  SAPICO

941        CERVANTES, NICO  ABELONG

942        CESARIO, DAKILA  DELOS SANTOS

943        CESTONA, BEA  BRIONES

944        CEZAR, JAM TAYLACSON  BANZUELA

945        CHANSING, PRINCE DELVI  DELA CRUZ

946        CHIONG, JUREA  RELOBA

947        CIPRES, JENEBYL  GUIRUELA

948        CIPRIANO, CLARENCE  SIMOT

949        CIRILO, NELISON DANIEL  SANTIAGO

950        CLARAVAL, GENESIL  JACA

951        CLARITO, RONEL  CAPILITAN

952        CLAVECILLAS, EVAN  ALVARA

953        CLAVERIA, LOREN DALE  MUTAS

954        CLEMENTE, WINDEL  ORDONIA

955        CLERIGO, ROSE  PAJENAGO

956        CLETO, ZYV  CUBE

957        CLIMACO, ANGELO  DIVINAGRACIA

958        COBRADOR, RESTY  SALVADOR

959        CODOY, JANICA MARIZ  GLOBIO

960        COFINO, JAYBHE LYNE  SALONGA

961        COGAY, RAUL DAN CHRISTIAN  COLINA

962        COLLANTES, MARJORIE  HUALDE

963        COLOMA, JOHN LLOYD STEVEN  SACCUAN

964        COLUBONG, MARK ACE  TALAMAYAN

965        COLUMBRES, FRANCHESKA EUCEL  ZAMORA

966        COMAHIG, ANAMIE  MAHILOM

967        COMALING, HEZIL  PAPELLERO

968        COMBATE, VINCE MARCO  DELIMA

969        COMIA, KEITH  TATLONGHARI

970        COMISION, JAY ANN  CERVANTES

971        COMPAS, SARAH JANE  GUMIRAN

972        CONCEPCION, WENDEL  SINGSON

973        CONCHA, MARK VINCENT  DUBDUBAN

974        CONDE, JAKEY LYN  PINKISAN

975        CONDE, JOSHUA

976        CONDE, JUAREN  DAPULANG

977        CONDES, JOLY MAE  TORTION

978        CONDEZA, ROGELIO JR  GUINALANG

979        CONOG, JUDY ANN  SORIO

980        CONTILLO, ALGER  ANTONIO

981        COOPERA, ANGEL GRACE  EPITOME

982        CORDERO, KATE  EJUDO

983        CORDIAL, JOHANNA  SAN MIGUEL

984        COREA, DEMETRIO JR  MOLINA

985        CORNEJO, HAZEL  MALUMBAY

986        CORONEL, ELBERT  NARISMA

987        CORONEL, JUNNARD  SABROSO

988        CORONEL, KATE ZHAYRA  ZOSA

989        CORPUZ, ANGELO  BONNAO

990        CORPUZ, CYREL CHRISTIAN KIM  CATIGDAY

991        CORPUZ, IENNA MARIE  YARCIA

992        CORPUZ, IRISH CASEY  VALDEZ

993        CORPUZ, KIMBERLY  MASABIO

994        CORPUZ, NIGEL FERNAND  TABUÑAR

995        CORPUZ, PAUL ANDREI  FRANQUERA

996        CORPUZ, ROMMEL  MANANGAN

997        CORTEZ, MARY JOY  MONTA

998        CORTEZ, RIALYN  SIGNAR

999        COSICO, GENLEI ROSE  DE SILVA

1000        COSTIN, ROLAN  ABRANTES

1001        COTIC, ANYJEAN  LATIBAN

1002        COYME, SHELLA GRACE  GUITGUIT

1003        CRISOSTOMO, ANDREI  TODENIO

1004        CRISTAL, GLENN MARK

1005        CRISTAL, WIANN  CAJES

1006        CRISTO, JANETH  RAMIREZ

1007        CRISTOBAL, JOHN  RIRAO

1008        CRISTOBAL, JOHN ROMEL  LORENZO

1009        CRUDA, NIÑA  AVERGONZADO

1010        CRUZ, ACE ALBERT  PAYNANTE

1011        CRUZ, ALEX  GATO

1012        CRUZ, GERRINA KARLA  TABING

1013        CRUZ, JENNY LYN  NAVARRO

1014        CRUZ, JEROME  EUGENIO

1015        CRUZ, KIMBERLY  SAYCO

1016        CRUZ, RENAN SHAINE  MANINGDING

1017        CRUZ, ROME MATTHEW  BERNARDO

1018        CU, MIRAFLOR  TEJEDOR

1019        CUAGO, CHRIST JHONN  SERINA

1020        CUAL, MICHAEL  AGAN

1021        CUARESMA, LILY ROSE  ANGUS

1022        CUASITO, DANIEL DAVID  DAEL

1023        CUBAR, KATRINA  ROMERO

1024        CUBAY, CHIVA  SABORNIDO

1025        CUDAL, EDIMAR  NACENO

1026        CUENCA, JHANA MARIE  MANCIBA

1027        CUESTA, JAN MELANIE  VIRTUDES

1028        CUETO, JIGO SERGIO  MAYONO

1029        CUEVA, MARIO  BORJA

1030        CUIZON, KRISTINE JOY  CORTEZ

1031        CULANAG, YODHEL  BELGA

1032        CULANG, REGIE  MURAO

1033        CULANGAN, KORRINNE MAE  BANDAYREL

1034        CULASTE, JOSEL  BULAWIN

1035        CULEBRA, JELLY ANN  SEMANA

1036        CUMIHANG, MYLENE  LINNAM

1037        CUNANAN, PIA RICA  ESTEBAN

1038        CUNING, ANNIE  MARTIN

1039        CUNOT, ALAINE  RADO

1040        CUNTO, JOLINA  SO-ONG

1041        CURATO, LANIE  ASIS

1042        CURAY, NIDA  PAGAPONG

1043        CURIBA, CARYL LYD  COLIPANO

1044        CURIBA, SUSANA  NUEZ

1045        CURITOG, ANGELENE  TRUMPO

1046        CUSI, JAYVIN  BALITA

1047        CUSTODIO, KRISTINE LOUISE  AGAN

1048        CUTAB, JEFF  ALESING

1049        CUTAMORA, FRANCIS JUVIELYN  ESCASINAS

1050        CUYOS, CANDELARIA  BOHAWE

1051        DAAROL, CHLAINETH IVAN  GUMANDAO

1052        DABATOS, JESSICA  CASIMERO

1053        DABLIO, KRISTIAN YULESIS  DEANG

1054        DABLO, DARIUS  MANALESE

1055        DABU, ALMA  ENMARALINO

1056        DACAY, MERLYN  DIWAYAN

1057        DACLES, ANDREA  MAUN

1058        DACQUEL, MARIA ELIZABETH JOY  AMINGAY

1059        DACQUIL, GEROMN GABRIEL  PASTORAL

1060        DADIOS, MALOU JEAN  SANTOCIDAD

1061        DADIVAS, MARY JOY  DUNTON

1062        DADOR, JANDEEY  AMBA

1063        DADPAAS, PATRICK ROI  ALLIBANG

1064        DAGA, RYKA MAE  TALIOAGA

1065        DAGDAGAN, JANELLE KRISTINE  BALICAO

1066        DAGENDEL, NORHAMINA  ANDONG

1067        DAGLE, JOHN ANDRE  JOSE

1068        DAGMIL, MA. JULIE  LLAUDERES

1069        DAGPIN, EMANUEL JEHU  SANDIGAN

1070        DAGUASI, JERIEL  WIGET

1071        DALAGAN, CHAREENA  MOTES

1072        DALERE, AIZA  LUZANO

1073        DALES, MIL'G  EBAL

1074        DALIDA, DAVE KEVEN  DALAGUET

1075        DALLIGOS, SANDY  RUFINO

1076        DALMACEDA, JONALENE  SEATRIZ

1077        DALUNIAG, ALCHEM  GUINAWAT

1078        DAMALERIO, NOVIE ANN  VILLANUEVA

1079        DAMOLTE, CORINE  LOMMOC

1080        DANDAN, JASELLE  ABORITA

1081        DANIEL, AILYN  QUISORA

1082        DANIEL, DIANE  NOVAL

1083        DANIEL, DIVINA  TAAN

1084        DAPITANON, JHANNO  EDIG

1085        DARI, JERAMIE  CAONG

1086        DASIG, ANDRE CARLO  ABELLERA

1087        DASIGAN, MEDIE  DELA CRUZ

1088        DATE, JEAVIE  MEALA

1089        DAUNGAN, NAHARA  DUMA

1090        DAVID, ASHVEE PAUL WHENZ  DIMACULANGAN

1091        DAVID, CHARLENE CHANTAL  TUMANG

1092        DAVID, HAZEL MARWIN  RUBIO

1093        DAVID, JHON LOYD  MENDIA

1094        DAYA, RAMIL  TALIMAN

1095        DAYAGANON, JERESITO  CABALLES

1096        DAYAGANON, JESAVIL  CABALLES

1097        DE ASIS, CRISELDA  ROSETE

1098        DE CHAVEZ, DAISY ROSE  PERADILLA

1099        DE CHAVEZ, JESELL  ANILAO

1100        DE EYOY, PHILIP CEZAR  RAYMUNDO

1101        DE GUZMAN, DENNY  RAGANDAP

1102        DE GUZMAN, IRISH  EJE

1103        DE GUZMAN, JANRY  GABALES

1104        DE GUZMAN, JOHN LYNDON  DOMINCEL

1105        DE GUZMAN, LERMA  MANALO

1106        DE GUZMAN, SCHIENKENT GEMRYC  TOSE

1107        DE IMUS, JADE LAURENCE  EPINO

1108        DE JESUS, JEROME

1109        DE LA CRUZ, CHARLES VINCENT  MALUYO

1110        DE LA CRUZ, DIONISIO  MILLA

1111        DE LA CRUZ, EMMANUEL  ORDILLO

1112        DE LA CRUZ, JOSHUA  ORDILLO

1113        DE LA CRUZ, KHEA MARIZ  GARCIA

1114        DE LA CRUZ, RITZCHEL

1115        DE LA MOTA, ROBEMAR  UNICA

1116        DE LA PAZ, NATHANIEL ARLY  ALVARADO

1117        DE LA PEÑA, DONITA  TABAK

1118        DE LARA, JOHANN JAKOB  BALDOMERO

1119        DE LEON, ALPHA  TINDOG

1120        DE LEON, CHLOE MARIE JOYCE  GUTIERREZ

1121        DE LEON, ERICKSON  SALAC

1122        DE LEON, JEMIE CARLA  MORIN

1123        DE LEON, JOHN MELQUISEDEC  CAMPOS

1124        DE LOAG, ANGEL ROSE  OCZON

1125        DE LOS SANTOS, DELSON  DE JESUS

1126        DE LUNA, AIRENE JOY  BALDONADO

1127        DE MESA, FEBERLYN  GARCIA

1128        DE MESA, JOWIN  PANDI

1129        DE PEDRO, TEDDY JR.  AFABLE

1130        DE ROSALES, MA. GLECY FE  ATIENZA

1131        DE VERA, AL PRINCE  JUICO

1132        DE VERA, ANGIELYN  SENDIN

1133        DE VERA, EMMANUEL ERICKSON  OBAL

1134        DE VERA, MATT LEGY  SERGOTE

1135        DE VEZA, IRAH NICOLE  EUSEBIO

1136        DECAPIA, ALMA  LEABRES

1137        DECRETALES, ARNEL  ESPOSO

1138        DEDAL, SYBIL ANN  OMAPAS

1139        DEDURO, NOE  CABAYAO

1140        DEGAMO, ALGIE  AROBO

1141        DEGAMON, CRYSTAL JANE  IBARRAT

1142        DEGORIO, JENNY ANN  GAJO

1143        DEJACTO, JEZREEL  MABANTO

1144        DEL ROSARIO, TRACY NICOLE  LAROZA

1145        DELA CERNA, JANRACKY  ONDIN

1146        DELA CRUZ, AARON JUSTINE

1147        DELA CRUZ, ANGELICA  ALMAREZ

1148        DELA CRUZ, BERNIE  ARINAS

1149        DELA CRUZ, CHAMILLE  TOPENG

1150        DELA CRUZ, CLAUDEN  LIGAN

1151        DELA CRUZ, DANICA  LAVIÑA

1152        DELA CRUZ, DEXIE JAMES  MANANGHAYA

1153        DELA CRUZ, DIANNE ASHLEY  VELAYO

1154        DELA CRUZ, ELVIE  LIRAZAN

1155        DELA CRUZ, GENELLE GEM  BALUYOT

1156        DELA CRUZ, JHESSERIE MAE  ABAN

1157        DELA CRUZ, JON MARC  PIMENTEL

1158        DELA CRUZ, KEVIN  LOZANO

1159        DELA CRUZ, LLANA MARIE  CUSAY

1160        DELA CRUZ, MEG RYAN  MARZAN

1161        DELA CRUZ, OLIVER  ESTARES

1162        DELA CRUZ, RIMEL TYRON  MARCELINO

1163        DELA CRUZ, ROSE MAE  SAGAYNO

1164        DELA CRUZ, SHABELITA  YALON

1165        DELA FUENTE, KRIZZ COLEEN  PASCUAL

1166        DELA PEÑA, ANGEL  ANANEY

1167        DELA PEÑA, RIAH MAY

1168        DELA ROSA, MARWIN  PASCUAL

1169        DELA TORRE, EARL EMMAN  ISARAN

1170        DELFINO, FRED  CUBALAN

1171        DELGADO, JANE  ESMEÑA

1172        DELGADO, KRISTINE  FAJAGUTANA

1173        DELICA, GILLIAN  ZARA

1174        DELIGEN, BRENT VERGEL  WAKKAS

1175        DELMENDO, LOVELY ROSE  MURAO

1176        DELOS NIEVES, RYN  CASTANARES

1177        DELOS REYES, CRAIZEL JOY  TAGUILING

1178        DELOS REYES, JOSHUA  BATANG

1179        DELOS REYES, MHARSEL  ARIZO

1180        DELOS REYES, SHIRLENE JEAN  ALARILLA

1181        DELOS REYES, WELMAR  GAMBO

1182        DELOS SANTOS, KIMBERLY  JANDA

1183        DELOS SANTOS, KINGFRED  ASUNCION

1184        DELSOCORA, SHEENA  PAZA

1185        DELUVIO, ROQUESA THEA  SUERTE

1186        DENIEGA, RECHELLE  HILARIO

1187        DENIS, GLAZELLE ANJIMEIL  CATORES

1188        DENZO, CHERLYN MAE  BITAS

1189        DEOCARES, ARIES GAIL  ROJAS

1190        DEOMPOC, ERICA  DAGDAGAN

1191        DEPITA, KRYSTALLE KLEIN  ANOBA

1192        DESTURA, REYNALYN  REAS

1193        DEYA-AS, ANGIELICA  BOCALIS

1194        DIANO, MAY RICHELLE  TIMBAS

1195        DIANSAY, HAROLD JOHN  LADIO

1196        DIARIOS, ERICKA LEE  VIERNES

1197        DIAZ, GEORGE  JASMIN

1198        DIAZ, JONA MAY  ALBA

1199        DIAZ, ROMARJORIE DAILYN  SULIVA

1200        DIAZ-GALANG, CHRISTINE BERNADETH  PANGAN

1201        DICHOSO, BABY LYN  LATOSA

1202        DIGAMON, JHASTINE JAY  MERCED

1203        DIGNOS, CHERRY JEAN  MALAYAS

1204        DILAN, MARICEL  DORENDEZ

1205        DIMAAMPAO, MOHAMMAD KHANAFIE  ELICAN

1206        DIMAANO, GERALDINE MARIE  OLPINDO

1207        DIMAANO, VEM CATHERINE KAYE  LA TORRE

1208        DIMACULANGAN, JOSHUA  CACHO

1209        DIMACULANGAN, SHAINA ANAQUILLE  HERNANDEZ

1210        DIMAILIG, VIRGIL  GALLOS

1211        DIMALALUAN, STEPHANIE  R

1212        DIMAPINTO, JONAIRAH  MACAIRING

1213        DIMAPORO, NORODIN  OLAMA

1214        DIMAS, JANELLE  MEDEZ

1215        DIMAYUGA, DAVE  ASCAÑO

1216        DIMMANGNA, REY  DATUD

1217        DIMMI-ANG, JEMARIE  NAW-IT

1218        DIN, JOY  MORAUDA

1219        DINAMLING, MENCHIE TESS  GALLANGI

1220        DINAMLING, MOEN  DEWEY

1221        DINOY, JEZZAHILL  ATIG

1222        DINOY, KRISTINE IVY  DELA ROSA

1223        DIO, MARK GERSON  GRACELA

1224        DIO, MARRY ROSE  VILLARIAS

1225        DIOCOLANO, ALIANA  DIOCOLANO

1226        DIOLOLA, JONAS  ACLAO

1227        DIONGCO, KISSIA MAE  PENALES

1228        DIONICIO, JESTONI  TANGONAN

1229        DIONISIO, MA. MAE  RETOS

1230        DISCALSOTE, EUGINE  OLVEDA

1231        DISMAYA, ALEXANDER  LAURENTE

1232        DISPO, LOREN JEMINA  PALERACIO

1233        DISTOR, JESNAR  MORALA

1234        DIVINA, MELISSA  CANNAOAY

1235        DIVINA, OLIVIA  BITANIA

1236        DIWA, NEIL MCWYANE  ANGELES

1237        DIWA, ROYZ LANDER  SORIANO

1238        DIWAYAN, LIBNOS  APAYAO

1239        DIZO, LOURY  PRADO

1240        DIZO, MARIA KRISTINA  LUALHATI

1241        DIZON, ABYGYLE KIM  BEJEC

1242        DIZON, EIRENE JOY  REYES

1243        DIZON, MARK ANGELO  DELA CRUZ

1244        DIÑO, NELWIN  MEDIANA

1245        DOBLAS, FRANCES CLAIRE  TUBALADO

1246        DOCEJO, MELJHON  HERNANDEZ

1247        DOCTOR, RICHARLM  GUTIERREZ

1248        DODONGAN, VLADIMIR IVAN  BAHIAN

1249        DOGWE, HYACINTH  PACHA-EO

1250        DOLLANTES, GLADYS  PAGUE

1251        DOLOR, JONNY RICK  TUMANENG

1252        DOMANICO, ELLEN MAE  TATTAO

1253        DOMAO-EL, JUDILYNE  DANGIWAN

1254        DOMAOB, JOHARY  SERAD

1255        DOMENDEN, NEIL YANG  CABJUAN

1256        DOMEREZ, JUDE  LOBO-OD

1257        DOMERIS, RACHEL  ASIM

1258        DOMINGLOS, JOVENLEE  GATAWA

1259        DOMINGO, DIOSA NOELLE  MACADAEG

1260        DOMINGO, FRANZ JOSEPH  BAYARAS

1261        DOMINGO, MICHAEL JHUN  DELA CRUZ

1262        DOMINGO, MICHELLE  MOLINA

1263        DOMINONG, ALISTER  BUTIC

1264        DOMIONG, JESSA  WAKIT

1265        DOMO, APRIL  MEJOS

1266        DOMULOT, ROMELYN  AMBION

1267        DORIA, RHEA JADE ANGEL  RAMONES

1268        DORIANO, HEINRICH EVAN  CHIOK

1269        DOTE, IVAN CHRIS  VELASCO

1270        DUAY, ERWIN  DONATO

1271        DUBDUBAN, EDMAR  BALMORES

1272        DUEÑAS, JISELLE  ELMIDO

1273        DUJALI, MARY ANN  FRANCISCO

1274        DULA, MARIEL  CANTAY

1275        DULAWAN, CYNTHIA  TACBOBO

1276        DULAWEN, DARE  BANNAWI

1277        DULFO, GENEVEIVE  TAPAYAN

1278        DULLA, CINDY  IMPERIAL

1279        DULLA, DELANY  ADALIA

1280        DULNUAN, ARIS  CABANTING

1281        DULNUAN, DONNA DEN  AYDINAN

1282        DULPINA, JOHN MARX  HUGO

1283        DUMAAN, IRISH JOY  PALANOG

1284        DUMAGUIT, VICKY JOY  SARIO

1285        DUMALAON, REEWELL  DE MESA

1286        DUMANAO, IRISH  REDERA

1287        DUMANGENG, ABEGAIL  MATEO

1288        DUMANGENG, ALISTER  NAGANGI

1289        DUMAPAY, ROWEL  TUGADE

1290        DUMAPIAS, JAYMAR

1291        DUMAPLIN, ELENA  MARTIZANO

1292        DUMAPLIN, SHENNETTE  PELIAS

1293        DUMAYAG, JEZEBEL  DOMINGO

1294        DUMBRIGUE, PRINCESS REJEAN  RAMONES

1295        DUMLAN, CRISTINEJOY  VIERNES

1296        DUMO, ROBERT FELIX  GUNTANG

1297        DUMOGHO, JUBELLYN  CLAROS

1298        DUMULAG, RAIZA CLAIRE  NAGNOT

1299        DUNQUE, WARREN  MENDOZA

1300        DUPIO, WINDY  DINDIN

1301        DUQUEZ, FREGELYN  ACOSTA

1302        DUQUITA, TRISTAN JORGE  LIBATON

1303        DURANGO, JURAMEL  CALIBO

1304        DURANTE, GEMMA OPALYN  GONZALES

1305        DURITAN, JOSE EMMANUEL  DOMINGO

1306        DUTDUT, MA. CRISTINA  ROCAPOR

1307        EBORA, AEROL DEXTER  CASAO

1308        EBUETADA, JONALIE  JIGANAN

1309        EDILLOR, KARYL GRACE  SERNADA

1310        EDRALIN, AHDAM GEOVIECK  ESTEBAN

1311        EDRALIN, EREC ROEL  ESTENZO

1312        EDRALIN, KENNETH  JABENIAO

1313        EDUAVE, MARC ANJOE  TINAMBUNAN

1314        EDULAN, GRACE  BALLO

1315        EDULLANTES, DARYL AARON  SARONA

1316        EDURIA, JOY  ESTRADA

1317        EDZLA, MAIRA  PANANSANG

1318        EGA, JHON REY  DESIERDO

1319        EGUALAN, MARBEN  DABANDAN

1320        EJAR, ANDREEV BRIAN  MANDAHAY

1321        EJES, JAYFEL  LABOR

1322        ELEFANE, DANDY

1323        ELIAS, SITTIE JOHANAH  DIALEM

1324        ELISEO, ORPHA MAE  FETALVERO

1325        ELIZALDE, DANDING  LAÑADA

1326        ELLOREN, CAREEN  CALLENO

1327        ELLORIN, JUVINCE EIRAM  CUARESMA

1328        ELMA, ANTHONY  ENGCOL

1329        ELONA, SCEPTER JOHN  SAJULGA

1330        ELUM, JETHRO WYN  OMBOY

1331        EMASULA, JOVEL

1332        EMBODO, ANGELICA  PACHEJO

1333        EMBOLODE, JESSEL  SUICO

1334        EMPERADO, DARYLL JAY  MARCELINO

1335        EMPERADOR, KRISTINE MAE  DULATRE

1336        ENAD, BILLY JAMES  VILLAROYA

1337        ENAJE, DEXTER  ESTORNINOS

1338        ENAJE, ELIZA MAE

1339        ENCABO, BEN  CASTRO

1340        ENDAYA, MARC VINCENT  CALIGUIA

1341        ENDENCIA, ANTHONY  CABUYAO

1342        ENERO, LOUELLA  TAROROC

1343        ENGALLA, CHAZZ  ALEJANDRO

1344        ENGLISA, MIKE  CUNA

1345        ENLADCHANG, RHYGELLE  BAYACHAN

1346        ENOCH, MADELLE  CARLOS

1347        ENRICO, JOPETH TRISTAN  LACASANDILI

1348        ENRIQUEZ, FRANK HENNY  BALAAN

1349        ENTERO, JIAFE  MONARES

1350        ENTICO, JOEVEN  SIADOR

1351        ENTO, JOVE-ANN  AMBAY

1352        EPIL, JANDELL CHRISTIAN  BESABELLA

1353        ERE, RAY ZURIEL  MUÑEZ

1354        ESCABARTE, RODOLFO III  ASIBAL

1355        ESCANTILLA, LENJE  BENDECIO

1356        ESCAÑO, RONALYN  CASCAYAN

1357        ESCLANDA, RONNETH  GUINTO

1358        ESCOBAL, ACE  VILLANUEVA

1359        ESCOBAN, EDDIESON  PRECILLA

1360        ESCOBILLA, MERYLL ANGEL  PARLUCHA

1361        ESCOPETE, ERWIN  ENGAY

1362        ESCORIDO, JELLIE JOY  OPERARIO

1363        ESCOTE, MARILYN  TAGUIAM

1364        ESCOTON, JUN FRED  RENDON

1365        ESCOTOTO, IRISH EVERLY  CABELARA

1366        ESELIO, RONALD  TULBO

1367        ESLIT, MARVIN  MEÑORIA

1368        ESMAEL, SAHJIA  SULAIMAN

1369        ESMEDIA, MERRY CHRIS  NARANJA

1370        ESMILLA, STEPHANIE  BACUS

1371        ESPADERA, JAMES  GUMAPAC

1372        ESPANTO, MAE ANGELINE  CAFIRMA

1373        ESPARES, CHRISTIAN DAVE  TAGSIP

1374        ESPE, RIZALYN

1375        ESPERANZA, MIGUI CARL  MALBUESO

1376        ESPERILA, JERALDINE  DE TOMAS

1377        ESPINA, ADRIAN CHRISTIAN  SANCHEZ

1378        ESPINA, WENBOY  SAMONTE

1379        ESPINADA, GLORYLYN  AGONIA

1380        ESPINEDA, RONALD  VERBA

1381        ESPINO, BREN JOSHUA  DE LEON

1382        ESPINOLA, JOSHUA  ERLANO

1383        ESPIRITU, ANGELICA  DUYAN

1384        ESPIRITU, JOHN BENEDICT  MATEO

1385        ESPIRITU, MICHELE  CORPUZ

1386        ESPIRITU, NICA  BARCE

1387        ESPIRITU, RENIE JHUN  DELAURO

1388        ESQUETA, LESLYN  JUAN

1389        ESTACIO, MA. ISABEL  DE LA CRUZ

1390        ESTANOCO, SAMUEL  MENDOZA

1391        ESTELA, RICHMOND BERNIE  TACADENA

1392        ESTEROSAS, PATRICK JOHN  BACOR

1393        ESTOCAPIO, JADE CARMELY  CLEMENTE

1394        ESTOCONING, CHRISTINE JOY  ABACAHIN

1395        ESTOQUE, WELFER JAY  REGACHO

1396        ESTRADA, RODOLITO  MOLINA

1397        ESTROBO, KESMIE  ZEASAR

1398        ETOC, ROI HELDON  REMOLLO

1399        EUGENIO, FRANCIS NATHANIEL

1400        EVANGELIO, GENE ANN  MAGADA

1401        EVANGELISTA, CHRISTIAN JAY  LACTAOEN

1402        EVANGELISTA, JIRAH  PEÑA

1403        EVANGELISTA, MA. JONA HARLENE  CLAVERIA

1404        EXCONDE, MHERLINE  LODOVICO

1405        EYAS, LIEWELLYN  CATALAN

1406        EZRA, JEMUEL  ORITO

1407        EÑANO, RENZ KAISER  ABUNTO

1408        FABIAN, REYNALYN  FERNANDEZ

1409        FABREGAS, MC. DANIEL  GRANA

1410        FABRO, IMELDA JANE  JAVONITALLA

1411        FACIOLAN, WARREN JAY  TOLONES

1412        FACUNLA, FRANCISCA  MEDINA

1413        FAGAR, GELMAR  FAJERMO

1414        FAILAGMAO, EDMAR  CANTORAL

1415        FAJARDO, DOMINIC  HALLASGO

1416        FAJARDO, JOHN FAUSTINE  GLORIANA

1417        FAJARDO, RICO, JR.  MONTEALEGRE

1418        FAJARDO, SHERYL JOY  MEAMO

1419        FALLORAN, GWYNNE  MANEQUIZ

1420        FAMILARA, MC KAISER  CABAÑERO

1421        FARA-ON, RHEA  MAMAR

1422        FARAH, BREAX  DULAY

1423        FARRO, STEPHANIE  TANGONAN

1424        FAT, CARLOS MIGUEL  VILLADAR

1425        FAULAN, JAYVEE  SALCEDO

1426        FAUSTINO, IAN GABRIEL  ESTRABO

1427        FAUSTINO, ROSENE  BACLAWAD

1428        FAUSTO, BABY ANN  MORADA

1429        FE, ANGELICA  AGUILAR

1430        FEDERIZO, FEA DEE  VILLARUEL

1431        FELIAS, CARMILA  GORGONIO

1432        FELICIA, LEMMON CYREL  OCTAVO

1433        FELIPE, MARVELYN  TACIO

1434        FELIPE, JR., JOSEPH  BINLAYO

1435        FELIX, BRIGETTE  BILLAO

1436        FELIX, JECKSON  MATABANG

1437        FELIX, LADY AUBREY  CATIPON

1438        FELIX, LANDER BERA  SORIANO

1439        FELIX, SANTA  CAMUNGAO

1440        FELIZARDO, JETHEL  PANERIO

1441        FELIZARTA, AJ BOY

1442        FERMIZA, IAN

1443        FERNANDES, HUBERT  LACUPA

1444        FERNANDEZ, CAMILLE  MORALES

1445        FERNANDEZ, CHARIZ  MENDOZA

1446        FERNANDEZ, CRYSTAL JADE  MECARANDAYO

1447        FERNANDEZ, ERIC PAUL  CANGKE

1448        FERNANDEZ, JENNIE  HALOG

1449        FERNANDEZ, JODELYN  BAGIW

1450        FERNANDICO, CHARLENE  GAMALI

1451        FERNANDO, GABRIEL  HIPOLITO

1452        FERNANDO, LEONARD  AYSON

1453        FERRATER, ADELFA  DANLAG

1454        FERRER, ANDRES JR.  GUTIERREZ

1455        FERRER, MHELVIN  BASIUANG

1456        FERRER, PHOEBE SIENA

1457        FETALVO, REUBEN MIGUEL  DIAZ

1458        FIATTON, FERILYN  SARANG-OY

1459        FIEDACAN, LARK  GALINDEZ

1460        FIEL, ROSELLE JANE  SANICO

1461        FIESTA, JAMES DANIEL  SAPALLO

1462        FIGARUM, MARY JANE  LAHOYLAHOY

1463        FIGURA, CELINA MAE  ASLOR

1464        FLOMENTERA, MAYLEN JANE  AGUAN

1465        FLORANO, JOSHUA  MADRILEJOS

1466        FLORES, ALMA  SUBSUBAN

1467        FLORES, DOGENE  MAGBANUA

1468        FLORES, DONMARC  SAJUL

1469        FLORES, EDWIN JR  GUDA

1470        FLORES, FATIMARIE  SUMBAQUIL

1471        FLORES, KAROL  BADUYA

1472        FLORES, KERWIN JOHN  RAMOS

1473        FLORES, RAMON  CALDA

1474        FLORIDA, JESSBETH  GABITO

1475        FLORIDA, MERAFLOR  OTAY

1476        FLORIN, KENJIE  BROJAS

1477        FONDALES, REINCE JUSTINE  VILLACAMPO

1478        FONTANILLA, MARK ANGELO  FERRER

1479        FORBES, ERVIN JAMES  TAZON

1480        FORMON, GWYNETH MILES  ACHARON

1481        FORONES, GENIEL  SERNA

1482        FORTES, JENNY  NAVARRO

1483        FRANCIA, KIM RHAZZEL  SOL

1484        FRANCIA, MARCO MIGUEL  PLACINO

1485        FRANCILOSO, GLAIDEN JEL  ABUCAYAN

1486        FRANCISCO, ALLYN ROSE

1487        FRANCISCO, EDWIN JR  ANCERO

1488        FRANCISCO, STEVEN  PATINGAN

1489        FRAYCO, JOENIL  GARCIA

1490        FRIANEZA, VENREE CLARK  CASTRO

1491        FRIAS, KAYEZELLE  MABBORANG

1492        FRIAS, MA. CATHERINE  GAGABI

1493        FRIAS, TIFFANY ANN JAIMEE  MACEREN

1494        FRONDA, CHRISTIAN RAY  PIO

1495        FUENTES, ALLAN JAY  FURISCAL

1496        FUENTES, JAYSON  DURAN

1497        FUENTES, RICA JHOY  IBIAS

1498        FUENTES, ROSEMAE  DEL PILAR

1499        FULACHE, DATCHE  DALANON

1500        FURIO, ALREY  BALONZO

1501        FURTON, KEENDRICK  BAYRON

1502        GABANE, SHERYL  LABONG

1503        GABAR, MERIE CHRIST  SADURAL

1504        GABARDA, JOVEN  OLLERES

1505        GABAWA, ROMELA FE  LEBUNA

1506        GABAWAN, JHOLEIZA  CAPINDING

1507        GABILAN, MARLON  ALVAREZ

1508        GABILIS, WILMER  SIMPORIANO

1509        GABIOLA, ISIDRO  OGGAS

1510        GABO, MARK  SAGALA

1511        GABON, MIKKA  DOLFO

1512        GABRIEL, LAIKA  ERMITANIO

1513        GABRIEL, VIVIEN  BALBASTRO

1514        GABRONINO, SOPHIA  MALDO

1515        GABUYA, TRISTAN RAFAEL  AYANO

1516        GACAYAN, REYMAR  DELA CRUZ

1517        GACHO, JENNY MAE  BAYACA

1518        GACITA, ARIANNE  AMANO

1519        GACUMA, RIELMAR  BALANAY

1520        GACUSAN, BLESSA JANE  BUADO

1521        GADIANO, HANNA THERESE  VILLAOS

1522        GADUDO, ISMAEL  DELA TORRE

1523        GAGNAN, DIANNE

1524        GALAN, JETRO  ESTEBAN

1525        GALAPON, ZEDRICK  PASCUA

1526        GALDONEZ, MARIA LUSITANIA  DELA CRUZ

1527        GALERA, MAY  DUCALANG

1528        GALES, APPLE PEARL  SABIT

1529        GALES, RONA  ROBEDIZO

1530        GALES, UMEE  LORENZO

1531        GALICIA, ROLAND JAY  SANTIAGO

1532        GALICIO, ARIS  DELA CRUZ

1533        GALIDO, DAN LOUIE  YUZON

1534        GALINDEZ, DENNIS  FANER

1535        GALIT, ARLITA  ARANDIA

1536        GALLADORA, REVA JEAN  AMOR

1537        GALLANOSA, TRIXIE IRESE  PATEÑO

1538        GALLEGO, ALLIYAH NICOLE  FLAVIER

1539        GALLEGO, EDDIE JR  QUILATON

1540        GALLEGO, MARCO  GEGALAO

1541        GALLEON, MARK DAVE  GUILAO

1542        GALMAK, ELIAZAR  USMAN

1543        GALUPAR, JERICA  JALECO

1544        GALUSO, JO-AN  AGO

1545        GALVAN, MA. CLARISSA  MENDOZA

1546        GALVE, LOUE MARK  ROSOS

1547        GALVEZ, DANNY MAR  ESTRELLA

1548        GALVEZ, KING ROBBIE DALE  FAJARDO

1549        GALVEZ, MA. KARLA  COLLADO

1550        GALVEZ, RAXZ  LAVARIAS

1551        GALVEZ, SHARLYN JUNE  LAPATING

1552        GALVO, ALLEN CLAIRE  ABOGADO

1553        GAMBOA, JADE IZELLE ROSS  ALFARO

1554        GAMBOA, VINCE IVAN PAUL  DALUSONG

1555        GAMIT, RENNIER  NARAG

1556        GAMLANGA, KHAYCEE  OCAYO

1557        GANADO, ZEBEDEO III  MAYORMENTE

1558        GANANCIAL, ANTOINETTE  GALON

1559        GANNA, MELANIE  BUYAWE

1560        GANOTICE, ROLLY  SARANDONA

1561        GANTE, SHERLANE  REGALA

1562        GANTON, ANDREA MEJA  FUNGO

1563        GANZA, KEAN ERICK  PLANCO

1564        GAOIRAN, ELCHELLE  TACUBAN

1565        GAPATE, HERALD JANE  MACALINAO

1566        GAPULAN, JASPER

1567        GARAY, RACHIELE  DELOS REYES

1568        GARCIA, ALICIA  CATAINA

1569        GARCIA, ASHLEY SHANE  DELA CRUZ

1570        GARCIA, DEANNA GRACE  DE VERA

1571        GARCIA, DIANCA COLINE  NAVARRO

1572        GARCIA, FLORENCE JOY  YASAY

1573        GARCIA, GIO  LIGERO

1574        GARCIA, JADE CHRISTIAN  ESPINOSA

1575        GARCIA, JAN ARIEL  ROSAS

1576        GARCIA, JAN ARNOLD  ROSAS

1577        GARCIA, JOHN VINCENT  OSOTIO

1578        GARCIA, KRIZZA MAE  COLLADO

1579        GARCIA, LESTER  LAUREL

1580        GARCIA, MAIKE JANE  CANLAPAN

1581        GARCIA, MARISSA  LICDAN

1582        GARCIA, MIKEE FE  CHAVEZ

1583        GARCIANO, BETHUEL  MAGDADARO

1584        GARCIANO, RHYNIEL  SARDOMA

1585        GARIANDO, JUVANIE  JAVIER

1586        GARLET, MICHAEL  MARTINEZ

1587        GARNACE, MARK LEO  CARIAZO

1588        GARNACE, SHERYL

1589        GARRIDO, BRYAN MARK  ANGDOS

1590        GARRIDO, REJHON  PADEROG

1591        GARZOTA, MARVIE  ROSQUITES

1592        GASCON, MELMAR  LASTIMOSO

1593        GASTA, JONARD  MORALES

1594        GASTON, REYMARIE  AGLANGAO

1595        GATAN, ANGELICA  UDDIPA

1596        GATCHALIAN, ALYANA MARIE  DAMASCO

1597        GAUDIA, ROMEL  DUHILAG

1598        GAUGANO, JOSHUA  GALGO

1599        GAVIOLA, ISAGANI  QUEBEC

1600        GAWAT, REY JHON  ORENCIA

1601        GAYAO, NOIME  GALOTE

1602        GAYUNAN, EDGAR  TION

1603        GEMINA, CHERRY LOU

1604        GEMINO, MEBRIEL JAMES  OMRISO

1605        GENERALE, ABEL ERNEST  TESORO

1606        GENISE, DENNIS  SANCHEZ

1607        GENITA, GERALD  NASTOR

1608        GENOBIAGON, CHERLYN MAE  DE CASTRO

1609        GENTICA, MARINELLA  BALANZA

1610        GEPILGA, RICHEL  SAMERO

1611        GERALDIZO, KERVIN MATTHEW

1612        GERARDINO, RENE  BASA

1613        GERELINGO, DEZA GRACE  LOBIGAS

1614        GERMINO, NEIL MIKO  RODRIGUEZ

1615        GERONIMO, JESSAN  ENCARNADO

1616        GERONIMO, MICHAEL  RIPEL

1617        GERONIMO, RAE DOMINIC  AQUINO

1618        GERSABALINO, JYD  DELA CRUZ

1619        GERVASIO, ALLYSON  CALAMINOS

1620        GESIM, JAYFORD  SALONOY

1621        GEYROZAGA, GERNELYN  SAMBILAD

1622        GIANAN, CYRILL JOSEPH  ANGELES

1623        GICA, LUCILLE MARIZ  NICOR

1624        GIMEO, MAYNIE  GEDORIA

1625        GIMOTO, CLARENCE  ONATO

1626        GINETE, KYLA ROJEAN

1627        GINGO, JERIC  ECLEO

1628        GIPULAN, KAYE  YAP

1629        GLORIA, KEN PAUL  MARAÑA

1630        GODALLE, MENARD  HIZOLA

1631        GOLENA, CHRISTIANNE LEI  DITAN

1632        GOMEZ, HONEY BEE  ARENDAIN

1633        GOMEZ, REMA JOY  BAUTISTA

1634        GOMEZ, SOFIO III  RABUTIN

1635        GONDALES, MORRIL  TACAY

1636        GONGORA, PRINCESS KATE  ADINA

1637        GONO, MARIE LOVISE  CABILLO

1638        GONZAGA, NORALIE  ABRIGANA

1639        GONZALES, ANGELYN  ORNIETA

1640        GONZALES, CHRISTIAN JAY  CALAWIGAN

1641        GONZALES, GENE ROSE  ALGABA

1642        GONZALES, JAMES  CONVICTO

1643        GONZALES, JERON  ASUNCION

1644        GONZALES, KERARA  DE VERA

1645        GONZALES, KIM ANGELO  BERNARDO

1646        GONZALES, LHEA  LIM

1647        GONZALES, MARILYN  CAMUYAG

1648        GONZALES, ROSALIO  LASTIMOSO

1649        GORADA, MERIAM  CRISPIN

1650        GORION, ROBERT  CABRERA

 

 

1651        GOROSPE, APRIL DIANNE  ACOSTA

1652        GOROSPE, MERRYL  AQUISION

1653        GOROSPE, WILLYN  DUPIAG

1654        GOSI, REMALYN  MENDOZA

1655        GOT, RYAN  DIAM

1656        GRAH, HAYDEE LHE  OLINO

1657        GRANCAPAL, CATHLYN  BACUBAC

1658        GRANDE, SHYLYN  SICAT

1659        GRANIL, REYNALDO  ESPIRITU

1660        GRAPA, MA. WELLA  PINEDA

1661        GRIPO, JOVENLYN  UBALDO

1662        GRIÑO, MAY ANN  PERONILLA

1663        GUALON, CHEENEE MAE  BARRIENTOS

1664        GUAN, SHIM  LANGGOY

1665        GUANZON, PAOLA MAE  SARMIENTO

1666        GUARRA, LADY LOU CINDERELLA  RABAL

1667        GUDAYEN, GLENDA  SAD-AYAN

1668        GUETTENG, JAKE BRYSON  SUILEN

1669        GUEVARRA, MICHAEL REIGH  HERRERA

1670        GUIALAL, TONTON  SANGALAN

1671        GUIALODIN, ABDULBASSIT  PANDITA

1672        GUIAPAL, ABDUL FAISAL  SALIK

1673        GUILLERMO, ARNOLD  ARNEDO

1674        GUILLERMO, JENELYN  FACUN

1675        GUILLERMO, JOWEN  UBALDO

1676        GUILLERMO, JOYCE ANN  ARIEM

1677        GUINTOS, CHLOE NYL  OLFINDO

1678        GULATERA, AJAY  ADDAMAG

1679        GULIPES, JAICA ISRAEL  BULA-AY

1680        GUMAL, ROMMEL  BALEZA

1681        GUMANAO, PEARL SHYNE  ABORDE

1682        GUMANIT, RUEL JR  QUIPIT

1683        GUMBAN, KRISHIEL JOY  CAJENTA

1684        GUMTANG, JOSHUA  BENITO

1685        GUMTANG, MARK ANTHONY  FARIÑAS

1686        GUNSAY, YOLLY  REYES

1687        GUPIT, SHENA MAE  VASAY

1688        GURAL, REYMUNDO  MACARANAS

1689        GURON, MARINEL  CURIMAN

1690        GURREA, JAY  CAJES

1691        GUTIERA, JENIZEL  MANGUBAT

1692        GUTIERREZ, ANACEL  ALCOS

1693        GUTIERREZ, JUN DANIEL  BALAGOT

1694        GUTIERREZ, MARCELO  TOLENTINO

1695        GUTIERREZ, RIMA  CONCEPCION

1696        GUTOS, QUENNIE ESTER  CALIPUSAN

1697        GUZMAN, CEDRICK JAMES  ENAD

1698        GUZMAN, SELMA  LICTAO

1699        H.RASUL, FAIROUZ  H.MUSTAPHA

1700        HABOC, KATHRINE JOY  BAYRANTE

1701        HAGAD, SIDNEY  QUITEVIS

1702        HAGOS, MARIA LOLOU  RAYMUNDO

1703        HAGOSOJOS, MARION NICOLE  DELLOSON

1704        HAGUISAN, REYZHAR JONES  BALEÑA

1705        HALLIG, JANINE ELIZABETH  COLONG

1706        HAN-AWON, JILLA  DUMANA

1707        HAPINAT, HENCELLE JOY  BEBITA

1708        HARESCO, CHRISTINA  LIM

1709        HARO, LIEZEL  PATRONA

1710        HARUN, ELAINE FATIMA AMANDA  DURIAS

1711        HASAN, NORJANA  OMAR

1712        HASSAN, ROHANIA  DALIDIG

1713        HEGREMOSA, JOHN CLIO  TALAUGON

1714        HENITA, JESRYLLE  SAYTAS

1715        HERANA, JOHN MIENARD

1716        HERLANDEZ, JURIZA  LUCENECIO

1717        HERMENEGILDO, SHAINA  MORADA

1718        HERNAN, JESSA MAE  PANILAGAN

1719        HERRERA, JESSA  ABAN

1720        HIDALGO, JANNA ROSE  SALINGAY

1721        HILADO, VENIEL ANGELINE  JIMENEZ

1722        HINALONG, FLORDELIZA  BAUTISTA

1723        HINAMPAS, PHILROSE  CABANATAN

1724        HIPONIA, MAUREEN GRACE  REQUINTO

1725        HONGOY, BONI NEMUEL  AMANTE

1726        HORA, MELISSA

1727        HORTAL, DANN ROGER  REYES

1728        HUELBA, REMELYN  CAMACHO

1729        HUMAYAG, JEA JASTINE  SOCO

1730        HURAÑO, LORRAINNE SHELLY  SAYAGNAO

1731        HWANG, PRECIOUS GINJU  PANAGLIMA

1732        IBARRA, GEA MAE  FERNANDEZ

1733        IBIEZA, MARA PEARL  GANIA

1734        IBONIA, RONNIE  JAVILLONAR

1735        IBRAHIM, JAMAEL  ALILAYA

1736        IDMILAO, MECAILA  GREGORIO

1737        IGLOSO, BERNEL  CABACANG

1738        IGNACIO, MAIAH BIANCA  FRANCISCO

1739        IGOS, ROSA VICTORIA  CIELO

1740        ILAGAN, ANGEL  SORE

1741        ILIGAN, JECEL JOY  FLORES

1742        ILLUSTRISIMO, JANE MARIE  SUGALA

1743        IMBANG, MERCY  DAPETILLO

1744        IMBANG, STEVEN  DAVA

1745        IMPA, ABDUL BARRIE  MABANING

1746        IMPERIAL, JESUSA MARIE  BOMBASE

1747        IMPIG, WELIMAR NOVE  ANDALLO

1748        IMPORTANTE, JEANET  REMIGIO

1749        IMPUESTO, JONALIE  ARINZANO

1750        INAPAN, ERNIE  ERAMIS

 

 

1751        INCON, LEOJAVE ANTHONY  PANIZAL

1752        INDAR, FATMA SARAH  MAMBUAY

1753        INDUCIL, JEFFREY  MANTILE

1754        INGAL, LYMWELL  SOMERA

1755        INGOY, LEOMAR  LORENA

1756        INIETO, CHARLS ANGELOU  CABRETA

1757        INSON, ADONIS  VILLENA

1758        IRORITA, RAFAEL  ABAD

1759        ISAGA, BABE DHARA LEE  BERSALUNA

1760        ISLA, JOSHUA  CALPO

1761        ISLAO, RECHMOND  TAALA

1762        ISRAEL, LORRAINE  MEDINACELI

1763        ITALIA, JESSA MAE  TAYCO

1764        ITULID, JANREY  RATA

1765        JABAGAT, RONDEL  PAVA

1766        JABERTO, KEMBERLY  CEPIDA

1767        JABUJAB, EDELYN  CABRAL

1768        JACILDO, JEROME  RAMOS

1769        JACINTO, EMMA ROSE  GAYLAN

1770        JACINTO, JOEY  LAMARCA

1771        JACINTO, RYAN JAY  CANILLO

1772        JACOBE, JUNIEL  NEMENIO

1773        JACOBO, MARY CLAIRE  SAPLAN

1774        JACOMILLE, TRISHA ANNE  LETRERO

1775        JACOSALEM, JOHN MARK  PATEÑO

1776        JACOSALEM, KIMBERLY  PATEÑO

1777        JADLOCON, CHAR LYNE KAYE  GUIMALAN

1778        JAGONIA, CATHLEN DEL  BASILGO

1779        JAGONIA, KENT ANDREW  LUGAGAY

1780        JAILANI, ABDAN RAHMAN  ANTOLIN

1781        JAKOSALEM, JACKIELYN

1782        JALAMPANGAN, KRYCEL JOY  CASTILLON

1783        JALINA, ARYAN  ASIS

1784        JALMASCO, ALLEN MAE  MAGDAONG

1785        JAMERO, CHELSEA JANCE  MIADO

1786        JAMES, JEFFERSON  BINIAHAN

1787        JAMILANO, KATHERINE  HARINA

1788        JAMIR, PAULA JANE  SAUQUILLO

1789        JAMISOLA, JESSA MAE  TUYAY

1790        JAMOROL, ANGELEI  DANLAG

1791        JANOLINO, ALLAINE MAE  GARCIA

1792        JARDIN, SABRINA KAYE  ESCOBAR

1793        JARONEL, DANTE  RESPICIO

1794        JAVAREZ, JONERO JAYVEE NIÑO  PACTAO

1795        JAVIER, DAVE GUIAN  BALNAJA

1796        JAVIER, JAN ERICSON  TALLOD

1797        JAVIER, JESSICA  BABIDA

1798        JAVIER, NICOLE VAN  HINUNANGAN

1799        JAVIER, ROMEL  BLANZA

1800        JAVIER, SIDNEY  CLARO

1801        JAYAWON, JAY MARK  MACALOS

1802        JAYMA, JANELLA  LUMOGDANG

1803        JAYME, CHRISTIAN  PINUELA

1804        JAYME, MAY-ANN  BRAGANZA

1805        JAYME, SHAINA  JELL

1806        JAYOMA, SEGUNDO JR  CAHAPON

1807        JERVOSO, VINCE JOSHUA  VERRA

1808        JIMBANG, MEMBOR  SALAHUDDIN

1809        JIMENEZ, CARLA MAE  DE GUZMAN

1810        JIMENEZ, FERNAN  SAYUD

1811        JIMENEZ, JHASPER  SICO

1812        JIMENEZ, MONIQUE  SIMEON

1813        JOAQUIN, JAMES BRYAN  PATARAY

1814        JOAQUIN, SYRELLE JAE  BUSTAMANTE

1815        JODLOMAN, PAULINE  FRANCO

1816        JOLINDON, SHENNETH KAY  TOMINES

1817        JOMENTO, JOSEFINA PAZ  SUMOGOT

1818        JONG, ANGEL  SALIPOD

1819        JORDAN, REA JOY  TEVES

1820        JORE, NICKY  MABANAG

1821        JOROLAN, MAEVE KISSEL  VOSOTROS

1822        JOSE, JOLINA GAIL  ANCHETA

1823        JOSE, KARL VINCENT  JASARINO

1824        JOSON, JERSON  BUENAVENTURA

1825        JOVEN, JIMSON  ESUREÑA

1826        JUAN, ARFIL  ANTON

1827        JUAN, MELVIN JAY  PRIMERO

1828        JUANITE, XENIA KHLAIRE  DOBLUIS

1829        JUAREZ, SARAH FAITH  ALIGAGA

1830        JUAYONG, APRIL JOY  VICENTE

1831        JUBILO, JHANE GEL  MARASIGAN

1832        JUDILLA, JEFFREY  LESTINO

1833        JUEGO, KAILYN RICA  PAGDONSULAN

1834        JULIAN, JONNA  ACOCOS

1835        JULIO, JENNY LHEA  ACOSTA

1836        JUMAO-AS, LOUISE MARIE  RODRIGUEZ

1837        JUNTO, BETTY  OBAR

1838        KALI, JAY  GUIAMALON

1839        KAMINO, MANZUR  GUIAMILON

1840        KANDALAYANG, BELMONTE  GUIAMADIL

1841        KASAN, NORNISA  MANIBPIL

1842        KELEY, ALEXANDER JAMES  ABID

1843        KILLIAEN, APPLE  BAO-IDANG

1844        KIMAYONG, LIMWEN  CODAVA

1845        KIMBUNGAN, LEO  ESNARA

1846        KINAO, JAYPEE  DAYAG

1847        KINDIPAN, MANUEL JR.  DULNUAN

1848        KUSAIN, RONA LYN  DELFINADO

1849        LABADAN, PRINCESS SYRAH  OMAPAS

1850        LABALAN, SHEAN LANDREI  BORELA

1851        LABANON, ROGELIO JR  BLANCE

1852        LABAO, SHELARYN MAE  DELA CRUZ

1853        LABASAN, DAMMY  ULEP

1854        LABASTIDA, FERNANDO  CAÑADA

1855        LABAY, STEFFIE ANNE  PARAME

1856        LABAYEN, KAYE ANGELIE  RECARSE

1857        LABOG, ROTSEN AARON  CACAL

1858        LABORDO, HENDRIX  MABAD

1859        LABRADOR, JOEMEL  ANDICO

1860        LABUGUIN, GEMMA  GARUNAY

1861        LABUNOG, GAIN CARLO  BAÑOC

1862        LABUSON, QUEENELYN  VILLARMA

1863        LACANILAO, ELLA MAE  BAUTISTA

1864        LACASA, RIZALDEN MARIE  JAURIGUE

1865        LACESTE, MILKY JOY  ESGUERRA

1866        LACESTE, RACEL  PANIT

1867        LACO, DODO  MALAYON

1868        LACSON, JENINA AUDI  MABILANGAN

1869        LACUATA, FLORENTINO JR.  MALAPIT

1870        LACUATA, LAZARO  GALERA

1871        LADABAN, BRIX RUSSEL  GARCIA

1872        LADERA, IRENE JANE  RESPECIA

1873        LADESMA, KARLA JANE  SUBAGAN

1874        LADIO, MARIA LYN  ROJAS

1875        LADIPE, ANNA ROSE  MINGUIN

1876        LADOING, RAPHAEL  SESANTE

1877        LADSIC, NACRINA  MAGLANGA

1878        LAGAHIT, JOVEN CRISLER  REYNIDO

1879        LAGANAO, JESSA  DE CASTRO

1880        LAGNO, ROQUE  PAQUIAO

1881        LAGO, RAFAEL ELEAZAR FRANCISCO  MALDORA

1882        LAGOS, CHILLY  LAGLAG

1883        LAGOY, JESIEL  LAURO

1884        LAGUA, NOVENNE EDUARD  BAGUIO

1885        LAGURA, CLAIRE JANE  REMERATA

1886        LAGURU-AN, JESON  SAM-O

1887        LAITA, FLOREVIC  DAGWASI

1888        LAJOLA, EMMANUEL  INIS

1889        LALLUAN, IRA MAE  PALACAY

1890        LALUGAN, DINA  SIBAYAN

1891        LAMAG, JENY  AGUSTIN

1892        LAMAN, DY JAY  CURUGAN

1893        LAMPA, ABDULHADI  USMAN

1894        LANANTE, JADE LESTER  OLEDAN

1895        LANAYAN, AIZA

1896        LANDERO, MIKE OLIVER  CAPADA

1897        LANDICHO, LUILLA  FORTU

1898        LANDICHO, SPYRI FRANZINE  ROXAS

1899        LANGBAYO, DOMILYN  ALEJO

1900        LANIP, THRINA  ALCANTARA

1901        LANIT, JERWIN  VILLANUEVA

1902        LANON, ALLAN  COMIA

1903        LANTICSE, JAY MARIE  DAVIN

1904        LANTICSE, RHEA LYN  BLANCO

1905        LANUZA, JONATHAN  DE LEON

1906        LANZADERAS, JOSEPH VINCENT  BRUNIDOR

1907        LAO-AN, BREHILDA JOY  SAGUIBAL

1908        LAPARAN, FRANCES MARIE  PESTAÑAS

1909        LAPICEROS, EDDIE BOY JR  MARZALADO

1910        LAPICEROS, JERIC  ALERIA

1911        LAPID, RUBYNEIL  LAUSA

1912        LAPIS, MARK VINCENT  DIABORDO

1913        LAPONG, RUSSELL  ROSETE

1914        LAPUEBLA, JAN LENARD  VICERRA

1915        LARANAN, CLARENCE BRYLE  AGAS

1916        LARANJO, GIFT ROCHELLE  TUMALA

1917        LARANJO, SARAH JANE  SUMALPONG

1918        LARAÑO, ARGELYN  VILLAHERMOSA

1919        LARDIZABAL, MARILOU  GUMOP-AS

1920        LARGO, JENNILYN  GAMBUTA

1921        LARGO, MA. ISABEL  EUSEBIO

1922        LASATEN, KRISHA JANE  IMPELIDO

1923        LASAY, RIZZA JEAN  DELMONTE

1924        LASPIÑAS, ERICKA  RUDIS

1925        LASTIMOSA, TRISHA NICOLE  BOCO

1926        LATORRE, MA. ROSARIE  DONAIRE

1927        LATOZA, ARIANE KRIZELLE  ACUÑA

1928        LAUREAN, WENDELL  GUANSING

1929        LAURENTE, ANGELO  ALCANTARA

1930        LAURENTE, SHEILAMAR  TAN

1931        LAURESTA, LEONEL  PERANDOS

1932        LAURIO, ELAINE  PEÑAFLOR

1933        LAVISTE, ALBERT  NITE

1934        LAWAGAN, JENERO  PAKITOL

1935        LAWAGUEY, MURPHY  BALAO-AS

1936        LAWANI, FAMIE  BENSIG

1937        LAZALA, INA  RODIL

1938        LAZO, JAY AN  RIVADENERA

1939        LEAÑO, CRIZA MAE  FLETE

1940        LEBOSADA, PRINCESS DIANNE  CIELO

1941        LECCIONES, ALLEN LEO  ALBURO

1942        LEMENIO, MARIA GRACIA  MONARES

1943        LEMONCITO, CARL JOHN  EUSTAQUIO

1944        LEMOSNERO, CHARMAINE

1945        LENTIJA, DYLE  PEDRABUENA

1946        LEONES, JOHN FRANCIS  COLOD

1947        LEONIDAS, ERICA  HOSANA

1948        LEOVERAS, NICEL ANN  MILLAPEZ

1949        LEPITEN, MIKHAIL JOSE  CANLOBO

1950        LEQUIÑA, KAREN  MACADAT

1951        LERAN, KATRINA  BARCOS

1952        LESBAYEN, ALISON  BAYAWA

1953        LEYBLE, ANGELIE  MORADOS

1954        LEYSON, JEANILYN  SALTOC

1955        LEYSON, JESUS BRIAN  ALIMPOLOS

1956        LIBAG, FRANCISCA  BENTRES

1957        LIBARDO, MARK ANTHONY  DETERA

1958        LIBED, CHRISTINE ELOISA  BOADO

1959        LIBRANDA, LORRAINE  YULO

1960        LIBRIA, IVY JANE  COQUILLA

1961        LIBUNA, ERIELYN FABIES  DIMAPASOC

1962        LIBUNAO, JETHROPEL  BRAGANZA

1963        LICTAO, GEORGETTE  CABADING

1964        LICUASEN, GODRICK  LIYO

1965        LIGACION, CARL JEROME

1966        LIGATEN, FERNANDO JR.  SOLIMEN

1967        LIGON, ZYRILLE  MONTES

1968        LIGOT, MARK DAVID  TOMAS

1969        LIM, FEBE JHYM  YAP

1970        LIM, KLEIN ANSON  GRIMES

1971        LIM, RICHARD GABRIEL  PAJO

1972        LIM-ANG, IRENE  DUMANGENG

1973        LIM-IT, GINA  ODENCIO

1974        LIMATO, RHEA JOY  ALMIANO

1975        LIMBAGO, DAVEN JAY  DAMPOR

1976        LIMEN, JUDE  ENDAB

1977        LINATOC, ABIGAIL  TANSUICO

1978        LINDAYAO, ELMIE  GUNGOB

1979        LINDO, ALLYSSA NICOLE  MERCADO

1980        LINGATONG, MARK JOHN  BAGASINA

1981        LINGGAYO, NOVIE FAITH  VALDEZ

1982        LININDING, ADELAIDAH  MARIAM

1983        LINTAN, JERISSA  MARZAN

1984        LINTONGAN, IBRAHIM JR  PALAMAN

1985        LIQUIGAN, ANGELICA  DINGIL

1986        LIRAZAN, KEMBERT  SARITA

1987        LISTAHAN, RHEA JANE  CONTAWI

1988        LISTANA, RAYMUND  BAJAMUNDI

1989        LIZA, ERICA  DEJARME

1990        LIZARDO, MARIEN  LAURICO

1991        LLAMAZARES, KARL RYAN  LACSAO

1992        LLAMERA, MERWIN  MATABUENA

1993        LLANO, CHERIE VEE  BAGNOL

1994        LLANOS, NORELYN  CAINOY

1995        LLARENAS, JULIUS CAESAR JR  GOMEZ

1996        LLEGO, MARK JAMES  AGBANLOG

1997        LLEMIT, QUEENIE GRACE  CABIGAS

1998        LLOBRERA, ELLA BIEN  SELGA

1999        LLONA, LEMUEL PAUL  MASCARIÑAS

2000        LLOREN, JAY ANN  LINDO

 

 

2001        LLORENTE, JEZRELLE  FLOTILDES

2002        LOBATON, BEA  BULONGCO

2003        LOBINA, JEAN RHIZZEL  BEBITA

2004        LOCADING, DEXTER  BUDOMO

2005        LOCSIN, MICHAEL

2006        LOFRANCO, CHUN LENNOX  BERONGOY

2007        LOMBOY, MIKEE  LAMADORA

2008        LOMIBAO, CLARICE  MOLAS

2009        LOMUKSO, MARK LLOYD  SEBAN

2010        LONDO, NORHANISAH  SALIC

2011        LONGARES, STEPHEN RUSSEL  FRANCISCO

2012        LONGATAN, JOWELLY KAETE  BANAYAN

2013        LONGCAYANA, ANNABEL  MINGOY

2014        LONGCAYANA, MARK PANTALEON  EBARSABAL

2015        LOOD, SHEIKA

2016        LOPEZ, CHRISTINA  SALA

2017        LOPEZ, CLARISSA  DEMAULO

2018        LOPEZ, EMMANUELLE  PANINGBATAN

2019        LOPEZ, GILBERT  COMPRA

2020        LOPEZ, LOTIS  ATIENZA

2021        LOPEZ, REZA  GAMOROT

2022        LOPEZ, SHARMAINE  MULINGBAYAN

2023        LOPEZ, VINCENT IAN  PARINGIT

2024        LORA, MIKO  ASINAS

2025        LORAYNA, JOSEPH  CERIA

2026        LOREDO, RHON  TALAY

2027        LORENZO, ALERIE KATE  NATIVIDAD

2028        LORENZO, DAXE  VILLAFLOR

2029        LORENZO, FROILAN JR  RETAMAL

2030        LORENZO, JIMMY JR.  CUDAL

2031        LORENZO, JOAN  VILORIA

2032        LORENZO, JOHN PATRICK  ORDOÑEZ

2033        LORENZO, KENETH BRAYLE  LINO

2034        LORENZO, NORMALYN  AGUDA

2035        LOREÑO, MARIA CRISTINA  ALAPAN

2036        LORO, GLAIZEL MARIE  LANOT

2037        LOSARITA, RICHARD JAMES  OYAO

2038        LOVINO, DARRIEL  PANGILINAN

2039        LOVINO, MARINEL  MACINDO

2040        LOYON, IVAN DALE  LEUSEN

2041        LOZADA, DAN MICHAEL  ALFORJAS

2042        LOZADA, ELMER  GESTIADA

2043        LOZADA, JESSA MAE  ALTILLO

2044        LOZANO, BON LOUIS  GUTIERREZ

2045        LOZANO, KERR JOSE  PONTILLAS

2046        LUARCA, ERIS  GADO

2047        LUBANG, JOMEL  ALOJADO

2048        LUBATON, GWYNETH ERICCA  CATAPANG

2049        LUCABAN, LOUCEL  DAGAMAC

2050        LUCAS, JOE CEL  GARCES

 

 

2051        LUCAS, LANI  BALAJO

2052        LUCERO, CRYSTAL KYNA  QUILOJANO

2053        LUCIDO, GER VAN  ACANG

2054        LUCIDO, TRISHA MAE  AGLANAO

2055        LUCMAN, ABDUL BASHET  GAMBAI

2056        LUGMAY, CRISTEL JANE

2057        LUISIER, MAYLYN  ALO

2058        LUISON, QUENA  CEPEDA

2059        LUKMAY, BABYLYN  GAOP

2060        LUMAGDA, FAITH EMELEEN  SILVESTRE

2061        LUMAWIG, DEBORAH KATE  CABBIGAT

2062        LUMBA, ELBERT  BARNAJA

2063        LUMBAB, KIM  MATAQUEL

2064        LUMBAB, ROZEN MAE  CAPIN

2065        LUMBOY, ERICKSON  DONATO

2066        LUMONTAD, MARJORY  KUMAGAO

2067        LUMOSAD, EMARIEL  MAGLANGIT

2068        LUNA, APRIL JANE  BADILLO

2069        LUNAG, DELFIN III  KIDAYAN

2070        LUNAG, JAN VINCENT  BALINTAG

2071        LUNGAY, ANDREA ELCID  CASTRO

2072        LUPIAHAN, DAVIN RUTH  LEPARTO

2073        LUYAN, JULIE MAR  DOMINGO

2074        LUZORATA, FERYL ANN  MARINGKE

2075        MAATA, ANGELENE  YOLDAN

2076        MABANDING, RICA JANE  MAR

2077        MABAO, IVY JOY  GABRINEZ

2078        MABAYAN, ERNESTO JR  LUTAS

2079        MABINI, ANDREW  POLIDARIO

2080        MABULAY, CHRISTOPHER  DAITY

2081        MACABALANG, BENLADIN  USMAN

2082        MACABANGON, JHON BRIX  MARTINEZ

2083        MACACHOR, JOHN PHILIP  MONTAJES

2084        MACADANGDANG, MARJARY  CAINGLET

2085        MACADATO, NASIMAH  BAYABAO

2086        MACADENDEN, CATHERINE JANE  BASAS

2087        MACALA, OMELKHAYR  MAMARINTA

2088        MACALAGUING, GIAN CARLO  ROXAS

2089        MACALMA, ALLYSA GAILE  REBOLDELA

2090        MACARAEG, ESTELA  SARMIENTO

2091        MACARAEG, MARK  CARANTO

2092        MACARANAS, JAIRRA  SANTOS

2093        MACARILAY, MARBOY  LOPEZ

2094        MACASARTE, DARLENE JANE  ORTIZ

2095        MACASARTE, PHILLIP GILES  SIMON

2096        MACASIAB, MAR JOSHUA  ROSALES

2097        MACATANGAY, MA. TIARA FRANCESCA  BARRIOS

2098        MACATANGAY, MARIE TRIA LEINE  BARRIOS

2099        MACATANONG, MOHAIDEN  TANGGOR

2100        MACATO, MA. SHAINE  SAN MATEO

2101        MACAUROG, AINA  ABUBACAR

2102        MACAZO, RENER PHILIP  UNTALAN

2103        MACEDA, DEXTER  B

2104        MACEDA, GENEROSE  ARENDELA

2105        MADARCOS, KYLA TERREL  ACHUELA

2106        MADCA, ROSNIA  ISMAIL

2107        MADERA, JOSE GENESIS  GEMINO

2108        MADERA, REYNO JAY  CAÑETE

2109        MADIN, RIMALONSO  GUINDAYAN

2110        MADJOS, RUEL JR  FUENTES

2111        MADRAZO, RACHEL  SOMBILLA

2112        MADRID, KEANU  OLIVEROS

2113        MADRID, KRISTINE JANE  VALENZUELA

2114        MAG-ASO, ANGELIE  CUERVO

2115        MAG-ASO, RENALYN  BANSILOY

2116        MAGADAN, ANDREI  PAINAGAN

2117        MAGADAN, CRISTAL MAE  APARECE

2118        MAGADIA, JOHN DAVID  ILAO

2119        MAGADIA, LYKA  MARIN

2120        MAGALLANES, GRACE  LACINA

2121        MAGALLANES, JEROME  GARCIA

2122        MAGALONA, SHAINE  SAYAM

2123        MAGALSO, SHARMAINE MAE  SINGCO

2124        MAGANOD, NASSER  KUDANDING

2125        MAGAT, MICHAEL JON  BONDOC

2126        MAGAWAY, PRINCESS JOEMAY  SARMIENTO

2127        MAGBANUA, MA. DOLERICH ANDRE  FABILA

2128        MAGCULIA, KCSHEY  BAUYOT

2129        MAGDALE, SHEMINETH  BULARON

2130        MAGDASOC, JOHN DENVER  FUGABAN

2131        MAGDUA, LIEZLY  LUMOCSO

2132        MAGGUIA, HANEELYN  MOLING

2133        MAGING, NOVELYN  AGLASI

2134        MAGLINTE, DAZELE JOYCE  OSMIL

2135        MAGLINTE, REGINE  ROSALES

2136        MAGLUYAN, MARY GRACE  RAUTO

2137        MAGNO, BENJIE  C

2138        MAGNO, JANNO  MARIANO

2139        MAGNO, RENE JOSHUA  COCO

2140        MAGON, SHEILA MAE  MAGLINTE

2141        MAGSAEL, GWYNETH  FABRIGA

2142        MAGSANAY, MONICA SHELDANE  YUNGOD

2143        MAGSICO, JESSA MAE  LIMBURAN

2144        MAGTOTO, CYRILLE TAN  PAAY

2145        MAGUILIAN, CESAR  MUTALIB

2146        MAGULLADO, JEDA ROSE  OJERIO

2147        MAHILUM, QUIVEN  MELGAR

2148        MAHINAY, IAMELS  WASQUIN

2149        MAHUMOC, MARY ROSE  OBUT

2150        MAHUSAY, CHARLYSSE  TAGLE

 

 

2151        MAIGUE, MARC GLENN  CIPRIANO

2152        MAILLA, LIANN PEARL  BRETAÑA

2153        MAISO, ALFIE  MONTANCES

2154        MAISO, JAYMARK  VIRTUS

2155        MAITEM, JAY-ANN  CABODBOD

2156        MAKMOD, ABDUL-HADI MUHAMMAD SHU'AIB  KUTIA

2157        MALABANA, JOHN KENNETH  CAVALDO

2158        MALABANAN, SHAKIRA YVETTE  MERCADO

2159        MALAFU, VIVIAN FAITH  PILAY

2160        MALAGGAN, HONEYLET  MAGITLING

2161        MALAGGAY, RALPH  ROSALES

2162        MALALIS, AIZA  EROY

2163        MALANO, JUDELYN  BRUAS

2164        MALANO, MARK LAURENCE  TEMARIO

2165        MALANOT, BENITO JR  DANAO

2166        MALAPIT, DIGNA JOY  NAVARRA

2167        MALAPIT, JAMES MATHEW

2168        MALATE, JAMILLE KAY  TAMPOCAO

2169        MALAYAS, ARIANE DANNISE  ISMAEL

2170        MALHI SINGH, SIMRANJIT KAUR  VILLALON

2171        MALIG-ON, ALLEN JOHN  GALENDEZ

2172        MALIGALIG, SHAZNAE JEMINA  ARENDA

2173        MALIGSAY, YFANY KATE  BLANCAFLOR

2174        MALIHAN, ELISHAH  CATOR

2175        MALINES, GIL  EMBERGA

2176        MALIZON, EUNICE RUTH  LAUDE

2177        MALLA, CHONA  BALONGCAS

2178        MALLARI, JHON RAY  BUSTAMANTE

2179        MALLARI, REDVENS  ALINTATAO

2180        MALLO, ELMER  RIEL

2181        MALOLOY-ON, AIZA  SASIS

2182        MALONES, NIÑA CARMELA  ALEJANDRO

2183        MALTO, JUDY ANN  VISARIO

2184        MAMALIAS, IVY  ENCLUNAR

2185        MAMALUBA, AMRO  SOLAIMAN

2186        MAMASIG, JESSICA  BARRIENTOS

2187        MAMATTONG, NELSON  ARAGON

2188        MAMITES, ANNA MAY  JURADO

2189        MAMITES, MARIO JR  JURADO

2190        MAMULINTAO, ALLIAH  BORERO

2191        MAMUYAC, CHRISTINE  MILANES

2192        MANA-AY, ANGELYN  ABENOJA

2193        MANA-AY, JESSICA  TRAGO

2194        MANAHAN, CHRISTINE JOY  DAVALOS

2195        MANAHAN, KARLA  VALDEZ

2196        MANAHAN, SOFIA

2197        MANALANG, KENNETH  FERNANDEZ

2198        MANALES, GERLYN MAE  BEJUCO

2199        MANALO, DON WESLEY  MACALALAD

2200        MANALO, RACHEL  SARMIENTO

2201        MANANGAN, JS  MANGAY-AYAM

2202        MANANGBAO, TIFFANY KAIT  SALIMBAY

2203        MANANSALA, AARON  FAJARDO

2204        MANCAWAN, ROBELISA  NAMOCOT

2205        MANCIA, ELEONOR  TAFALLA

2206        MANDANGAN, ALNASSER  MACAALIN

2207        MANDANGAN, JOHRIA  DIMAKUTA

2208        MANDRE, DELAILAH  OLIP

2209        MANERA, JHON LESTHER  LAGRIO

2210        MANGAL, MELINDA  RAMIREZ

2211        MANGALIMAN, APRIL MAY  RAPIN

2212        MANGAMPO, CHRISTINE JOY  TUBONGBANUA

2213        MANGANSAKAN, HANIFA RAYA  PAGUITAL

2214        MANGGURIT, BENJIE  ACCAD

2215        MANGORANGCA, HASANAH  MACATOON

2216        MANGUBAT, GISELLE ANN  GERONIMO

2217        MANGULABNAN, IAN GABRIEL  RAMOS

2218        MANGURUBAN, IANIL  BASALO

2219        MANIBALE, KEN NICOLOUS  BONAOBRA

2220        MANIDOC, ANTONETTE  AUDE

2221        MANIEVO, JOHN CARLO  QUEVEDO

2222        MANIGOS, ANJELISA  VILLAROSA

2223        MANILE, SELWYN DENZIL  TAHOP

2224        MANIMTIM, JOHN CARLO  LINGCURAN

2225        MANING, MAE  DAISON

2226        MANINGNING, JOAN  CAMROT

2227        MANINGO, JUSTIN PAUL  RATON

2228        MANLAGNIT, AMFIE MAY  TARREGA

2229        MANLANGIT, JOHN CRAIG  ODIAMAN

2230        MANSENARES, RIAJEL  ENRIQUEZ

2231        MANSOLA, DINES  TOROY

2232        MANUDAL, MATTHEW  KUMAN

2233        MANUEL, ANGELENE  SALVADOR

2234        MANUEL, MICHELL  GAMAYON

2235        MANULAT, RENALYN  ONCENES

2236        MANUZON, AURA MONICK  RIVERA

2237        MANZANO, ROMEO JR  VILLAVER

2238        MAPA, ANAMIEL  ADAYA

2239        MAPA, KAREN  MERCA

2240        MAQUILING, EUNICE  GARFIL

2241        MARABABON, CHONA  VILLAGONZALO

2242        MARAMAG, IAN JASPER  RAMIRO

2243        MARANAN, JAY AN  SILANG

2244        MARANAN, JESSA MAE  MENDOZA

2245        MARAPAO, JAKA MARRIS  ARCAYNA

2246        MARASIGAN, CHRISTIAN MEL  ATIENZA

2247        MARASIGAN, LEIDEN  PENIDA

2248        MARATA, JOHN PATRICK

2249        MARATAS, JADERICK  MAGSIPOC

2250        MARAVILLA, BARBIE GAIL  ORNOS

 

 

2251        MARAYAN, ALECKZ ANDREIA ROSE  MERCENE

2252        MARBEBE, KENNETH JAY  CARESTIA

2253        MARCELINO, MARK JOVEN  BERNABE

2254        MARCELLANO, CAMILLE  OLLICA

2255        MARCELO, RUSSEL  ASABASAN

2256        MARCILLA, JAY-AR  BALASOTO

2257        MARCOS, DOLLY ANN JOY  BRILLANTES

2258        MARFIL, CRISTY LAARNI  ABOGADOR

2259        MARGATE, CARLSEAN  VIRADOR

2260        MARIANO, ALYN GRACE  CALIBAYAN

2261        MARIANO, CHESTER  NISPEROS

2262        MARIANO, JAY  SOLITO

2263        MARIO, MARY JANE  QUINDAO

2264        MARIONES, MARIS JOY  LUMBICAN

2265        MARISCOTES, JOHN PAUL  PACAMARA

2266        MARIVELES, ALLEN JAY  BIONAT

2267        MARIÑAS, JHAMES  MERNADO

2268        MARQUEZ, CLIPTON  RIMPOS

2269        MARQUEZ, GEMMA ROSE  SAGUN

2270        MARQUEZ, JAYSON  PIABOL

2271        MARQUEZ, JENNY ROSE  REFORMA

2272        MARQUEZ, JOHN KENNETH  TAYCO

2273        MARTIN, ROGELIO II  VISTA

2274        MARTIN, SETH FAIRY  RIVERA

2275        MARTIN, VICKY  ARDIENTE

2276        MARTINEZ, CHRISTINA  ARCENAL

2277        MARTINEZ, EISLYNE KEITH  NOVIDA

2278        MARTINEZ, FREDERICK JUNIOR  BANAN

2279        MARTINEZ, MARVIN  GONZALES

2280        MARTINEZ, MARY ANTONETTE  BENJAMIN

2281        MARTINEZ, REX  SANTOS

2282        MARTINEZ, ROMMEL JAY  DE GUZMAN

2283        MARTORILLAS, JANELYN  DELA CALZADA

2284        MASAYON, ARNEL  SINCERO

2285        MASAYON, CLEOBERT  BOLINA

2286        MASI, DONITA ROSE  AWIS

2287        MASI, NOVA  YAC-AO

2288        MASINAS, FLORDELLA  DELA PEÑA

2289        MASINAS, JIM PAUL  ORDONIO

2290        MASORONG, HALIDAH  SUBA

2291        MASUKAT, BENLADIN  MAKAKENA

2292        MAT-AN, FEBELIA  CALADO

2293        MATA, CHARINA  MAGDAONG

2294        MATA, MARISON  BORROMEO

2295        MATA-AN, JUDERICK  WACLIN

2296        MATABANG, MHICHOUI DJENELLE  RAMIREZ

2297        MATALANG, DONNA MAY  LAMAO

2298        MATAMIS, ROSE MARIE  NEBRE

2299        MATBAGAN, SEM  MATOQUE

2300        MATEO, JOSE ZBD LOUIS  OTUD

2301        MATEO, REGINE  OLOG

2302        MATIAS, NOVRE  MACAY

2303        MATILLANO, JELLY JEAN  CASTOR

2304        MATILOS, KAREN MAE  VICOY

2305        MATINGIN, PRINCESS MICAH  JACALNE

2306        MATIRA, ALLYSA MAE  MAPALAD

2307        MATTI, JULIO MARTIN  MIRASOL

2308        MATUGUINA, JHAZEMHIN  BUTAYA

2309        MATUTINA, DALETH ALN  LLOREN

2310        MATUTINO, SHAIRAH MAE  GALUT

2311        MAUCISA, NHIKA  CADENAS

2312        MAULIT, CLARREY MAY  ALIBUYOG

2313        MAUN, JUSMINE  MANALO

2314        MAURICIO, JONATHAN  ANCHETA

2315        MAWAGAY, JOB II  MAGRANGA

2316        MAXIMO, JEROME  CRISTOBAL

2317        MAYOR, BRIENDON  PALMA

2318        MAÑAGAS, DAME  IGLESIAS

2319        MAÑOSA, RHEGIL JOSEPH  BALGOS

2320        MECA, ANGEL  MONTES

2321        MEDEZ, RHEENA  SARDEMIO

2322        MEDINA, AVELINO JR.  COSTALES

2323        MEDINA, MIKE  REYES

2324        MEDRANO, IVAN PATRICK  CIELO

2325        MEDRANO, JOYCE ANN  CASUCO

2326        MEJARES, MARIA CAMILLE  LLARENA

2327        MEJIA, ALJHUN  ARANZADO

2328        MEJIA, CATHERINE  APAGA

2329        MEJOS, CHARITIE  SANTANDER

2330        MELCA, EMELIANO JR  ROBANTE

2331        MELENCION, MARIA KRISTINA  AVE

2332        MELINDO, KENT KENNY  DELFINO

2333        MENDEZ, MARK DOMINIC  RAYCO

2334        MENDIORO, JHONIEVER  LIZADA

2335        MENDIORO, KAYE  DACUMOS

2336        MENDOZA, ALVIN  PUZON

2337        MENDOZA, ANGELINE  LACORTE

2338        MENDOZA, ARDEL  DAYACOS

2339        MENDOZA, BERNARDINO II  LASQUITES

2340        MENDOZA, IONNA EUNICE  BROZO

2341        MENDOZA, JAMES TYRUS  CACAYAN

2342        MENDOZA, JOSUA ANGELO  ALVARADO

2343        MENDOZA, KATHERINE MARY  SANTOS

2344        MENDOZA, LOVELY DIANE  RAZ

2345        MENDOZA, LYKA  CAYABYAB

2346        MENDOZA, MIKEE ANN  RESPECIA

2347        MENDOZA, RENEE ANNE  MONDEJAR

2348        MENGOTE, MARLO  TABUENA

2349        MENISTERIO, KENT JHIELO  BOCADO

2350        MENOR, HERICA  TIMBAS

2351        MENOR, MICHAEL  CANICULA

2352        MENZI, KYRAN JEFF  CONTADA

2353        MERCADO, JANSEL  ANGELES

2354        MERCADO, MARRIENILLA  CASTILAR

2355        MERCADO, MISTY FAITH  MEJINO

2356        MERCED, FRANCIS JAY  PETILO

2357        MERCENE, FERDINAND  CASERES

2358        MERCENES, KYLIE ROSE  MENDOZA

2359        MERCURIO, PAUL  ABUYAN

2360        MESINA, ANGELA  DAG-UM

2361        MEÑEZ, BEA JANICA  LLOSA

2362        MEÑORIA, LENETH  TAÑOLA

2363        MIANO, NIKKI JOY  IBACARRA

2364        MICAYA, JOHN PAULO  BARAL

2365        MIGUEL, ALMA CLARISSE  LAURETA

2366        MIGUEL, HERWIN  LUCAS

2367        MILITAR, RICA  BALBALOZA

2368        MILITAR, RICO YAN  BELOTINDOS

2369        MILLAN, KYLA CRIS  DAGON

2370        MILLAPEZ, MYLENE  GONZAGA

2371        MILLARE, JAY-EM  BELENA

2372        MILLARE, KAYE IRISH  TADEO

2373        MILLARE, SHERLYN  LOMERIO

2374        MILLARES, CHARMIN  CABANAG

2375        MILLO, DOMINIC  BARCELONA

2376        MILLO, REYMAR  GASMIN

2377        MINA, LESTER IAN  BALETE

2378        MINAYA, LHEAN  ABUSTAN

2379        MINDALANO, ALIMAR  RASUL

2380        MINGOY, MARIFE  DOMOGMA

2381        MINIMO, JOYCE RIZZA LYNE NICOLE  DEL MUNDO

2382        MIRANDA, GWENDOLYN  LOBERIANO

2383        MIRAS, DANILENE MARISSE  DALOGDOG

2384        MISME, JEREMY  MULA

2385        MLING, MAIDA  DAUNOTAN

2386        MODAPIL, ASMAUDIN  DIMASANGCA

2387        MODINA, DENNIS  ESTROSAS

2388        MOJICA, ANDREW MAR  ULIBAS

2389        MOLA, PATRIZIA NICOLE  BULAWAN

2390        MOLATO, SAMUEL JED  PUMON

2391        MOLINA, ANA MARIE  V.

2392        MOLINA, CHERIELYN  CORRE

2393        MOLINA, MARY ROSE  ORILLOSA

2394        MOLINA, SHEEMAIAH  ROLLORATA

2395        MOLINA, SUNSHINE  MACADANGDANG

2396        MOLOD, STEPHANIE LOUISE  TORRIRIT

2397        MOMO, BELLY  MAGLAJOS

2398        MONARES, IRISH  JACKSON

2399        MONDIDO, WILMA  COSMIANO

2400        MONES, AZEIL  SASI

2401        MONOY, FRANCO  MORALDA

2402        MONTAÑA, RYLE RABBAN  SACEDOR

2403        MONTE, MARC AARON  PITPIT

2404        MONTEAGUDO, ANGEL  TAMALA

2405        MONTECILLO, MARIELLE JANE  GIMARINO

2406        MONTEJO, VINCENT  BACUS

2407        MONTEMAYOR, ANNA MARIE  GARCIA

2408        MONTEROLA, JOCILLE ANNE ROSE  PALMADA

2409        MONTEROLA, JOSE GABRIEL  MANZANILLA

2410        MONTESCLAROS, IRENE  RAMA

2411        MONTEÑO, KYRIL LOUISE  SIMPAO

2412        MONTIERRO, SHAIRA  RAMOS

2413        MONTILLA, JANICE  OLAIVAR

2414        MONTON, AIRES  TAGBO

2415        MONTOYA, DANTE  PUAQUE

2416        MONTUNO, JHON MAR  DELA CRUZ

2417        MOONG, MONICA  FAJELAGO

2418        MORALA, GEORGE BALDWIN  RODRIGO

2419        MORALES, HEIDIE  TAGAZA

2420        MORALES, JOSUA  ZAMORA

2421        MORALES, MENALYN  DISCARTIN

2422        MORALES, SHEILA ROSE  FLORES

2423        MORALLA, EUGENE  DACORO-ON

2424        MORENO, ALJOMAE  LONGOS

2425        MORGADO, DEVIE JEAN  PEREZ

2426        MORIAL, BERNA  SABUCOHAN

2427        MORTEGA, LOEI

2428        MORTEL, RAFAEL  ALIMON

2429        MOTILLA, NICOLE ANN  MACINAS

2430        MOZO, RHEA JOYCE  CRISOSTOMO

2431        MUGAL, MARY  BULAWIT

2432        MULOK, FATIMAH  LIMBONA

2433        MUNCAL, ERWIN ROMMEL  MONES

2434        MUNOZ, PATRICIA MAY  LABRADOR

2435        MUNSAYAC, ALBERT RYAN  HALILI

2436        MUSTAPHA, NORHAMIN  NIPNAN

2437        MUTYA, RESIE  CABANTOC

2438        NABAYAO, REGINE  CASTRO

2439        NABORA, VANESSA  MERTOLA

2440        NACA, MA ELAINE  MARCELINO

2441        NACABUAN, JOHN ELDON  RETINIO

2442        NACAR, BENJIE  QUILIT

2443        NACION, ESTEPHANIE LAIZA  MEJICO

2444        NACUA, EUBERT JAMES  MAHISTRADO

2445        NADERA, JOHN MARK

2446        NAGTALON, VERNICE JOY  SILVESTRE

2447        NAGUITA, MAXINNE CLEO  ABAD

2448        NAHINGAN, RAYMAR  MANUEL

2449        NALA-ONAN, AUBREY JENNEL  MARQUEZ

2450        NALAUNAN, JUNIEZEL  NERVAR

2451        NALZARO, FE  IBAO

2452        NAMAHHIG, FREDILYN GRACE  KIMMAYONG

2453        NAMAYAN, VIRGIE JOY  PERJE

2454        NAMORO, EMMANUEL  BALMEO

2455        NANALI, HENRY  OBLANDA

2456        NANAS, JULIUS  TARIO

2457        NANGEL, ROSE ANN  IBARRA

2458        NANIT, GIZELLE  TAMBAN

2459        NANO, FERN  PONCE

2460        NANTES, JASMIN  ASA

2461        NAPAL, FRANCO  MINOZO

2462        NARTE, CHARITY NICOLE  SANTIAGO

2463        NASRODEN, ASNIYA  AMPUAN

2464        NASROLLAH, JEHAN  MAPANDI

2465        NASTOR, CRISTEL-ANN  AGGABAO

2466        NASTOR, ROMELYN  SONIO

2467        NATAN, ELLA  RULLEN

2468        NATAN, MA. LEAH  BATIN

2469        NATINGGA, MEMRICH  OBEDENCIO

2470        NATIVIDAD, KATRINA MICHELLE  FLORES

2471        NATIVIDAD, RICHLIE  PITANG

2472        NATUEL, RICA  TANAMAL

2473        NATURAL, JUDE ALFRED  FRANCISCO

2474        NAVA, JOYCE KRIZZLE  MIÑEZA

2475        NAVALES, CRIZZA MAE  BITOON

2476        NAVARRA, DENISE KATE  REMALDORA

2477        NAVARRO, JESSA  SANTOS

2478        NAVARRO, MARISH  SEBANDAL

2479        NAVARRO, MIGUEL ANTONIO  BOY

2480        NAZARO, JONATHAN  LUCAS

2481        NAZURDIN, REHANA  BELONGAN

2482        NECESITO, ELIZABETH  ENTEA

2483        NEMEÑO, CAREY  DIVINAGRACIA

2484        NEPOMOCENO, EMMA  MONDEJAR

2485        NEPOMUCENO, LEE JOSHUA  ARANEL

2486        NERA, JUSTINE CLAIRE  PARIS

2487        NERI, JOSE NEIL  TABOBO

2488        NESNIA, MARVIN  JABAR

2489        NGATEB, NOLITA  WANGDALI

2490        NICANOR, NELSON  NEAR

2491        NICOLASORA, CHRISTIAN JAMES  ALVAREZ

2492        NICOMEDES, PAOLO ANGELO  BUENAVENTURA

2493        NIERVES, MARCO  CALMA

2494        NILLO, DAISY  VILORIA

2495        NILO, ALDRIN  NICOLAS

2496        NILO, JENBER  CUARESMA

2497        NIOCENIA, RYAN  ESTORBA

2498        NIOG, CHERYL MAE  BALURAN

2499        NITURA, JUSTEEN  YALUNG

2500        NITURA, RODEL  ESPERANZATE

2501        NIÑALGA, ADA MARI  BALLESTEROS

2502        NOBLEZA, ANGEL  LOTERO

2503        NOCES, KARREN  LOPEZ

2504        NOLASCO, DANLOU  PADIN

2505        NOLASCO, EDIEMAR  LIMUN

2506        NOLASCO, VINCENT  MEDINA

2507        NOLLEDO, EIFFEL MARK  BUENDICHO

2508        NOROMBABA, DIANA PRINCESS  LOBINA

2509        NOVIO, JANE  CABE

2510        NUDNUD, JUNEIL  ARCADIO

2511        NUEROS, MA. JEAN ROSE  CABAÑAS

2512        NUEVA, RUTH  BANSAY

2513        NUÑEZ, MARIBEL  DESACULA

2514        OBALES, SHENNA  PANCHO

2515        OBEDOZA, JAMYCA  BALINGUE

2516        OBENA, MYRA  CIPRIANO

2517        OBEÑITA, EMMANUEL  VILLENA

2518        OBIAS, JUSTINE  BERNABE

2519        OBIDA, GERMAINE  EJAN

2520        OBIEDO, MARVIN  GAMBOA

2521        OBISPO, CHRISTIAN  ORALLO

2522        OBLEA, HANNAH MAE  NIVERA

2523        OBLIMAR, KYLROSE LEAN  BALAGA

2524        OCAMPO, BRIAN DAVE  JACOB

2525        OCAMPO, JESZENTINE JOY  PREQUENCIA

2526        OCAYA, NAOMI JANE  PADRONES

2527        OCBINA, KELLY  MIRANDA

2528        OCENA, RANIL  LOMBENDENCIO

2529        OCENAR, ANDREA  SELUBRICO

2530        OCLARET, ANTHONY JHUN

2531        OCONG, GANNY  BALANTINO

2532        ODALES, DAVE  LORETO

2533        OFICIAL, IRISH  TANDING

2534        OGALESCO, CARLA MAY  TUMALA

2535        OGUAN, JOHN WILFRED  TAD-Y

2536        OHAO, VANISA  APILLANES

2537        OHAO, VICLIZ  CASTILLO

2538        OITE, SIME BELLEN  MASUCOL

2539        OLANDA, ADELYN  VISITACION

2540        OLANO, GLAISA MAE  TANYAG

2541        OLARTE, EMERLY  NOLLA

2542        OLARTE, JACOB JAN  OLIVEROS

2543        OLAYA, JOHN ROY  CAPARIDA

2544        OLETE, RUZEL  SOLON

2545        OLFATO, CARLITO JR  MAAMO

2546        OLIVARES, JARU JERICO  SALAMAT

2547        OLIVO, JOHN RENAN  ADVINCULA

2548        OLSEN, NEIL MICHAEL JR  BELITA

2549        OMAL, RICA  MONICIT

2550        OMANDAC, KENT ALDAVE  TORREVILLAS

2551        OMANDAC, ROSEMARIE  MARCO

2552        OMANG, MARLON  AISO

2553        OMAPAS, AL OERIDAN  CUAREZ

2554        OMAY, JEA VANESA  BAYADOG

2555        OMBAO, RALPH JUNETTE  MIRABALLES

2556        OMBID, JERICHSON  CATALBAS

2557        OMECCAS, JUVY CLAIRE  ALONZO

2558        OMPOC, IAN GABRIEL  IRIZARI

2559        ONAHON, DANTE  SAMONDA

2560        ONATEC, JUDY ANN  DATLAG

2561        ONELLA, RENZO KYLE  VALENCIA

2562        ONG, CLOUIE MARIE  SELLARIN

2563        ONG, ED SHINE  TAN

2564        ONG, JOHN CHRISTIAN  GARCIA

2565        ONGA, PHILLIP REY  NAGUIT

2566        ONGCOY, KEVIN  PADILLA

2567        ONGGA-AS, CREZELIGHT  ANGNGALAO

2568        OPCIAR, SHELLA MAE  GONZAGA

2569        OPEÑA, LARA MAE  HONGHONG

2570        OPEÑA, MARY GRACE  GEVERA

2571        OPINGA, MARIE SHA-MAE  DABALMAT

2572        OPONDA, JOHN KENNETH  AÑANA

2573        OPORTO, APRIL PIA LORENCE  DEPACAQUIVO

2574        OPPURA, LEWARD KEENE  RAMADA

2575        OPRECIO, HAZE MARIE  MAPUSAO

2576        OPSIMA, ANGELO  ALQUIZAR

2577        OQUIAS, CHRISCA MHAY  BANTACULO

2578        OQUIAS, MIE ANGELIE

2579        OQUINDO, KEVIN

2580        OQUINDO, SHEILA JANE  GILDORE

2581        ORALLO, JESELLE DAWN  GENITA

2582        ORBINA, KRISHA ANNE  FORNALIZA

2583        ORCULLO, RAZEL NIÑA  CUAMAG

2584        ORDANIEL, NIEL MARK  ZULUETA

2585        ORDIZ, JULIE EZA  RAGANIT

2586        ORDOÑA, BEVERLIE  ELY

2587        OREDINA, JERSON  IBAT

2588        ORIA, MERRY ROSE  CATADMAN

2589        ORIO, LOT  DELA CRUZ

2590        ORO, CHRESTINE MAE  CAMALING

2591        ORPIA, PRECIOUS ANTONETTE  ESPAÑA

2592        ORPILLA, ARRON  SERIOS

2593        ORSUA, JOHN PHILIP  ALZAGA

2594        ORTEZA, JACOB  ABLA

2595        ORTIZO, BRIAN  VILLANUEVA

2596        ORUS, EDISON

2597        OSERIO, CYNTHIA  BARZO

2598        OSIAS, EDRALIN  ENGLIS

2599        OSMEÑA, SERGE ANTHONY  ALBARICO

2600        OSOMO, EJAY  LUCIANO

2601        OTTO, ANELYN JOY  UMBAO

2602        OVERA, MA. CHRISTINE  SALVA

2603        PABELLAN, RICHARD  CABILDO

2604        PABIA, HANNAH JANE  HERRERA

2605        PABIONA, AARON JAMES  GEMENTIZA

2606        PABLO, CARL JAN LESSUR  PABLO

2607        PABLO, HANZEN  SALGADO

2608        PABLO, MONIQUE  OREÑA

2609        PABLO, RIZZIE ANNE  GONZALES

2610        PABLO, SHARIMAE  OBLIGAR

2611        PABON, JAYMARK

2612        PACAMALAN, ANGELO  RAGSAC

2613        PACANA, ABIJAH MIGUEL  CABALLERO

2614        PACETE, JESSA  LAMPIOS

2615        PACIFICADOR, NEIL JOHN  SUARIN

2616        PACIO, DAINYLL JOYCE  BILAG

2617        PACIS, JASON  LUCEÑA

2618        PACOLOR, JARLYN  MANUNDO

2619        PACOT, DANNAH CARMELA  TINDAN

2620        PACRES, MARIA THERESA  DORIA

2621        PACUDAN, ALDREN LEONE  ANDO

2622        PADAL, PAULO  DADIOS

2623        PADASAS, JOHN ROUVIE  VILLOJAN

2624        PADASAY, CHARIES  BALBOA

2625        PADEO, REZA LEA  LEAL

2626        PADERES, RODELYN  URBANO

2627        PADERNAL, DANNA MARIE  LEDESMA

2628        PADILLA, KHRISTEL  ZIPAGAN

2629        PADILLA, MARK ROMEO  COSNING

2630        PADILLO, ELIAS

2631        PADON, JAMAICA  YUCMOS

2632        PADUA, JOYCE  DAUS

2633        PADUA, MANILYN  ANCHO

2634        PADUA, MARIVIC  ROJAS

2635        PAET, KHRISTIAN MIKE  TAMAYO

2636        PAGADDUT, ORTIGES  TILLAY

2637        PAGADUAN, JASON  PEDROSO

2638        PAGAY, MARLON BRANDO  DESPI

2639        PAGAYON, JIE-ANN  TAPULGO

2640        PAGGAD, JAY-ANN  DAWAWONG

2641        PAGGID, MYRNA  ORLANDO

2642        PAGHASIAN, DON BAR  TIGLEY

2643        PAGNAS, JUEVES JR.  MESIAS

2644        PAHAYAHAY, ANGELICA  ANDALICIO

2645        PAILDAN, PRECY RUTH

2646        PAITAN, ED NEEL LOUIS  GONATO

2647        PAITAN, JULIET  ORILLOSA

2648        PAJARILLO, DONA JAY  BEDONIO

2649        PAJENAGO, VENA  YAGO

2650        PALAD, TRISHA MAE  GALAM

2651        PALADA, DANIEL JR  AMOS

2652        PALADA, KARYL BRENT  LOPEÑA

2653        PALAGANAS, LYN  YMASA

2654        PALAHANG, ARGIECRIS  TABAR

2655        PALANTOG, FRANZ MARIELL  AGUSTIN

2656        PALARCA, MARLYN  SINFUEGO

2657        PALATE, GABRIELLE MAE  VIRTUDAZO

2658        PALATINO, KARLA JANE  MUÑOZ

2659        PALAÑA, JUSTEN IROLL  MACEDA

2660        PALENCIA, SEAN GIUSEPPE  VALLEJO

2661        PALES, SHEVA JOY  PASCO

2662        PALLEN, AUBREY  NOCOS

2663        PALMEJAR, JOES MARK  QUIMBA

2664        PALMERE, RYAN JAMES  EBANA

2665        PALMOS, MARY JANE  VALLENTE

2666        PALOMA, ALONA  AYAD

2667        PALOMO, YRAMME JAY  GOZON

2668        PALONAN, LORRIE ANN  MALAGGAY

2669        PALTINCA, JOHN MARK  JANE

2670        PALUSTRE, JESSALYN  PEÑALES

2671        PAMISARAN, SWEDEN  PADILLA

2672        PAMITTAN, VERONICA ROSE  TUMANGUIL

2673        PAMO, JEROME  DELA CRUZ

2674        PAMONAG, ALTHEA JULIERA  ORTEGA

2675        PAMPLONA, ANTHONY CARL  TESORERO

2676        PAMPLONA, NELYN JOY  APEPE

2677        PANADEN, SHERWIN  BAYACSAN

2678        PANAL, NEIL JASON  MATURAN

2679        PANALIGAN, MIRJANA IVANDRELLE  HERMOSO

2680        PANARIGAN, MARIAN JULIE  INGUITO

2681        PANASAN, RICO  GARCIA

2682        PANASE, ZEA ELEANOR  FERRAREN

2683        PANDALILI, MARK ARON  BANUGAN

2684        PANDIAN, PAMELA  BALAGA

2685        PANELO, DIANNE JOYCE  GONZALES

2686        PANES, JAY MART  RIVERO

2687        PANES, LOVE LEE  BIÑAS

2688        PANGANIBAN, EMMANUELL ANDREW  LANOT

2689        PANGGA, AVERRY CLARISSE  ALZONA

2690        PANGILINAN, RITCHEL  CABALLERO

2691        PANGUNOTAN, MIKAEL  ARON

2692        PANOROGANAN, AIRAH  SUMAGUINA

2693        PANOY, ELLEN ROSE  RAMOS

2694        PANTOJA, BONNA MAE  GUIANG

2695        PANTOJA, RALPH AIVAN  RAMOS

2696        PANULIN, LEIZEL  SONGAHID

2697        PANUNCIAR, BRYL NIÑO  CASIL

2698        PARADA, AMANDA PATRISSE  BANSALAO

2699        PARADERO, SHIELA MAE  BANGLOS

2700        PARADILLO, KAREN MAE  DACILLO

2701        PARAISO, ELLA  ELECSION

2702        PARANGUAY, ALJANE MAE  DUMANDAN

2703        PARCIA, JAMESROD  CASELA

2704        PARCO, BERNIE  BALLARES

2705        PARCON, WILLYN  BAHIAN

2706        PARDILLA, ANA PATRICIA  ITGANO

2707        PARDILLA, LAICA  REY

2708        PARDILLO, JEMRIL  BANDOQUILLO

2709        PAREJA, JOHANNAH MARIE  LLENOS

2710        PAREJA, TRIXIA NICOLE

2711        PARINGIT, ANGELIKA  CABATU

2712        PARISTA, ADONIS  GOMONAN

2713        PARUGRUG, EDUARDSON  OSOTEO

2714        PARUNGAO, GLICEL  DELROSARIO

2715        PASAHOL, ROY  UBUAN

2716        PASAMBA, ERICKA JANE  RUZ

2717        PASCIO, SETH ESAU  MEJIA

2718        PASCO, GRETCHEN  CABILADAS

2719        PASCO, STARLYN  BINAHON

2720        PASCUA, FLOWER ROSE  CADAMUS

2721        PASCUA, GEMMA  RAMITERRE

2722        PASCUA, RAQUEL  AGUINALDO

2723        PASCUAL, JANETH  GABAT

2724        PASCUAL, JOHNVIC CARLEO  ROMERO

2725        PASCUAL, KIM STEVEN  HERNANDEZ

2726        PASICAD, JOLINA  GAWAN

2727        PASQUIN, ABBEY ROSE  NISPEROS

2728        PASQUITO, ANWINMAE  BAYANG

2729        PASTERA, JENEVA  CONDEZ

2730        PASTOR, JOHNMAR  MAMALIGSA

2731        PATANI, JULIUS  ATIBAGOS

2732        PATAYAN, DANIEL  REYES

2733        PATENTES, JAYPEE  TORREJAS

2734        PATINDOL, JIGGENE  VILLEZA

2735        PATON-OG, LIAN  HEREMIAS

2736        PATRIMONIO, KLINSHE MARIE  CATINA

2737        PATTUGALAN, RITA  QUIZZAGAN

2738        PATULOT, CHELZY ANN  MARANAN

2739        PAULO, NIMFA JOY  CASTRO

2740        PAWA-AN, ANA MARIE  OTIDA

2741        PAYAPAYA, ROLYN  CAPUTE

2742        PAYOCYOC, ALBERT  PONAY

2743        PAYOS, EMMARIE SHANE  YARTE

2744        PAÑA, JUSTINE  OLAER

2745        PECASIO, LYNETTE  ANCHETA

2746        PEDNGA, SYLVESTER  ANTONIO

2747        PEDRICO, YOJIE  HURTADA

2748        PEGARIDO, LOREVIC  BALENA

2749        PEGARIDO, PRINCESS PAMELA  SILVA

2750        PELICANO, ELIZABETH  VERZOSA

2751        PELOMINO, ROXANNE  DEBABAO

2752        PENASO, JERIC  ZANORIA

2753        PENGSON, SARAH JILLEN  SANTOS

2754        PENOHERMOSO, ANGELICA  SULAPAS

2755        PENOHERMOSO, DEXTER  DACILLO

2756        PEPE, FERNANDO JESUS  GEPITOLAN

2757        PERALTA, KRISTINE  ILAGAN

2758        PERALTA, WILLY  VICENTE

2759        PERDEGUIN, VIA BIANCA  BELLO

2760        PEREZ, ANNA FAITH  FALLA

2761        PEREZ, CHRISTIAN  PAGKALIWANGAN

2762        PEREZ, FHEBRYAN  LASCOÑA

2763        PEREZ, GEMUEL  DUERO

2764        PEREZ, JOSHUA TIMOTHY  GICANA

2765        PEREZ, KATE ANN  IBIAS

2766        PEREZ, NOREEN  MANABAT

2767        PEREZ, VINZ MARDENNI  CARANGUIAN

2768        PERILLA, MYKA  PERMEJO

2769        PEROCHO, VINCENT DOMINIC ADE  BASA

2770        PERTEZ, JANE PATRICE  ESPINAS

2771        PESADO, ALVIN  MAPALAD

2772        PESANON, RENIEL  JAIME

2773        PESIAO, ROLDAN  CLARO

2774        PESQUIRA, RHONA LEE  JAPOS

2775        PESTILLOS, CAMILLE  LUNGAY

2776        PETINES, JAYMAR  RODRIGUEZ

2777        PETRONA, JOANA JOYCE  QUIRIMIT

2778        PEÑA, CARL JHON ANDY  ANIT

2779        PEÑAFLOR, MA. SOCORRO  JUNTILLA

2780        PEÑAFLOR, RONIELINDA  BELANDO

2781        PEÑAS, RHEA  VANZUELA

2782        PHARI, ARKHAM  KALI

2783        PIANG, JASMIN  CALIM

2784        PIAPE, JUVAN  VILLACURA

2785        PIEDAL, LAUREN  SEQUIG

2786        PIELAGO, JOSEPH ADRIAN  FEVIDAL

2787        PIELAGO, LEOVIN  PELOBELLO

2788        PIELAGO, PATRICIA ANN  ANDAL

2789        PIGA, ROCHELLE  ALAUIG

2790        PILAR, JEWEL  CABAYAO

2791        PILLA, CARA BERNADETH  LABAYNO

2792        PINANGUE, YVONNE  DAYSO

2793        PINGOS, ABEGAIL  BOWAKEN

2794        PINKIHAN, RHEA MAE  BASILAN

2795        PINUELA, MARIA FE  SALDE

2796        PIQUERO, JENNIE  DEGRACIA

2797        PISDA, KYM HANNAH  WACLIN

2798        PITALGO, ZALDY  ESPEDIDO

2799        PITOGO, SIMON FRANCIS  SAN MATEO

2800        PLANAS, SUNNY  SANIPA

2801        PLANTAR, CRISTINE  JATE

2802        PLASTICO, ANGEL GRACE  VALENZUELA

2803        PLAZA, MEA BONNETTE  GERONGCO

2804        PLAZA, PANFILO JR  BORINAGA

2805        PLAZO, MIA PEARL  PADERES

2806        POJADAS, MERRY JEAN  GONZALOS

2807        POLENDEY, MERILYN  CERIA

2808        POLINAR, MARK JELLO  PALINGCOD

2809        POLISTA, JANEDEN  CHUMOG-YAP

2810        POLLEY, APRIL ROSE  SIMODLAN

2811        PONCE, IRISH  BLANZA

2812        PONCE, ROSELYN  APOSTOL

2813        POQUIZ, ARA MAE  BAUTISTA

2814        PORES, MICHAEL ANTHONY  YAÑEZ

2815        PORIO, RAMONA MAE  CLEMENTE

2816        PORQUE, JAIRUS  DELA CRUZ

2817        PORRAS, DANIELA MARIE  BACUS

2818        PORRAS, JEZMEIR REY  CARTAGENAS

2819        PORTON, RONIEL  ENAD

2820        POSUGAC, VINCE  CERDON

2821        POTENCIANO, DANTE JR  BERNARDO

2822        POYOS, NICOLE  CAUGMOC

2823        POYOS, SHEYLLA MAE  ENOY

2824        PRADO, IRENE ROSE

2825        PRANADA, MICHAELA  ADORNADO

2826        PREJOLES, VENUS

2827        PREMARION, KIT OLIVER  FLORES

2828        PRESORES, SHERYL  DIAZ

2829        PRESTADO, IRENE  RETRETA

2830        PREVENDIDO, JEMILY  GANARIAS

2831        PRIETO, DESERIE  UBAY

2832        PRIMERO, HAZEL JOY  MATAMIS

2833        PROCHINA, JOHN MICHAEL  CAGUMBAY

2834        PUGON, SHARWIN  PADAYAG

2835        PULA, ANJELO  BALANCIO

2836        PULIRAN, RONAMIE  ESPEROS

2837        PULMO, FLOR JEAN  FAOTINING

2838        PUMARAS, ANA MARIE  GARCIA

2839        PUMIHIC, BRENDA  TUWAO

2840        PUNZALAN, DARWIN  SIBULAN

2841        PURUGGANAN, MIRIEL FAYE  TIMBREZA

2842        PUTAN, ERIK JOHN  SABALO

2843        QUEDIT, JOHN DAVE  RATILLA

2844        QUEQUE, VON LOWEL  JAYME

2845        QUEROYLA, MARJORIE  CABANDAY

2846        QUESADA, JEFFERSON  COSINA

2847        QUIDAN, ARBEA JULE  DURAN

2848        QUIDLAT, NIÑO JANWELL  ANDUS

2849        QUIJANO, JAMES NICOLE  REALIZA

2850        QUIJANO, JOYCEL  BRAZIL

2851        QUIJANO, RENAGINE  MARANE

2852        QUILA, STEPHANIE  HAGOOT

2853        QUILAL-LAN, ALDRICH  ORTAL

2854        QUILAQUIL, ROSEVIE  GERVAS

2855        QUILARIO, JOANNAH  OCBA

2856        QUIMBA, IAN CHRISTIAN  ROA

2857        QUIMING, JONEL CHRISTIAN  ZAMORA

2858        QUIMOYOG, SARAH JANE  MANGOMA

2859        QUINAGORAN, KAYE ZY  YAGO

2860        QUINOAN, JUSTIN  SABADO

2861        QUINTANA, JHON LLOYD  POLICARPIO

2862        QUINTINITA, FELECISIMO  CEBALLOS

2863        QUINTO, ABEGAIL  SAYGO

2864        QUINTO, DONNA MAE  BUQUING

2865        QUINTO, SHERMY-AN  RONQUILLO

2866        QUINTOS, CLARIBELL  ALEGADO

2867        QUIOAS, NOILA  CULO

2868        QUIRAP, SARAH HAZEL  BUAL

2869        QUITOR, VANESSA  CAÑAMO

2870        QUIZON, GRACELLE ANN  ASIS

2871        QUIZON, MARIA CAMILLE  CLEMENTE

2872        QUIÑONES, ALYANNA JOY  ABUSTAN

2873        RABAGO, AERON HEIDELBERG  RAGUDO

2874        RABARA, MARK KENNETH

2875        RABARRA, RANZ DAVID  CABURIAN

2876        RABINO, ANGELICA

2877        RACAZA, DIONALDO  CASTRO

2878        RAFAEL, DAN-MARK  BALDOZ

2879        RAFANAN, MARIANE  QUIACUSAN

2880        RAFER, JOSIELYN  ABANTO

2881        RAGA, JASMINE  MONDEJAR

2882        RAGANOT, SAMCELLE  CABRERA

2883        RAGAT, DEANRIQ  AQUISAP

2884        RAGOT, DIANA ROSE  VIERNES

2885        RAMA, JAMES KURT  NAILES

2886        RAMA, XAVIER JOEY  PEÑALOZA

2887        RAMIL, ANTONETH  MARCOS

2888        RAMINTAS, ELOY  TEODOSIO

2889        RAMIREZ, ADRIAN  ACAS

2890        RAMIREZ, ELLIOVER  DIZON

2891        RAMIREZ, GERSON  PACIFICADOR

2892        RAMIREZ, MARK JOSEPH  TOLEDO

2893        RAMIREZ, NAOMI  ESPAÑO

2894        RAMIRO, ACE JUSTINE KAYE  ANTOLIN

2895        RAMO, DIEZAMAE  PAYOT

2896        RAMOGA, ANGELA FAYE CHARIZE  LLIDO

2897        RAMONES, DERIEK MICO  CERENO

2898        RAMOS, ALEXE KIMBERLY  SANTOS

2899        RAMOS, ANGELICA  NIEVA

2900        RAMOS, BEVERLY  CUBALIT

2901        RAMOS, CHRISTINE JOY  MUNZON

2902        RAMOS, DINA  COLORADO

2903        RAMOS, ELOISA  SALAZAR

2904        RAMOS, EMMALYN  SAGAYSAY

2905        RAMOS, FRANZ LORENZO  CLARK

2906        RAMOS, LYKA LIEZEL

2907        RAMOS, MARIMAR  BOGAOAN

2908        RAMOS, QUEEN ANGEL TRISHA  VALENTINO

2909        RAMOS, REYMARC  CAPISONDA

2910        RAMOS, RUEL JEROME  VIERNES

2911        RAMOS, TRISHA  RICAWERTA

2912        RANAN, ARVIL KIM  APAG

2913        RANARA, GLENN JEAMAN  CABAHUG

2914        RANAY, RACHEL ANNE  GABBAC

2915        RAPIO, SHEFERD JOHN  BAGAOISAN

2916        RARANGOL, RALPH CHRISTIAN  PABLO

2917        RAS, KRISTAL NORIZ  TALASAN

2918        RAVIZ, MARK JOSEPH  VILLAFLORES

2919        RAYO, JERICO  SANTOS

2920        RAZ, JEFFERSON  PONDANG

2921        REAL, ANDRIAN  REONICO

2922        REAS, JESSYL DANIELLE  JAMOROL

2923        REBADAVIA, JOHN ARJAY  RIVERO

2924        REBELLON, JULIENNE ANNE  DAYAP

2925        REBOCA, NOWEL  BALAGTAS

2926        RECILE, NOVIE ROSE  AGOOT

2927        RECUERDO, CHE-IAN  MAGABO

2928        REDONDO, OHRVILLE JESS  CONTRERAS

2929        REDONDO, ZIRAH MAE  SICIO

2930        REFE, VENACE MARK  DELPOSO

2931        REGALADO, CHRISTOPHER  DUHAYLUNGSOD

2932        REGIDOR, LAARNI  SAN JUAN

2933        REGINO, HELEN  CONDINO

2934        REMO, RENELYN  SAYAT

2935        REMOLA, VAL KHIAN  ZAMBRONA

2936        REMOLINO, JIMWEL  NERI

2937        REMOLTA, ISHI  RELACION

2938        REMOROSA, JAYLAYMAR  MARTIN

2939        RENGEL, ANTHONY  CUBERO

2940        RENTINO, MICHAEL ANGELO  RETORIANO

2941        RENTORIA, MARY GRACE  PINES

2942        RENTOZA, ARMIE  BATOCEN

2943        REOLO, JEREMI  VISITACION

2944        REOYO, HARVEE  ZAMORA

2945        REPASA, RICHARD  BISNAR

2946        REPASO, MAYLYN  VILLARTA

2947        REPIL, ARDIE  HINAGPISAN

2948        REPOTENTE, GABRIELLE ANN  RENIGADO

2949        REPOYLO, HAZEL  ABDULKADIL

2950        REPULLE, ARVY  AMOGUIS

2951        REQUIRON, JOUIELYN  CABALLERO

2952        REQUIZ, KRISTAELLA  ALVIA

2953        RESNERA, SHARMINE  VELOSO

2954        RESPICIO, MARIE  ARRIETA

2955        RESTAR, JUSTINE MAE  AÑONUEVO

2956        RESUELLO, MONICA  VALDEZ

2957        REUBAL, DAFNIE  AMISTOSO

2958        REVELEGIA, MITCH LYKA  FABURADA

2959        REVIGAN, MARY GRACE

2960        REVILLA, JOHN LESTER  LAVAREÑO

2961        REVILLA, KAREN JOY  GAGARIN

2962        REY, ARVIN  RODENAS

2963        REY, DRIA KYLA  LABRADOR

2964        REY, ROSE ANN  BARBA

2965        REYES, APRILJOYCE  ONDRADE

2966        REYES, CRISTINE  CADSAWAN

2967        REYES, HARLEM JONEL  WAGAYEN

2968        REYES, JAZELBY  GENOSAS

2969        REYES, JOYCE  AZARCON

2970        REYES, MARY ROSE  VILLARE

2971        REYES, MIAN  TOLENTINO

2972        REYES, MONICA  GALOS

2973        REYES, RANZSEL LANZ  NAVALE

2974        REYES, REDENTOR JR  VILLARUEL

2975        RICARTE, GWEN MARIE  LAZARITO

2976        RICOPERTO, BLESSING  SANTIAGO

2977        RICORTE, MAMERTO JR  AMATE

2978        RIGOS, RANDILYN  MEJIA

2979        RILI, FRANCIS GERVIN

2980        RILLERA, ROVI MAE  CORPUS

2981        RIMAS, FELICIDAD  ORANTE

2982        RIO, VANI JOYCE  BITOCA

2983        RIVAS, MONICA  GONZALES

2984        RIVERA, ALLECHET  PANGANIBAN

2985        RIVERA, DAMASO  PAGLINAWAN

2986        RIVERA, DAN JEO  GUAMOS

2987        RIVERA, JEFFREY JR.  SANTIAGO

2988        RIZA, DOROTEA  PAMARES

2989        RIÑA, EMILIO  ESTACIO

2990        ROA, CEDRICK  ARUYO

2991        ROA, JOSHUA  LLENAREZ

2992        ROADILLA, HANNAH  BATAD

2993        ROADILLA, NOEL  DECENA

2994        ROBLE, JOHN KERVIE  SALIBA

2995        ROBLES, ALFREDO  ROQUE

2996        ROBLES, NERFE  ASESOR

2997        ROBLES, ROSANNA  SALMORIN

2998        ROBREDILLO, BEVERLYN  BALDOMAR

2999        ROCA, JENNIFER  GUTIERREZ

3000        RODIL, JAN MARSCELINE 

3001        RODIS, HANNA ANDREA  MOJICA

3002        RODRIGO, DIANA ROSS  MARISCAL

3003        RODRIGUEZ, ISMIRALDA  MANGENO

3004        RODRIGUEZ, RIGIL CATHERINE  DIAO

3005        RODULFO, MARIA VICTORIA  VEGA

3006        ROJAS, FELICITE  BALONZO

3007        ROLLOQUE, CAREN  TAGASA

3008        ROMANES, AMELITA  DORADO

3009        ROMANILLOS, SHUAMIE  ACENAS

3010        ROMBAOA, CRISTY  ANDRES

3011        ROMBO, EMELIANO JR  NAVARRO

3012        ROMERO, CHRISTELLE LOU  SUAN

3013        ROMERO, VANESSA  QUIJON

3014        ROMO, GEPTER JON  PAMAT

3015        ROMOROSA, ANA FREDA  MADRONA

3016        RONCO, CRISTEL MAE  LARA

3017        ROPIA, ILDEMAR  PADERNILLA

3018        ROQUE, MARIE KRYSS  MACARAEG

3019        ROQUE, MARON JADE  OBEDOZA

3020        ROSAL, DEAVON  ALCOS

3021        ROSALES, KATRINA  SARIO

3022        ROSALES, MAY ANN  BAYLOSIS

3023        ROSALES, RENE  MUTYA

3024        ROSANA, GENILYN  ABALOS

3025        ROSANA, PRINCESS ANN  MUNCADA

3026        ROSARIO, LOUIE  PARAYAOAN

3027        ROSARIO, MA. JUDY  CAYABYAB

3028        ROSETE, MA. CARINA NICA  MUYANO

3029        ROTAIRO, ELIZABETH JADE  VERBA

3030        ROTAS, ANALENE  CARMONA

3031        ROVERO, ROCA  CALANZA

3032        ROXAS, BLESSIE MARIE  PALES

3033        ROXAS, MARGIE  GANORIA

3034        ROXAS, MEZILLAH  BULFA

3035        ROZANO, DENNIS  CRIZALDO

3036        RUBANG, SALVADOR JR.  LAURZANO

3037        RUBES, MELVIN  YANA

3038        RUBIANES, AHL RESTEL DOMINIC  LAYUGAN

3039        RUBIN, BERNALYN  DE GUZMAN

3040        RUBIO, MICO  MANTILE

3041        RUBIO, YLKA JANE  LABISIG

3042        RUCABO, RENANTE JR.  LANZAR

3043        RUDINAS, LORDSON  ROMO

3044        RUEDAS, JOSHUA  DELANTAR

3045        RUGA, MARK ERICK  OLLERO

3046        RUIZ, CHARISE ANN  FELIX

3047        RUIZ, JOCELYN  MALENAB

3048        RULIDA, HONEY GRACE  BATONGHINOG

3049        RUPINTA, AMOR MIA  JABON

3050        RUTAQUIO, GINELLE ROSE  PESCADOR

3051        SABADO, ZENY  RIVERA

3052        SABANAL, APRIL JOY  CAMAY

3053        SABANAL, CHRISTINE  AURENO

3054        SABANDAL, RAIHANA  BARA

3055        SABANDEJA, MERYL ANN  MANDREZA

3056        SABANDO, ANGELO JR  TULISANA

3057        SABAY, RAFAEL JOSE  PLATON

3058        SABAYTON, REMART  MINDO

3059        SABBALUCA, PRECIOUS MELODY  CARABBACAN

3060        SABELLANO, KRISTINE  MORGIA

3061        SABIDALAS, RAZZEL MICHAEL  SEGOVIA

3062        SABILLO, KENNETH JAMES  MANGINO

3063        SABLAYAN, MOTMAIN  BACOLUDAN

3064        SABURNIDO, ALBERT  EMUELIN

3065        SABUYA, MA. CATHERINE  CHAVEZ

3066        SACARE, ERVIN JED  ORTIZ

3067        SACLAYAN, MEYNARD  MONJOAN

3068        SACPA, MARLYN  SANG-IT

3069        SADANG, HAZEL MAE  SIOCO

3070        SADANG, REIGN HACZIEL NEY  CULTURA

3071        SADIAN, VIVI-ANN  LAGRIO

3072        SADIO, NIKKI AMOR  ABAO

3073        SADIRI, MARC SHANE  PAGDILAO

3074        SAGAYO, PETER MARK  SAGUBO

3075        SAGSAGAT, REYMALYN  CAJULAO

3076        SAGUBAN, CHRISTAL MIRRA  PUYAAO

3077        SAGUBAY, ARJUN  YAMBO

3078        SAHAGUN, KRISTAL IRISH  AGREGADO

3079        SALAC, LOVELY ARCHIE  ONGCOL

3080        SALADAR, JHON RHEYL  ALLAGA

3081        SALARDA, ANGEL MAY  BITGUE

3082        SALAS, CHRISTIAN  JOSE

3083        SALASAC, STEVE ROBERT  IBADLIT

3084        SALAUM, JOMEL  DARUNDAY

3085        SALAYON, SHEENA  VILLAFLORES

3086        SALAZAR, BABY JIN  NAVARRO

3087        SALAZAR, GRETCHEN  JOVILLE

3088        SALAZAR, LYKA  LAPAT

3089        SALAZAR, RONA MAE  PAJARILLO

3090        SALBO, RANELLY  LUBANAN

3091        SALCEDO, JUDELIA JEAN  LAGO

3092        SALCEDO, KIZIRWIN  TOLEDO

3093        SALEM, MAE ANN  ORBOC

3094        SALES, GERALDINE  SEMINO

3095        SALES, RACHELL  RECTO

3096        SALGADO, CLARISSE  ESTITA

3097        SALICULA, AL-EMRAN  AYAON

3098        SALIGAN, JOVERT  MALAYAS

3099        SALIGO, GENALYN  OPPUS

3100        SALINAS, JOSHUA  ACOSTA

3101        SALINAS, JUDE MICHAEL  OSTOS

3102        SALIOT, MARY JANE  BALANSAG

3103        SALLIM, KARRAMCHAN  NASALIN

3104        SALMO, NASSER  GUTIEREZ

3105        SALMON, RUBIE ANN  DALUDADO

3106        SALMONE, RUBY  JALANDONI

3107        SALOLOG, ELAINE JOY  SAJONIA

3108        SALONGA, EDGARDO JR.  GUTIERREZ

3109        SALUMAG, DARYL  VISTA

3110        SALUNGA, AINA KEITH  MANALILI

3111        SALUPAN, JOHN LLOYD  LOS BAÑOS

3112        SALVA, MA. LEONISA  DATAHAN

3113        SALVACION, JUDELYN  ESPEJO

3114        SALVADOR, JENEVIEVE  FERNANDEZ

3115        SALVADOR, MARK PHILIP  MENDOZA

3116        SALVALEON, ROSEMARIE JANE  DEDURO

3117        SALVAR, JOHANNA ROSELLE  SOLIS

3118        SAMAMA, REGINA  VILLARIN

3119        SAMANIEGO, ELLA  DORONIO

3120        SAMBAYAN, FEARLY  GARDAÑO

3121        SAMONTE, JHAY-R  DE LEON

3122        SAMONTINA, MARIA LOURDES  MAGHANOY

3123        SAMPAYAN, IRISH NICOLE  PASION

3124        SAMPAYAN, ROSLYN  MAALA

3125        SAMPELO, JERWIN  LUNHAYAN

3126        SAMSON, FLOCEL  ARCENAL

3127        SAMSON, FRANCE LEO  LAZULA

3128        SAMSON, MARK IVAN  DIONISIO

3129        SAMSON, RACHEL  JABERTO

3130        SAMSON, SHAIRAH KIM  SALVA

3131        SAN PEDRO, JANA VICTORIA  BAILON

3132        SANCHEZ, HAZEL DANE  CRESMUNDO

3133        SANCHEZ, JAN KARLO  CUARTEROS

3134        SANCHEZ, JAYBEE  KILESTE

3135        SANCHEZ, JEFFREY  SARAZA

3136        SANCHEZ, JEHONEY BELLE  RELANO

3137        SANCHEZ, JENNY MAE  NIEPES

3138        SANGKAD, DATU JEHAD  DURADO

3139        SANGUIR, JOHN MYCHAEL JR.  FADERAN

3140        SANIDAD, ANTONETTE HAZEL  DOLLENTE

3141        SANITA, CHARLES DARWIN  CABALONA

3142        SANLAO, RONALD  JORNALES

3143        SANO, BARBARA  SOMEJO

3144        SANTIAGO, CHARLENE  PADILLA

3145        SANTIAGO, HARVEY  ROSALES

3146        SANTIAGO, JEANNE ASHLEY  SEGOVIA

3147        SANTORCAS, LITO  SEGADOR

3148        SANTOS, FRANCISCO JR.  FONTANILLA

3149        SANTOS, JAMILYN  REPUNTE

3150        SANTOS, JOSHUA ALEXIS  RAMOS

3151        SANTOS, PAUL NIKKO  MICO

3152        SAPIERA, BRYAN JAY  RODRIGUEZ

3153        SAPILAN, RISALYN  OBSEÑARES

3154        SAPINOSO, VINER  CALLOPE

3155        SAPITANAN, LYKA  GAMGAM

3156        SARA, ENACENCIA  PANERIO

3157        SARAPAO, RHEA JYNNE  JOAQUIN

3158        SARIF, ALLIHON  MINDALANO

3159        SARIGUMBA, JOHN DANEIL  IDOL

3160        SARIP, AYNAH  DIPATUAN

3161        SARIP, HAFSARHEMA  ALAUYA

3162        SARIP, NAJMAH  MACATANTO

3163        SARIP, RASIDAH  GURO

3164        SARNE, WISHA ANDREI  CALALANG

3165        SARNO, JENNIE  MABUAYAIN

3166        SARTORIO, CHRISTIAN NICOLEI  MOSURA

3167        SARVIDA, JANNAH  ILOG

3168        SATOHITO, CHRISTINE  SUCALDITO

3169        SAUDAGAL, RAHMA  EBRAHIM

3170        SAUMAT, JHANILLA  TABADA

3171        SAVARIZ, EDVIN  TIMUAY

3172        SAWIT, JAN ASHLY  CALAMBACAN

3173        SAYAGO, MARIEL  CUYME

3174        SAYRE, JUDYLYN  CALIMPON

3175        SAYSON, MARIANEL  ARAYA

3176        SAÑO, ELOISA MAE  PEÑALES

3177        SE, MICOH ANGELO  SARIBONG

3178        SEBASTIAN, JACKELYN  MARTINEZ

3179        SEBIAL, BASILJOHN  BUCTOT

3180        SECABALO, BEATRIZ  BELMONTE

3181        SECUYA, CRIS MARRY  EPE

3182        SEDANTO, LESLIE JOY  ABENIDO

3183        SEGUBIA, PRINCE JOHN  DAGOHOY

3184        SEJAS, DEXIE  CAÑETE

3185        SEJUELA, CAMILA  LANTICSE

3186        SEKANG, RHEALYN  BAN-O

3187        SEMBRANA, ROUIELA  TIAMSON

3188        SEMENIANO, RICHELL  PIÑOL

3189        SEMINIANO, DAVID  CARIÑO

3190        SENCIO, JOHN LERRY  SEFULAN

3191        SENDAD, ZULHAMMEEN  CALIBUGAN

3192        SENOBIN, JUNSAN PRINCESS HOPE  ZAYAS

3193        SEPI, NORHAINIE  KANTI

3194        SERAFICA, JO ARNALD  EGIPTO

3195        SERAFIN, STEVE  PAGLINAWAN

3196        SERAME, JONALYN  MENDIJE

3197        SERARZO, TARA JEAN  SISON

3198        SERIN, ABDULRASID  MUSTAPHA

3199        SERNA, LOIDA  PEREZ

3200        SERNADILLA, KYRA  DELA CRUZ

3201        SERWE, KING JOSIAH  PASUMBAL

3202        SEVADERA, PAULINE MAE  POSTRADO

3203        SEVILLA, AGNES  RIBO

3204        SEVILLEJA, OMAN KING  GUILLERMO

3205        SHERWIN, LYDE  BENITO

3206        SIBAYAN, MOIZYEN  MACADENDEN

3207        SIBAYAN, PATRICIA GRACE  DELA CRUZ

3208        SIBONGA, CEASAR IAN  ESTRIBOR

3209        SICAT, JOHN LESTER  CALIVOSO

3210        SIDLAO, EARL DAVE  ALTOMERA

3211        SIENDA, PRINCESS DIANE  ARELLANO

3212        SIJO, KARL  MAGBATA

3213        SILAGAN, IAN RHU  PAMA

3214        SILAO, SHIELA MAE  ALBA

3215        SILAPAN, REYNALYN  MOTA

3216        SILVA, FRANCES MARIZ  ESPEJO

3217        SILVERIO, JOHN REY  DELA CRUZ

3218        SIMANGCA, APRIL JOY  DIGAL

3219        SIMBAJON, DAVE  JUSAY

3220        SIMON, ROSSANA  CUMBA

3221        SIMPAO, LOVELY JANE  ZABALA

3222        SIMPLINA, HANNA MARIE  RINDON

3223        SINDATOK, MAJA  MONTOK

3224        SINGCOL, APPLE QUEEN  SIMAGALA

3225        SINOY, JESSEL  CABI-AO

3226        SINOY, MARIEL ESTHER  ALVIOR

3227        SOBERANO, JESSA MAY  BILLONES

3228        SOBREPEÑA, MARIZ  ABAYA

3229        SOCO, KRISHIA MAE  OYO-A

3230        SOLABAR, JARDEN  VEGA

3231        SOLDEVILLA, PHOEBE  BALLARBARE

3232        SOLEDAD, BIANCA MAE  GAZAN

3233        SOLIMAN, LEA ANNE  MENDOZA

3234        SOLIS, ABEGAIL  TUMALI

3235        SOLIS, CRISTETA  ALOS

3236        SOLIS, DREYCELENE  ARCILLAS

3237        SOLIS, JESSA  BARICUATRO

3238        SOLIS, JOSHUA  SARCOL

3239        SOLIS, MA. CHRISTEILA  QUITO

3240        SOLIS, TIRSO JR  LAMPONG

3241        SOLOMON, JONALYN  TANGGANA

3242        SOMBILON, CHARISE  OMOSO

3243        SON, DANDAVE  ESTRADA

3244        SONZA, JOHN EDEL REY  PAMONAG

3245        SORIA, GRACE  ISAGUIRRE

3246        SORIA, JOSE ROLAND JR  TIROL

3247        SORIANO, BENIGNO JR  VILLAGANAS

3248        SORIANO, GERALDINE  VILLASIS

3249        SORIANO, JAN RAFAEL  ANCHES

3250        SORIANO, RYAN  FABIOSA

3251        SORIANO, ZAIRA MAREY  LAPARAN

3252        SORIANO, ZYREN  BAUTISTA

3253        SORIAO, APHOL  SINAON

3254        SORO, MARIEL  FLORES

3255        SORREDA, MARK DARYL  TABIOS

3256        SOSMEÑA, ELAH  SANDOVAL

3257        SOSMEÑA, MARGIE  MARAVILLAS

3258        SOTTO, ANALY  CAPAROS

3259        SOTTO, NERIEL MAE  JARDIN

3260        SOVERANO, MARK KEVIN  AGRON

3261        SUAL, JAMES ISAAC  OPORTO

3262        SUAN, JOSIAS AIKEN  MANUBAG

3263        SUAN, MARICON  HERRERA

3264        SUAN, RIA JANE

3265        SUAREZ, ARIEL  GONZALES

3266        SUAREZ, CHRISSA CHARMAE  GERARCAS

3267        SUAREZ, RAY JEZRELL  PABLICO

3268        SUARIN, ROBERT MARSHAL  SABUGAA

3269        SUAZO, KAREN  MISO

3270        SUBEBE, MERRAH ANGEL  BLAYA

3271        SUBRABAS, NUMERIANO JR.  PUNZALAN

3272        SUCDA, LEMUEL  MANHINAMON

3273        SUDARIO, KELLY JANE  PERALES

3274        SUELTO, JOHN PAUL  MARQUEZ

3275        SULAPAS, AMIEL MARK  HEMBRA

3276        SULLIVAN, REZEL MAE  ALIBO

3277        SULPICO, SHAIRA MAE  OLAZO

3278        SULTAN, ASNAWE  AROPE

3279        SUMABAT, JAYSON  ILDEFONSO

3280        SUMABAT, MADELINE  BALUGO

3281        SUMAGAYSAY, MARY PAULEEN  JAPITANA

3282        SUMALINOG, NECOLL  BACTOL

3283        SUMAMBAN, RUHAINA JANE  PRIETO

3284        SUMAUANG, ALLAN  ENCOLLADO

3285        SUMAYLO, JAMAICA  AMPO

3286        SUMAYLO, SHERYL  CRISTORIA

3287        SUNDAYON, ARNOLD  GABAC

3288        SUNIGA, LEA  INPEIL

3289        SUNIO, JERALD  SARGADO

3290        SUPAN, KRISTINE ALLEN  ESGUERRA

3291        SUPERIORIDAD, RECA MAE  BETONIO

3292        SUPILANAS, NELSON  DINOPOL

3293        SURAT, MICHAEL  BAUTISTA

3294        SUYATAN, JADE RUSSEL  SAMBOT

3295        SY, MARIEL  MANGARING

3296        TAALA, KRISTELL  ALVIS

3297        TAALAL, FRADZKHAN  MAHMUD

3298        TABA, LALYNNE  ARIB

3299        TABAG, KATHLEEN JOY  GARCIA

3300        TABIGUE, AIZA  CAÑETE

3301        TABILIRAN, GENEVA  REFUGIO

3302        TABIRAO, OLIVER  GURROBAT

3303        TABLON, MARJORIE  COLLANTES

3304        TABOCLAON, JHON ALRICH  LABAJO

3305        TABUENA, ROSE ANN  BALING

3306        TACA, CARL ANGELO  DE VERA

3307        TACAN, ANGELITO  LOSABIA

3308        TACBAS, AUGIE LOU  ASIÑERO

3309        TACLA, JEZSEL  TARUN

3310        TACULOG, JAIME  PASCION

3311        TADEO, JONNAMEL  GOLINGO

3312        TAEZA, RAHA MORSAN  FRANCIA

3313        TAFALLA, PRIMROSE  DUEÑAS

3314        TAGAPAN, CARL PATRICK  REALISTA

3315        TAGAS, ENARD YOUJ  BALTAZAR

3316        TAGLE, ELIEZER

3317        TAGLE, MARIEL  BALBALOSA

3318        TAGTAG, JAMAICA  DAMITAN

3319        TAGUIBA, FEVY  ALBADES

3320        TAGURA, MICHELLE  BALOSO

3321        TAGWALAN, ALCHESTER  MARA

3322        TALADRO, MARISTEL  HILOT

3323        TALAGON, ALLEN JOY  PATURARA

3324        TALHA, DAN WELL  APOLONIO

3325        TALIDONG, RJAY  ANDO

3326        TALIGAN, EREXTER  NALIBHAN

3327        TALLA, NICOLE GRACE  AGBAYANI

3328        TAMANO, MAYNE RAMZELLE  GABRIEL

3329        TAMAYO, JIENY ANN  TUMBAGAHAN

3330        TAMAYO, RACKY  FUENTES

3331        TAMBALO, ALVIN  DELOS SANTOS

3332        TAMINGO, MARIANE  NAHGAB

3333        TAMPARONG, REJEAN MAY  PACOT

3334        TAMPINGCO, BLESS ANNE  GABRIEL

3335        TAMPOGAO, JONAINA  WADIB

3336        TAMSE, CAROL  VALDEZ

3337        TAN, DESIREE  OLINSO

3338        TAN, JOHN ALBERT  CAYMO

3339        TANAOTANAO, BABY ERICA  PADO

3340        TANATE, CHRISLYN JOY  CASTILLO

3341        TANTAN, JOEL  PETALLAR

3342        TANUDRA, EDDIE JR  BALILI

3343        TAP-AYAO, JOANE  ORTIZA

3344        TAPAR, JOHN HAROLD  SANTIAGO

3345        TAPARAN, KRISTA FRANCES  GABO

3346        TAPEL, ZETHALY  TAPANAN

3347        TAPIA, CHRISTIAN JOHN  PASTOR

3348        TAPULAO, ROBELYN  PAAT

3349        TAPYUGON, ADELIA  ANANAYO

3350        TAQUEBAN, JULIUS  BALANDANG

3351        TAQUIAWAN, ALAN JR  DAPUGO

3352        TARANTAN, EMANUEL  FREMISTA

3353        TARAZONA, MARYJANE  FLORENCIO

3354        TARIO, JEFF  HABAÑA

3355        TARRAYO, MAPLE KEY  LANGOY

3356        TATAD, CHRISTIAN JOHN  VARGAS

3357        TATEL, EARL JAY  CATACUTAN

3358        TATEL, JAYSON  VALENCIA

3359        TATO, NORODIN  GUIAMEL

3360        TAVITA, SHERWIN KHEN  MADERSE

3361        TAÑAMOR, ERICK JOHN  BUENAOBRA

3362        TAÑO, ANA GRACE  APOLINAR

3363        TAÑO, ANGELICA  CABANSAGAN

3364        TAÑO-AN, HANNA MEA  TOCONG

3365        TEGIO, TEODI ALDEN  SACO

3366        TEJANO, ROQUE JR.  ERIDERA

3367        TEJERO, DEODITO JR  GORGONIA

3368        TEJERO, REN MARIEL  ESPERA

3369        TEJOME, CRISANTO  VILLATO

3370        TELANO, JIREH  TUGAS

3371        TEMPLA, DOUNY JANE  PANGCOG

3372        TEMPLA, KENNETH  BALIGNOT

3373        TEMPORAL, MARICAR  BURBANO

3374        TENERIFE, PAMILA  TUBALINAL

3375        TENIO, GIA  DUBLAN

3376        TENIPRE, CHAMIE  DAAN

3377        TENORIO, KRISTEL ANN  FANOGA

3378        TEODORO, JEAN DANIEL  SANTOS

3379        TERESO, JENNILYN  RAMIREZ

3380        TESTA, JEAN JULIUS  GUIRIGAY

3381        TESTA, TEEPHANY ROSE  ABEQUIBEL

3382        TESTOR, MICAH RINOA  CASTROÑERO

3383        TEVES, JAN KHRISTOPHER  AGUILA

3384        TEVES, KIEN  PILAPIL

3385        THAPA, ABENASH

3386        TIAD, SAMANTHA  BERENGUEL

3387        TIBUBOS, KRISTINE JAY  GUADALUPE

3388        TICAR, JULIE BELLE  HUBO

3389        TIGUELO, WENDEL  MAG-ALASIN

3390        TILO, MONICA  NEPOMUCENO

3391        TIMARIO, GENEROSO II  MACALAM

3392        TINANGCURAN, RUBY  ABELLANOSA

3393        TINAPAY, JOHN BRIX  SIOHAN

3394        TINDO, PRECY  LATABENG

3395        TINDOGAN, JOHN MICHAEL  PEJERMIN

3396        TINDUGAN, ANGELBERT  RUBANG

3397        TINGDAN, GENESIS  MARQUEZ

3398        TINGSON, MARY ANDREI FAYE  RICOSANA

3399        TIONGZON, MARIA NIÑA  MADERA

3400        TIPONES, PRINCESS GENETRIX  DELOS SANTOS

3401        TIRO, OBADIAH JOHN JERICHO  DALIT

3402        TIWAN, MARLON  SABAL

3403        TIZON, MARLON  NIBRE

3404        TIZON, ROWEL  NIBRE

3405        TOCYA, KAREN  TINDOWEN

3406        TODOC, HARLYN  BONIEL

3407        TOH, ALANA RANN  MOLINO

3408        TOLEDO, FLORDELIN  CARIGGA

3409        TOLEDO, LOUIE JAY  JAVELOSA

3410        TOLEDO, MAC CLEMENT  SEGOVIA

3411        TOLEDO, NEAL LORENZ  ZABALA

3412        TOLEDO, VIA  ARENAS

3413        TOLENTINO, DIVINE  LAPATING

3414        TOLENTINO, JEZREEL GRACE  AGPULDO

3415        TOLENTINO, MARK CHRISTIAN  PATEÑO

3416        TOLENTINO, MICHELLE ANNE  WALICAN

3417        TOLENTINO, RICA  SERRANO

3418        TOLIBAO, LYNDON  TEJANO

3419        TOLIBAS, HAYDEE ROSE  ELCARTE

3420        TOLOY, EMELYN  BULAGSAC

3421        TOMAMPOC, NICKEYL ROSE  TAMONG

3422        TOMAS, GLENNA GRACE  CAMAT

3423        TOMAS, JAMAICA  LAMSIS

3424        TOMAS, OXNARD  BAUTISTA

3425        TORCUATOR, RINO  GONZALES

3426        TOREBIO, REGIE  CATAMCO

3427        TORIBIO, HECTOR RODRIGO  SARIO

3428        TOROBA, PRINCESS MAE  GANLOY

3429        TORRES, AIKEE CAROLINE  BULOS

3430        TORRES, JESZA  BETACURA

3431        TORRES, REGINE  DOMINGO

3432        TORREVERDE, JOY  CUSTODIO

3433        TOTTO, JOANA NERIN  DELOS REYES

3434        TRAVILLA, BLAZIE JIREH  VIDAD

3435        TREMOR, MYLENE  NOVELOSO

3436        TRIBUNALO, GENIE RUTH  PALABRICA

3437        TRIMIDAL, SHAINAMY  ELLAZO

3438        TRINIO, JETHER  VALENCIANO

3439        TROYO, CHRISTIAN  REGIR

3440        TRUMATA, JHONRAYE  MERONTOS

3441        TSE, MYLES  TOLENTINO

3442        TUAZON, ELMO  DIZON

3443        TUBALADO, ZETH ANDREW

3444        TUBAN, ANNA ROSE  OBAÑANA

3445        TUBERA, PRINCESS JOY  SEVILLA

3446        TUBERA, ROGIELYN  PAILAS

3447        TULID, BRANDO  DIQUIT

3448        TULING, JAYLYN  PAJARES

3449        TULING, RENDEL BEN  RUELAN

3450        TUMAMAO, JOHN CHRISTOPHER  COLOMA

3451        TUMBAGA, ZALDY  ABQUILAN

3452        TUMITIT, GODFFREY  VILLALBA

3453        TUN-OGAN, RIFEL JOHN

3454        TUNGPALAN, AUDRIEN MARIE  BARTOLOME

3455        TUPINO, ANGELIE MAE  VALIENTE

3456        TUQUERO, IRISH ERIKA  MORALES

3457        TURQUEZA, MARLOU  OLAIS

3458        TUSOY, ALYSSA CYRILL  TIROL

3459        TUTOR, JOHN WILFRED  DELES

3460        TUYA, JELLY  OJERIO

3461        UAYAN, NICOLE JAN  FLORES

3462        UDAN, CRISTY  PALONGYAS

3463        ULIBAS, JERICA  CABRILLAS

3464        UMALI, ANGELICA  SANTOS

3465        UMALI, JAN MAVERICK  PIADOZO

3466        UMANI, ALDRIN  PAYLOGA

3467        UMARAN, RESSIE  ALAAN

3468        UMINGLI, CLYDEEN LAXA MAE  BIH-AGON

3469        UNDING, ATHIYA  RATAG

3470        UNDONG, BAILOVE  SAMAD

3471        UNTAL, NELMAN JAY  SAGNOY

3472        UNTALAN, KENT  CAMAÑO

3473        URBI, EZRA RUTH  CABALONGA

3474        URSAL, HELENE  ORA

3475        USMAN, MARSAM  SULTAN

3476        USOP, ARMAN  LEPULES

3477        UY, MARJORIE  ANDAM

3478        VALDERRAMA, KIM NEIL  ANDAL

3479        VALDEZ, CLARISSA  PONCE

3480        VALDEZ, EDDIE JR.  URBANO

3481        VALDEZ, JAHZEEL  GURREA

3482        VALDEZ, JAMAICA  HADUCA

3483        VALDEZ, JOEVELYN MELITE  MARQUEZ

3484        VALDEZ, MELCHISEDECH  DURUIN

3485        VALDEZ, RAYMART  SANTOS

3486        VALDEZ, SHAJARA KHARYLL  ANCHETA

3487        VALENCIA, ELAINE JEAN  DUQUE

3488        VALENCIA, MIGUEL II  CLORES

3489        VALENCIA, STEVEN  NAVALES

3490        VALENZUELA, CHARLENE  MOJICA

3491        VALEROS, ADEZAR  GEOLLINA

3492        VALETE, RIZZ ANDREA  HORTILLOSA

3493        VALLADORES, SOFIA JADE  DONATOS

3494        VALLAR, PROTACIO JR  LOBIRO

3495        VALLENTE, HARRY KIM  VILLAMOR

3496        VALLENTE, JEFFREY  LUAGUE

3497        VALLESPIN, RENNY JR  BALBES

3498        VALMONTE, RONALD DAVE  PETROLA

3499        VALMORES, JOHN TERENCE  LUMABAN

3500        VARGAS, EMMIE MARIE  SIMORA

3501        VARGAS, KHRYS LAURENZ  SALVADOR

3502        VASAYLAJE, PRINCESS MARIE  FARNAZO

3503        VEGA, MARIZ  ROJO

3504        VELARDE, JOSE PAULO  BULAWAN

3505        VELASCO, FRANCES  BUENO

3506        VELASCO, JASON  BUNA

3507        VELASCO, LANDRIX  SALVA

3508        VELASCO, MARINEL  UDARBE

3509        VELASQUEZ, CHRISTIAN JAVE  OPALLA

3510        VELDA, ARSHLYONEL  CAIYOD

3511        VELEZ, FEB BRYAN

3512        VELEZ, JANDELBERT  QUIAMCO

3513        VELEZ, KENNETH FLUKE  RIVERA

3514        VELOS, PHOEBE GERALDINE  VILBAR

3515        VENDIOLA, ALEXZANDRIA MAREE  DELA CRUZ

3516        VENERABLE, MATTHEW IVAN  BLANCO

3517        VENTURA, MARIBEL  WAIG

3518        VENTURA, RONALYN  ARINIEGO

3519        VERCE, JERICO  SABATIN

3520        VERDIDA, DIMPLE MARIE  EMPERWA

3521        VERGARA, ABEGAIL  MIRANDA

3522        VERGARA, CHLARYSSA GRACE  GUIBANI

3523        VERGARA, JENNIFER

3524        VERGARA, LADY JANE  MORITO

3525        VERGARA, LOURDES  BAYARCAL

3526        VERGARA, MYCAH  BARGADO

3527        VERGAS, KERWIN  FUERZAS

3528        VESTAL, NEIL CARLO  BUYSER

3529        VEÑARTA, ANGELYN  RELI

3530        VIADOR, FREZA MAINE  BESAS

3531        VICENTE, CARLO  VICENCIO

3532        VICENTE, LOUISA MAE  APALET

3533        VICENTE, SHANNEEN  CATINDOY

3534        VICENTILLO, GRACE KEREN  BELICANO

3535        VICENTINO, NEIL FRANCIS  MACARONCIO

3536        VIDAL, SIMON KELLY  SOSMEÑA

3537        VIERNES, DANLEEN GAIL  BARUT

3538        VIERNES, RICHMON  AGAS

3539        VIGILANCIA, KIM TYRON  SALCEDO

3540        VILAR, JICKENNETTE

3541        VILLA, ARIEL JR  BRIONES

3542        VILLA, JONERY  TABAGO

3543        VILLA, NICOLLE  QUIAMBAO

3544        VILLADOR, MAYARA JERICKA  FERANIL

3545        VILLAFRIA, JOHN MARCO  EROLES

3546        VILLAFRIA, NATHANIEL  ORTIZ

3547        VILLAFUERTE, JAMES

3548        VILLAFUERTE, SHIELA LYN  OCILLOS

3549        VILLALOBOS, JENNIFER  MISA

3550        VILLAMOR, JARRED JAMES  ARUELO

3551        VILLAMOR, JOHN JILL  TIBAYAN

3552        VILLANO, MA. DONNA ELLIEN  REGULANO

3553        VILLANUEVA, AERIEL ZYRAH

3554        VILLANUEVA, ANDREW JOSE  PERILLA

3555        VILLANUEVA, CATHRYNE PFEIFER  ARCEGA

3556        VILLANUEVA, EDRIAN  ESPINOSA

3557        VILLANUEVA, JAMES NIÑO  NARANJO

3558        VILLANUEVA, JEREMAILOU  JUSI

3559        VILLANUEVA, JERRECCO  RETARDO

3560        VILLANUEVA, JOSE ALFONSO  ORDONEZ

3561        VILLANUEVA, LYKA  MARAÑA

3562        VILLANUEVA, LYRA  MARIÑAS

3563        VILLANUEVA, NIMSES  LIWAG

3564        VILLANUEVA, RUTH  BALEÑA

3565        VILLANUEVA, SIGRID  ALFREDO

3566        VILLARDO, DONNA BELLE  SACABIN

3567        VILLAREAL, AYESSA MAE  APDUA

3568        VILLARMA, JOHN ARNIE  GAMPAY

3569        VILLAROSA, PHIL PATRICK  DE LA CRUZ

3570        VILLARTA, CHARIS  COLONIA

3571        VILLASANTA, DENISE JANE  VILLASEÑOR

3572        VILLASANTE, GABRIELLA MAE  RELADOR

3573        VILLAVICENCIO, JERALDINE  BENOYA

3574        VILLEGAS, RICKY  GELANTAGA-AN

3575        VILLEGAS, ROSEMARIE  BUENSALIDA

3576        VILLOSO, ZYRA  VALDEZ

3577        VILORIA, JERICO  BONDOC

3578        VILVESTRE, ANNIE ROSE  ALCANCIA

3579        VINGUA, MARY ANN  ZABALA

3580        VINLUAN, ALLEN JAY  TANDOG

3581        VINLUAN, RICO FRANZ  TANDOG

3582        VINUYA, AIMEE CARMEL  DELA PEÑA

3583        VIRAY, MHAYLAND  MANANSALA

3584        VISAYA, CHRISTOPHER DAN  LAGMAY

3585        VISTA, LEOGIL  CUI

3586        VITANZOS, ANGEL LOVE  BALBOA

3587        WACAL, CARMINA  BENIDO

3588        WAKING, GEMAILYN  ALSIBA

3589        WALAG, GENEVIEVE  CAPIN

3590        WALAT, EDRALYNNE  MORALES

3591        WAYYAS, AILYN  LOPAIG

3592        WONG, NELL JOSEPH  BATISLAON

3593        YACOB, HAMDAN  AHMAD

3594        YAGUNO, ALMIRA  SUMICAD

3595        YAMBING, CIFRELLIE ANNE  ALCARAZ

3596        YANDUG, RIXZHA MAE VALERIE  REPOPONIO

3597        YANOYAN, TEODULO III  FERNANDEZ

3598        YAPE, JUSTIN  LIAMES

3599        YARCIA, ROSELYN  JUAN

3600        YARE, KATHLEEN  ELAGO

3601        YAYONG, JANDELL

3602        YBAÑEZ, MARIA CARMELINA  JATICO

3603        YDEL, PRINCESS  COBO

3604        YEE, CLARINA  BAGNOT

3605        YET, JUNICEL DAVE  BARROGA

3606        YLING, BLESSED FELIPE  CATACUTAN

3607        YONTING, ANA MARIE  PAMA

3608        YSAO, CHERRY ANN  GUARDARIO

3609        YTEM, RHEA MAY  ACEDELIA

3610        YTING, GELBERT  ROSALES

3611        YTING, MERRY ANN  DELA CURA

3612        YU, FATIMA SANDRA  TY

3613        YUAG, APRIL QUENNY  ALAD-AD

3614        YUSOP, BAILYN  MANAMPAD

3615        ZABALA, MARY ANN  ROBIS

3616        ZABALA, MIA ANNE  ACEDERA

3617        ZACARIA, FRANCIS LUIS  VALLAR

3618        ZAFE, KEN JEFY  ALCANTARA

3619        ZAFRA, JUDIRECK  SIBONGA

3620        ZAMORA, JHON PAUL  SALDO

3621        ZAMORA, VIMARIE  TORRES

3622        ZAPANTA, RHAFIA  MUSTAFA

3623        ZAPATA, CHRISTIAN JAY  AMITEN

3624        ZARSUELO, MARK VENCENT  CABRIGA

3625        ZIPAGAN, JOANA ROSE  PAVON

3626        ZIPAGAN, RONALD  LEANADO

3627        ZONIO, EZRA  DE LUNA

3628        ZUÑIGA, JOHN IVAN PAUL  ESPLANA

EXAM
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Kusog manungog

September 20, 2024 - 12:00am
Maayong adlaw ,ako diay si  Randy , taga Liloan ,Cebu.
September 20, 2024 - 12:00am
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Unsay madawat sa empleyadong moretiro?

By Atty. Divine Flores Marcial | September 18, 2024 - 12:00am
Aduna koy pangutana labot sa retirement benefits.
September 18, 2024 - 12:00am
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Badlungon nga amigo

September 13, 2024 - 12:00am
Ako diay si  Jericho,  unsaon mani nako akong amigo nga si Jan-Jan , bisan duna nay asawa, ma-attract gihapon og laing girl. 
September 13, 2024 - 12:00am
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Magpakasal o dili?

August 23, 2024 - 12:00am
Maayong adlaw , ako diay si   Charisse , taga Barangay Labangon ,Cebu City.  Upat ka tuig na ang relasyon namo ni  Niño nga taga Barangay Guadalupe,Cebu City.
August 23, 2024 - 12:00am
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Dili magpahulam sa cellphone

July 19, 2024 - 12:00am
Maayong adlaw , ako diay si Harley, taga Mandaue City.
July 19, 2024 - 12:00am
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Nagmahay  sa gibuhat nga pagpangabit

July 12, 2024 - 12:00am
Maayong adlaw, ako diay si JR, taga Barangay Guadalupe ,Cebu City. 
July 12, 2024 - 12:00am
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