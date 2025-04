Jimmy Santos back in the Philippines after bottle recycling in Canada

MANILA, Philippines — Veteran comedian Jimmy Santos is back in the Philippines.

In his YouTube channel, Jimmy shared a glimpse of his life in Angeles City, Pampanga.

Jimmy said that he only went to Canada for a vacation with his grandchild.

"Nandito na ho ako sa ‘Pinas. Marami hong nagtatanong. Akala ho nand'un na ako sa Canada,” he said.

“Hindi po. Pinasyalan ko ho 'yung apo ko roon para sa kanyang First Communion," he added.

Jimmy also talked about his life in Canada where he shared two years ago that he collected bottles.

"At the same time, nakapag-vlog na rin ako d'un, nangalakal ako. Maganda naman ho. Maganda naman ho 'yung sistema ng 'pag nangangalakal kayo," he said.

“Malinis at saka talagang disiplinado mga tao d'un. Mga Asian countries na tao, nand'un din. Nagbebenta rin ng kanilang mga de-lata, de-bote, mga kahon.”

Jimmy also shared in his vlog his life in Pampanga.

"Itong bahay na ito, e, ako lang ho namamahala. Kasi 'yung anak ko nasa Canada, kasama ng pamilya kaya ako ang nagmi-maintain nitong bahay," he said.

“Nag-iisa lang ako dito, siyempre, 'pag wala si misis, ako na rin ang gagawa ng mga bagay-bagay para kumain, at saka mga personal na gamit ko, ako na rin ang naglalaba.

“At 'pag andito naman siya, aba, napakasarap magluto ng misis ko! Saka 'yung mga anak ko nga, nasa kabilang ibayo, nakikipagsapalaran din.”

RELATED: Jimmy Santos earns money through bottle recycling in Canada